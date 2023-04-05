Побывать в живописных природных локациях и получить эффектные снимки от профессионального фотографа
Мы отправимся в прекрасные окрестности Пятигорска: над Аликоновским ущельем сделаем эффектные фото на горных качелях, а на Медовых водопадах — на мостиках среди валунов и струй воды. После поездки я пришлю вам 100 фотографий на память.
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даты
Описание
Что вас ожидает
📸 На комфортабельном автомобиле мы поедем в горную местность. Первая остановка — смотровая площадка с качелями над Аликоновским ущельем. Вы полюбуетесь видами, а я запечатлю этот момент на фото. А если захотите, то прокатитесь над ущельем на зиплайне — это добавит нотку экстрима в нашу поездку.
📸 Выезжаем к Медовым водопадам. Вы узнаете интересную историю, которая связана с названием места, насладитесь прогулкой среди нескольких небольших, но живописных водопадов. Место отлично подходит для фотосессий, т. к. водопад не один, здесь много разных симпатичных уголков с мостиками и лестницами.
🍽 Также мы посетим местное кафе с национальной кухней, где вы попробуете вкуснейшие хачапури, хычины, шашлык, травяной чай и глинтвейн. Если захотите, здесь тоже сделаем несколько снимков.
Организационные детали
- В течение 10 дней после поездки вы получите от 100 профессиональных фотографий вашего путешествия в электронном виде
- В стоимость входит трансфер из Пятигорска. Выезд из Иноземцево, Железноводска, Ессентуков и Кисловодска — за дополнительную плату.
Дополнительные расходы
- Вход на территорию Медовых водопадов — 100 руб. с человека
- Зиплайн (по желанию) — 1500 руб.
- Обед
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- по вашему адресу в Пятигорске
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.