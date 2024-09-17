3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия на плато Канжол и озера Шадхурей - это возможность увидеть Эльбрус с уникального ракурса и насладиться красотой карстовых озер. Путешествие начинается в Пятигорске и включает посещение балкарского Стоунхенджа.
Вас ждет комфортная поездка на Toyota Land Cruiser, которая позволит в полной мере насладиться природными чудесами региона. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу гор и ощутить их величие
Вас ждет комфортная поездка на Toyota Land Cruiser, которая позволит в полной мере насладиться природными чудесами региона. Не упустите шанс погрузиться в атмосферу гор и ощутить их величие
5 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Великолепные виды на Эльбрус
- 🏞️ Уникальные карстовые озера
- 🚗 Комфортное путешествие
- 📸 Возможность для фотосессий
- 🗺️ Исследование балкарского Стоунхенджа
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения плато Канжол и озер Шадхурей - с июня по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее благоприятна для комфортного путешествия и наслаждения видами. Весной и осенью также можно посетить эти места, но стоит учитывать возможные дожди и прохладу. Зимой поездка возможна, но погодные условия могут ограничить доступ к некоторым участкам маршрута.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Плато Канжол
- Балкарский Стоунхендж
- Озера Шадхурей
Описание экскурсии
Плато Канжол — великолепные виды на Эльбрус
Из Минеральных Вод вы направитесь к высокогорному плато (2950 метров над уровнем моря), с которого вам откроется один из лучших видов на Эльбрус. До исполина отсюда рукой подать — всего 10 километров по прямой! При желании, посетите балкарский Стоунхендж — остатки радиолокационной станции на горе Кертмен, напоминающее древние сооружения и оттого получившее популярность у любителей фактурных фотосессий.
Первозданная красота озер Шадхурей
Спустившись с плато, вы поедете к живописным карстовым водоемам с ледяной и поразительно чистой водой. Осматривая с разных ракурсов Верхнее и Нижнее озера, откроете места, где снимались эпизоды приключенческого фильма «Земля Санникова».
Организационные детали
- Обратите внимание: это не экскурсия, а поездка в компании водителя-сопровождающего, без исторической информации
- Поездка начинается в Пятигорске или по желанию в любом другом городе КМВ (при начале в Кисловодске стоимость оговаривается отдельно). Готов также встретить вас в аэропорту или на ж/д вокзале. Автомобиль: комфортабельный Toyota Land Cruiser
- В стоимость не включен обед
- Продолжительность поездки 8-10 часов
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По согласованию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вадим — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 2129 туристов
Меня зовут Вадим и большую часть своей жизни я прожил в родном Пятигорске, по образованию геофизик. Постоянные путешествия и изучение дикой природы долгие годы было моей профессией. Накопленным опытом и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Вадим отличный рассказчик и обладает большим багажом знаний по широкому спектру вопросов. И мы с удовольствием провели время, в очередной раз наслаждаясь здешними красотами. Это наш третий приезд в Пятигорск, поэтому самые популярные маршруты уже прошли ранее, вот теперь добрались в менее туристические места, но от этого они только выигрывают)!Вадима смело рекомендую как гида и водителя отличого внедорожника.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Спасибо Вадиму за нашу поездку! Она была просто потрясающая 🤩 Вадим - эрудированный и очень интересный рассказчик и приятный собеседник.
Места, которые мы посетили, не были перегружены туристами, нам удалось полюбоваться на красавца Эльбруса во всех ракурсах 💜 Обязательно поедем в следующий тур с Вадимом!
Места, которые мы посетили, не были перегружены туристами, нам удалось полюбоваться на красавца Эльбруса во всех ракурсах 💜 Обязательно поедем в следующий тур с Вадимом!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Всё было отлично. Дорога долгая, но это того стоит. Виды просто завораживают. Спасибо за экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия на Канжол планировалась в конце апреля, но накануне позвонил Вадим и предупредил, что к сожалению, из-за погодных условий, нам не проехать. Но мы настолько соскучились по впечатлениям, что готовы
Вам был полезен этот отзыв?
Закат на Канжоле, только ради него уже стоит приехать на Кавказ… Мы с мужем никогда не были в горах, но я подумала, что наверное было бы очень здорово увидеть закат
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Тур очень понравился. Красоту Эльбруса, озёр и необыкновенной природы не передать словами - это надо видеть. Понравилась сама дорога до этих удивительных мест. Это вам не автобан. Едешь по грунтовке,
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Пятигорска
Похожие экскурсии на «Плато Канжол, озера Шадхурей - из Пятигорска»
Индивидуальная
до 4 чел.
Плато Бермамыт. Джип-приключение из Пятигорска
Восхитительное путешествие на джипе к плато Бермамыт, где вас ждут легенды и захватывающие пейзажи
Начало: Где удобно
9 авг в 08:00
10 авг в 08:00
от 25 000 ₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
На джипе из Пятигорска «Эльбрус и озеро Былым»
Полюбоваться бирюзовым озером, прокатиться по канатной дороге и оценить лучшие панорамы Эльбруса
Начало: По договоренности
Завтра в 13:30
9 авг в 06:00
от 17 000 ₽ за всё до 3 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Космические пейзажи плато Канжол
Насладитесь незабываемыми видами плато Канжол и близкого Эльбруса на индивидуальной экскурсии по Пятигорску
Начало: Любой город Кавминвод
14 авг в 08:00
15 авг в 08:00
от 20 900 ₽
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Путешествие на джипе из Пятигорска: Чегемские водопады, село Эльтюбю и озеро Гижгит
Отправиться в самобытную Кабардино-Балкарию и насладиться ее фантастической красотой
Начало: По договоренности
Завтра в 06:30
9 авг в 06:30
от 18 000 ₽ за всё до 3 чел.
от 25 000 ₽ за экскурсию