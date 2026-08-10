Исследуйте Пятигорск через объектив камеры во время индивидуальной фото-прогулки.
Погрузитесь в атмосферу города, где каждый уголок красив - от парка «Цветник» до Лермонтовской галереи.
Ваш личный фотограф запечатлеет самые яркие моменты, чтобы вы могли вспоминать о путешествии с теплотой.
Получите коллекцию из 20-30 профессиональных фотографий, которые станут отличным сувениром и украсят ваш альбом
Погрузитесь в атмосферу города, где каждый уголок красив - от парка «Цветник» до Лермонтовской галереи.
Ваш личный фотограф запечатлеет самые яркие моменты, чтобы вы могли вспоминать о путешествии с теплотой.
Получите коллекцию из 20-30 профессиональных фотографий, которые станут отличным сувениром и украсят ваш альбом
6 причин купить эту прогулку с фотографом
- 📷 Профессиональные фотографии на память
- 🏞 Посещение знаковых мест Пятигорска
- 🎨 Снимки в цветокоррекции и высоком разрешении
- 🚶♂️ Пешеходная прогулка без дополнительных расходов
- 📅 Быстрая обработка и доставка фотографий
- 👥 Возможность увеличения числа участников
Что можно увидеть
- Парк «Цветник»
- Лермонтовская галерея
- Китайская беседка
- Эолова Арфа
- Питьевые бюветы
- Фонтаны
- Статуи
Описание фото-прогулки
За 2 часа мы пройдём по самым значимым и фотогеничным местам Пятигорска. Парк «Цветник», Лермонтовская галерея, Китайская беседка, Эолова Арфа, питьевые бюветы, фонтаны, статуи и любые другие локации, которые вам покажутся достойными фото, будут на нашем пути.
После фотопрогулки я пришлю вам в течение пяти дней 20–30 снимков в цветокоррекции и высоком разрешении — этой лучший сувенир из поездки.
Организационные детали
- Это пешеходная прогулка без дополнительных расходов
- По запросу можно увеличить число участников, условия уточняйте в переписке
- Я снимаю на фотоаппарат Nikon D750 или Nikon D800. Использую один из объективов: Nikon 35mm f/1.4G, Nikon 85mm f/1.4G, Tamron AF SP 24-70mm f/2.8
- За доплату возможна аренда платьев для фотосессий
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка Цветник
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 745 туристов
Меня зовут Александр. Среди моих увлечений — горные походы и фотография. Хочу открыть для вас пейзажи Кавказских Минеральных Вод и поделиться их красотой. Присоединяйтесь!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 31 отзываНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Шикарные фото!!! Александр супер профессиональный фотограф!!! Всем рекомендую!
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Огромная благодарность за приятно проведенное время и прекрасные фотографии!
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К
Благодарю Александра за прекрасную фотосессию!
Фотосессия была запланирована на первую половину дня. Мы приехали раньше, о чем сообщили Александру и он прибыл в ближайшее время. Показал нам самые красивые и живописные локации. Советовал как лучше встать, чтобы фото получились живые и естественные.
Чудесный день и превосходные фотографии!
Фотосессия была запланирована на первую половину дня. Мы приехали раньше, о чем сообщили Александру и он прибыл в ближайшее время. Показал нам самые красивые и живописные локации. Советовал как лучше встать, чтобы фото получились живые и естественные.
Чудесный день и превосходные фотографии!
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А
Сама прогулка была лёгкой и насыщенной красивыми локациями. Александр рассказал много интересного о городе и парке. Время пролетело незаметно. Фотографии выше всех похвал, видно руку мастера!!!
Спасибо большое!!!
Спасибо большое!!!
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Фотосессия с Александром прошла замечательно👍Сниматься было легко и очень комфортно👏Не смотря на дождь фотографии получились
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Фотопрогулка по живописным местам Пятигорска - наикрутейшая экскурсия. Александр показал нам не только известные достопримечательности, но и такие места, куда сами бы мы и не догадались заглянуть, вёл нас таким маршрутом, чтобы мы успели увидеть все самое лучшее. Бонусом к прогулке стали замечательные фотографии.
Огромная сердечная благодарность, как человеку и как супер гиду. Рекомендуем экскурсии с Александром!
Огромная сердечная благодарность, как человеку и как супер гиду. Рекомендуем экскурсии с Александром!
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