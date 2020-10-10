6 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Гора Машук — начало начал

Многие обзорные экскурсии 🧭 по Пятигорску начинаются с горы ⛰️ Машук — и это неспроста! С возвышенности вы увидите один из крупнейших городов Кавказских Минеральных Вод во всей красе. У Провала, где вас встретит Остап Бендер, вспомним знаменитый эпизод романа и сопоставим его с фильмом. Осматривая карстовое образование, вы услышите историю 📖 природной достопримечательности 🏛️, и узнаете, какие события разворачивались вокруг нее в 19 веке.

Модерн, гроты и истории писателей

На бывшем Провальском бульваре я познакомлю вас с архитектурой особняков 19 в. в модном тогда стиле модерн, расскажу, кто жил в таких домах, и отведу в один живописный дворик. Не обойдем вниманием и прославленных литераторов, связанных с Пятигорском. Вы посетите гроты Печорина, Лермонтова и Дианы, где поэт провел последний бал. Чуть позже по дорожкам Цветника дойдете до чудесной Лермонтовской галереи, заглянете в старинную кофейню Гукасова и сможете бросить монету на счастье в шляпу Кисе Воробьянинову. А также увидите величественное здание ресторации, где праздновал свое 25-летие Лев Толстой.

Город минеральных вод

В Эммануэлевском парке, оформленном в английском стиле, поговорим об одном из старейших парков 🌳 Пятигорска. Я расскажу о курортных традициях, связанных с целебными водами, и проведу к первому пятигорскому источнику, где вы сможете отведать минеральную водичку. А также покажу ванны Пироговских, Пушкинских, Ермоловских и Лермонтовских.

Незабываемые панорамы Пятигорска

На прогулке 👣 у вас будет множество возможностей сделать впечатляющие снимки окрестностей, ведь красота активного рельефа, пышные парки и соседство могучих гор подарили нашему городу необыкновенные панорамы. За ними я предложу подняться к романтичной Эоловой арфе и Китайской беседке. А на горе Горячей, у символа Пятигорска — величественной скульптуры орла — вы дополните будущие фотовоспоминания классической открыткой.

Организационные детали

Пожалуйста, позаботьтесь об удобной обуви, одежде по сезону и возьмите с собой бутылочку питьевой воды.