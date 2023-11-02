1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4 часа
Знакомство с Ессентуками
Дружеская обзорная экскурсия по главным местам города
Начало: На железнодорожном вокзале Ессентуки
2 июля в 09:00
4 июля в 09:00
6 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Путешествие по Кабардино-Балкарии: ущелья, водопады, аулы
Откройте уникальные места Кавказа: живописные водопады, древние аулы и тайны старинных захоронений
Начало: В районе ж/д вокзала
12 июля в 06:00
14 июля в 06:00
2000018 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Из Пятигорска - в Ессентуки
Увидеть, где снимали «Любовь и голуби», и выпить нарзан из источника
Начало: На ж/д вокзале Пятигорска
2 июля в 09:00
4 июля в 09:00
6 800₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛариса2 ноября 2023Сергей показал нам интересные места в Ессентуках: Рио, санаторий Виктория, прекрасный парк, центр города, исторические здания и лечебницы. Наша экскурсия
- ААнна21 августа 2022Отличная экскурсия, ездили с гидом Андреем, очень интересно и ненавязчиво рассказывал о локациях, интересных исторических фактах, связанных с ними. А бонусом заехали на парадром, где успели полетать на параплане))) всем рекомендую!
- ММария15 июля 2022Нам не повезло с погодой, экскурсия проходила под дождём, НО это совсем не испортило впечатление от города и прогулки. Между
- ТТатьяна11 июля 2022Дорога сложная, но конечная точка того стоила. Водопад Абай-Су - один из самых красивых на Северном Кавказе. Эльтюбю исторически интересен.
- ООльга20 мая 2022Сергей-хороший организатор, рассказчик, экскурсия с ним была интересна и познавательна, передвигались пешком и на машине, благодаря чему удалось посмотреть удаленные достопримечательности. Порекомендованный им ресторан понравился, Большое ему спасибо!
- ЮЮлия8 августа 2021Восторг! Это лучшее слово, чтобы лаконично описать наши эмоции после экскурсии! Ездили с ребёнком 8 лет в удивительнейшее по красоте и энергетике места.. Огромное СПАСИБО Кириллу за внимание, интересную экскурсию, ответы на все вопросы, терпение и спокойное вождение.
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «От ж/д вокзала»
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