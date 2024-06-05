1 чел.
По популярности
скидка
20%
Групповая
11 часов
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Пятигорска - увлекательное приключение
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии и величие Эльбруса в комфортной поездке с опытным гидом
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
50004 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит: незабываемое приключение
Присоединяйтесь к нам в путешествие к подножию Эльбруса и кристально чистому озеру Гижгит. Вас ждут незабываемые виды и впечатления
Начало: Начало экскурсии от места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Чегемские водопады, город мертвых и озеро Гижгит за 1 день
Отправляйтесь в захватывающее путешествие по Кабардино-Балкарии. Вас ждут живописные виды, древние тайны и незабываемые впечатления. Группа до 7 человек
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Неземные пейзажи Кабардино-Балкарии: Путешествие на высоту 2200 метров
Подарите себе путешествие в мир, где природа и культура переплетаются в едином танце. Вас ждут впечатляющие водопады, голубые озера и аутентичные вкусы
Начало: Пятигорск
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
7.5 часов
Из Пятигорска - в таинственную Кабардино-Балкарию
Путешествие по живописной Кабардино-Балкарии: перевалы, склепы, ущелья и водопады. Узнайте о культуре и природе региона
Начало: В Пятигорске (по договоренности)
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
1560014 820₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
11 часов
Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Пятигорска. В мини-группе до 8 человек вы посетите живописные места, насладитесь природой и историей региона
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный джип-тур Сокровища Джилы-Су: путешествие из Пятигорска
Погрузитесь в мир древних тайн с джип-туром по Джилы-Су, где вас ждут горы, водопады и легенды
Начало: По согласованию в любом городе КМВ
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-экскурсия к Эльбрусу: водопады, нарзаны и панорамы Кавказа
Завораживающее путешествие к Эльбрусу: горные вершины, водопады и легенды Кабардино-Балкарии в одном туре
Начало: У места вашего проживания в любом городе КМВ
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
8 часов
Джип-тур Пятигорск: Чегемские водопады, Эль-Тюбю, Гижгит
Приключение на внедорожнике по живописным уголкам Северного Кавказа с культурным погружением
Начало: По согласованию
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
На внедорожнике - к сокровищам Кабардино-Балкарии
Озеро Гижгит, Чегемские водопады, «город мертвых» и перевал Актопрак за один день
Начало: Где удобно
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
21 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
На джипе сквозь облака! Озеро Гижгит и Чегемские водопады
Путешествие на джипе через удивительные пейзажи Пятигорска: озеро Гижгит, перевал Актопрак и Чегемские водопады. Узнайте легенды этого края
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие из Пятигорска к Эльбрусу - величие Кавказских гор
Встречайте величественный Эльбрус в путешествии, полном открытий: от ущелья Баксан до озера Гижгит
Начало: По договоренности в регионе КМВ
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
11 часов
Нетипичный Эльбрус: уникальные водопады и дикие ущелья Пятигорска
Погрузитесь в мир красоты Приэльбрусья: водопады, ущелья и снежные хребты ждут вас в этой уникальной экскурсии
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Гижгит, Актопрак, Эльтюбю и сокровища Чегема - в мини-группе
Фантастические перевалы и ущелья, знаменитые водопады и озёра, древнее селение и истории края
Начало: В Пятигорске, мы заберем вас от места проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 790₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Открыть Кабардино-Балкарию: путешествие на внедорожнике
За один день посетить озеро Гижгит, аутентичный аул Эльтюбю и легендарные Чегемские водопады
Начало: Пятигорск
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и ущелья
Откройте для себя сокровища Кавказа: бирюзовое озеро, величественный Эльбрус и уникальные горные ущелья в одной поездке
Начало: Забираем с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
46503 720₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Магия Кабардино-Балкарии: природные красоты и замок в мини-группе
Приглашаем в увлекательное путешествие по ключевым природным достопримечательностям Кабардино-Балкарии в уютной компании
Начало: У вашего отеля в пределах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Полёт на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полюбоваться горами со всех сторон, узнать тайны Эльтюбю, отдохнуть от суеты - поездка из Пятигорска
Начало: Пятигорск
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
от 17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Плато Канжол, Эльбрус и озера Шадхурей за 1 день
Полюбоваться бирюзовыми карстовыми озерами и подняться на плато с фантастическим горными видами
Начало: У вашего отеля
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Полёт на параплане в горах Чегема (из Пятигорска)
Подняться к вершинам Северного Кавказа и посетить Чегемкие водопады
Начало: Остановка дуэль Лермонтова на проспекте Калинина
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
8 900₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Джип-тур к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов
Исследовать красоты Приэльбрусья в мини-группе и подняться по канатной дороге на сам Эльбрус
Начало: С адресов в пределах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
25%
Мини-группа
10 часов
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Пятигорска
К замку рода Жабоевых, голубым озёрам и горячим источникам у подножия Эльбруса
Начало: От вашего места пребывания
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
60004 500₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Чегемское ущелье, перевал Актопрак, озеро Гижгит: необычный тур из Пятигорска в мини-группе
Отправиться к знаменитым водопадам и дальше - за захватывающими пейзажами и легендами Кавказа
Начало: у места вашего проживания в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700₽ за человека
скидка
50%
Мини-группа
13 часов
Путешествие из Пятигорска на Эльбрус: озера, водопады, история
Погрузитесь в удивительный мир Кавказа с экскурсией на Эльбрус. Живописные пейзажи, богатая история и вкусная кухня ждут вас
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
75003 750₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 990₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
К Языку тролля, Голубому озеру и ущельям из Пятигорска
Перезарядиться среди живописных гор Кабардино-Балкарии
Начало: Адрес проживания
10 июня в 19:00
12 июня в 19:00
22 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Урочище Джилы-Су и Деревня альпак за 1 день
Посетить живописные места на северной стороне Эльбруса и познакомиться с дружелюбными альпаками
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе из Пятигорска
Оценить красоту Северного Приэльбрусья, посетить яркие природные локации и принять лечебные ванны
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 950₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Через ущелье Адыр-Су - к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
Отправиться к границе с Грузией, впечатлиться видами Мать-горы и напиться из Серебряного источника
Сегодня в 12:00
10 июня в 17:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Куда глаза глядят: Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе из Пятигорска
Отправиться к древним селениям, могучим горам и карстовым озёрам за свежими впечатлениями
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 07:30
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
50004 500₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и сокровища Кавказа
Погрузитесь в мир кавказской природы, познакомьтесь с легендами и насладитесь панорамами гор
Сегодня в 07:00
Завтра в 06:00
от 14 800₽ за всё до 7 чел.
Групповая
8 часов
Чегемские водопады и термы Гедуко. Групповая экскурсия из Пятигорска
Насладиться горными пейзажами Кабардино-Балкарии и отдохнуть на горячих источниках
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в пятницу в 13:15
14 июня в 13:15
21 июня в 13:15
2 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
В гости к сусликам Джилы-Су из Пятигорска
К источникам, водопаду, пейзажам… и крупнейшей колонии самых высокогорных сусликов, эльбрусских
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Чегемские водопады - чудо Кабардино-Балкарии (на вашем автомобиле)
В любое время года впечатлиться красотой Кавказа и открыть традиции коренных народов
Начало: Из Железноводска, Пятигорска
30 сен в 07:00
2 окт в 07:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
10 часов
На внедорожнике в Чегемо-Башильский заповедник
Живописные водопады, сказочные ущелья, горы и реликтовые леса на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Кабардино-Балкарии: ущелья, водопады, аулы
Откройте уникальные места Кавказа: живописные водопады, древние аулы и тайны старинных захоронений
Начало: В районе ж/д вокзала
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
2000018 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Путешествие в Джилы-Су из Пятигорска
Насладиться водопадами, горами, ущельями и искупаться в горячих источниках
Начало: В любом удобном для Вас месте
19 июня в 07:00
28 июня в 07:00
16 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
Джип-тур в Джилы-Су из Пятигорска
Проехать по одной из самых красивых дорог страны, полюбоваться горами и посетить долину Нарзанов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур из Пятигорска «Священная гора Уллу-Тау»
Полюбоваться могучими ущельями и прогуляться к подножию Мать-горы на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 18 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный Джип-тур: Пятигорск и его сокровища
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии, погрузитесь в истории и легенды, насладитесь балкарской кухней
Начало: Г. Пятигорск, ул. Кирова 57
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
20 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска)
Побывать в интересных именно вам местах и отдохнуть в термальных источниках
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Пятигорск: Шато Эркен, Тамбукан и термы
Исследуйте уникальные места Пятигорска и окунитесь в мир релакса на целебных горячих источниках
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1550013 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Путешествие из Пятигорска в живописный Нальчик и его окрестности
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии: от Чегемского ущелья до замка Шато Эркен. Индивидуальная экскурсия, полная открытий
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
12 часов
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Пятигорска)
Красоты горного края и целебные источники, сказки и легенды, хичины с сыром и ежевичный глинтвейн
Начало: Я заберу Вас из любой, удобной для Вас, точки в го...
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
18 500₽ за всё до 5 чел.
Мини-группа
10 часов
Красоты Кабардино-Балкарии в мини-группе
Полюбоваться Чегемскими водопадами, подивиться цвету озера Гижгит и побывать в Городе мёртвых
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024Наше путешествие прошло великолепно!!! Нас было четверо: двое взрослых и двое детей 8 ми и 14 лет. Спланирована экскурсия была
- ААлина5 июня 2024Спасибо за замечательную поездку, интересные рассказы нашего гида Тахира,
- ННадежда5 июня 2024Все отлично. Спасибо гиду Шамилю за потрясающие виды и интересные рассказы.
- ММарина5 июня 2024Спасибо вашей команде за организацию поездки, все было потрясающе,масса замечательных фото,отличная компания
- ННадежда4 июня 2024Все отлично. Потрясающие локации, интересный гид. Хочется отметить пунктуальность гида Артемия, все четко. Спасибо за поездку.
- ЕЕлена3 июня 2024Наша поездка получилась просто обалденная!!! Повезло с погодой,группой и самое главное, гидом👍 Борис- наша Вам благодарность 🤗!!! За Ваш юмор,познавательное и комфортное сопровождение. С Вами было очень уютно и весело! Нас оберегали,направляли,дисциплинировали,подсказывали- всё было на высшем уровне! Это была лучшая поездка с лучшим гидом, Борисом! СПАСИБО!
- ГГлеб3 июня 2024Сегодня ездили в тур по Приэльбрусью, остались очень довольны! Поездка была на комфортабельной машине с очень веселым, грамотным и внимательным
- ИИван3 июня 2024Экскурсия на Эльбрус удалась. Нам повезло и с погодой, и с группой, и с гидом. Борис рассказывал много интересных фактов
- ЕЕкатерина3 июня 2024Спасибо за подаренную нам сказку, это было не забываемое путешествие.
- ЮЮрий3 июня 2024Всё прошло прекрасно, мы в полном восторге- нам повезло,Эльбрус нам открылся. Были на экскурсии 23 мая,да повезло с погодой, а
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «В Кабардино-Балкарию»
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