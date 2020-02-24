3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Плато Канжол, озера Шадхурей и водопад Гедмишх

Джип-тур по завораживающим местам региона с историческими заметками и старинными легендами

Вадим
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Вадим – ваш гид
Вы посетите плато, с которого открывается дивный вид на Эльбрус, познакомитесь с историей «Кровавой дороги» и заедете в фактурное место, где притаился балкарский Стоунхендж.

Побываете на сказочных и таинственных озерах, где снимали «Землю Санникова».

И ощутите мощь водопадной стихии, навестив «Царскую корону».
От 7000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 10 часов
До 6 человек
Можно с детьми
Встреча По согласованию
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Плато Канжол, озера Шадхурей и водопад Гедмишх
Плато Канжол, озера Шадхурей и водопад Гедмишх

Что вас ожидает

Плато Канжол — великолепные виды на Эльбрус
Из Пятигорска вы направитесь к высокогорному плато (2950 метров над уровнем моря), с которого вам откроется один из лучших видов на Эльбрус. До исполина отсюда рукой подать — всего 10 километров по прямой! Вы узнаете о битве кабардинцев с крымскими татарами в начале 18 века и других исторических фактах, объясняющих название «Кровавой дороги». А по пути, при желании, посетите балкарский Стоунхендж — остатки радиолокационной станции на горе Кертмен, напоминающее древние сооружения и оттого получившее популярность у любителей фактурных фотосессий.

Первозданная красота озер Шадхурей
Спустившись с плато, вы поедете к живописным карстовым водоемам с ледяной и поразительно чистой водой. Осматривая с разных ракурсов Верхнее и Нижнее озера, откроете места, где снимались эпизоды приключенческого фильма «Земля Санникова». А также узнаете, почему глубокие озера до сих пор так мало изучены и какие легенды связаны с их происхождением.

Водопад Гедмишх — один из лучших на Северной Кавказе
Затем вы посетите «Царскую корону», или «70 струй» — каскадный водопад в окружении пастбищных хребтов и бархатных мхов на гладко отполированных холмах. Путь к водопаду также будет изобиловать красивыми пейзажами реки Малки, зажатой горными склонами. А в завершение я отвезу вас на обед в одно из проверенных местных заведений, где вы сможете попробовать балкарские хычины с ароматным горным чаем, а также другие блюда кавказской кухни.

Организационные детали

  • Экскурсия начинается в Пятигорске (по желанию, в любом другом городе КМВ).
  • Готов также встретить вас в аэропорту или на ж/д вокзале.
  • Транспорт включен в стоимость экскурсии — в вашем распоряжении будет комфортабельный Nissan Patrol.
  • В стоимость не включен обед.
  • Продолжительность экскурсии 10-12 часов.
Плато Канжол, озера Шадхурей и водопад Гедмишх
Плато Канжол, озера Шадхурей и водопад Гедмишх
Плато Канжол, озера Шадхурей и водопад Гедмишх
Плато Канжол, озера Шадхурей и водопад Гедмишх
Плато Канжол, озера Шадхурей и водопад Гедмишх
Плато Канжол, озера Шадхурей и водопад Гедмишх

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура По согласованию.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вадим
Вадим
Меня зовут Вадим и большую часть своей жизни я прожил в родном Пятигорске, по образованию геофизик. Постоянные путешествия и изучение дикой природы долгие годы было моей профессией. Накопленным опытом и знаниями готов с радостью поделиться с путешественниками! Я организовываю индивидуальные поездки для мини-групп из 4-6 человек по всему Северному Кавказу. В путешествиях со мной вы покорите бездорожье, карабкаясь по крутым горным дорогам и форсируя горные реки; надышитесь чистейшим горным воздухом; ощутите вкус кристальной родниковой воды и запечатлеете незабываемые панорамы горных массивов, альпийских лугов и величественных водопадов. У вас будет возможность побывать там, куда не может добраться обычный автомобиль или туристический автобус. Кроме этого, вы сможете насладиться купанием в многочисленных термальных источниках, которыми изобилует регион. Если вы устали от городской суеты, соскучились по природе и вас влечет романтический дух странствий — Северный Кавказ ждет вас!
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

24 февраля 2020
Экскурсия с Вадимом была восхитительна, нас отвезли в те места, в которые самим было бы добраться очень трудно! Насладились невероятными видами, получили дозу адреналина на вершинах, были в максимальных удобствах в автомобиле Вадима, а также он угощал нас вкусным чаем и печеньками, что добавило свой шарм в нашу великолепную экскурсию! Спасибо!
9 августа 2019
Закат на Канжоле, только ради него уже стоит приехать на Кавказ...
Мы с мужем никогда не были в горах, но я подумала, что наверное было бы очень здорово увидеть закат на такой высоте, и я попросила Вадима провести нам экскурсию в обратном порядке. Увиденное превзошло наши ожидания. Думали дорогу будет тяжело перенести, ехать то не мало, но за окнами были очень живописные горные пейзажи. Вадим сопровождал поездку интересными фактами о местности, а также историями из своего личного опыта. И жемчужиной нашего 1-дневного путешествия стал закат на плато Канжол - было довольно облачно, но это не помешало увидеть как садится солнце, окрашивая все вокруг в алые и оранжево-золотистые оттенки. Было кстати сказать 4 градуса, но тут холод ощущается иначе, чем в городе. Пока мы любовались закатом, Вадим приготовил все для пикника (раскладные столик и стульчики, чайник, печеньки-конфетки), потом наблюдали последние минуты заката, распивая вкусный горный чай. Также поразило движение облаков, сначала когда мы приехали, под нами были небольшие легкие перистые облака, затем они начали формироваться в достаточно плотные "острова" (и все это под нашими ногами), затем после того как зашло солнце эти "острова" начали подниматься к нам на плато, обволакивая все белым туманом, а под конец они растворились... В общем у нас остались незабываемые впечатления на всю жизнь.
2 августа 2019
Фантастическое впечатление ! Рекомендую... Собирайтесь ...там есть что посмотреть и будет потом что помнить !!!

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