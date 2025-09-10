Медовые водопады и Аликоновское ущелье + фотосессия
Индивидуальная фотосессия в живописных местах Пятигорска: горные качели, Медовые водопады и национальная кухня. Получите 100 фото на память
Путешествие в окрестности Пятигорска с профессиональной фотосессией - это уникальная возможность запечатлеть самые яркие моменты. Посетители насладятся видами с качелей над Аликоновским ущельем и узнают историю Медовых водопадов. Местное кафе предложит блюда национальной кухни, где также можно сделать несколько снимков.
После поездки участники получат 100 профессиональных фотографий, которые сохранят воспоминания о незабываемом дне
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода наиболее благоприятна для прогулок и фотосессий на свежем воздухе. В эти месяцы природа расцветает, а водопады особенно полноводны. Октябрь и апрель также подходят для поездки, но могут быть дожди. Зимой и ранней весной возможно посещение, но холодная погода и снег могут ограничить комфорт и доступность некоторых мест.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Аликоновское ущелье
Медовые водопады
Описание фото-прогулки
📸 На комфортабельном автомобиле мы поедем в горную местность. Первая остановка — смотровая площадка с качелями над Аликоновским ущельем. Вы полюбуетесь видами, а я запечатлю этот момент на фото. А если захотите, то прокатитесь над ущельем на зиплайне — это добавит нотку экстрима в нашу поездку.
📸 Выезжаем к Медовым водопадам. Вы узнаете интересную историю, которая связана с названием места, насладитесь прогулкой среди нескольких небольших, но живописных водопадов. Место отлично подходит для фотосессий, т. к. водопад не один, здесь много разных симпатичных уголков с мостиками и лестницами.
🍽 Также мы посетим местное кафе с национальной кухней, где вы попробуете вкуснейшие хачапури, хычины, шашлык, травяной чай и глинтвейн. Если захотите, здесь тоже сделаем несколько снимков.
Организационные детали
В течение 10 дней после поездки вы получите от 100 профессиональных фотографий вашего путешествия в электронном виде
В стоимость входит трансфер из Пятигорска. Выезд из Иноземцево, Железноводска, Ессентуков и Кисловодска — за дополнительную плату.
Дополнительные расходы
Вход на территорию Медовых водопадов — 100 руб. с человека
Зиплайн (по желанию) — 1500 руб.
Обед
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По вашему адресу в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 100 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники! Меня зовут Оксана, я профессиональный фотограф в Пятигорске. Очень люблю родной город, знаю в нем много красивых мест и с радостью поделюсь ими с вами.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Наталья
Замечательный день в компании очень лёгкого в общении человека и прекрасного фотографа Оксаны. Все было на позитиве - общение,настроение,виды,от которых захватывало дух,и как результат - серия замечательных фотографий,которые я конечно буду не раз пересматривать,вспоминая прекрасный край! Огромное спасибо Оксане за эту прогулку,впечатления и фото!!!
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Елена
Оксана больше делала акцент на фото, а не на экскурсию. Но мне именно это было нужно. Техника отличная, одновременно фотографирует на два фотоаппарата с разными объективами: для портретной съёмки и для пейзажной. Виды просто восхитительные! Хотелось, чтобы всё же помогала выбрать позу для фото. Так как этому не обучена получились однотипные фотографии в разных местах.
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