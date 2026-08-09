Пятигорск предлагает уникальную возможность посетить Чегемские водопады, озеро Гижгит и село Эль-Тюбю за один день. Путешествие начинается с перевала Актопрак, где открываются потрясающие виды на два ущелья. Озеро Гижгит удивит
6 причин купить эту экскурсию
- 🚗 Комфортное путешествие на внедорожнике
- 🌊 Восхитительные Чегемские водопады
- 🏞 Бирюзовое озеро Гижгит
- 🏘 Загадочное село Эль-Тюбю
- 🪂 Возможность полетать на параплане
- 👥 Небольшая группа до 7 человек
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения Чегемских водопадов, «города мертвых» и озера Гижгит - июль и август. В эти месяцы погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться природой в полной мере. Май, июнь, сентябрь и октябрь также подходят для поездки, но стоит учитывать, что в это время возможны дожди и прохладные дни. В зимние месяцы путешествие может быть затруднено из-за снега и холода, но красота замерзших водопадов компенсирует все неудобства.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Перевал Актопрак
- Озеро Гижгит
- Село Эль-Тюбю
- Парадром
- Чегемские водопады
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Перевал Актопрак. Мы проедем по живописной дороге, связывающей два ущелья: Чегемское и Баксанское.
Озеро Гижгит. Вы полюбуетесь сказочным озером с бирюзовой водой и узнаете, почему в нём нельзя купаться.
Село Эльтюбю. Место, скрытое от внешнего мира. Мы расскажем, почему его называют «городом мёртвых».
Парадром. Вы побываете в горном парадроме и, по желанию, полетаете на параплане.
Чегемские водопады. Мы полюбуемся великолепными водопадами, бурлящими летом и живописно замерзающими зимой.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике, в группе до 7 человек.
- Питание оплачивается дополнительно.
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды.
- В стоимость экскурсии не включён полет на параплане продолжительностью 15-20 минут (по желанию) — 7000 ₽ с человека.
ежедневно в 07:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 3 часа 20 минут
Провели экскурсии для 10518 туристов
Меня зовут Екатерина, я организатор джип-туров по Кавказу. Наша команда состоит из опытных дружелюбных гидов с большим водительским стажем. С нами вам будет весело, интересно и вкусно!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 54 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Ездила на экскурсию с представителями этой команды гидов не в первый раз. Как всегда организация и коммуникация с туристами на "пять". Маршрут красивый, времени на осмотр достопримечательностей достаточно. Но: среди
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М
Дмитрий, очень понравился всей семье, отлично рассказывает, много знает, безопасно водит. Экскурсия интересная, красивые места, последовательная. Советуем!
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В
Потрясающая поездка в Баксанское ущелье к озеру Гижгит, Могильникам Фардык-Кешене, Чегемским водопадам. Всего за день посетили множество захватывающих дух мест в сопровождении прекрасного гида и водителя Владимира! Ездили на комфортной,
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Выехала на джип-тур по самым живописным местам в Кабардино-Балкарии — и получила именно то, что искала: свободу, тишину, потрясающие виды и чистый горный воздух. Наш маршрут начался в Пятигорске, и
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Вчера с нами был просто супер гид по имени Игорь!!! Это такой классный, добрый, веселый, очень вежливый, замечательный человек. Я его как гида очень рекомендую.
Он останавливался в разных локациях, делал
Он останавливался в разных локациях, делал
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Побывали в прекрасном путешествии во главе с Дмитрием. Интересный рассказ и хорошее чувство юмора - это то, что мы любим! Маршрут интересный, легкий, комфортный. Ездили на внедорожнике в составе 5
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