читать дальше отдаленными объектами перемещались на комфортной машине. Узнали много интересного, фотографировались в красивых местах. В завершении экскурсии Сергей порекомендовал нам ресторан и довёз до него. Также Сергей учёл некоторые наши обстоятельства и пошёл на уступки, хотя изначальные условия этого не предусматривали. Спасибо!

Нам не повезло с погодой, экскурсия проходила под дождём, НО это совсем не испортило впечатление от города и прогулки. Между