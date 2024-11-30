Фототур в Березовское ущелье

В этом фототуре мы отправимся с вами Березовское ущелье — жемчужину, расположенную на территории курортного города Кисловодск. Мы с вами сделаем фотографии с лучшими видами на ущелье. Пересматривая фото, вы долго будете вспоминать это путешествие!
Фототур в Березовское ущелье
Фототур в Березовское ущелье
Фототур в Березовское ущелье
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание фото-прогулки

Приглашаем в увлекательный фототур!

Вас ожидает незабываемая поездка в одну из самых живописных локаций Ставропольского края на комфортабельном внедорожнике. Вместе с профессиональным фотографом вы сможете насладиться красотой природы и сделать множество замечательных снимков.

Что вас ждет в нашем туре?

  • Комфортабельное путешествие на внедорожнике.
  • Профессиональные фотографии на фоне живописных пейзажей.
  • Размеренный темп поездки, без спешки.
  • Время для отдыха и общения.
  • Возможность насладиться природой и запечатлеть свои счастливые моменты.

Формат поездки

Фототур включает легкий рассказ о посещаемых местах, что сделает ваше путешествие не только красивым, но и познавательным. Вам не придется отвлекаться на фотографирование — я с радостью запечатлю все важные моменты, чтобы вы могли просто наслаждаться поездкой.

Условия участия

Бронирование фототура осуществляется по предоплате в размере 5000 рублей. Максимальное количество участников — 5 человек, из которых могут быть двое детей или двое людей ростом ниже 170 см, из-за ограниченного пространства на третьем ряду сидений. При необходимости мы предоставим детское кресло.

Фотографии после поездки

После завершения тура в течение 14-30 дней (в зависимости от занятости фотографа) вы получите более 100 снимков с естественной цветокоррекцией. Фотографии будут доступны для скачивания через Яндекс.Диск в течение одного месяца.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии и создайте прекрасные воспоминания, которые останутся с вами на долгие годы!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида-фотографа
Что не входит в цену
  • Обед (по желанию)
  • Поездку можно начать и/или закончить в любом городе Кавминвод (Ессентуках, Минеральных Водах, Кисловодске, Железноводске) - доплата за трансфер обсуждается индивидуально
Место начала и завершения?
Обсуждается перед бронированием
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Пятигорска

Похожие экскурсии из Пятигорска

В Верхнюю Балкарию и ущелье Безенги - на внедорожнике
Джиппинг
На машине
2 отзыва
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
В Верхнюю Балкарию и ущелье Безенги - на внедорожнике
Черекская теснина, высокогорные аулы, «Язык Тролля» и другие невероятные места
Завтра в 08:00
1 дек в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
«Здесь время замедляет бег…». Три ущелья Кабардино-Балкарии из Пятигорска
На машине
3 отзыва
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
«Здесь время замедляет бег…». Три ущелья Кабардино-Балкарии из Пятигорска
Тызыльское, Баксанское и Чегемское ущелья - открыть пейзажи и историю «сада горных вершин»
Начало: По договоренности
1 дек в 08:00
2 дек в 08:00
17 500 за всё до 4 чел.
Чегемское ущелье на внедорожнике
Джиппинг
На машине
9 отзывов
13 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чегемское ущелье на внедорожнике
Горные водопады, заброшенные турбазы, загадочное село Эльтюбю и поход к леднику Шаурту за один день
Начало: Из Пятигорска
Завтра в 09:00
1 дек в 08:00
22 000 за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Пятигорске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Пятигорске
ХорошоТам