Мы поедем в самое сердце Кабардино-Балкарии на красивейшее бирюзовое озеро Гижгит в компании профессионального фотографа.
Ярким акцентом на съёмках станет красное летящее платье — с ним фото получаются очень женственными и притягательными. Также мы расскажем вам о самом озере, его тайнах и истории окрестностей.
Описание фото-прогулки
- Одна только дорога до озера с её умопомрачительными ландшафтами не оставит вас равнодушными. А приехав на место, вы будете поражены величием природы.
- Мы поможем оставить всю эту красоту в памяти, устроив фотосессию на озере в красном летящем платье.
- А ещё поговорим о возникновении озера, о тайнах, которые оно скрывает. Вы услышите историю посёлка Былым и узнаете, почему местные так любят выращивать здесь капусту.
Организационные детали
- Наше шёлковое платье с 5-метровым шлейфом подойдёт почти любой девушке — платье оверсайз, на окружность талии до 115 см. и рост до 190 см.
- В осенние дни на озере будет прохладно, готовьтесь немного помёрзнуть в платье. Будем отогревать вас горячим чаем в тёплой машине!
- Съёмка проходит на фотоаппарат Canon EOS 100d.
- В течение 3 дней после поездки вы получите 20–30 снимков в цветокоррекции и высоком разрешении, а также короткий видеоролик в подарок.
- С вами буду я или другой гид из нашей команды, а также фотограф.
- Поездка проходит на комфортабельном внедорожнике.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|10 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 130 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Юлия. Пятигорск для меня — это любовь с первого взгляда. Несколько лет назад я приехала сюда туристом и не смогла вернуться назад. Это мой город души и место силы. На экскурсиях мы с дружной командой гидов поможем вам влюбиться в Пятигорск — и он обязательно ответит взаимностью.Задать вопрос
