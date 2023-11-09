Увидеть, где снимали «Любовь и голуби», и выпить нарзан из источника
Наслаждаться нарзаном и природой — вот зачем приезжают в Ессентуки ценители кавказского долголетия! Я составлю оптимальный маршрут, охватывающий главные визитные карточки. Расскажу, как появился курорт и почему у него такое необычное название.
Вы прогуляетесь по парку, увидите грязелечебницы и насладитесь свежестью минеральных вод из источника.
Вы прогуляетесь по парку, увидите грязелечебницы и насладитесь свежестью минеральных вод из источника.
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- От Пятигорска до Ессентуков мы поедем на комфортабельном автомобиле, а потом начнём пешую прогулку по городу-курорту.
- Спускаясь пешком от ж/д вокзала до гостиницы «Метрополь», я начну погружать вас в историю этой территории.
- В Курортном парке вы увидите здание Источника № 17 и выясните, как и почему в помещении Механотерапии снимали фильм «Любовь и голуби».
- По пути дальше вы узнаете, почему орёл, терзающий змею, — это символ Кавказских Минеральных Вод.
- Остановившись у здания Николаевских ванн, я расскажу о роли государства в становлении и развитии курорта.
- Закончим путешествие осмотром грязелечебницы, выполненной в стиле древнеримских терм. И про целебный нарзан из источника не забудем!
Организационные детали
- Дополнительно оплачивается обратный трансфер из Ессентуков в Пятигорск — 1500 рублей.
- Для дегустации воды из минеральных источников нужно приобрести стакан или взять с собой свой.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на ж/д вокзале Пятигорска
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид в Пятигорске
Провела экскурсии для 242 туристов
Здравствуйте, дорогие путешественники. Я — Светлана, коренная жительница Пятигорска. Я и мой муж Алексей будем рады показать вам наш чудесный край и рассказать о его традициях. Любим горный туризм, эпос народов Кавказа и географию.
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