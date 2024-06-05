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ещё больше повезло с гидом -Артемием. человек который не только рулит, он прекрасно знает и любит Кавказ, отзывчив, обаятелен, приятен в общении. Ребята,Александр, который организатор и команда,берегите и цените Артемия. Само путешествие началось с Пятигорска, забрали вовремя с адреса, автомобиль комфортный- спина и попа не утомились за время путешествия. Шикарные виды предгорий по дороге,ну а сам Эльбрус -это какой- то релакс, когда доедешь до верхней станции и присядешь на скамеечку - отдыхает душа …. Ещё раз,нам повезло с погодой -было ясное небо и лёгкие облачка, угадывайте погоду, смотрите прогнозы, вся прелесть Эльбруса -в ясную погоду и организаторы не могут на неё повлиять. Чебуреки на станции Мир 300 руб.,а размером со штыковую лопату, объедение,хычыны тоже прекрасны, лучшие. Всем рекомендую …. Эльбрус, мы по тебе скучаем