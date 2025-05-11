Индивидуальная
до 4 чел.
Деревня альпак и Долина нарзанов: душевная семейная экскурсия
Познакомиться с милыми животными, отведать нарзан и прокатиться на тюбингах в горах
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
15%
Индивидуальная
до 4 чел.
Последний день Лермонтова
Погрузитесь в историю последнего дня Лермонтова на Кавказе. Узнайте, как жил поэт, и посетите места, связанные с его жизнью и творчеством
Начало: Около вашего места проживания
Сегодня в 09:30
12 дек в 09:30
10 200 ₽
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие в «Долину нарзанов» и в экодеревню к альпакам
Обнять дружелюбных альпак, полюбоваться Эльбрусом и напиться целебной воды
Начало: В Пятигорске
«Мы заглянем в экопарк, где есть целебные источники»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина11 мая 2025На майские праздники посетили прекрасный город Пятигорск! Заранее запланировав экскурсию ящик шампанского за мой счёт!!! Сказать что нам очень понравилось
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Развлечения»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в декабре:
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в декабре 2025
Сейчас в Пятигорске в категории "Развлечения" можно забронировать 3 экскурсии от 10 200 до 13 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте экскурсию в Пятигорске на 2025 год по теме «Развлечения», 14 ⭐ отзывов, цены от 10200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль