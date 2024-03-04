Внимание! Организатор экскурсии оставляет за собой право менять время выезда последовательность автобусных и пешеходных экскурсий, замену их равноценными. Также возможна замена заявленных по программе отелей на равноценные.
Важно! Что взять с собой в путешествие: документы, необходимые в поездку (оригинал паспорта и свидетельства о рождении для детей до 14 лет, медицинский полис ОМС); удобную одежду по сезону, а также теплую одежду для посещения Приэльбрусья и Домбая; удобную спортивную обувь; плащ-дождевик или зонтик; солнцезащитные очки и крем; купальники и наряды для фотосессий; личную аптечку и средство от укусов насекомых (при необходимости); деньги на личные цели.
Что вас ожидает:
- Пятигорск
- Озеро "Провал"
- Академическая галерея
- Лермонтовские ванны
- Место дуэли Лермонтова
- Железноводск
- Пушкинская галерея
- Эльбрус
- Гора Чегет
- Чегемские водопады
- Оздоровительный комплекс "Гедуко"
- Домбай
- Река Уллу-Муруджу
- Гора Кольцо
- Медовые водопады
Описание
Знакомство с Кавказом лучше всего начать с посещения Кавказских Минеральных Вод. Этот удивительный уголок нашей Родины всегда привлекал сотни тысяч людей. Здесь жили и творили великие Пушкин А. С., Лермонтов М. Ю., Толстой Л. Н., Шаляпин Ф. И. и многие другие, оставившие свой след в истории России навсегда.
Увлекательные экскурсии на горные курорты Домбай, Приэльбрусье и в Чегемское ущелье, купание в горячих источниках, знакомство с кухней и традициями страны сделают вас неизменным приверженцем Кавказа.
Программа
1 день
Приезд в г. Пятигорск. Размещение в отеле (заселение с 14:00), вещи можно оставить в камере хранения в отеле. Рекомендуем пообедать заранее, так как в ходе экскурсии такой возможности не будет.
Экскурсия по г. Пятигорску с посещением Лермонтовских мест: озеро «Провал», Эолова арфа, Академическая галерея, грот Лермонтова, Лермонтовские ванны, парк «Цветник», грот Дианы, Ресторация, место дуэли Лермонтова.
Экскурсия в «зеленую жемчужину» КМВ - Железноводск. Нам предстоит приятное знакомство с маленьким, северным, но очень уютным городком региона - Железноводском. Интересен город со всех сторон. Гордится он маленьким парком, плавно переходящим в лес, грустной историей Дачи Эмира, гордо несущей свой купол Пушкинской галереей и старающихся растянутся в улыбке своеобразных Бюветов на крошечных площадках, ну и конечно своей нигде не повторяющейся водой Славяновская и Смирновская. Находясь на верхней площадке Каскадной лестницы, трудно удержаться от возгласа: «Это же Петергоф! » За последние два года Железноводск превратился из небольшого провинциального городка в курорт европейского уровня.
Возвращение и размещение в отеле г. Пятигорск. Свободное время.
2 день
Завтрак в отеле. Сегодня нас ждёт экскурсия в замечательный горный край, воспетый Владимиром Высоцким и покоривший сердца миллионов людей - в Приэльбрусье.
Заснеженный горб Эльбруса завораживает и манит своей недоступностью. Этот край богат лесами, отличается живописностью пейзажей, прозрачностью рек и озер, чистотой воздуха. Дорога идет вдоль Баксанского ущелья, несколько раз пересекая реку Баксан и ведет к подножию Эльбруса. Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол на поляне Азау. С нее начинается подъем на Эльбрус. В программу экскурсии входит посещение горы Чегет. С горы Чегет открывается прекрасный вид на Эльбрус и г. Донгуз-Орун.
Обед на поляне Чегет или поляне Азау (за дополнительную плату).
Возвращение в отель г. Пятигорск. Свободное время.
3 день
Завтрак в отеле. Сегодня нас ждёт экскурсия в одно из самых интересных мест на Земле – в Чегемское ущелье. Чегемские водопады – одна из главных визитных карточек Кабардино-Балкарии, расположены в теснине Чегемского ущелья. Местные жители говорят: кто в Чегеме не бывал, тот Кавказа не видал. И действительно, в этом ущелье есть всё, чем по праву может гордиться Кабардино-Балкария: удивительной красоты горы, стремительные водопады и чистые горные реки.
Посещение Оздоровительного комплекса «Гедуко» с уникальными термальными источниками. Термальные воды источника, как утверждают специалисты, обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами, усиливающими кровоснабжение органов и тканей. Подобного вида воды рекомендованы для наружного применения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, заболеваний нервной системы, гинекологические и кожные заболевания, заболевания сосудов. Всего бассейнов на территории комплекса шесть, с температурой воды от +20 до +45 градусов.
Возвращение в отель г. Пятигорск. Свободное время.
4 день
Завтрак в отеле. Сегодня нас ждёт экскурсия в известный горнолыжный курорт страны Домбай. Домбай – это долина, по кругу ограниченная горами – типичный горный цирк. Среди них и высочайшая точка Западного Кавказа – гора Домбай-Ульген («убитый зубр»), высота 4047 м. над уровнем моря. Подъем на канатных дорогах на высоту 3000 м. (за дополнительную плату).
Обед на Домбайской поляне (за дополнительную плату). Остановка на реке Уллу-Муруджу - одна из самых чистых рек Европы.
Возвращение в отель г. Пятигорск. Свободное время.
5 день
Завтрак в отеле. Освобождение номеров.
Сегодня нас ждёт экскурсия в город Солнца - Кисловодск. Прогулка по аллеям курортного парка, одного из лучших на Северном Кавказе. Осмотр известных достопримечательностей курорта: Каскадной лестницы, мостика Дамский каприз, Зеркального пруда, Стеклянной струи. Посещение окрестностей Кисловодска – горы Кольцо, Медовых водопадов. Гора Кольцо – это памятник природы, место, связанное с пребыванием М. Ю. Лермонтова на Кавказе. Именно к ней он отправляет героев повести «Княжна Мэри» полюбоваться закатом солнца «сквозь каменное окошко».
Обед (за дополнительную плату).
Таинственный спуск в Аликоновское ущелье приведет к великолепным искристым Медовым водопадам. Над урочищем вблизи Медовых водопадов возвышается скала Указатель, с вершины которой открывается прекрасный вид.
Возвращение в г. Пятигорск. Отъезд.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проживание в отеле «Бештау»***
- Номер «Стандарт» (стоимость указана за место в двухместном номере. Подселения нет, номер бронируется для двоих. Либо выбирается доплата за одноместное размещение) 4 завтрака (в ходе тура предполагаются ранние выезды на экскурсии Эльбрус и Домбай
- Поэтому вместо завтраков в гостиницах предлагается сухой паек) Экскурсионное и транспортное обслуживание
- Что не входит
- Входные билеты: канатные дороги в Приэльбрусье – 2800 руб. с человека
- Все очереди (1000 руб. с человека на Чегет, 1800 руб. с человека на Эльбрус) въезд на термальный источник "Гедуко" - 400 руб. с человека канатная дорога в Домбае - 2000 руб. с человека входной билет на территорию Медовых водопадов – 100 руб. с человека экологический сбор в Приэльбрусье – 200 руб. с человека Обеды и ужины Курортный сбор – 100 руб. с человека в день (оплачивается в отеле при заселении) Трансфер аэропорт Минеральные Воды – Пятигорск – 1600 руб. за машину в одну сторону
- Когда и сколько длится?
- Когда: Среда в 13:10Экскурсия длится около 4 дней 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 минут до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.