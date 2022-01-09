6 отзывов оставили туристы

Именно здесь, в Пятигорске,
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные панорамы с горы Машук
- 📚 Истории великих писателей
- 🏛 Архитектура в стиле модерн
- 💧 Целебные минеральные воды
- 📸 Впечатляющие фотосессии
- 🌳 Прогулки по старинным паркам
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Гора Машук
- Провал
- Провальский бульвар
- Гроты Печорина
- Гроты Лермонтова
- Гроты Дианы
- Лермонтовская галерея
- Кофейня Гукасова
- Эммануэлевский парк
- Эоловая арфа
- Китайская беседка
- Скульптура орла
Описание экскурсии
Гора Машук — начало начал
Многие обзорные экскурсии по Пятигорску начинаются с горы Машук — и это неспроста! С возвышенности вы увидите один из крупнейших городов Кавказских Минеральных Вод во всей красе. У Провала, где вас встретит Остап Бендер, вспомним знаменитый эпизод романа и сопоставим его с фильмом. Осматривая карстовое образование, вы услышите историю природной достопримечательности, и узнаете, какие события разворачивались вокруг нее в 19 веке.
Модерн, гроты и истории писателей
На бывшем Провальском бульваре я познакомлю вас с архитектурой особняков 19 в. в модном тогда стиле модерн, расскажу, кто жил в таких домах, и отведу в один живописный дворик. Не обойдем вниманием и прославленных литераторов, связанных с Пятигорском. Вы посетите гроты Печорина, Лермонтова и Дианы, где поэт провел последний бал. Чуть позже по дорожкам Цветника дойдете до чудесной Лермонтовской галереи, заглянете в старинную кофейню Гукасова и сможете бросить монету на счастье в шляпу Кисе Воробьянинову. А также увидите величественное здание ресторации, где праздновал свое 25-летие Лев Толстой.
Город минеральных вод
В Эммануэлевском парке, оформленном в английском стиле, поговорим об одном из старейших парков Пятигорска. Я расскажу о курортных традициях, связанных с целебными водами, и проведу к первому пятигорскому источнику, где вы сможете отведать минеральную водичку. А также покажу ванны Пироговских, Пушкинских, Ермоловских и Лермонтовских.
Незабываемые панорамы Пятигорска
На прогулке у вас будет множество возможностей сделать впечатляющие снимки окрестностей, ведь красота активного рельефа, пышные парки и соседство могучих гор подарили нашему городу необыкновенные панорамы. За ними я предложу подняться к романтичной Эоловой арфе и Китайской беседке. А на горе Горячей, у символа Пятигорска — величественной скульптуры орла — вы дополните будущие фотовоспоминания классической открыткой.
Организационные детали
Пожалуйста, позаботьтесь об удобной обуви, одежде по сезону и возьмите с собой бутылочку питьевой воды.
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Отзывы и рейтинг
Экскурсия прекрасно спланирована. Маршрут длинный, но комфортный. По пути Ольга рассказывает интересные истории,
Мы неспешно гуляли по бульварам, делали фотографии, а Ольга рассказывала о