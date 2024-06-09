Поездка к водопадами и термальным источникам в окрестностях Кисловодска подарит немало приятных минут для отдыха и оригинальных ракурсов для снимков. Мы откроем для вас сказочный мир природы Кавказских Минеральных Вод и райские места для ценителей релакса вдали от шумных мегаполисов.

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Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Медовые водопады

Отправляемся исследовать древний каньон с водопадами! Порассуждаем о том, как издревле люди приписывали падающей воде особые свойства. А я буду рада рассказать, за чем «правильно» обращаться к каждому из пяти водопадов комплекса: Большому, Малому, Жемчужному, Секретному и Чертовой мельнице.

Термальные источники

После Медовых водопадов посетим Суворовские термальные источники. Здесь вы расслабитесь и наберëтесь сил. Термальные воды купален имеют уникальный минеральный состав и особые физико-химические свойства. Комплекс открыт для посещения круглый год.

Гора Кольцо

Украшением нашего маршрута станет природная изюминка кисловодских окрестностей — упомянутая в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» Кольцо-гора. Вы изучите необычное скальное образование и услышите романтическую легенду — одну из тех, что составляют сокровищницу кавказских мифов.

Организационные детали