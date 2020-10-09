15 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Пятигорск классический и современный

Старые районы города — портал, который перенесет вас прямиком в 19 век. Перед вами предстанут отель 🏨 Бристоль, Эрмитаж и модерновые гостиницы, знаменитые Николаевская и Елизаветинская водолечебницы, к которым в конце 19 века съезжался свет общества. Вы увидите старинные ванны — Пироговские, Пушкинские и «бесстыжие»; заглянете гроты Дианы и Печорина. Пройдете по парковым дорожкам, украшенным скульптурами, совершите променад по старейшему курортному бульвару города, рассмотрите сказочный фонтан ⛲ Гномы и с разных точек полюбуетесь открыточными видами Пятигорска.

Город в лицах, историях и судьбах

Курортный город 🏙️ веками притягивал незаурядных личностей — о многих из них я расскажу на прогулке 👣. Вы по-новому взглянете на императоров, военачальников, поэтов, композиторов, врачей и ученых, связанных с Пятигорском. Увидите сохранившиеся работы талантливых архитекторов Бернардацци и Уптона, побываете в местах, вдохновивших Пушкина и Лермонтова на новые строки, а Балакирева и Алябьева — на музыкальные шедевры.

В заключении, чтобы попробовать город на вкус и ощутить его атмосферу, мы можем остановиться на чашечку кофе в кофейне — в здании, напоминающем старинный речной корабль. Или отведаем кавказские шашлыки на вершине горы ⛰️ Машук, откуда вам откроются восхитительные панорамы гор Кавказа.

Организационные детали

Дополнительные расходы: кофе – 150 руб., проезд по канатной дороге – 360 руб. /чел. туда/обратно, шашлык – 500 руб.