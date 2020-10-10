6 отзывов оставили туристы

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Чарующий Пятигорск — город «горячих вод»

Пройти по тропам литераторов, представить атмосферу курорта в 19 веке и вдохновиться панорамами

5
6 отзывов
Ольга
Ольга – Гид из Пятигорска
Приглашаю пройтись по старым паркам и гротам, вообразить, как по ту сторону аллеи гуляет Лермонтов, вон в той ресторации отмечает юбилей молодой Толстой, а у Провала продает билеты 🎫 Остап Бендер.

Реальные истории 📖 и сюжеты романов давно сплелись в уютном Пятигорске — городе, куда приезжали восстановить жизненные силы и душевное равновесие.

Каким он был и чем живет сейчас? Об этом — на нашей экскурсии!
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • 3 500 ₽ за экскурсию

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Чарующий Пятигорск — город «горячих вод»
Чарующий Пятигорск — город «горячих вод»

Что вас ожидает

Гора Машук — начало начал
Многие обзорные экскурсии 🧭 по Пятигорску начинаются с горы ⛰️ Машук — и это неспроста! С возвышенности вы увидите один из крупнейших городов Кавказских Минеральных Вод во всей красе. У Провала, где вас встретит Остап Бендер, вспомним знаменитый эпизод романа и сопоставим его с фильмом. Осматривая карстовое образование, вы услышите историю 📖 природной достопримечательности 🏛️, и узнаете, какие события разворачивались вокруг нее в 19 веке.

Модерн, гроты и истории писателей
На бывшем Провальском бульваре я познакомлю вас с архитектурой особняков 19 в. в модном тогда стиле модерн, расскажу, кто жил в таких домах, и отведу в один живописный дворик. Не обойдем вниманием и прославленных литераторов, связанных с Пятигорском. Вы посетите гроты Печорина, Лермонтова и Дианы, где поэт провел последний бал. Чуть позже по дорожкам Цветника дойдете до чудесной Лермонтовской галереи, заглянете в старинную кофейню Гукасова и сможете бросить монету на счастье в шляпу Кисе Воробьянинову. А также увидите величественное здание ресторации, где праздновал свое 25-летие Лев Толстой.

Город минеральных вод
В Эммануэлевском парке, оформленном в английском стиле, поговорим об одном из старейших парков 🌳 Пятигорска. Я расскажу о курортных традициях, связанных с целебными водами, и проведу к первому пятигорскому источнику, где вы сможете отведать минеральную водичку. А также покажу ванны Пироговских, Пушкинских, Ермоловских и Лермонтовских.

Незабываемые панорамы Пятигорска
На прогулке 👣 у вас будет множество возможностей сделать впечатляющие снимки окрестностей, ведь красота активного рельефа, пышные парки и соседство могучих гор подарили нашему городу необыкновенные панорамы. За ними я предложу подняться к романтичной Эоловой арфе и Китайской беседке. А на горе Горячей, у символа Пятигорска — величественной скульптуры орла — вы дополните будущие фотовоспоминания классической открыткой.

Организационные детали

Пожалуйста, позаботьтесь об удобной обуви, одежде по сезону и возьмите с собой бутылочку питьевой воды.

Начало и место завершения
🚩 неподалеку от Провала
Чарующий Пятигорск — город «горячих вод»
Чарующий Пятигорск — город «горячих вод»
Чарующий Пятигорск — город «горячих вод»
Чарующий Пятигорск — город «горячих вод»
Чарующий Пятигорск — город «горячих вод»
Чарующий Пятигорск — город «горячих вод»
Чарующий Пятигорск — город «горячих вод»
Чарующий Пятигорск — город «горячих вод»
Чарующий Пятигорск — город «горячих вод»
Чарующий Пятигорск — город «горячих вод»
Чарующий Пятигорск — город «горячих вод»
Чарующий Пятигорск — город «горячих вод»
Чарующий Пятигорск — город «горячих вод»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ольга
Ольга
Если вы считаете, что все экскурсии похожи одна на другую, а экскурсовод цитирует Википедию, то хочу вас обрадовать — не всегда! Ненавязчиво узнать об истории города, посмотреть на барские дачи, заглянуть в старые дворики, по пути выпить кофе или нарзан, отдохнуть в живописном месте на лавочке, потереть нос Остапу Бендеру или бросить монету в шляпу Кисы Воробьянинова, за этим — на мою экскурсию. Я филолог, профессиональный экскурсовод и жизнерадостный человек, поэтому грамотная речь, интересные факты, легкая подача уже включены в экскурсию.
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6 отзывов оставили туристы

Olga
10 октября 2020
Ольга - отличный гид! Чувствует настроение, понимает интересы, здорово подстраивается под темп прогулки, да и чувство юмора у Ольги отменное! Обширные знания о культуре края, архитектуре вилл, построенных в начале XX в, из владельцах и истории не дают отвлечься ни на минуту! Ну а грамотная, литературная речь - это просто бальзам на душу! Вместо 3-х часов мы гуляли 4, и, казалось, что Ольга хотела нам рассказать «ну ещё чуть-чуть». Отличная «Хинкальная» была прекрасным завершением прогулки. Спасибо!
6 октября 2020
Останавливались в Пятигорске на один день, поэтому для знакомства с городом оптимально было взять экскурсию и выбор пал на Ольгу. Мы неспешно гуляли по бульварам, делали фотографии, а Ольга рассказывала о городе, его легендах и, конечно же о людях, оставивших след в истории города. Ходили по лермонтовским местам, паркам, горячим источникам. 3 часа в компании Ольги пролетели незаметно, было нескучно и познавательно! Спасибо огромное за отличную прогулку !
11 сентября 2020
Хорошая прогулка-экскурсия по историческому цен ру Пятигорска. Ольга хорошо провела экскурсию, познакомила нас с историей города, рассказала, на что ещё обратить внимание, куда сходить, где вкусно поесть. Ольга - позитивный человек, с юмором, формат экскурсии нам понравился. Рекомендуем!
25 августа 2020
В первую очередь большое спасибо Ольге за то, что подстроились под наш график и состав компании (дети!). Сегодня пойдем по второму кругу самостоятельно. Смело выбирайте Ольгу - внимательная, вежливая, знающая и любящая места.
21 августа 2020
Ольге смело можно доверить знакомство с Пятигорском. Она влюблена в эти места сама и влюбляет в них других. Экскурсия прекрасно спланирована. Маршрут длинный, но комфортный. По пути Ольга рассказывает интересные истории, любопытные факты, упоминает об известных личностях, но при этом не сыплет датами, поэтому от повествования остаётся впечатление дружеской беседы. Кроме того, Ольга всегда подскажет, где и как лучше сфотографироваться, чтобы получить лучшие кадры, Мы запланировали экскурсию в день приезда, и это было лучшее решение. Столько всего узнать о городе и познакомиться с ним в полной мере самостоятельно просто невозможно. Ольга, большое спасибо Вам за прогулку! Надеемся приехать в КМВ снова!
Анастасия
14 августа 2020
Начну с того, что в Пятигорск я прилетела впервые, ранним утром, и гид Ольга была столь мудрой, что перенесла мне время заблаговременно, на более позднее, чем было условлено. Тем самым, к экскурсии я была уже отдохнувшей и готовой к поступлению новой информации!!! Тем более, что экскурсия была приготовлена в этот день только для меня одной!!! Ольга расположила к себе с первых минут, это человек с открытой улыбкой, приятным голосом, и очень обаятельная как собеседник. Мы начали маршрут с площади перед Провалом под интересные, познавательные комментарии, охватывающие историю мест, отсылки к литературе.. Постепенно маршрут усложнялся подьемами и крутыми лесенками, но все это преодолевается на чувстве эйфории от того, что ты причастен к местам, где находились известные личности, от красоты природы этих мест. Ольга-человек очень интеллигентный, она легко подстраивается под настроение собеседника. Мне очень импонировало это. С собой у нее папка с фотографиями исторических зданий, мест, меняющихся со временем, все понятно и заметна очевидная разница между прошлым и настоящим. Ольга влюблена в архитектуру, ее историю и она заражает этим буквально, смотришь на многое иными глазами, чувствуешь,, дух,, здания, в голове сами создаются образы и энергетика прошлых, давно минувших лет..... балы, собрания... В первый день посещения Пятигорска, в итоге, мы с ней охватили половину достопримечательностей города, чему я была рада ввиду сжатых сроков поездки. Материал ею подан грамотно, захватывающее, без лишней,, воды,,.... и это все сделано с Любовью к истории. Я смело могу рекомендовать вам Ольгу, как тактичного, мудрого собеседника и гида, который вам покажет не только общеизвестные, на слуху, достопримечательности города, но и некоторые настолько неприметные поначалу, места, которые и дают истинно цельное представление о истории, духе прошлого времени.... Я осталась очень довольна экскурсией, проведённой Ольгой, и той особой, лёгкой атмосферой общения, которую она создала.

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