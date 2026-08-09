Пятигорск предлагает уникальную возможность посетить Чегемские водопады, озеро Гижгит и село Эль-Тюбю за один день. Путешествие начинается с перевала Актопрак, где открываются потрясающие виды на два ущелья. Озеро Гижгит удивит

своей бирюзовой водой и загадочной историей. В селе Эль-Тюбю, известном как «город мертвых», раскроются древние тайны. На парадроме можно испытать незабываемые эмоции, полетав на параплане. Чегемские водопады впечатляют в любое время года: летом они бурлят, а зимой замерзают в живописных формах. Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике, в группе до 7 человек. Питание оплачивается отдельно. Полет на параплане возможен за дополнительную плату. Забронируйте это яркое путешествие и получите массу впечатлений

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Чегемских водопадов, «города мертвых» и озера Гижгит - июль и август. В эти месяцы погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться природой в полной мере. Май, июнь, сентябрь и октябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать, что в это время возможны дожди и прохладные дни. В зимние месяцы путешествие может быть затруднено из-за снега и холода, но красота замерзших водопадов компенсирует все неудобства.

Сейчас август — это идеальное время.