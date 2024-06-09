Отправляемся исследовать древний каньон с водопадами! Порассуждаем о том, как издревле люди приписывали падающей воде особые свойства. А я буду рада рассказать, за чем «правильно» обращаться к каждому из пяти водопадов комплекса: Большому, Малому, Жемчужному, Секретному и Чертовой мельнице.
Термальные источники
После Медовых водопадов посетим Суворовские термальные источники. Здесь вы расслабитесь и наберëтесь сил. Термальные воды купален имеют уникальный минеральный состав и особые физико-химические свойства. Комплекс открыт для посещения круглый год.
Гора Кольцо
Украшением нашего маршрута станет природная изюминка кисловодских окрестностей — упомянутая в романе М. Ю. Лермонтова «Герой нашего времени» Кольцо-гора. Вы изучите необычное скальное образование и услышите романтическую легенду — одну из тех, что составляют сокровищницу кавказских мифов.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
В стоимость поездки входит экологический сбор на Медовых водопадах
Выезд может быть организован из любого города КМВ
Дополнительно оплачивается питание 500-600 руб. (средний чек)
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 501 туриста
Я представитель команды гидов, которая уже более 10 лет занимается экскурсиями по Северному Кавказу. Опытные гиды покажут вам самые красивые места нашего края. Встречаем рассветы, провожаем закаты в горах. Организуем однодневные и многодневные поездки. Индивидуальные и групповые. Встретим в аэропорту/на вокзале, поселим в гостиницу, накормим вкусными блюдами кавказской кухни.