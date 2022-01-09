6 отзывов оставили туристы

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Чарующий Пятигорск - город «горячих вод»

Погрузитесь в атмосферу Пятигорска: городские легенды, истории Лермонтова и Толстого ждут вас
Представьте: вы шагаете по аллеям, где когда-то гулял Лермонтов, и слышите шелест страниц его произведений. Вас окружают исторические здания, где отдыхали великие личности, такие как Лев Толстой.

Именно здесь, в Пятигорске,
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нашли вдохновение многие писатели, и их творчество оживает в каждом уголке этого города.

На экскурсии "Чарующий Пятигорск - город"горячих вод " " вы не только узнаете увлекательные истории из жизни знаменитостей, но и почувствуете дух эпохи, пройдясь по старинным паркам и гротам. Узнайте, как курортная жизнь преобразила город и что привлекало сюда аристократию.

Экскурсия раскроет Пятигорск как уникальное место, где переплелись судьбы и истории, создавая неповторимую атмосферу для каждого посетителя

5
21 отзыв

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные панорамы с горы Машук
  • 📚 Истории великих писателей
  • 🏛 Архитектура в стиле модерн
  • 💧 Целебные минеральные воды
  • 📸 Впечатляющие фотосессии
  • 🌳 Прогулки по старинным паркам

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для экскурсии в Пятигорске - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время здесь наиболее комфортная погода для прогулок, а природа радует яркими красками. Весной и осенью, в мае и сентябре, также можно насладиться экскурсиями, хотя погода может быть менее предсказуемой. В остальные месяцы, особенно зимой, погода может быть прохладной, но всё же это не помешает насладиться видами и атмосферой города.
Сейчас август — это идеальное время.
Чарующий Пятигорск - город «горячих вод»
Чарующий Пятигорск - город «горячих вод»
Чарующий Пятигорск - город «горячих вод»

Что можно увидеть

  • Гора Машук
  • Провал
  • Провальский бульвар
  • Гроты Печорина
  • Гроты Лермонтова
  • Гроты Дианы
  • Лермонтовская галерея
  • Кофейня Гукасова
  • Эммануэлевский парк
  • Эоловая арфа
  • Китайская беседка
  • Скульптура орла

Описание экскурсии

Гора Машук — начало начал

Многие обзорные экскурсии по Пятигорску начинаются с горы Машук — и это неспроста! С возвышенности вы увидите один из крупнейших городов Кавказских Минеральных Вод во всей красе. У Провала, где вас встретит Остап Бендер, вспомним знаменитый эпизод романа и сопоставим его с фильмом. Осматривая карстовое образование, вы услышите историю природной достопримечательности, и узнаете, какие события разворачивались вокруг нее в 19 веке.

Модерн, гроты и истории писателей

На бывшем Провальском бульваре я познакомлю вас с архитектурой особняков 19 в. в модном тогда стиле модерн, расскажу, кто жил в таких домах, и отведу в один живописный дворик. Не обойдем вниманием и прославленных литераторов, связанных с Пятигорском. Вы посетите гроты Печорина, Лермонтова и Дианы, где поэт провел последний бал. Чуть позже по дорожкам Цветника дойдете до чудесной Лермонтовской галереи, заглянете в старинную кофейню Гукасова и сможете бросить монету на счастье в шляпу Кисе Воробьянинову. А также увидите величественное здание ресторации, где праздновал свое 25-летие Лев Толстой.

Город минеральных вод

В Эммануэлевском парке, оформленном в английском стиле, поговорим об одном из старейших парков Пятигорска. Я расскажу о курортных традициях, связанных с целебными водами, и проведу к первому пятигорскому источнику, где вы сможете отведать минеральную водичку. А также покажу ванны Пироговских, Пушкинских, Ермоловских и Лермонтовских.

Незабываемые панорамы Пятигорска

На прогулке у вас будет множество возможностей сделать впечатляющие снимки окрестностей, ведь красота активного рельефа, пышные парки и соседство могучих гор подарили нашему городу необыкновенные панорамы. За ними я предложу подняться к романтичной Эоловой арфе и Китайской беседке. А на горе Горячей, у символа Пятигорска — величественной скульптуры орла — вы дополните будущие фотовоспоминания классической открыткой.

Организационные детали

Пожалуйста, позаботьтесь об удобной обуви, одежде по сезону и возьмите с собой бутылочку питьевой воды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Неподалеку от Провала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2101 туриста
Если вы считаете, что все экскурсии похожи одна на другую, а гид цитирует Википедию, то хочу вас обрадовать — не всегда! Ненавязчиво узнать об истории города, посмотреть на барские дачи,
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заглянуть в старые дворики, по пути выпить кофе или нарзан, отдохнуть в живописном месте на лавочке, потереть нос Остапу Бендеру или бросить монету в шляпу Кисы Воробьянинова, за этим — на мою экскурсию. Я филолог, профессиональный гид и жизнерадостный человек, поэтому грамотная речь, интересные факты и лёгкая подача уже включены в экскурсию.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
3
2
1
Оксана
Экскурсия очень понравилась. Узнали много интересных фактов о Пятигорске. О его исторической застройке, о первых доходных домах (многие ныне в плачевном состоянии) и их владельцах. Большое спасибо нашему гиду Ольге.
Экскурсия очень понравилась. Узнали много интересных фактов о Пятигорске. О его исторической застройке, о первых доходных
Экскурсия очень понравилась. Узнали много интересных фактов о Пятигорске. О его исторической застройке, о первых доходных
Экскурсия очень понравилась. Узнали много интересных фактов о Пятигорске. О его исторической застройке, о первых доходных
Экскурсия очень понравилась. Узнали много интересных фактов о Пятигорске. О его исторической застройке, о первых доходных
Экскурсия очень понравилась. Узнали много интересных фактов о Пятигорске. О его исторической застройке, о первых доходных
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А
Ольге смело можно доверить знакомство с Пятигорском. Она влюблена в эти места сама и влюбляет в них других.
Экскурсия прекрасно спланирована. Маршрут длинный, но комфортный. По пути Ольга рассказывает интересные истории,
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любопытные факты, упоминает об известных личностях, но при этом не сыплет датами, поэтому от повествования остаётся впечатление дружеской беседы. Кроме того, Ольга всегда подскажет, где и как лучше сфотографироваться, чтобы получить лучшие кадры, Мы запланировали экскурсию в день приезда, и это было лучшее решение. Столько всего узнать о городе и познакомиться с ним в полной мере самостоятельно просто невозможно.
Ольга, большое спасибо Вам за прогулку! Надеемся приехать в КМВ снова!

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Анастасия
Начну с того, что в Пятигорск я прилетела впервые, ранним утром, и гид Ольга была столь мудрой, что перенесла мне время заблаговременно, на более позднее, чем было условлено. Тем самым,
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к экскурсии я была уже отдохнувшей и готовой к поступлению новой информации!!! Тем более, что экскурсия была приготовлена в этот день только для меня одной!!!
Ольга расположила к себе с первых минут, это человек с открытой улыбкой, приятным голосом, и очень обаятельная как собеседник. Мы начали маршрут с площади перед Провалом под интересные, познавательные комментарии, охватывающие историю мест, отсылки к литературе.. Постепенно маршрут усложнялся подьемами и крутыми лесенками, но все это преодолевается на чувстве эйфории от того, что ты причастен к местам, где находились известные личности, от красоты природы этих мест. Ольга-человек очень интеллигентный, она легко подстраивается под настроение собеседника. Мне очень импонировало это.
С собой у нее папка с фотографиями исторических зданий, мест, меняющихся со временем, все понятно и заметна очевидная разница между прошлым и настоящим.
Ольга влюблена в архитектуру, ее историю и она заражает этим буквально, смотришь на многое иными глазами, чувствуешь,,дух,, здания, в голове сами создаются образы и энергетика прошлых, давно минувших лет….. балы, собрания… В первый день посещения Пятигорска, в итоге, мы с ней охватили половину достопримечательностей города, чему я была рада ввиду сжатых сроков поездки.
Материал ею подан грамотно, захватывающее, без лишней,,воды,,…. и это все сделано с Любовью к истории.
Я смело могу рекомендовать вам Ольгу, как тактичного, мудрого собеседника и гида, который вам покажет не только общеизвестные, на слуху, достопримечательности города, но и некоторые настолько неприметные поначалу, места, которые и дают истинно цельное представление о истории, духе прошлого времени….
Я осталась очень довольна экскурсией, проведённой Ольгой, и той особой, лёгкой атмосферой общения, которую она создала.

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О
Благодаря Ольге состоялось знакомство моей семьи с замечательным городом Пятигорск! Ольга провела нас по самым красивым и интересным местам города, легко и непринужденно преподнося материал, вплетая в свой рассказ исторические
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факты и интересные истории. Ее рассказ и маршрут были интересны, познавательны и увлекательны и для старшего поколения и для подростка 13 лет. Ольга терпеливо и вежливо ждала нас пока мы обследовали каждый из объектов на маршруте, помогала делать фотографии и записывать видео. Спасибо огромное!!!!

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Olga
Ольга - отличный гид! Чувствует настроение, понимает интересы, здорово подстраивается под темп прогулки, да и чувство юмора у Ольги отменное! Обширные знания о культуре края, архитектуре вилл, построенных в начале
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XX в, из владельцах и истории не дают отвлечься ни на минуту! Ну а грамотная, литературная речь - это просто бальзам на душу! Вместо 3-х часов мы гуляли 4, и, казалось, что Ольга хотела нам рассказать «ну ещё чуть-чуть». Отличная «Хинкальная» была прекрасным завершением прогулки. Спасибо!

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Елена
Останавливались в Пятигорске на один день, поэтому для знакомства с городом оптимально было взять экскурсию и выбор пал на Ольгу.
Мы неспешно гуляли по бульварам, делали фотографии, а Ольга рассказывала о
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городе, его легендах и, конечно же о людях, оставивших след в истории города. Ходили по лермонтовским местам, паркам, горячим источникам.
3 часа в компании Ольги пролетели незаметно, было нескучно и познавательно! Спасибо огромное за отличную прогулку!

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