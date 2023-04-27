Пятигорск слово создан для фотопрогулок: искать симпатичные места не приходится — они повсюду. Перепады рельефа, обзорные площадки, старая курортные дома, малые архитектурные формы и буйство зелени — вот наш фон и наши декорации. Расслабьтесь, изучайте город, а я буду ловить моменты на камеру и потом пришлю вам 20–30 фото на память.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🏞 За 2 часа мы пройдём по самым значимым и фотогеничным местам Пятигорска. Парк «Цветник», Лермонтовская галерея, Китайская беседка, Эолова Арфа, питьевые бюветы, фонтаны, статуи и любые другие локации, которые вам покажутся достойными фото, будут на нашем пути.

📷 После фотопрогулки я пришлю вам в течение трёх дней 20–30 снимков в цветокоррекции и высоком разрешении — этой лучший сувенир из поездки.

Организационные детали