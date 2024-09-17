3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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на такой высоте, и я попросила Вадима провести нам экскурсию в обратном порядке. Увиденное превзошло наши ожидания. Думали дорогу будет тяжело перенести, ехать то не мало, но за окнами были очень живописные горные пейзажи. Вадим сопровождал поездку интересными фактами о местности, а также историями из своего личного опыта. И жемчужиной нашего 1-дневного путешествия стал закат на плато Канжол - было довольно облачно, но это не помешало увидеть как садится солнце, окрашивая все вокруг в алые и оранжево-золотистые оттенки. Было кстати сказать 4 градуса, но тут холод ощущается иначе, чем в городе. Пока мы любовались закатом, Вадим приготовил все для пикника (раскладные столик и стульчики, чайник, печеньки-конфетки), потом наблюдали последние минуты заката, распивая вкусный горный чай. Также поразило движение облаков, сначала когда мы приехали, под нами были небольшие легкие перистые облака, затем они начали формироваться в достаточно плотные "острова" (и все это под нашими ногами), затем после того как зашло солнце эти "острова" начали подниматься к нам на плато, обволакивая все белым туманом, а под конец они растворились… В общем у нас остались незабываемые впечатления на всю жизнь.