В Кабардино-Балкарию – экскурсии в Пятигорске

Найдено 78 экскурсий в категории «В Кабардино-Балкарию» в Пятигорске, цены от 2 000 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Пятигорска
🚗 На машине
скидка
20%
Групповая
11 часов
319 отзывов
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Пятигорска - увлекательное приключение
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии и величие Эльбруса в комфортной поездке с опытным гидом
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
50004 000 за человека
Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
33 отзыва
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит: незабываемое приключение
Присоединяйтесь к нам в путешествие к подножию Эльбруса и кристально чистому озеру Гижгит. Вас ждут незабываемые виды и впечатления
Начало: Начало экскурсии от места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 700 за человека
Чегемские водопады, «город мертвых» и озеро Гижгит за 1 день
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
17 отзывов
Чегемские водопады, город мертвых и озеро Гижгит за 1 день
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии. Вас ждут живописные виды, древние тайны и незабываемые впечатления. Группа до 7 человек
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
25 отзывов
Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии: Путешествие на высоту 2200 метров
Подарите себе путешествие в мир, где природа и культура переплетаются в едином танце. Вас ждут впечатляющие водопады, голубые озера и аутентичные вкусы
Начало: Пятигорск
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
15 000 за всё до 4 чел.
Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
5%
Индивидуальная
7.5 часов
65 отзывов
Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
Путешествие по живописной Кабардино-Балкарии: перевалы, склепы, ущелья и водопады. Узнайте о культуре и природе региона
Начало: В Пятигорске (по договоренности)
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
1560014 820 за всё до 4 чел.
Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
69 отзывов
Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Пятигорска. В мини-группе до 8 человек вы посетите живописные места, насладитесь природой и историей региона
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700 за человека
Сокровища Джилы-Су: джип-тур из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
59 отзывов
Эксклюзивный джип-тур Сокровища Джилы-Су: путешествие из Пятигорска
Погрузитесь в мир древних тайн с джип-туром по Джилы-Су, где вас ждут горы, водопады и легенды
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000 за всё до 2 чел.
Джип-путешествие из Пятигорска к склону Эльбруса: горы, водопады и нарзаны Джилы-су
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
29 отзывов
Джип-экскурсия к Эльбрусу: водопады, нарзаны и панорамы Кавказа
Завораживающее путешествие к Эльбрусу: горные вершины, водопады и легенды Кабардино-Балкарии в одном туре
Начало: У места вашего проживания в любом городе КМВ
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000 за всё до 2 чел.
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, Эль-Тюбю и озеро Гижгит
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
67 отзывов
Джип-тур Пятигорск: Чегемские водопады, Эль-Тюбю, Гижгит
Приключение на внедорожнике по живописным уголкам Северного Кавказа с культурным погружением
Начало: По согласованию
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000 за всё до 2 чел.
На внедорожнике - к сокровищам Кабардино-Балкарии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
29 отзывов
На внедорожнике - к сокровищам Кабардино-Балкарии
Озеро Гижгит, Чегемские водопады, «город мертвых» и перевал Актопрак за один день
Начало: Где удобно
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 990 за всё до 4 чел.
На джипе сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
17 отзывов
На джипе сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
Путешествие на джипе через удивительные пейзажи Пятигорска: озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемские водопады. Узнайте легенды этого края
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 000 за всё до 4 чел.
Путешествие из Пятигорска к Эльбрусу - седому великану Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
32 отзыва
Путешествие из Пятигорска к Эльбрусу - величие Кавказских гор
Встречайте величественный Эльбрус в путешествии, полном открытий: от ущелья Баксан до озера Гижгит
Начало: По договоренности в регионе КМВ
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000 за всё до 2 чел.
Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
41 отзыв
Нетипичный Эльбрус: уникальные водопады и дикие ущелья Пятигорска
Погрузитесь в мир красоты Приэльбрусья: водопады, ущелья и снежные хребты ждут вас в этой уникальной экскурсии
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
18 000 за всё до 4 чел.
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
23 отзыва
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе
Фантастические перевалы и ущелья, знаменитые водопады и озёра, древнее селение и истории края
Начало: В Пятигорске, мы заберем вас от места проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 790 за человека
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
26 отзывов
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
За один день посетить озеро Гижгит, аутентичный аул Эльтюбю и легендарные Чегемские водопады
Начало: Пятигорск
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000 за всё до 3 чел.
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Пятигорска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
225 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и ущелья
Откройте для себя сокровища Кавказа: бирюзовое озеро, величественный Эльбрус и уникальные горные ущелья в одной поездке
Начало: Забираем с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
46503 720 за человека
Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
99 отзывов
Магия Кабардино-Балкарии: природные красоты и замок в мини-группе
Приглашаем в увлекательное путешествие по ключевым природным достопримечательностям Кабардино-Балкарии в уютной компании
Начало: У вашего отеля в пределах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500 за человека
Полёт на параплане и поэзия Чегемского ущелья
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🪂 На параплане
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Полёт на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полюбоваться горами со всех сторон, узнать тайны Эльтюбю, отдохнуть от суеты - поездка из Пятигорска
Начало: Пятигорск
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
от 17 000 за всё до 4 чел.
Плато Канжол, Эльбрус и озера Шадхурей за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Плато Канжол, Эльбрус и озера Шадхурей за 1 день
Полюбоваться бирюзовыми карстовыми озерами и подняться на плато с фантастическим горными видами
Начало: У вашего отеля
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
20 000 за всё до 4 чел.
Полёт на параплане в горах Чегема (из Пятигорска)
🚗 На машине
🪂 На параплане
Мини-группа
10 часов
4 отзыва
Полёт на параплане в горах Чегема (из Пятигорска)
Подняться к вершинам Северного Кавказа и посетить Чегемкие водопады
Начало: Остановка дуэль Лермонтова на проспекте Калинина
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
8 900 за человека
Джип-тур к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
10 часов
38 отзывов
Джип-тур к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов
Исследовать красоты Приэльбрусья в мини-группе и подняться по канатной дороге на сам Эльбрус
Начало: С адресов в пределах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Пятигорска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Пятигорска
К замку рода Жабоевых, голубым озёрам и горячим источникам у подножия Эльбруса
Начало: От вашего места пребывания
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
60004 500 за человека
Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычный тур из Пятигорска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
17 отзывов
Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычный тур из Пятигорска в мини-группе
Отправиться к знаменитым водопадам и дальше - за захватывающими пейзажами и легендами Кавказа
Начало: у места вашего проживания в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700 за человека
Из Пятигорска на Эльбрус
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
50%
Мини-группа
13 часов
24 отзыва
Путешествие из Пятигорска на Эльбрус: озера, водопады, история
Погрузитесь в удивительный мир Кавказа с экскурсией на Эльбрус. Живописные пейзажи, богатая история и вкусная кухня ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
75003 750 за человека
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 990 за всё до 6 чел.
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
1 отзыв
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Пятигорска
Перезарядиться среди живописных гор Кабардино-Балкарии
Начало: Адрес проживания
10 июня в 19:00
12 июня в 19:00
22 000 за всё до 4 чел.
Урочище Джилы-Су и Деревня альпак за 1 день
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Урочище Джилы-Су и Деревня альпак за 1 день
Посетить живописные места на северной стороне Эльбруса и познакомиться с дружелюбными альпаками
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
4 отзыва
Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе из Пятигорска
Оценить красоту Северного Приэльбрусья, посетить яркие природные локации и принять лечебные ванны
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 950 за человека
Через ущелье Адыр-Су - к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Через ущелье Адыр-Су - к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
Отправиться к границе с Грузией, впечатлиться видами Мать-горы и напиться из Серебряного источника
Сегодня в 12:00
10 июня в 17:00
20 000 за всё до 5 чел.
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Пятигорска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Пятигорска
Отправиться к древним селениям, могучим горам и карстовым озёрам за свежими впечатлениями
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
50004 500 за человека
Путешествие к Эльбрусу через озеро Гижгит
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
14 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и сокровища Кавказа
Погрузитесь в мир кавказской природы, познакомьтесь с легендами и насладитесь панорамами гор
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:00
от 14 800 за всё до 7 чел.
Чегемские водопады и термы Гедуко. Групповая экскурсия из Пятигорска
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
8 часов
4 отзыва
Чегемские водопады и термы Гедуко. Групповая экскурсия из Пятигорска
Насладиться горными пейзажами Кабардино-Балкарии и отдохнуть на горячих источниках
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в пятницу в 13:15
14 июня в 13:15
21 июня в 13:15
2 000 за человека
В гости к сусликам Джилы-Су из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
В гости к сусликам Джилы-Су из Пятигорска
К источникам, водопаду, пейзажам… и крупнейшей колонии самых высокогорных сусликов, эльбрусских
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Чегемские водопады - чудо Кабардино-Балкарии (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
7 часов
2 отзыва
Чегемские водопады - чудо Кабардино-Балкарии (на вашем автомобиле)
В любое время года впечатлиться красотой Кавказа и открыть традиции коренных народов
Начало: Из Железноводска, Пятигорска
30 сен в 07:00
2 окт в 07:00
7 000 за всё до 3 чел.
На внедорожнике в Чегемо-Башильский заповедник
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
На внедорожнике в Чегемо-Башильский заповедник
Живописные водопады, сказочные ущелья, горы и реликтовые леса на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
3 в 1: Чегемское ущелье, село Эльтюбю и водопад Абай-Су
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Путешествие по Кабардино-Балкарии: ущелья, водопады, аулы
Откройте уникальные места Кавказа: живописные водопады, древние аулы и тайны старинных захоронений
Начало: В районе ж/д вокзала
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
2000018 000 за всё до 3 чел.
Путешествие в Джилы-Су из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Путешествие в Джилы-Су из Пятигорска
Насладиться водопадами, горами, ущельями и искупаться в горячих источниках
Начало: В любом удобном для Вас месте
19 июня в 07:00
28 июня в 07:00
16 000 за всё до 6 чел.
Джип-тур в Джилы-Су из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Джип-тур в Джилы-Су из Пятигорска
Проехать по одной из самых красивых дорог страны, полюбоваться горами и посетить долину Нарзанов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 000 за всё до 6 чел.
Джип-тур из Пятигорска «Священная гора Уллу-Тау»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Джип-тур из Пятигорска «Священная гора Уллу-Тау»
Полюбоваться могучими ущельями и прогуляться к подножию Мать-горы на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 18 000 за всё до 6 чел.
Джип-тур на «Язык Дракона» и не только
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
8 отзывов
Эксклюзивный Джип-тур: Пятигорск и его сокровища
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии, погрузитесь в истории и легенды, насладитесь балкарской кухней
Начало: Г. Пятигорск, ул. Кирова 57
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
20 000 за всё до 4 чел.
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска)
Побывать в интересных именно вам местах и отдохнуть в термальных источниках
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850 за всё до 4 чел.
Шато Эркен, озеро Тамбукан и отдых на горячих источниках (из Пятигорска)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Пятигорск: Шато Эркен, Тамбукан и термы
Исследуйте уникальные места Пятигорска и окунитесь в мир релакса на целебных горячих источниках
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1550013 950 за всё до 4 чел.
Из Пятигорска - в Нальчик и окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Путешествие из Пятигорска в живописный Нальчик и его окрестности
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии: от Чегемского ущелья до замка Шато Эркен. Индивидуальная экскурсия, полная открытий
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Пятигорска)
Красоты горного края и целебные источники, сказки и легенды, хичины с сыром и ежевичный глинтвейн
Начало: Я заберу Вас из любой, удобной для Вас, точки в го...
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
18 500 за всё до 5 чел.
Красоты Кабардино-Балкарии в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
10 часов
2 отзыва
Красоты Кабардино-Балкарии в мини-группе
Полюбоваться Чегемскими водопадами, подивиться цвету озера Гижгит и побывать в Городе мёртвых
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Урочище Джилы-Су и Деревня альпак за 1 день
    Наше путешествие прошло великолепно!!! Нас было четверо: двое взрослых и двое детей 8 ми и 14 лет. Спланирована экскурсия была
    читать дальше

    очень удачно: все успели посмотреть, причем не торопясь. Наш гид, Илья, все предусмотрел: и от дождя нас увез, и голодными не оставил,и фотографии шикарные сделал, а какие места для нас открыл…..🫶 Илья проявил себя как очень тактичный, внимательный, эрудированный человек, умеющий найти общий язык и с детьми, и со взрослыми. Вождение автомобиля просто великолепное!!!! Очень понравилась ферма альпак, наша малышка теперь мечтает завести себе альпаку или барашка))). Но самое впечатляющее это, конечно, природа! Такая красота невероятная…. слов не хватает описать…. Это нужно видеть!!!! Спасибо огромное нашему замечательному гиду и организатору за незабываемые эмоции!!!

  • А
    Алина
    5 июня 2024
    Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Пятигорска
    Спасибо за замечательную поездку, интересные рассказы нашего гида Тахира,
    Спасибо за замечательную поездку, интересные рассказы нашего гида ТахираСпасибо за замечательную поездку, интересные рассказы нашего гида Тахира
  • Н
    Надежда
    5 июня 2024
    Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Пятигорска
    Все отлично. Спасибо гиду Шамилю за потрясающие виды и интересные рассказы.
  • М
    Марина
    5 июня 2024
    Чегемские водопады, «город мертвых» и озеро Гижгит за 1 день
    Спасибо вашей команде за организацию поездки, все было потрясающе,масса замечательных фото,отличная компания
  • Н
    Надежда
    4 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Пятигорска в мини-группе
    Все отлично. Потрясающие локации, интересный гид. Хочется отметить пунктуальность гида Артемия, все четко. Спасибо за поездку.
  • Е
    Елена
    3 июня 2024
    Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Пятигорска
    Наша поездка получилась просто обалденная!!! Повезло с погодой,группой и самое главное, гидом👍 Борис- наша Вам благодарность 🤗!!! За Ваш юмор,познавательное и комфортное сопровождение. С Вами было очень уютно и весело! Нас оберегали,направляли,дисциплинировали,подсказывали- всё было на высшем уровне! Это была лучшая поездка с лучшим гидом, Борисом! СПАСИБО!
  • Г
    Глеб
    3 июня 2024
    Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Пятигорска
    Сегодня ездили в тур по Приэльбрусью, остались очень довольны! Поездка была на комфортабельной машине с очень веселым, грамотным и внимательным
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    гидом Борисом. Показал нам все красивые места, рассказал историю происхождения многих достопримечательностей да и сам оказался очень приятным человеком с отличным чувством юмора. День пролетел незаметно, познакомились с новыми замечательными людьми, получили кучу положительных эмоций. Очень рады, что нашли именно этого организатора, теперь будем ездить только с ним.

  • И
    Иван
    3 июня 2024
    Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Пятигорска
    Экскурсия на Эльбрус удалась. Нам повезло и с погодой, и с группой, и с гидом. Борис рассказывал много интересных фактов
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    о разных местах. Подавал это всё интересно и с юмором. Был очень тактичен и вежлив. Сама программа довольно интересная, больше всего понравилось, конечно же, на последнем ярусе канатки Эльбруса. Виды там потрясающие. Однозначно стоит там побывать, чтобы получить незабываемые впечатления!

  • Е
    Екатерина
    3 июня 2024
    Чегемские водопады, «город мертвых» и озеро Гижгит за 1 день
    Спасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествие.
    Спасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествиеСпасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествие
  • Ю
    Юрий
    3 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Пятигорска в мини-группе
    Всё прошло прекрасно, мы в полном восторге- нам повезло,Эльбрус нам открылся. Были на экскурсии 23 мая,да повезло с погодой, а
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    ещё больше повезло с гидом -Артемием. человек который не только рулит, он прекрасно знает и любит Кавказ, отзывчив, обаятелен, приятен в общении. Ребята,Александр, который организатор и команда,берегите и цените Артемия. Само путешествие началось с Пятигорска, забрали вовремя с адреса, автомобиль комфортный- спина и попа не утомились за время путешествия. Шикарные виды предгорий по дороге,ну а сам Эльбрус -это какой- то релакс, когда доедешь до верхней станции и присядешь на скамеечку - отдыхает душа …. Ещё раз,нам повезло с погодой -было ясное небо и лёгкие облачка, угадывайте погоду, смотрите прогнозы, вся прелесть Эльбруса -в ясную погоду и организаторы не могут на неё повлиять. Чебуреки на станции Мир 300 руб.,а размером со штыковую лопату, объедение,хычыны тоже прекрасны, лучшие. Всем рекомендую …. Эльбрус, мы по тебе скучаем

    Всё прошло прекрасно, мы в полном восторге- нам повезло,Эльбрус нам открылся. Были на экскурсии 23 мая,даВсё прошло прекрасно, мы в полном восторге- нам повезло,Эльбрус нам открылся. Были на экскурсии 23 мая,даВсё прошло прекрасно, мы в полном восторге- нам повезло,Эльбрус нам открылся. Были на экскурсии 23 мая,да

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «В Кабардино-Балкарию»

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