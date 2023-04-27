Фотосессия в живописных локациях Пятигорска

Прогуляться по парку «Цветник» и другим местам курорта - и получить профессиональные снимки

Описание
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О гиде
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Ответы на вопросы
Пятигорск слово создан для фотопрогулок: искать симпатичные места не приходится — они повсюду.

Перепады рельефа, обзорные площадки, старая курортные дома, малые архитектурные формы и буйство зелени — вот наш фон и наши декорации.

Расслабьтесь, изучайте город, а я буду ловить моменты на камеру и потом пришлю вам 20–30 фото на память.
Фотосессия в живописных локациях Пятигорска
Фотосессия в живописных локациях Пятигорска
Фотосессия в живописных локациях Пятигорска
Фотосессия в живописных локациях Пятигорска
Фотосессия в живописных локациях Пятигорска
Фотосессия в живописных локациях Пятигорска
Фотосессия в живописных локациях Пятигорска
Фотосессия в живописных локациях Пятигорска
Фотосессия в живописных локациях Пятигорска
Фотосессия в живописных локациях Пятигорска
Фотосессия в живописных локациях Пятигорска
Фотосессия в живописных локациях Пятигорска
Фотосессия в живописных локациях Пятигорска
Фотосессия в живописных локациях Пятигорска
Фотосессия в живописных локациях Пятигорска
Ближайшие даты:
27
апр
29
апр
30
апр
1
мая
3
мая
4
мая
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мая
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даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🏞 За 2 часа мы пройдём по самым значимым и фотогеничным местам Пятигорска. Парк «Цветник», Лермонтовская галерея, Китайская беседка, Эолова Арфа, питьевые бюветы, фонтаны, статуи и любые другие локации, которые вам покажутся достойными фото, будут на нашем пути.

📷 После фотопрогулки я пришлю вам в течение трёх дней 20–30 снимков в цветокоррекции и высоком разрешении — этой лучший сувенир из поездки.

Организационные детали

  • Это пешеходная прогулка без дополнительных расходов
  • По запросу можно увеличить число участников, условия уточняйте в переписке

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у парка Цветник
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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