Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее благоприятна для прогулок и фотосессий на свежем воздухе. В эти месяцы природа расцветает, а водопады особенно полноводны. Октябрь и апрель также подходят для поездки, но могут быть дожди. Зимой и ранней весной возможно посещение, но холодная погода и снег могут ограничить комфорт и доступность некоторых мест.

Путешествие в окрестности Пятигорска с профессиональной фотосессией - это уникальная возможность запечатлеть самые яркие моменты. Посетители насладятся видами с качелей над Аликоновским ущельем и узнают историю Медовых водопадов. Местное кафе предложит блюда национальной кухни, где также можно сделать несколько снимков. После поездки участники получат 100 профессиональных фотографий, которые сохранят воспоминания о незабываемом дне

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание фото-прогулки

📸 На комфортабельном автомобиле мы поедем в горную местность. Первая остановка — смотровая площадка с качелями над Аликоновским ущельем. Вы полюбуетесь видами, а я запечатлю этот момент на фото. А если захотите, то прокатитесь над ущельем на зиплайне — это добавит нотку экстрима в нашу поездку.

📸 Выезжаем к Медовым водопадам. Вы узнаете интересную историю, которая связана с названием места, насладитесь прогулкой среди нескольких небольших, но живописных водопадов. Место отлично подходит для фотосессий, т. к. водопад не один, здесь много разных симпатичных уголков с мостиками и лестницами.

🍽 Также мы посетим местное кафе с национальной кухней, где вы попробуете вкуснейшие хачапури, хычины, шашлык, травяной чай и глинтвейн. Если захотите, здесь тоже сделаем несколько снимков.

Организационные детали

В течение 10 дней после поездки вы получите от 100 профессиональных фотографий вашего путешествия в электронном виде

В стоимость входит трансфер из Пятигорска. Выезд из Иноземцево, Железноводска, Ессентуков и Кисловодска — за дополнительную плату.

Дополнительные расходы