Романтические экскурсии по Пятигорску

Найдено 12 экскурсий в категории «Романтические» в Пятигорске, цены от 3 340 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
4 отзыва
Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе из Пятигорска
Оценить красоту Северного Приэльбрусья, посетить яркие природные локации и принять лечебные ванны
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 950 за человека
Детская экскурсия-конструктор из Пятигорска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Детская экскурсия-конструктор из Пятигорска
Составить идеальный маршрут для семейного путешествия по Кавказским Минеральным Водам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Неизведанная Северная Осетия (на вашем автомобиле из Пятигорска)
Индивидуальная
10 часов
6 отзывов
Неизведанная Северная Осетия (на вашем автомобиле из Пятигорска)
Наскальные крепости, древний некрополь, каньоны, ущелья и термальные источники за один день
Начало: Из Пятигорска, Железноводска, из Ессентуков (с доп...
30 сен в 08:30
2 окт в 06:00
10 000 за всё до 4 чел.
Домбай - пламенное сердце Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Домбай - пламенное сердце Кавказа
Проехать по перевалу Гумбаши, увидеть «парящий» храм и насладиться горными видами
Начало: По договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 900 за всё до 4 чел.
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска)
Побывать в интересных именно вам местах и отдохнуть в термальных источниках
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850 за всё до 4 чел.
Гедонизм по-кавказски: гастротур из Пятигорска на сыроварню и винодельню
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Гедонизм по-кавказски: гастротур из Пятигорска на сыроварню и винодельню
Убедиться, что Кавказ - это не только шашлык, хычины и домашнее вино
Начало: В Пятигорске
10 июня в 12:00
15 июня в 12:00
20 000 за всё до 5 чел.
Кофе на вершине: рассветы и закаты на горе Машук
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Кофе на вершине: рассветы и закаты на горе Машук
Прогуляться в хорошей компании и наградить себя свежесваренным напитком
Начало: В Пятигорске
Сегодня в 03:30
Завтра в 03:30
от 3 340 за всё до 8 чел.
Романтическое путешествие в горы
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Романтическое путешествие в горы
Конная прогулка на закате, ужин под звёздами, ночное мерцающее небо и ничего лишнего
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
25 000 за всё до 4 чел.
Фотопрогулка по Пятигорску
🚶 Пешая
Фотопрогулка
2 часа
1 отзыв
Фотопрогулка по Пятигорску
Побывать в самых атмосферных местах города и сохранить свои впечатления на профессиональных снимках
Начало: у входа в парк «Цветник»
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
8 000 за всё до 6 чел.
В Кабардино-Балкарию из Пятигорска - в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
В Кабардино-Балкарию из Пятигорска - в мини-группе
«Язык тролля», Голубые озёра, Черекская теснина, Верхняя Балкария, термальные источники и Шато Эркен
Начало: От места вашего проживания в городах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
4 900 за человека
Однодневная поездка к Мать-горе Уллу-Тау
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Однодневная поездка к Мать-горе Уллу-Тау
Побывать на одной из самых величественных гор Кавказа
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
20 000 за всё до 4 чел.
Путешествие по Верхней Балкарии
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
12 часов
Путешествие по Верхней Балкарии
Отправиться к головокружительным местам КБР в комфортном индивидуальном формате
Начало: в удобном вам месте
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
19 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Кофе на вершине: рассветы и закаты на горе Машук
    Сегодня я и мои 2 сына 9 и 13 лет наблюдали удивительный закат с горы Машук🥰 пили свежесваренный кофе в
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    турке на горелке, мальчишек Александр угостил лимонадом, и всё это дело заедали восточными, местными сладостями😋 На обратном пути посетили место дуэли Лермонтова. Огромное спасибо, нашему гиду👏Он смог заинтересовать не только меня интересными легендами и познавательными фактами, но и моих мальчишек!!!))) Все мы были в восторге от проведенного вечера🎉Сыновья задавали много вопросов по теме и без, и на все получили ответы🙌 Дома всë в красках пересказывали бабушке, сказали что дядя был очень классный и у них было впечатление, что они его давно знают🤩 Кто решит интересно провести время- советую!!! Будем следующий раз в Пятегорске - обязательно воспользуюсь услугами Александра в других экскурсиях🙌

    Сегодня я и мои 2 сына 9 и 13 лет наблюдали удивительный закат с горы Машук🥰Сегодня я и мои 2 сына 9 и 13 лет наблюдали удивительный закат с горы Машук🥰Сегодня я и мои 2 сына 9 и 13 лет наблюдали удивительный закат с горы Машук🥰
  • М
    Марина
    28 мая 2024
    Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе из Пятигорска
    Хорошая дорога, хороший водитель, прекрасные виды. Водитель -гид Мурад постарался сделать нашу экскурсию максимально комфортабельной и зрелищной. Водопады предстали перед
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    нами от меньшего Султана до восхитительного и грандиозного Черного Водопада! Эльбрус показался во всей красе и только "руку протяни". Одна из самых запоминающихся и пейзажных экскурсий!

  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Неизведанная Северная Осетия (на вашем автомобиле из Пятигорска)
    Удобно, что можно поехать на своем автомобиле. Гиду это позволяет не отвлекаться от рассказа. Елена скорректировала маршрут под наши запросы. Включила экскурсию по Владикавказу.
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  • М
    Мария
    7 мая 2024
    Романтическое путешествие в горы
    Потрясающая экскурсия! Александр-лучший гид! 🫶🏻
  • И
    Иван
    2 мая 2024
    Кофе на вершине: рассветы и закаты на горе Машук
    Друзья, это было круто!! Сама экскурсия очень необычная и довольно романтичная. Мы были вдвоем с супругой, ей все очень понравилось.
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    Сделали потрясающие фото. Виды на город открываются очень интересные и красивые. Кофе тоже был вкусный, особенно на рассвете, когда солнце только восходит. Класс. рекомендация для других: одевать одежду от ветра, потому что ветер был приличный. Само восхождение несложное, но были сложные участки)) Понравилось все. Александр очень интересный рассказчик. Нам все понравилось и рекомендуем встретить восход или закат на горе Машук

  • Л
    Лариса
    24 апреля 2024
    Кофе на вершине: рассветы и закаты на горе Машук
    Встретила рассвет и свой новый год на вершине горы Машук. Наш гид Александр - это влюблённый в свой город и походы
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    человек. Очень тактичный, эрудированный. Начало подъема оказалось не из легких, Александр вёл нас в очень комфортном темпе, рассказывал легенды Кавказа. На вершине выпили свежесваренный вкусный кофе, поприветствовали солнышко. Александр сделал красивые фото, та, что с сыном, как раз принадлежит ему! Рекомендую всем!

    Встретила рассвет и свой новый год на вершине горы МашукВстретила рассвет и свой новый год на вершине горы МашукВстретила рассвет и свой новый год на вершине горы Машук
  • Е
    Елена
    21 апреля 2024
    Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе из Пятигорска
    Природа обалденно красивая. Это нужно видеть своими глазами. Нам повезло с погодой,все видно хорошо и не скользко. Дорога не утомительная,так как часто останавливались для фото,но может укачать, очень крутые, частые повороты,но это горы. Я не пожалела, буду рекомендовать друзьям.
  • Г
    Галина
    17 апреля 2024
    Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе из Пятигорска
    Увлекательное путешествие на Джилы-су надолго запомнится нашей дружной компании. Сказочно-красивые локации с видом на величественный Эльбрус. Поездка на комфортабельном автомобиле
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    по горным серпантинам открывала за каждым поворотом, подъемом или спуском невиданные красоты природы Карачаево-Черкесии. Водопады (целых три) и горные речки - мощь и сила природы, приятный слуху шум и воздух наполненный свежестью. Аватары напомнили мне наш уральский каменный город. Вкусная кухня (хачины, лагман, айран, речная форель) - ммммм, можно с языком съесть. Горячий источник не удалось оценить по достоинству, т. к. было прохладно и мы не купались. Но замечу, что место нуждается в благоустройстве (уровень не дотягивает) - вот она обязательная ложка дёгтя, чтоб жизнь маслом не казалась. Р. s: Удалось даже покормить морковкой неугомонных сусликов (в естественных условиях, что не мало важно). Хочу выразить благодарность организаторам поездки и нашему гиду!

    Увлекательное путешествие на Джилы-су надолго запомнится нашей дружной компании. Сказочно-красивые локации с видом на величественный ЭльбрусУвлекательное путешествие на Джилы-су надолго запомнится нашей дружной компании. Сказочно-красивые локации с видом на величественный ЭльбрусУвлекательное путешествие на Джилы-су надолго запомнится нашей дружной компании. Сказочно-красивые локации с видом на величественный Эльбрус
  • А
    Алёна
    16 апреля 2024
    Фотопрогулка по Пятигорску
    Огромное спасибо Вам за работу, внимание, настроение, красоту! Очень все чутко и бережно, но в то же время легко и непринужденно! Получилось то, что нужно! Многое узнали про Пятигорск, спасибо большое Александре,Вы сделали наш день.
    Огромное спасибо Вам за работу, внимание, настроение, красоту! Очень все чутко и бережно, но в то же время легко и непринужденно!Огромное спасибо Вам за работу, внимание, настроение, красоту! Очень все чутко и бережно, но в то же время легко и непринужденно!Огромное спасибо Вам за работу, внимание, настроение, красоту! Очень все чутко и бережно, но в то же время легко и непринужденно!
  • Е
    Елена
    9 апреля 2024
    Гедонизм по-кавказски: гастротур из Пятигорска на сыроварню и винодельню
    Все отлично, продуманно и очень вкусно. Было бы таких мест побольше!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Романтические»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Джилы-Су: к горячим источникам - в мини-группе из Пятигорска
  2. Детская экскурсия-конструктор из Пятигорска
  3. Неизведанная Северная Осетия (на вашем автомобиле из Пятигорска)
  4. Домбай - пламенное сердце Кавказа
  5. Гедуко и красоты Кавказа по вашим запросам (из Пятигорска)
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
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