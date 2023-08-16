Однодневная поездка к Мать-горе Уллу-Тау

Подняться почти до небес и загадать самое сокровенное желание

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Горы «обнуляют» и наполняют энергией! Хотите проверить это на себе — добро пожаловать с нами к величественной Уллу-Тау. Её называют лестницей в небо и приписывают ей мистические силы. Попасть к ней непросто, но это того стоит.

Взамен вы получите впечатляющую смену пейзажей и мощный заряд бодрости, которым Уллу-Тау охотно поделится с вами.
Однодневная поездка к Мать-горе Уллу-Тау
Однодневная поездка к Мать-горе Уллу-Тау
Однодневная поездка к Мать-горе Уллу-Тау
Однодневная поездка к Мать-горе Уллу-Тау
Однодневная поездка к Мать-горе Уллу-Тау
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы посетим такие места:

  • Докторский перевал — один из самых красивых на Кавказе. С него открывается великолепный вид на горы и долину. Через перевал переберёмся на уникальном транспортном подъёмнике.
  • Долина реки Адыр-Су — живописное место, где можно увидеть редких животных и птиц.
  • Альплагерь «Уллу-Тау» — самая высокогорная база в России, где вы насладитесь красивыми видами и посетите Поляну желаний.
  • Серебряный источник, который угостит вас целебной минеральной водой.
  • Камень желаний, где можно оставить свою мечту и попросить местных ангелов исполнить её.
  • Каменная река — интересный природный объект, удивляющий камнями причудливых форм.

В поездке поговорим об истории и культуре Кабардино-Балкарии, обычаях и традициях местных жителей, о горном Кавказе и его природных достопримечательностях, об обитателях долины реки Адыр-Су, лечебных свойствах минеральных вод и, конечно, о волшебной силе горы Уллу-Тау. Вы узнаете, почему её называют Мать-горой и с какими просьбами чаще всего к ней обращаются.

Организационные детали

  • Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
  • Поездка пройдёт на автомобиле УАЗ Патриот, Toyota или минивэне Mercedes-Benz. Есть детские кресла и бустеры.
  • Дорога в одну сторону займёт 3 часа
  • С собой обязательно нужно взять паспорт

Дополнительные расходы:

Обед — 600-700 руб. /чел.
Подъёмник для авто — 2000 руб.
Экологический сбор — 200 руб. /чел.
Пропуск в приграничную зону — 300 руб. /чел.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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