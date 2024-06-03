1 чел.
По популярности
Мини-группа
10 часов
Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе из Пятигорска
Оценить красоту Северного Приэльбрусья, посетить яркие природные локации и принять лечебные ванны
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 950₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Детская экскурсия-конструктор из Пятигорска
Составить идеальный маршрут для семейного путешествия по Кавказским Минеральным Водам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
10 часов
Неизведанная Северная Осетия (на вашем автомобиле из Пятигорска)
Наскальные крепости, древний некрополь, каньоны, ущелья и термальные источники за один день
Начало: Из Пятигорска, Железноводска, из Ессентуков (с доп...
30 сен в 08:30
2 окт в 06:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Домбай - пламенное сердце Кавказа
Проехать по перевалу Гумбаши, увидеть «парящий» храм и насладиться горными видами
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 900₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска)
Побывать в интересных именно вам местах и отдохнуть в термальных источниках
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Гедонизм по-кавказски: гастротур из Пятигорска на сыроварню и винодельню
Убедиться, что Кавказ - это не только шашлык, хычины и домашнее вино
Начало: В Пятигорске
10 июня в 12:00
15 июня в 12:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Кофе на вершине: рассветы и закаты на горе Машук
Прогуляться в хорошей компании и наградить себя свежесваренным напитком
Начало: В Пятигорске
Сегодня в 03:30
Завтра в 03:30
от 3 340₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
13 часов
Романтическое путешествие в горы
Конная прогулка на закате, ужин под звёздами, ночное мерцающее небо и ничего лишнего
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
2 часа
Фотопрогулка по Пятигорску
Побывать в самых атмосферных местах города и сохранить свои впечатления на профессиональных снимках
Начало: у входа в парк «Цветник»
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
8 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
12 часов
В Кабардино-Балкарию из Пятигорска - в мини-группе
«Язык тролля», Голубые озёра, Черекская теснина, Верхняя Балкария, термальные источники и Шато Эркен
Начало: От места вашего проживания в городах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 900₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Однодневная поездка к Мать-горе Уллу-Тау
Побывать на одной из самых величественных гор Кавказа
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по Верхней Балкарии
Отправиться к головокружительным местам КБР в комфортном индивидуальном формате
Начало: в удобном вам месте
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
19 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга3 июня 2024Сегодня я и мои 2 сына 9 и 13 лет наблюдали удивительный закат с горы Машук🥰 пили свежесваренный кофе в
- ММарина28 мая 2024Хорошая дорога, хороший водитель, прекрасные виды. Водитель -гид Мурад постарался сделать нашу экскурсию максимально комфортабельной и зрелищной. Водопады предстали перед
- ЕЕлена19 мая 2024Удобно, что можно поехать на своем автомобиле. Гиду это позволяет не отвлекаться от рассказа. Елена скорректировала маршрут под наши запросы. Включила экскурсию по Владикавказу.
- ММария7 мая 2024Потрясающая экскурсия! Александр-лучший гид! 🫶🏻
- ИИван2 мая 2024Друзья, это было круто!! Сама экскурсия очень необычная и довольно романтичная. Мы были вдвоем с супругой, ей все очень понравилось.
- ЛЛариса24 апреля 2024Встретила рассвет и свой новый год на вершине горы Машук. Наш гид Александр - это влюблённый в свой город и походы
- ЕЕлена21 апреля 2024Природа обалденно красивая. Это нужно видеть своими глазами. Нам повезло с погодой,все видно хорошо и не скользко. Дорога не утомительная,так как часто останавливались для фото,но может укачать, очень крутые, частые повороты,но это горы. Я не пожалела, буду рекомендовать друзьям.
- ГГалина17 апреля 2024Увлекательное путешествие на Джилы-су надолго запомнится нашей дружной компании. Сказочно-красивые локации с видом на величественный Эльбрус. Поездка на комфортабельном автомобиле
- ААлёна16 апреля 2024Огромное спасибо Вам за работу, внимание, настроение, красоту! Очень все чутко и бережно, но в то же время легко и непринужденно! Получилось то, что нужно! Многое узнали про Пятигорск, спасибо большое Александре,Вы сделали наш день.
- ЕЕлена9 апреля 2024Все отлично, продуманно и очень вкусно. Было бы таких мест побольше!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Романтические»
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