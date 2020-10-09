15 отзывов оставили туристы

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Пятигорск — прогулка длиной в 200 лет

Познакомиться с символами города-курорта и перенестись в царскую эпоху на его старинных улицах

5
15 отзывов
Виктория
Виктория – Гид из Пятигорска
Пятигорск — не только один из старейших русских курортов, но и город 🏙️, в котором органично переплелись черты имперской и современной России.

Мы неспешно прогуляемся из 19-го века в 21-ый, побываем в местах, вдохновивших Пушкина и Лермонтова, увидим старинные ванны и прохладные гроты.

А после полюбуемся Пятигорском с высоты птичьего полета на горе Машук.
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 3 000 ₽ за экскурсию

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Пятигорск — прогулка длиной в 200 лет
Пятигорск — прогулка длиной в 200 лет

Что вас ожидает

Пятигорск классический и современный
Старые районы города — портал, который перенесет вас прямиком в 19 век. Перед вами предстанут отель 🏨 Бристоль, Эрмитаж и модерновые гостиницы, знаменитые Николаевская и Елизаветинская водолечебницы, к которым в конце 19 века съезжался свет общества. Вы увидите старинные ванны — Пироговские, Пушкинские и «бесстыжие»; заглянете гроты Дианы и Печорина. Пройдете по парковым дорожкам, украшенным скульптурами, совершите променад по старейшему курортному бульвару города, рассмотрите сказочный фонтан ⛲ Гномы и с разных точек полюбуетесь открыточными видами Пятигорска.

Город в лицах, историях и судьбах
Курортный город 🏙️ веками притягивал незаурядных личностей — о многих из них я расскажу на прогулке 👣. Вы по-новому взглянете на императоров, военачальников, поэтов, композиторов, врачей и ученых, связанных с Пятигорском. Увидите сохранившиеся работы талантливых архитекторов Бернардацци и Уптона, побываете в местах, вдохновивших Пушкина и Лермонтова на новые строки, а Балакирева и Алябьева — на музыкальные шедевры.

В заключении, чтобы попробовать город на вкус и ощутить его атмосферу, мы можем остановиться на чашечку кофе в кофейне — в здании, напоминающем старинный речной корабль. Или отведаем кавказские шашлыки на вершине горы ⛰️ Машук, откуда вам откроются восхитительные панорамы гор Кавказа.

Организационные детали

Дополнительные расходы: кофе – 150 руб., проезд по канатной дороге – 360 руб. /чел. туда/обратно, шашлык – 500 руб.

Начало и место завершения
🚩 у памятника О. Бендеру
Пятигорск — прогулка длиной в 200 лет
Пятигорск — прогулка длиной в 200 лет
Пятигорск — прогулка длиной в 200 лет
Пятигорск — прогулка длиной в 200 лет
Пятигорск — прогулка длиной в 200 лет
Пятигорск — прогулка длиной в 200 лет
Пятигорск — прогулка длиной в 200 лет
Пятигорск — прогулка длиной в 200 лет
Пятигорск — прогулка длиной в 200 лет
Пятигорск — прогулка длиной в 200 лет
Пятигорск — прогулка длиной в 200 лет

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Виктория
Виктория
Доброго дня! Меня зовут Виктория. Я родилась и живу в Пятигорске. Очень люблю свой город за неповторимую атмосферу и неспешный ритм курорта, утопающего в зелени у подножья гор Машук и Бештау. За чистый воздух, обилие солнечных дней, множество парков, цветников и, конечно же, богатую историю. Я постараюсь познакомить вас с Пятигорском так, чтобы воспоминания о нем остались не только в памяти, но и в душе. У меня туристическое образование. Могу помочь с организацией джип-туров в горы Кавказа, а также экскурсий — индивидуальных и групповых.
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15 отзывов оставили туристы

9 октября 2020
Всем здравствуйте. Сегодня мы посмотрели красивый город Пятигорск. Спасибо большое нашему экскурсоводу Виктории. Ребята, приезжайте в этот город и изучайте его историю только с помощью Виктории. Удивительный рассказ, приятное общение. Нам все очень понравилось. Если вы пообщаетесь с Викторией, вы захотите приехать в Пятигорск ещё раз. Все экскурсии заказывали чз этот сайт - очень достойные экскурсоводы. Ещё раз спасибо Виктории.
7 октября 2020
Мы, Алексей и Наталия, выражаем огромную благодарность и признательность нашему гиду Виктории за время, проведенное с ней сегодня на экскурсии "Прогулка длиной в 200 лет". Мы получили несказанное удовольствие от общения с таким замечательным гидом. Экскурсия прошла в непринужденной, раскованной, душевной обстановке. Благодаря Виктории и ее экскурсии мы прониклись теплым отношением к Пятигорску. Захотелось еще и еще раз вернуться к увиденным местам. Маршрут, содержание, рассказы, общение - все было на высшем уровне. Обязательно расскажем друзьям о таком прекрасном гиде и посоветуем им совершить эту экскурсию. Желаем всего наилучшего Виктории, творческих успехов и продолжать радовать все больше и больше гостей города.
7 октября 2020
Экскурсия отличная! Продуманный маршрут. Море информации. Видно, что гид очень любит свой родной город и передает эту любовь нам.
7 октября 2020
Прогулка с Викторией была просто восхитительной. Её мастерство рассказчика, любовь к родному городу, душевное общение сделали наше пребывание в Пятигорске незабываемым. Спасибо большое. Однозначно рекомендую)
6 октября 2020
Прекрасная экскурсия!!! Очень легкая подача материала. ребенок( 11 лет) слушал внимательно. Виктория однозначно смогла передать атмосферу города. И отдельное спасибо за чувство юмора )
5 октября 2020
Экскурсия хорошая, однозначно рекомендую. Такие города, как Пятигорск, конечно же, каждый человек нашей страны должен знать. А что может быть лучше для знакомства с городом, чем экскурсия по нему? Маршрут экскурсии продуман, экскурсовод Виктория хороший рассказчик, любящая свой город. Сама экскурсия вмещала темы и об истории города, его ценности как курорта и здравницы. И о жизни М. Ю. Лермонтова, о пребывании его на кавказе, и в частности в Пятигорске. И о пребывании тут литературного персонажа О. Бендера. Мы прошлись по склону горы Машук, по красивейшему городскому парку, и по центру города. Увидели знаковые места и памятники города, которые сразу все не перечислишь, настолько их много. Спасибо за познавательную экскурсию!
3 октября 2020
Прогулка по Пятигорску была очень насыщенной и познавательной. Огромное спасибо нашему году Виктории. Встретились у Провала и обошли все исторические, архитектурные и природные достопримечательности. Гид, рассказывала без умолку, все очень интересно, познавательно и местами забавно. Вотвы, например, знаете чем Пятигорский кабриолеты отличаются от всех остальных?! А мы теперь знаем. Отдельно хочу отметить, что с нами была дочка, которой всего 1, 5 года и никаких проблем у нас не возникло. Надо было остановиться - останавливались, надо ей было побегать - ждали. Спасибо огромное нашему году!
3 октября 2020
Финальной точкой нашего автопутешествия по Кавказу, был Пятигорск. Захотелось чуть больше задержаться в этом городе и узнать его историю. Лучше узнать город нам помогла Виктория. Экскурсия проходила очень легко. Этому способствовало все : и интересный рассказ Виктории, и грамотно составленный маршрут, и прекрасная погода, и виды города и его окресностей. Время пролетело незаметно. Свой рассказ Виктория сопрвождала заранее подготовленными иллюстрациями тех мест, которые не сохранились. Отличная экскурсия
28 сентября 2020
Очень познавательная экскурсия с красивейшими видами Пятигорска. Почувствовали любовь гида к родному городу. Рекомендуем эту экскурсию с гидом Виктория.
28 сентября 2020
Виктория искренне любит свой город, интересный рассказчик, готовый ответить на все ваши вопросы, очень много тем, деталей над которыми прежде не задумывались, рекомендуем!
26 сентября 2020
Спасибо Виктории за увлекательную и познавательную прогулку. Теперь придется перечитывать Лермонтова. Экскурсия была хорошо построена и в плане тем и в плане перепада высот)) три часа пролетели незаметно. И отдельное спасибо за рекоммендацию ресторанчика для ужина
17 сентября 2020
Огромное спасибо! Очень познавательная экскурсия. Экскурсовод на высоте! Много увидели и услышали за 3 часа. Рекомендвю обращаться к профессионалам. Нам очень повезло! Еще раз спасибо!
5 сентября 2020
Первое знакомство с новым городом навсегда определит отношение к нему. Полюбите вы его или просто поставите галочку «был» зависит от первых впечатлений, первых прогулок. Можно смело констатировать, что город Пятигорск очень красивый, интересный, с удивительно интересной историей, который манит и завораживает. Экскурсия увлекательная, познавательная и неутомительная. Включает в себя интереснейший рассказ об истории и современности города, а также осмотр основных достопримечательностей города. Можем смело рекомендовать Викторию для знакомства с городом.
13 августа 2020
Мы брали эту экскурсию у Виктории для семьи 2 взрослых и 2 детей. Всё прошло отлично, интересно, познавательно. Виктория опытный экскурсовод, отвечает на все вопросы, развёрнуто рассказывает о любимом ею городе. Маршрут построен от озера Провал вниз к Парку Цветник, что очень удобно. Кроме того, она по нашей просьбе помогла нам с экскурсией на следующий день, так как нас подвели, а красоты минеральных вод хотелось посмотреть. Также порекомендовала и отличное кафе для ужина. Рекомендуем!
12 августа 2020
Очень приятно было познакомиться с Викторией. Экскурсия прошла на одном дыхании. Виктория-профессиональный гид с очень качественным подходом к своей работе. Её нам порекомендовали наши друзья из Москвы, которые ездили вместе с Викторией на экскурсию в Карачаево Черкесию. Они также были в восторге от поездки и гида. Мы тоже забронировали эту экскурсию у Виктории на ближайшие выходные. Будем рекомендовать гида Викторию всем друзьям и знакомым!

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