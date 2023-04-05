Медовые водопады и Аликоновское ущелье + фотосессия

Побывать в живописных природных локациях и получить эффектные снимки от профессионального фотографа

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Увидеть — мало! Сохранить драгоценные воспоминания в виде фотографий, которые будут радовать вас ещё долго — вот наша цель.

Мы отправимся в прекрасные окрестности Пятигорска: над Аликоновским ущельем сделаем эффектные фото на горных качелях, а на Медовых водопадах — на мостиках среди валунов и струй воды. После поездки я пришлю вам 100 фотографий на память.
Медовые водопады и Аликоновское ущелье + фотосессия
Медовые водопады и Аликоновское ущелье + фотосессия
Медовые водопады и Аликоновское ущелье + фотосессия
Медовые водопады и Аликоновское ущелье + фотосессия
Медовые водопады и Аликоновское ущелье + фотосессия
Медовые водопады и Аликоновское ущелье + фотосессия
Медовые водопады и Аликоновское ущелье + фотосессия
Медовые водопады и Аликоновское ущелье + фотосессия
Медовые водопады и Аликоновское ущелье + фотосессия
Медовые водопады и Аликоновское ущелье + фотосессия
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

📸 На комфортабельном автомобиле мы поедем в горную местность. Первая остановка — смотровая площадка с качелями над Аликоновским ущельем. Вы полюбуетесь видами, а я запечатлю этот момент на фото. А если захотите, то прокатитесь над ущельем на зиплайне — это добавит нотку экстрима в нашу поездку.

📸 Выезжаем к Медовым водопадам. Вы узнаете интересную историю, которая связана с названием места, насладитесь прогулкой среди нескольких небольших, но живописных водопадов. Место отлично подходит для фотосессий, т. к. водопад не один, здесь много разных симпатичных уголков с мостиками и лестницами.

🍽 Также мы посетим местное кафе с национальной кухней, где вы попробуете вкуснейшие хачапури, хычины, шашлык, травяной чай и глинтвейн. Если захотите, здесь тоже сделаем несколько снимков.

Организационные детали

  • В течение 10 дней после поездки вы получите от 100 профессиональных фотографий вашего путешествия в электронном виде
  • В стоимость входит трансфер из Пятигорска. Выезд из Иноземцево, Железноводска, Ессентуков и Кисловодска — за дополнительную плату.

Дополнительные расходы

  • Вход на территорию Медовых водопадов — 100 руб. с человека
  • Зиплайн (по желанию) — 1500 руб.
  • Обед

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по вашему адресу в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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