3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Плато Канжол, озера Шадхурей - из Пятигорска

Откройте для себя плато Канжол с потрясающим видом на Эльбрус и таинственные озера Шадхурей. Это путешествие подарит вам уникальные эмоции
Экскурсия на плато Канжол и озера Шадхурей - это возможность увидеть Эльбрус с уникального ракурса и насладиться красотой карстовых озер. Путешествие начинается в Пятигорске и включает посещение балкарского Стоунхенджа.

Вас ждет комфортная поездка на Toyota Land Cruiser, которая позволит в полной мере насладиться природными чудесами региона. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу гор и ощутить их величие
5
14 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Великолепные виды на Эльбрус
  • 🏞️ Уникальные карстовые озера
  • 🚗 Комфортное путешествие
  • 📸 Возможность для фотосессий
  • 🗺️ Исследование балкарского Стоунхенджа

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения плато Канжол и озер Шадхурей - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее благоприятна для комфортного путешествия и наслаждения видами. Весной и осенью также можно посетить эти места, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу. Зимой поездка возможна, но погодные условия могут ограничить доступ к некоторым участкам маршрута.
Сейчас август — это идеальное время.
Плато Канжол, озера Шадхурей - из Пятигорска
Плато Канжол, озера Шадхурей - из Пятигорска
Плато Канжол, озера Шадхурей - из Пятигорска

Что можно увидеть

  • Плато Канжол
  • Балкарский Стоунхендж
  • Озера Шадхурей

Описание экскурсии

Плато Канжол — великолепные виды на Эльбрус

Из Минеральных Вод вы направитесь к высокогорному плато (2950 метров над уровнем моря), с которого вам откроется один из лучших видов на Эльбрус. До исполина отсюда рукой подать — всего 10 километров по прямой! При желании, посетите балкарский Стоунхендж — остатки радиолокационной станции на горе Кертмен, напоминающее древние сооружения и оттого получившее популярность у любителей фактурных фотосессий.

Первозданная красота озер Шадхурей

Спустившись с плато, вы поедете к живописным карстовым водоемам с ледяной и поразительно чистой водой. Осматривая с разных ракурсов Верхнее и Нижнее озера, откроете места, где снимались эпизоды приключенческого фильма «Земля Санникова».

Организационные детали

  • Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации
  • Поездка начинается в Пятигорске или по желанию в любом другом городе КМВ (при начале в Кисловодске стоимость оговаривается отдельно). Готов также встретить вас в аэропорту или на ж/д вокзале. Автомобиль: комфортабельный Toyota Land Cruiser
  • В стоимость не включен обед
  • Продолжительность поездки 8-10 часов

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим
Вадим — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2129 туристов
Меня зовут Вадим и большую часть своей жизни я прожил в родном Пятигорске, по образованию геофизик. Постоянные путешествия и изучение дикой природы долгие годы было моей профессией. Накопленным опытом и
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знаниями готов с радостью поделиться с путешественниками! Я занимаюсь организацией индивидуальных экскурсий для мини-групп из 4-6 человек по всему Северному Кавказу. В путешествиях со мной вы покорите бездорожье, карабкаясь по крутым горным дорогам и форсируя горные реки; надышитесь чистейшим горным воздухом; ощутите вкус кристальной родниковой воды и запечатлеете незабываемые панорамы горных массивов, альпийских лугов и величественных водопадов. У вас будет возможность побывать там, куда не может добраться обычный автомобиль или туристический автобус. Кроме этого, вы сможете насладиться купанием в многочисленных термальных источниках, которыми изобилует регион. Если вы устали от городской суеты, соскучились по природе и вас влечет романтический дух странствий — Северный Кавказ ждет вас!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 14 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
4
3
2
1
Вадим
Вадим отличный рассказчик и обладает большим багажом знаний по широкому спектру вопросов. И мы с удовольствием провели время, в очередной раз наслаждаясь здешними красотами. Это наш третий приезд в Пятигорск, поэтому самые популярные маршруты уже прошли ранее, вот теперь добрались в менее туристические места, но от этого они только выигрывают)!Вадима смело рекомендую как гида и водителя отличого внедорожника.
Вадим отличный рассказчик и обладает большим багажом знаний по широкому спектру вопросов. И мы с удовольствием
Вадим отличный рассказчик и обладает большим багажом знаний по широкому спектру вопросов. И мы с удовольствием
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Н
Спасибо Вадиму за нашу поездку! Она была просто потрясающая 🤩 Вадим - эрудированный и очень интересный рассказчик и приятный собеседник.
Места, которые мы посетили, не были перегружены туристами, нам удалось полюбоваться на красавца Эльбруса во всех ракурсах 💜 Обязательно поедем в следующий тур с Вадимом!
Спасибо Вадиму за нашу поездку! Она была просто потрясающая 🤩 Вадим - эрудированный и очень интересный рассказчик и приятный собеседник.
Спасибо Вадиму за нашу поездку! Она была просто потрясающая 🤩 Вадим - эрудированный и очень интересный рассказчик и приятный собеседник.
Спасибо Вадиму за нашу поездку! Она была просто потрясающая 🤩 Вадим - эрудированный и очень интересный рассказчик и приятный собеседник.
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Е
Всё было отлично. Дорога долгая, но это того стоит. Виды просто завораживают. Спасибо за экскурсию.
Всё было отлично. Дорога долгая, но это того стоит. Виды просто завораживают. Спасибо за экскурсию.
Всё было отлично. Дорога долгая, но это того стоит. Виды просто завораживают. Спасибо за экскурсию.
Всё было отлично. Дорога долгая, но это того стоит. Виды просто завораживают. Спасибо за экскурсию.
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Павел
Экскурсия на Канжол планировалась в конце апреля, но накануне позвонил Вадим и предупредил, что к сожалению, из-за погодных условий, нам не проехать. Но мы настолько соскучились по впечатлениям, что готовы
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были поехать куда угодно:) Было два варианта: Верхняя Балкария или Эльбрус. Вадим подсказал, что лучше поехать в Верхнюю Балкарию, так как Эльбрус скорее всего в облаках, а платить впустую 3000т за подъёмник (1500т с человека) будет обидно. Мы увидели нижнее голубое озеро, перенесли покушение местного лебедя)) Посмотрели на термальные источники, при желании можно искупаться и набрать воды! Нам повезло, так как почти во всех местах мы были единственные туристы, возможно, конец апреля ещё не сезонное время, но нам это только в радость!) Ущелья, серпантинная дорога, цветущая вишня, коровы, карабкающиеся где-то там на вершине горы, ну до чего же было прекрасное время! Спасибо Вадиму за эмоции! Ещё получили гастрономическое удовольствие, отведав в местном ресторанчике лагман и хычины!

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Анна
Закат на Канжоле, только ради него уже стоит приехать на Кавказ… Мы с мужем никогда не были в горах, но я подумала, что наверное было бы очень здорово увидеть закат
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на такой высоте, и я попросила Вадима провести нам экскурсию в обратном порядке. Увиденное превзошло наши ожидания. Думали дорогу будет тяжело перенести, ехать то не мало, но за окнами были очень живописные горные пейзажи. Вадим сопровождал поездку интересными фактами о местности, а также историями из своего личного опыта. И жемчужиной нашего 1-дневного путешествия стал закат на плато Канжол - было довольно облачно, но это не помешало увидеть как садится солнце, окрашивая все вокруг в алые и оранжево-золотистые оттенки. Было кстати сказать 4 градуса, но тут холод ощущается иначе, чем в городе. Пока мы любовались закатом, Вадим приготовил все для пикника (раскладные столик и стульчики, чайник, печеньки-конфетки), потом наблюдали последние минуты заката, распивая вкусный горный чай. Также поразило движение облаков, сначала когда мы приехали, под нами были небольшие легкие перистые облака, затем они начали формироваться в достаточно плотные "острова" (и все это под нашими ногами), затем после того как зашло солнце эти "острова" начали подниматься к нам на плато, обволакивая все белым туманом, а под конец они растворились… В общем у нас остались незабываемые впечатления на всю жизнь.

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Е
Тур очень понравился. Красоту Эльбруса, озёр и необыкновенной природы не передать словами - это надо видеть. Понравилась сама дорога до этих удивительных мест. Это вам не автобан. Едешь по грунтовке,
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то вверх, то вниз. В общем, не уснёшь. Но именно в этом вся прелесть этого путешествия. Вадим отличный и уверенный водитель, с ним спокойно. Очень любит свою работу, от этого все положительные эмоции передаются людям. Устроил нам мини-пикник с видом на Эльбрус, что было приятно. Рекомендую эту экскурсию, не пожалеете. Вадиму желаю удачи. До новых встреч, Вадим!

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