Развлечения в Пятигорске

Найдено 3 экскурсии в категории «Развлечения» в Пятигорске, цены от 10 200 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Деревня альпак и Долина нарзанов: душевная семейная экскурсия
На машине
6.5 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Познакомиться с милыми животными, отведать нарзан и прокатиться на тюбингах в горах
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
«Ящик шампанского за мой счёт!» - последний день Лермонтова
На машине
5.5 часов
-
15%
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Погрузитесь в историю последнего дня Лермонтова на Кавказе. Узнайте, как жил поэт, и посетите места, связанные с его жизнью и творчеством
Начало: Около вашего места проживания
Сегодня в 09:30
12 дек в 09:30
10 200 ₽12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Путешествие в «Долину нарзанов» и в экодеревню к альпакам
На машине
5 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Обнять дружелюбных альпак, полюбоваться Эльбрусом и напиться целебной воды
Начало: В Пятигорске
«Мы заглянем в экопарк, где есть целебные источники»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    11 мая 2025
    «Ящик шампанского за мой счёт!» - последний день Лермонтова
    На майские праздники посетили прекрасный город Пятигорск! Заранее запланировав экскурсию ящик шампанского за мой счёт!!! Сказать что нам очень понравилось
    читать дальше

    не сказать ничего! Благодаря нашему экскурсоводу Кириллу мы узнали много нового и интересного! Кирилл очень приятный вежливый и внимательны молодой человек! Кирилл рассказал нам много исторических фактов, ну куда было интересней обсудить гипотезы и мысли не прописанные в истории! Мы очень интересно и познавательно провели время за что огромное спасибо Кириллу!

