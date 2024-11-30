В этом фототуре мы отправимся с вами Березовское ущелье — жемчужину, расположенную на территории курортного города Кисловодск. Мы с вами сделаем фотографии с лучшими видами на ущелье. Пересматривая фото, вы долго будете вспоминать это путешествие!

Описание фото-прогулки

Приглашаем в увлекательный фототур!

Вас ожидает незабываемая поездка в одну из самых живописных локаций Ставропольского края на комфортабельном внедорожнике. Вместе с профессиональным фотографом вы сможете насладиться красотой природы и сделать множество замечательных снимков.

Что вас ждет в нашем туре?

Комфортабельное путешествие на внедорожнике.

Профессиональные фотографии на фоне живописных пейзажей.

Размеренный темп поездки, без спешки.

Время для отдыха и общения.

Возможность насладиться природой и запечатлеть свои счастливые моменты.

Формат поездки

Фототур включает легкий рассказ о посещаемых местах, что сделает ваше путешествие не только красивым, но и познавательным. Вам не придется отвлекаться на фотографирование — я с радостью запечатлю все важные моменты, чтобы вы могли просто наслаждаться поездкой.

Условия участия

Бронирование фототура осуществляется по предоплате в размере 5000 рублей. Максимальное количество участников — 5 человек, из которых могут быть двое детей или двое людей ростом ниже 170 см, из-за ограниченного пространства на третьем ряду сидений. При необходимости мы предоставим детское кресло.

Фотографии после поездки

После завершения тура в течение 14-30 дней (в зависимости от занятости фотографа) вы получите более 100 снимков с естественной цветокоррекцией. Фотографии будут доступны для скачивания через Яндекс.Диск в течение одного месяца.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии и создайте прекрасные воспоминания, которые останутся с вами на долгие годы!