Увидеть — мало! Сохранить драгоценные воспоминания в виде фотографий, которые будут радовать вас ещё долго — вот наша цель. Мы отправимся в прекрасные окрестности Пятигорска: над Аликоновским ущельем сделаем эффектные фото на горных качелях, а на Медовых водопадах — на мостиках среди валунов и струй воды. После поездки я пришлю вам 100 фотографий на память.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

📸 На комфортабельном автомобиле мы поедем в горную местность. Первая остановка — смотровая площадка с качелями над Аликоновским ущельем. Вы полюбуетесь видами, а я запечатлю этот момент на фото. А если захотите, то прокатитесь над ущельем на зиплайне — это добавит нотку экстрима в нашу поездку.

📸 Выезжаем к Медовым водопадам. Вы узнаете интересную историю, которая связана с названием места, насладитесь прогулкой среди нескольких небольших, но живописных водопадов. Место отлично подходит для фотосессий, т. к. водопад не один, здесь много разных симпатичных уголков с мостиками и лестницами.

🍽 Также мы посетим местное кафе с национальной кухней, где вы попробуете вкуснейшие хачапури, хычины, шашлык, травяной чай и глинтвейн. Если захотите, здесь тоже сделаем несколько снимков.

Организационные детали

В течение 10 дней после поездки вы получите от 100 профессиональных фотографий вашего путешествия в электронном виде

В стоимость входит трансфер из Пятигорска. Выезд из Иноземцево, Железноводска, Ессентуков и Кисловодска — за дополнительную плату.

Дополнительные расходы