Экскурсии в Кавказские Минеральные Воды из Пятигорска

Найдено 35 экскурсий в категории «Кавказские Минеральные Воды» в Пятигорске, цены от 1 300 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бештау: восхождение на любую из пяти вершин в удобное для вас время
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
37 отзывов
Индивидуальное восхождение на вершины горы Бештау с сюрпризом на вершине
Комфортный треккинг по высочайшей горе Кавказских Минеральных Вод. Выберите любую из пяти вершин и наслаждайтесь великолепными видами и интересными рассказами
Начало: В Пятигорске, Лермонтове, Железноводске или посёлк...
Сегодня в 03:00
Завтра в 03:00
от 48004 320 за всё до 3 чел.
4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
32 отзыва
4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки - экскурсия за один день
За один день посетите Пятигорск, Кисловодск, Железноводск и Ессентуки. В группе до 50 человек увидите главные достопримечательности и попробуете знаменитые воды
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
2 300 за человека
Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
31 отзыв
Популярное предложение
Урочище Джилы-су: путешествие к магии Северного Приэльбрусья из Пятигорска
Отправьтесь в уникальное путешествие к подножию Эльбруса, где вас ждут водопады, горные плато и легендарные источники
Начало: От места вашего проживания
11 июня в 08:00
21 июня в 08:00
15 000 за всё до 7 чел.
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
32 отзыва
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Пятигорска до Медовых водопадов
Погрузитесь в красоту Кавказских Минеральных Вод: от архитектурных шедевров Пятигорска до величественных Медовых водопадов
Начало: В Пятигорске, по договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500 за всё до 5 чел.
Рассвет на горе Бештау
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
128 отзывов
Рассвет на горе Бештау: незабываемое утро в горах
Путешествие на гору Бештау подарит вам незабываемые впечатления от восхода солнца. Прогулка по лесной тропе, горячий чай и легенды ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Пятигорске
13 июня в 02:30
20 июня в 02:30
от 4 800 за всё до 6 чел.
Познавательная автопрогулка по Пятигорску с ярким гастрономическим финалом
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
56 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Пятигорску с обедом в ресторане
Пятигорск - город с богатой историей и кавказским колоритом. Прогулка по знаковым местам и вкусный финал в ресторане. Узнайте больше о Лермонтове и Пятигорске
Начало: Парк Цветник
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
66806 012 за всё до 4 чел.
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
133 отзыва
Золотое кольцо Кавказа за 1 день: Пятигорск и курорты КМВ
Погрузитесь в культурное наследие и природную красоту Кавказа с экскурсией по 5 городам. Вас ждут незабываемые впечатления и уникальные открытия
Начало: В любом удобном для вас месте, в городах Кисловодс...
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
12 999 за всё до 6 чел.
Деревня альпак и Долина нарзанов: душевная семейная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
3 отзыва
Деревня альпак и Долина нарзанов: душевная семейная экскурсия
Познакомиться с милыми животными, отведать нарзан и прокатиться на тюбингах в горах
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 за всё до 4 чел.
Ночная экскурсия по городам Кавминвод
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Ночная экскурсия по городам Кавминвод
Увидеть самые красивые места Пятигорска, Кисловодска, Железноводска и Ессентуков в свете огней
Завтра в 00:59
10 июня в 00:59
25 000 за всё до 7 чел.
Медовые водопады и гора Кольцо: автобусная экскурсия из Пятигорска
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
8 отзывов
Медовые водопады и гора Кольцо: автобусная экскурсия с панорамами и легендами
Погрузитесь в мир кавказских легенд и природных красот с экскурсией на Медовые водопады и гору Кольцо. Панорамные виды и истории Лермонтова вас вдохновят
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в понедельник, четверг, субботу и воскресенье в 13:15
Сегодня в 13:15
Завтра в 13:15
1 300 за человека
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
Пятигорск, Ессентуки, Кисловодск и Железноводск - за один день (из Пятигорска)
«Великолепная четвёрка» кавказских городов в комфортном и увлекательном путешествии
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
12 400 за всё до 4 чел.
Христианские святыни Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
13 отзывов
Христианские святыни Кавказа
Большое путешествие по самым важным и интересным православным обителям Кавказских Минеральных Вод
Начало: От Вашего отеля в Пятигорске, Ессентуках и Минерал...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
11 000 за всё до 5 чел.
Урочище Джилы-Су и Деревня альпак за 1 день
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
4 отзыва
Урочище Джилы-Су и Деревня альпак за 1 день
Посетить живописные места на северной стороне Эльбруса и познакомиться с дружелюбными альпаками
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
16 000 за всё до 4 чел.
Курорты Кавказских Минеральных Вод
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
16 отзывов
Курорты Кавказских Минеральных Вод
Посетить Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск за один день
Начало: В Пятигорске, Ессентуках или Железноводске
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
16 000 за всё до 6 чел.
Детская экскурсия-конструктор из Пятигорска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Детская экскурсия-конструктор из Пятигорска
Составить идеальный маршрут для семейного путешествия по Кавказским Минеральным Водам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
Добраться до отеля на внедорожнике, попутно посетив Бештау, Машук и лермонтовские места
Начало: По договоренности
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
8 999 за всё до 4 чел.
Треккинговый маршрут «Четыре половинки»
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Треккинговый маршрут «Четыре половинки»
Отправиться в поход по единственному естественному лесу Кавминвод и покорить горы-лакколиты
Начало: На выходе с железнодорожной станции «Лермонтовская...
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 2 900 за всё до 6 чел.
Из Пятигорска в маленький и уютный Железноводск
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Из Пятигорска в маленький и уютный Железноводск
Исследовать парковую часть курорта и узнать главное о лечебном крае
30 сен в 12:30
2 окт в 11:30
6 700 за всё до 3 чел.
Джип-тур в Джилы-Су из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Джип-тур в Джилы-Су из Пятигорска
Проехать по одной из самых красивых дорог страны, полюбоваться горами и посетить долину Нарзанов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 15 000 за всё до 6 чел.
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска)
Побывать в интересных именно вам местах и отдохнуть в термальных источниках
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850 за всё до 4 чел.
Из Пятигорска - в Нальчик и окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Путешествие из Пятигорска в живописный Нальчик и его окрестности
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии: от Чегемского ущелья до замка Шато Эркен. Индивидуальная экскурсия, полная открытий
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Пятигорска)
Красоты горного края и целебные источники, сказки и легенды, хичины с сыром и ежевичный глинтвейн
Начало: Я заберу Вас из любой, удобной для Вас, точки в го...
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
18 500 за всё до 5 чел.
Чегемское ущелье на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
9 отзывов
Чегемское ущелье на внедорожнике
Горные водопады, заброшенные турбазы, загадочное село Эльтюбю и поход к леднику Шаурту за один день
Начало: Из Пятигорска
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
22 000 за всё до 4 чел.
Сокровища Кабардино-Балкарии: джип-тур из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
9 отзывов
Сокровища Кабардино-Балкарии: джип-тур из Пятигорска
Голубые озёра, Верхняя Балкария, урочище Уштулу, нарзан и термальные источники за один день
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 18 000 за всё до 4 чел.
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
5 отзывов
Эльбрус + озеро Гижгит + Поляна Нарзанов из Пятигорска
Насладиться магией Кавказских гор в мини-группе
Начало: У вашего места пребывания в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
41503 735 за человека
Из Пятигорска - к Верхней Балкарии
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
3 отзыва
Из Пятигорска - к Верхней Балкарии
Погулять по Чегемскому и Черекскому ущельям и приятно провести время в термальных источниках
Начало: На проспекте Кирова
Расписание: в среду и субботу в 06:45
Сегодня в 06:45
12 июня в 06:45
2 700 за человека
Фотоэкскурсия-восхождение на лакколиты Острая, Кабанка, Медовая
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
4 часа
5 отзывов
Фотоэкскурсия-восхождение на лакколиты Острая, Кабанка, Медовая
Покорить кавказские горы и взглянуть на города КМВ с высоты птичьего полета
Начало: В районе Белая Ромашка
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
70005 950 за всё до 3 чел.
Из Пятигорска - в высокогорный поселок Архыз
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Из Пятигорска - в высокогорный поселок Архыз
Посетить древние храмы, увидеть гигантский радиотелескоп и расслабиться в термальном источнике
Начало: В Пятигорске
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
26 000 за всё до 6 чел.
Вся Кабардино-Балкария за 1 день - в мини-группе из Пятигорска
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Вся Кабардино-Балкария за 1 день - в мини-группе из Пятигорска
Проехать по древнему торговому пути, побывать в некрополе и оказаться в декорациях мистического кино
Начало: По вашему адресу
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
В поход - на Шелудивую гору
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
В поход на Шелудивую гору: пикник с видом на кавказские вершины
Приглашаем вас на увлекательное путешествие на Шелудивую гору. Вас ждет не только восхождение, но и пикник с экзотическим чаем на вершине
Сегодня в 01:30
Завтра в 00:00
от 4 000 за всё до 10 чел.
Такие разные города-курорты: Ессентуки и Кисловодск
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
30 отзывов
Такие разные города-курорты: Ессентуки и Кисловодск - путеводитель по истории и природе
Откройте для себя красоту и загадки Ессентуков и Кисловодска в одной экскурсии. Исторические места, курортные парки и целебная вода ждут вас
Начало: Железноводск, Пятигорск, Ессентуки
2 окт в 08:00
3 окт в 08:00
9 500 за всё до 3 чел.
Из Пятигорска в Домбай на комфортабельном внедорожнике
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
Из Пятигорска в Домбай на комфортабельном внедорожнике
Посетить один из самых живописных уголков Западного Кавказа и восхититься местными пейзажами
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
17 500 за всё до 4 чел.
Из Пятигорска - в Ессентуки
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Из Пятигорска - в Ессентуки
Увидеть, где снимали «Любовь и голуби», и выпить нарзан из источника
Начало: на ж/д вокзале Пятигорска
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 800 за всё до 4 чел.
Беговая экскурсия вокруг горы Машук
Индивидуальная
2 часа
Беговая экскурсия вокруг горы Машук
Пробежаться по главным достопримечательностям Пятигорска
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 3 900 за всё до 4 чел.
Ваш экодень на Кавказе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
Ваш экодень на Кавказе
Узнать секреты пасечника, погрузиться в процессы производства натуральной косметики и не только
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
20 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Урочище Джилы-Су и Деревня альпак за 1 день
    Наше путешествие прошло великолепно!!! Нас было четверо: двое взрослых и двое детей 8 ми и 14 лет. Спланирована экскурсия была
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    очень удачно: все успели посмотреть, причем не торопясь. Наш гид, Илья, все предусмотрел: и от дождя нас увез, и голодными не оставил,и фотографии шикарные сделал, а какие места для нас открыл…..🫶 Илья проявил себя как очень тактичный, внимательный, эрудированный человек, умеющий найти общий язык и с детьми, и со взрослыми. Вождение автомобиля просто великолепное!!!! Очень понравилась ферма альпак, наша малышка теперь мечтает завести себе альпаку или барашка))). Но самое впечатляющее это, конечно, природа! Такая красота невероятная…. слов не хватает описать…. Это нужно видеть!!!! Спасибо огромное нашему замечательному гиду и организатору за незабываемые эмоции!!!

  • Я
    Яна
    5 июня 2024
    Рассвет на горе Бештау
    Очень красивый мини-поход! Для меня оказался совсем не простой, но ради таких видов и эмоций стоит подняться. Спасибо Николаю, за сопровождение, красивые фотографии и поддержку!
  • Н
    Надежда
    4 июня 2024
    4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
    Хорошая ознакомительная экскурсия по КМВ. Звезду снимаю за организацию, организатору ставлю одну звезду. Рафаэла не предупредила заранее какой подъедет автобус,
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    кто гид. Нам приходилось подходить к каждому автобусу, который подъезжал к Цветник. Спасибо гиду Андрею и водителю Сергею за то, что созвонились с другим организатором и взяли нас с собой на экскурсию. Гид провел очень интересную экскурсию, редко сейчас встретишь такого гида с богатым словарным запасом

  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
    Экскурсовод Андрей Владимирович отлично знает материал, умеет интересно его подать. Т. к. экскурсия довольно объёмная,мы много ходили пешком. Устали конечно,
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    но экскурсовод легко поднимал настроение шутками и веселыми историями по теме. С удовольствием поехали бы с ним на другие экскурсии. Отдельное спасибо водителю Сергею. Всё было на высоте.

  • Л
    Лариса
    1 июня 2024
    Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Пятигорска
    Отличная организация экскурсии, маршрут продуман до мелочей, посмотрели все запланированные места, красота просто нереальная. Гид Денис- аккуратный водитель и замечательный
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    рассказчик. Заранее предупредил взять куртки, поэтому в горах никто не замёрз. Дорога с серпантинами, но вся наша компания перенесла их без проблем. Рекомендую экскурсию для любого возраста.

  • А
    Алексей
    1 июня 2024
    Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Пятигорска
    Если вы первый раз в регионе, то Денис это тот человек, который вам нужен! Он настоящая живая энциклопедия края в
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    современной подаче. Очень опытный человек, отличный водитель. На обратном пути попали в жуткий град, но Денис сохранял спокойствие. И да, он знает, где лучшие хычины! Спасибо! Вернёмся осенью!

    Если вы первый раз в регионе, то Денис это тот человек, который вам нужен! Он настоящая живая энциклопедия края в современной подачеЕсли вы первый раз в регионе, то Денис это тот человек, который вам нужен! Он настоящая живая энциклопедия края в современной подачеЕсли вы первый раз в регионе, то Денис это тот человек, который вам нужен! Он настоящая живая энциклопедия края в современной подачеЕсли вы первый раз в регионе, то Денис это тот человек, который вам нужен! Он настоящая живая энциклопедия края в современной подачеЕсли вы первый раз в регионе, то Денис это тот человек, который вам нужен! Он настоящая живая энциклопедия края в современной подачеЕсли вы первый раз в регионе, то Денис это тот человек, который вам нужен! Он настоящая живая энциклопедия края в современной подаче
  • Е
    Елена
    31 мая 2024
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Пятигорска)
    Всем советую такой тур! Очень удобно," прочувствовать" каждый город по чуть-чуть и понять, какое место притягивает больше,и хочется вернуться за дополнительными
    читать дальше

    эмоциями уже самостоятельно. Либо, удовлетвориться однократным посещением. Нашим гидом был Аркадий (сын Карена) молодой,приятный в общении,обходительный человек. Рассказывал обстоятельно,исторически познавательно. Переплетал со случаями из своей жизни. Охотно давал дельные советы по другим направлениям и ситуациям. Нас было двое. Ездили с комфортом. Нисколько не пожалели,что выбрали такое индивидуальное путешествие. Не шаблонно,а как-будто друзья покатали по городам)).. Аркадий, наша Вам благодарность! И удачи!

  • Е
    Евгений
    31 мая 2024
    4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
    Все отлично! Гид - профи! Водитель - ас! Автобус удобный! Маршрут не сложный, но будьте готовы прошагать примерно 20 000 шагов!) Но это того стоит!
    Все отлично!Все отлично!Все отлично!Все отлично!Все отлично!Все отлично!Все отлично!Все отлично!Все отлично!Все отлично!
  • Ю
    Юлия
    31 мая 2024
    Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день (из Пятигорска)
    Великолепнейшая экскурсия, прошла на одном дыхании!!! Благодарим Карена за насыщенный день и надеемся, что это в скором времени снова приедем в Ставропольские края.
  • В
    Валентина
    29 мая 2024
    Рассвет на горе Бештау
    Спасибо большое Николаю, нашему гиду-проводнику на вершину горы Бештау! Это было интересное приключение. Теперь у нас есть очень крутые фотографии и море эмоций надолго!
    Спасибо большое Николаю, нашему гиду-проводнику на вершину горы Бештау! Это было интересное приключение. Теперь у нас

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Кавказские Минеральные Воды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 35
  1. Бештау: восхождение на любую из пяти вершин в удобное для вас время
  2. 4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
  3. Урочище Джилы-су: магия Северного Приэльбрусья из Пятигорска
  4. Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам
  5. Рассвет на горе Бештау
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
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