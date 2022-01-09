6 отзывов оставили туристы

Лучшее время для экскурсии в Пятигорске - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время здесь наиболее комфортная погода для прогулок, а природа радует яркими красками. Весной и осенью, в мае и сентябре, также можно насладиться экскурсиями, хотя погода может быть менее предсказуемой. В остальные месяцы, особенно зимой, погода может быть прохладной, но всё же это не помешает насладиться видами и атмосферой города.

Представьте: вы шагаете по аллеям, где когда-то гулял Лермонтов, и слышите шелест страниц его произведений. Вас окружают исторические здания, где отдыхали великие личности, такие как Лев Толстой.Именно здесь, в Пятигорске,

нашли вдохновение многие писатели, и их творчество оживает в каждом уголке этого города. На экскурсии "Чарующий Пятигорск - город"горячих вод " " вы не только узнаете увлекательные истории из жизни знаменитостей, но и почувствуете дух эпохи, пройдясь по старинным паркам и гротам. Узнайте, как курортная жизнь преобразила город и что привлекало сюда аристократию. Экскурсия раскроет Пятигорск как уникальное место, где переплелись судьбы и истории, создавая неповторимую атмосферу для каждого посетителя

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-7 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Гора Машук — начало начал

Многие обзорные экскурсии по Пятигорску начинаются с горы Машук — и это неспроста! С возвышенности вы увидите один из крупнейших городов Кавказских Минеральных Вод во всей красе. У Провала, где вас встретит Остап Бендер, вспомним знаменитый эпизод романа и сопоставим его с фильмом. Осматривая карстовое образование, вы услышите историю природной достопримечательности, и узнаете, какие события разворачивались вокруг нее в 19 веке.

Модерн, гроты и истории писателей

На бывшем Провальском бульваре я познакомлю вас с архитектурой особняков 19 в. в модном тогда стиле модерн, расскажу, кто жил в таких домах, и отведу в один живописный дворик. Не обойдем вниманием и прославленных литераторов, связанных с Пятигорском. Вы посетите гроты Печорина, Лермонтова и Дианы, где поэт провел последний бал. Чуть позже по дорожкам Цветника дойдете до чудесной Лермонтовской галереи, заглянете в старинную кофейню Гукасова и сможете бросить монету на счастье в шляпу Кисе Воробьянинову. А также увидите величественное здание ресторации, где праздновал свое 25-летие Лев Толстой.

Город минеральных вод

В Эммануэлевском парке, оформленном в английском стиле, поговорим об одном из старейших парков Пятигорска. Я расскажу о курортных традициях, связанных с целебными водами, и проведу к первому пятигорскому источнику, где вы сможете отведать минеральную водичку. А также покажу ванны Пироговских, Пушкинских, Ермоловских и Лермонтовских.

Незабываемые панорамы Пятигорска

На прогулке у вас будет множество возможностей сделать впечатляющие снимки окрестностей, ведь красота активного рельефа, пышные парки и соседство могучих гор подарили нашему городу необыкновенные панорамы. За ними я предложу подняться к романтичной Эоловой арфе и Китайской беседке. А на горе Горячей, у символа Пятигорска — величественной скульптуры орла — вы дополните будущие фотовоспоминания классической открыткой.

Организационные детали

Пожалуйста, позаботьтесь об удобной обуви, одежде по сезону и возьмите с собой бутылочку питьевой воды.