Описание фото-прогулки
Приглашаем в увлекательный фототур!
Вас ожидает незабываемая поездка в одну из самых живописных локаций Ставропольского края на комфортабельном внедорожнике. Вместе с профессиональным фотографом вы сможете насладиться красотой природы и сделать множество замечательных снимков.
Что вас ждет в нашем туре?
- Комфортабельное путешествие на внедорожнике.
- Профессиональные фотографии на фоне живописных пейзажей.
- Размеренный темп поездки, без спешки.
- Время для отдыха и общения.
- Возможность насладиться природой и запечатлеть свои счастливые моменты.
Формат поездки
Фототур включает легкий рассказ о посещаемых местах, что сделает ваше путешествие не только красивым, но и познавательным. Вам не придется отвлекаться на фотографирование — я с радостью запечатлю все важные моменты, чтобы вы могли просто наслаждаться поездкой.
Условия участия
Бронирование фототура осуществляется по предоплате в размере 5000 рублей. Максимальное количество участников — 5 человек, из которых могут быть двое детей или двое людей ростом ниже 170 см, из-за ограниченного пространства на третьем ряду сидений. При необходимости мы предоставим детское кресло.
Фотографии после поездки
После завершения тура в течение 14-30 дней (в зависимости от занятости фотографа) вы получите более 100 снимков с естественной цветокоррекцией. Фотографии будут доступны для скачивания через Яндекс.Диск в течение одного месяца.
Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии и создайте прекрасные воспоминания, которые останутся с вами на долгие годы!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида-фотографа
Что не входит в цену
- Обед (по желанию)
- Поездку можно начать и/или закончить в любом городе Кавминвод (Ессентуках, Минеральных Водах, Кисловодске, Железноводске) - доплата за трансфер обсуждается индивидуально