Подарите себе 2 часа полноценного отдыха и мягкого оздоровления в природной йодо-бромной воде! Термальные бассейны с температурой до +42°С помогут расслабиться, снять напряжение и восстановить силы. А наш водитель позаботится, чтобы вы ни о чём не беспокоились в пути.
Описание трансфер
- Комфортная дорога с профессиональным водителем.
- Купание в йодо-бромных термальных бассейнах с температурой до +42°С.
- Возможность чередовать ванны с горячей и прохладной артезианской водой.
- Большой бассейн, детский бассейн (сезонный), открытые и закрытые зоны.
- Кафе на территории комплекса.
- Мягкий оздоровительный эффект и полное расслабление после.
Организационные детали
- Дорога из Пятигорска занимает 1,5 ч в одну сторону. В термальном комплексе у вас будет 2 ч.
- Вход оплачивается отдельно — 500 ₽ взрослый, 250 ₽ детский до 6 лет.
- На территории есть общая раздевалка, лежаки, зонты от солнца, кафе. Можно арендовать кабинку с бассейном — от 400 ₽.
- Обязательно возьмите с собой купальные принадлежности, тапочки, халат.
- С вами поедет один из водителей нашей команды.
Стоимость трансфер
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|2210 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Бештау»
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник в 13:00, в пятницу в 13:15
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Провёл экскурсии для 623 туристов
Руковожу туристической компанией с 2015 года. Мы с моими коллегами-гидами знаем все памятные и малопосещаемые достопримечательности Пятигорска, отражаем в экскурсиях-историях свой накопленный опыт.
