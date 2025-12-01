Дыхание гор: мини-группой от курортов Кавминвод к вершинам Карачаево-Черкесии
Изучить Пятигорск, Ессентуки, Железноводск, Кисловодск и провести день в Архызе
Начало: Пятигорск, Ессентуки или Кисловодск, 8:00
«Посетим главные достопримечательности всех 4 городов: озеро Провал, место дуэли Михаила Лермонтова, Долину роз, грязелечебницу имени Николая Семашко и многое другое»
27 дек в 08:00
28 дек в 08:00
25 000 ₽ за человека
Окрестности Домбая в мини-группе: автотур по знаковым локациям
Увидеть гору Кольцо, погулять по Тебердинскому заповеднику и увидеть Сентинский храм
Начало: Пятигорск, точное место - по договорённости, 7:00
«Во второй половине дня путешественников ждёт знакомство с Сырными пещерами и Сентинским храмом — памятником архитектуры 10 века, хранящим дух древней Алании»
30 дек в 07:00
1 янв в 07:00
17 000 ₽ за человека
Кавказская мозаика (5 дней)
«Знакомство с Кавказом лучше всего начать с посещения Кавказских Минеральных Вод»
Расписание: Среда в 13:10
42 250 ₽ за человека
