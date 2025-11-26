Парк «Цветник» — одно из лучших мест города.
Почему бы не запечатлеть его на снимках? Вы пройдётесь по дорожкам парка, рассмотрите скульптуры и фонтаны. Насладитесь живописными видами, отыщете знаменитого орла — символ курорта. А мы сделаем всё, чтобы вы получили удовольствие от прогулки и сделаем на память яркие портреты.
Описание фото-прогулки
Отправимся в один из самых красивых парков города!
- Вы полюбуетесь каскадными фонтанами
- Пройдётесь по уютным аллеям
- И погрузитесь в атмосферу курортного городка
Вы будете наслаждаться прогулкой — а мы поймаем самые лучшие моменты в объектив.
Организационные детали
- Съёмка проходит на Canon RP
- В течение 7 дней после прогулки вы получите 10–20 фото в цветокоррекции
- С вами будет один из фотографов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Иван — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 387 туристов
Наша команда — это профессионалы своего дела. Мы всегда готовы помочь вам открыть для себя новые горизонты и узнать больше. Знаем секретные места, которые вы никогда не найдёте в путеводителях. Поделимся интересными историями о городе. Умеем слушать, слышать и понимать ваши потребности. Создадим индивидуальные маршруты под ваши интересы и предпочтения.
