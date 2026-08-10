Исследуйте Пятигорск через объектив камеры во время индивидуальной фото-прогулки. Погрузитесь в атмосферу города, где каждый уголок красив - от парка «Цветник» до Лермонтовской галереи. Ваш личный фотограф запечатлеет самые яркие моменты, чтобы вы могли вспоминать о путешествии с теплотой. Получите коллекцию из 20-30 профессиональных фотографий, которые станут отличным сувениром и украсят ваш альбом

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-3 человек, стоимость зависит от количества людей

Описание фото-прогулки

За 2 часа мы пройдём по самым значимым и фотогеничным местам Пятигорска. Парк «Цветник», Лермонтовская галерея, Китайская беседка, Эолова Арфа, питьевые бюветы, фонтаны, статуи и любые другие локации, которые вам покажутся достойными фото, будут на нашем пути.

После фотопрогулки я пришлю вам в течение пяти дней 20–30 снимков в цветокоррекции и высоком разрешении — этой лучший сувенир из поездки.

Организационные детали