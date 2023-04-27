Прогуляться по парку «Цветник» и другим местам курорта - и получить профессиональные снимки
Пятигорск слово создан для фотопрогулок: искать симпатичные места не приходится — они повсюду.
Перепады рельефа, обзорные площадки, старая курортные дома, малые архитектурные формы и буйство зелени — вот наш фон и наши декорации.
Расслабьтесь, изучайте город, а я буду ловить моменты на камеру и потом пришлю вам 20–30 фото на память.
Перепады рельефа, обзорные площадки, старая курортные дома, малые архитектурные формы и буйство зелени — вот наш фон и наши декорации.
Расслабьтесь, изучайте город, а я буду ловить моменты на камеру и потом пришлю вам 20–30 фото на память.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
🏞 За 2 часа мы пройдём по самым значимым и фотогеничным местам Пятигорска. Парк «Цветник», Лермонтовская галерея, Китайская беседка, Эолова Арфа, питьевые бюветы, фонтаны, статуи и любые другие локации, которые вам покажутся достойными фото, будут на нашем пути.
📷 После фотопрогулки я пришлю вам в течение трёх дней 20–30 снимков в цветокоррекции и высоком разрешении — этой лучший сувенир из поездки.
Организационные детали
- Это пешеходная прогулка без дополнительных расходов
- По запросу можно увеличить число участников, условия уточняйте в переписке
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у парка Цветник
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Пятигорске
Провёл 36 экскурсий для 48 туристов
Меня зовут Александр. Среди моих увлечений — горные походы и фотография. Хочу открыть для вас пейзажи Кавказских Минеральных Вод и поделиться их красотой. Присоединяйтесь!
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