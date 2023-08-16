Горы «обнуляют» и наполняют энергией! Хотите проверить это на себе — добро пожаловать с нами к величественной Уллу-Тау. Её называют лестницей в небо и приписывают ей мистические силы. Попасть к ней непросто, но это того стоит.



Взамен вы получите впечатляющую смену пейзажей и мощный заряд бодрости, которым Уллу-Тау охотно поделится с вами.