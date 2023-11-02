Экскурсии от Ж/Д вокзала Пятигорска

Найдено 3 экскурсии в категории «От ж/д вокзала» в Пятигорске, цены от 6 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Ессентуками
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Знакомство с Ессентуками
Дружеская обзорная экскурсия по главным местам города
Начало: На железнодорожном вокзале Ессентуки
2 июля в 09:00
4 июля в 09:00
6 000 за всё до 4 чел.
3 в 1: Чегемское ущелье, село Эльтюбю и водопад Абай-Су
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
7 отзывов
Путешествие по Кабардино-Балкарии: ущелья, водопады, аулы
Откройте уникальные места Кавказа: живописные водопады, древние аулы и тайны старинных захоронений
Начало: В районе ж/д вокзала
12 июля в 06:00
14 июля в 06:00
2000018 000 за всё до 3 чел.
Из Пятигорска - в Ессентуки
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
Из Пятигорска - в Ессентуки
Увидеть, где снимали «Любовь и голуби», и выпить нарзан из источника
Начало: На ж/д вокзале Пятигорска
2 июля в 09:00
4 июля в 09:00
6 800 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лариса
    2 ноября 2023
    Знакомство с Ессентуками
    Сергей показал нам интересные места в Ессентуках: Рио, санаторий Виктория, прекрасный парк, центр города, исторические здания и лечебницы. Наша экскурсия
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    осложнялась наличием в группе маленького ребенка, но даже он с интересом слушал гида). Перепробовали все воды из разных источников. Очень помогло наличие автомобиля, хотя и пешком походили достаточно. Большое спасибо Сергею!

  • А
    Анна
    21 августа 2022
    3 в 1: Чегемское ущелье, село Эльтюбю и водопад Абай-Су
    Отличная экскурсия, ездили с гидом Андреем, очень интересно и ненавязчиво рассказывал о локациях, интересных исторических фактах, связанных с ними. А бонусом заехали на парадром, где успели полетать на параплане))) всем рекомендую!
  • М
    Мария
    15 июля 2022
    Знакомство с Ессентуками
    Нам не повезло с погодой, экскурсия проходила под дождём, НО это совсем не испортило впечатление от города и прогулки. Между
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    отдаленными объектами перемещались на комфортной машине. Узнали много интересного, фотографировались в красивых местах. В завершении экскурсии Сергей порекомендовал нам ресторан и довёз до него. Также Сергей учёл некоторые наши обстоятельства и пошёл на уступки, хотя изначальные условия этого не предусматривали. Спасибо!

  • Т
    Татьяна
    11 июля 2022
    3 в 1: Чегемское ущелье, село Эльтюбю и водопад Абай-Су
    Дорога сложная, но конечная точка того стоила. Водопад Абай-Су - один из самых красивых на Северном Кавказе. Эльтюбю исторически интересен.
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    На обед - свежая форель на мангале и чай из горных трав. Правда с обслуживанием едва справляются. Отдельное спасибо гиду Кириллу. Эрудирован, интересен и профессионален. Рекомендуем.

  • О
    Ольга
    20 мая 2022
    Знакомство с Ессентуками
    Сергей-хороший организатор, рассказчик, экскурсия с ним была интересна и познавательна, передвигались пешком и на машине, благодаря чему удалось посмотреть удаленные достопримечательности. Порекомендованный им ресторан понравился, Большое ему спасибо!
  • Ю
    Юлия
    8 августа 2021
    3 в 1: Чегемское ущелье, село Эльтюбю и водопад Абай-Су
    Восторг! Это лучшее слово, чтобы лаконично описать наши эмоции после экскурсии! Ездили с ребёнком 8 лет в удивительнейшее по красоте и энергетике места.. Огромное СПАСИБО Кириллу за внимание, интересную экскурсию, ответы на все вопросы, терпение и спокойное вождение.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «От ж/д вокзала»

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  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Эолова арфа
  10. Чегемское ущелье
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "От ж/д вокзала" можно забронировать 3 экскурсии от 6 000 до 18 000 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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