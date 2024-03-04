1 день

Приезд в г. Пятигорск. Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле. Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.

Экскурсия по г. Пятигорску с посещением Лермонтовских мест: озеро «Провал», Эолова арфа, Академическая галерея, грот Лермонтова, Лермонтовские ванны, парк «Цветник», грот Дианы, Ресторация, место дуэли Лермонтова.

Экскурсия в «зеленую жемчужину» КМВ - Железноводск. Нам предстоит приятное знакомство с маленьким, северным, но очень уютным городком региона - Железноводском. Интересен город со всех сторон. Гордится он маленьким парком, плавно переходящим в лес, грустной историей Дачи Эмира, гордо несущей свой купол Пушкинской галереей и старающихся растянутся в улыбке своеобразных Бюветов на крошечных площадках, ну и конечно своей нигде не повторяющейся водой Славяновская и Смирновская. Находясь на верхней площадке Каскадной лестницы, трудно удержаться от возгласа: «Это же Петергоф! » За последние два года Железноводск превратился из небольшого провинциального городка в курорт европейского уровня.

Возвращение и размещение в отеле г. Пятигорск. Свободное время.

2 день

Завтрак в отеле. Сегодня нас ждёт экскурсия в замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей - в Приэльбрусье.

Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью. Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха. Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса. Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау. С нее начинается подъем на Эльбрус. В программу экскурсии входит посещение горы Чегет. С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун.

Обед на поляне Чегет или поляне Азау (за дополнительную плату).

Возвращение в отель г. Пятигорск. Свободное время.

3 день

Завтрак в отеле. Сегодня нас ждёт экскурсия в одно из самых интересных мест на Земле – в Чегемское ущелье. Чегемские водопады – одна из главных визитных карточек Кабардино-Балкарии, расположены в теснине Чегемского ущелья. Местные жители говорят: кто в Чегеме не бывал, тот Кавказа не видал. И действительно, в этом ущелье есть всё, чем по праву может гордиться Кабардино-Балкария: удивительной красоты горы, стремительные водопады и чистые горные реки.

Посещение Оздоровительного комплекса «Гедуко» с уникальными термальными источниками. Термальные воды источника, как утверждают специалисты, обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами, усиливающими кровоснабжение органов и тканей. Подобного вида воды рекомендованы для наружного применения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, заболеваний нервной системы, гинекологические и кожные заболевания, заболевания сосудов. Всего бассейнов на территории комплекса шесть, с температурой воды от +20 до +45 градусов.

Возвращение в отель г. Пятигорск. Свободное время.

4 день

Завтрак в отеле. Сегодня нас ждёт экскурсия в известный горнолыжный курорт страны Домбай. Домбай – это долина, по кругу ограниченная горами – типичный горный цирк. Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа – гора Домбай-Ульген («убитый зубр»), высота 4047 м. над уровнем моря. Подъем на канатных дорогах на высоту 3000 м. (за дополнительную плату).

Обед на Домбайской поляне (за дополнительную плату). Остановка на реке Уллу-Муруджу - одна из самых чистых рек Европы.

Возвращение в отель г. Пятигорск. Свободное время.

5 день

Завтрак в отеле. Освобождение номеров.

Сегодня нас ждёт экскурсия в город Солнца - Кисловодск. Прогулка по аллеям курортного парка, одного из лучших на Северном Кавказе. Осмотр известных достопримечательностей курорта: Каскадной лестницы, мостика Дамский каприз, Зеркального пруда, Стеклянной струи. Посещение окрестностей Кисловодска – горы Кольцо, Медовых водопадов. Гора Кольцо – это памятник природы, место, связанное с пребыванием М. Ю. Лермонтова на Кавказе. Именно к ней он отправляет героев повести «Княжна Мэри» полюбоваться закатом солнца «сквозь каменное окошко».

Обед (за дополнительную плату).

Таинственный спуск в Аликоновское ущелье приведет к великолепным искристым Медовым водопадам. Над урочищем вблизи Медовых водопадов возвышается скала Указатель, с вершины которой открывается прекрасный вид.

Возвращение в г. Пятигорск. Отъезд.