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Чегемские водопады, «город мертвых» и озеро Гижгит за 1 день

Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии. Вас ждут живописные виды, древние тайны и незабываемые впечатления. Группа до 7 человек
Пятигорск предлагает уникальную возможность посетить Чегемские водопады, озеро Гижгит и село Эль-Тюбю за один день. Путешествие начинается с перевала Актопрак, где открываются потрясающие виды на два ущелья. Озеро Гижгит удивит
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своей бирюзовой водой и загадочной историей. В селе Эль-Тюбю, известном как «город мертвых», раскроются древние тайны. На парадроме можно испытать незабываемые эмоции, полетав на параплане.

Чегемские водопады впечатляют в любое время года: летом они бурлят, а зимой замерзают в живописных формах. Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике, в группе до 7 человек. Питание оплачивается отдельно. Полет на параплане возможен за дополнительную плату. Забронируйте это яркое путешествие и получите массу впечатлений

5
54 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🚗 Комфортное путешествие на внедорожнике
  • 🌊 Восхитительные Чегемские водопады
  • 🏞 Бирюзовое озеро Гижгит
  • 🏘 Загадочное село Эль-Тюбю
  • 🪂 Возможность полетать на параплане
  • 👥 Небольшая группа до 7 человек

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Чегемских водопадов, «города мертвых» и озера Гижгит - июль и август. В эти месяцы погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться природой в полной мере. Май, июнь, сентябрь и октябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать, что в это время возможны дожди и прохладные дни. В зимние месяцы путешествие может быть затруднено из-за снега и холода, но красота замерзших водопадов компенсирует все неудобства.
Сейчас август — это идеальное время.
Чегемские водопады, «город мертвых» и озеро Гижгит за 1 день
Чегемские водопады, «город мертвых» и озеро Гижгит за 1 день
Чегемские водопады, «город мертвых» и озеро Гижгит за 1 день

Что можно увидеть

  • Перевал Актопрак
  • Озеро Гижгит
  • Село Эль-Тюбю
  • Парадром
  • Чегемские водопады

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Перевал Актопрак. Мы проедем по живописной дороге, связывающей два ущелья: Чегемское и Баксанское.
Озеро Гижгит. Вы полюбуетесь сказочным озером с бирюзовой водой и узнаете, почему в нём нельзя купаться.
Село Эльтюбю. Место, скрытое от внешнего мира. Мы расскажем, почему его называют «городом мёртвых».
Парадром. Вы побываете в горном парадроме и, по желанию, полетаете на параплане.
Чегемские водопады. Мы полюбуемся великолепными водопадами, бурлящими летом и живописно замерзающими зимой.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике, в группе до 7 человек.
  • Питание оплачивается дополнительно.
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
  • В стоимость экскурсии не включён полет на параплане продолжительностью 15-20 минут (по желанию) — 7000 ₽ с человека.

ежедневно в 07:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 3 часа 20 минут
Провели экскурсии для 10518 туристов
Меня зовут Екатерина, я организатор джип-туров по Кавказу. Наша команда состоит из опытных дружелюбных гидов с большим водительским стажем. С нами вам будет весело, интересно и вкусно!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 54 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
52
4
2
3
2
1
А
Ездила на экскурсию с представителями этой команды гидов не в первый раз. Как всегда организация и коммуникация с туристами на "пять". Маршрут красивый, времени на осмотр достопримечательностей достаточно. Но: среди
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нескольких похожих предложений я выбрала эту экскурсию именно у этой компании из-за парадрома, куда мы не попали. Гидом-водителем было озвучено, что туда он заезжает, если только есть желающие полетать на параплане и просто так он не будет тратить время на то, чтобы туда доехать. Если это действительно так, пропишите четко условия в описании.

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М
Дмитрий, очень понравился всей семье, отлично рассказывает, много знает, безопасно водит. Экскурсия интересная, красивые места, последовательная. Советуем!
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В
Потрясающая поездка в Баксанское ущелье к озеру Гижгит, Могильникам Фардык-Кешене, Чегемским водопадам. Всего за день посетили множество захватывающих дух мест в сопровождении прекрасного гида и водителя Владимира! Ездили на комфортной,
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безопасной и просторной Toyota Sequoia. Владимир поделился своим опытом и впечатлениями об этих местах, с рассказами об исторических событиях, с ними связанных. Порекомендовал отличные локации для фотосъемки, был невероятно гостеприимным и радушным проводником.
Все это оставило тёплые и яркие воспоминания о путешествии!
Екатерина, спасибо за организацию!

Потрясающая поездка в Баксанское ущелье к озеру Гижгит, Могильникам Фардык-Кешене, Чегемским водопадам. Всего за день посетили
Потрясающая поездка в Баксанское ущелье к озеру Гижгит, Могильникам Фардык-Кешене, Чегемским водопадам. Всего за день посетили
Потрясающая поездка в Баксанское ущелье к озеру Гижгит, Могильникам Фардык-Кешене, Чегемским водопадам. Всего за день посетили
Потрясающая поездка в Баксанское ущелье к озеру Гижгит, Могильникам Фардык-Кешене, Чегемским водопадам. Всего за день посетили
Потрясающая поездка в Баксанское ущелье к озеру Гижгит, Могильникам Фардык-Кешене, Чегемским водопадам. Всего за день посетили
Потрясающая поездка в Баксанское ущелье к озеру Гижгит, Могильникам Фардык-Кешене, Чегемским водопадам. Всего за день посетили
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Ира
Выехала на джип-тур по самым живописным местам в Кабардино-Балкарии — и получила именно то, что искала: свободу, тишину, потрясающие виды и чистый горный воздух. Наш маршрут начался в Пятигорске, и
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уже через пару часов мы была среди гор ⛰️ Гид Алик внимательный и с чувством юмора, знал все лучшие ракурсы для фото с живописными видами и места, где можно был вкусно перекусить. Внедорожник комфортный, дорога прошла безопасно. Отличный способ почувствовать мощь Кавказа даже в одиночку. Всем рекомендую! 🫶😊

Выехала на джип-тур по самым живописным местам в Кабардино-Балкарии — и получила именно то, что искала:
Выехала на джип-тур по самым живописным местам в Кабардино-Балкарии — и получила именно то, что искала:
Выехала на джип-тур по самым живописным местам в Кабардино-Балкарии — и получила именно то, что искала:
Выехала на джип-тур по самым живописным местам в Кабардино-Балкарии — и получила именно то, что искала:
Выехала на джип-тур по самым живописным местам в Кабардино-Балкарии — и получила именно то, что искала:
Выехала на джип-тур по самым живописным местам в Кабардино-Балкарии — и получила именно то, что искала:
Выехала на джип-тур по самым живописным местам в Кабардино-Балкарии — и получила именно то, что искала:
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Анна
Вчера с нами был просто супер гид по имени Игорь!!! Это такой классный, добрый, веселый, очень вежливый, замечательный человек. Я его как гида очень рекомендую.
Он останавливался в разных локациях, делал
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долгое паузы в красивейших местах … мы гуляли по красивым полям, делали замечательные фотографии, забирались на камни, горы, наблюдали за прекрасным озером, замечательные водопады мы посетили, попробовали вкуснейшую еду, попробовали чачу, домашнее вино. Гид не спешил, был очень терпелив и вежлив. Спасибо большое за такое путешествие)

Вчера с нами был просто супер гид по имени Игорь!!! Это такой классный, добрый, веселый, очень
Вчера с нами был просто супер гид по имени Игорь!!! Это такой классный, добрый, веселый, очень
Вчера с нами был просто супер гид по имени Игорь!!! Это такой классный, добрый, веселый, очень
Вчера с нами был просто супер гид по имени Игорь!!! Это такой классный, добрый, веселый, очень
Вчера с нами был просто супер гид по имени Игорь!!! Это такой классный, добрый, веселый, очень
Вчера с нами был просто супер гид по имени Игорь!!! Это такой классный, добрый, веселый, очень
Вчера с нами был просто супер гид по имени Игорь!!! Это такой классный, добрый, веселый, очень
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Юлия
Побывали в прекрасном путешествии во главе с Дмитрием. Интересный рассказ и хорошее чувство юмора - это то, что мы любим! Маршрут интересный, легкий, комфортный. Ездили на внедорожнике в составе 5
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человек, не считая водителя. Из дома забрали, домой привезли, что может быть лучше 👌🏽 Локации красивые, даже в межсезонье. Понимали, что будет ещё не зелено и довольно серо, но мы любим Кавказские горы в любое время и с любой стороны.
Все заявленные локации были увидены. На параплане никто не летал, что позволило нам сэкономить время и заехать на Малые Чегемские водопады.
Кушали по рекомендации Дмитрия, и это было очень вкусно. Остались более чем довольны.
Организация экскурсии прекрасная!

Побывали в прекрасном путешествии во главе с Дмитрием. Интересный рассказ и хорошее чувство юмора - это
Побывали в прекрасном путешествии во главе с Дмитрием. Интересный рассказ и хорошее чувство юмора - это
Побывали в прекрасном путешествии во главе с Дмитрием. Интересный рассказ и хорошее чувство юмора - это
Побывали в прекрасном путешествии во главе с Дмитрием. Интересный рассказ и хорошее чувство юмора - это
Побывали в прекрасном путешествии во главе с Дмитрием. Интересный рассказ и хорошее чувство юмора - это
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