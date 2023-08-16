Подняться почти до небес и загадать самое сокровенное желание
Горы «обнуляют» и наполняют энергией! Хотите проверить это на себе — добро пожаловать с нами к величественной Уллу-Тау. Её называют лестницей в небо и приписывают ей мистические силы. Попасть к ней непросто, но это того стоит.
Взамен вы получите впечатляющую смену пейзажей и мощный заряд бодрости, которым Уллу-Тау охотно поделится с вами.
Взамен вы получите впечатляющую смену пейзажей и мощный заряд бодрости, которым Уллу-Тау охотно поделится с вами.
Ближайшие даты:
16
авг
авг
17
авг
авг
18
авг
авг
19
авг
авг
20
авг
авг
21
авг
авг
22
авг
авг
Ещё
даты
даты
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Мы посетим такие места:
- Докторский перевал — один из самых красивых на Кавказе. С него открывается великолепный вид на горы и долину. Через перевал переберёмся на уникальном транспортном подъёмнике.
- Долина реки Адыр-Су — живописное место, где можно увидеть редких животных и птиц.
- Альплагерь «Уллу-Тау» — самая высокогорная база в России, где вы насладитесь красивыми видами и посетите Поляну желаний.
- Серебряный источник, который угостит вас целебной минеральной водой.
- Камень желаний, где можно оставить свою мечту и попросить местных ангелов исполнить её.
- Каменная река — интересный природный объект, удивляющий камнями причудливых форм.
В поездке поговорим об истории и культуре Кабардино-Балкарии, обычаях и традициях местных жителей, о горном Кавказе и его природных достопримечательностях, об обитателях долины реки Адыр-Су, лечебных свойствах минеральных вод и, конечно, о волшебной силе горы Уллу-Тау. Вы узнаете, почему её называют Мать-горой и с какими просьбами чаще всего к ней обращаются.
Организационные детали
- Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
- Поездка пройдёт на автомобиле УАЗ Патриот, Toyota или минивэне Mercedes-Benz. Есть детские кресла и бустеры.
- Дорога в одну сторону займёт 3 часа
- С собой обязательно нужно взять паспорт
Дополнительные расходы:
Обед — 600-700 руб. /чел.
Подъёмник для авто — 2000 руб.
Экологический сбор — 200 руб. /чел.
Пропуск в приграничную зону — 300 руб. /чел.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 10 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 43 туристов
Отдохнуть и оздоровиться, насладиться красотой горных хребтов и ущелий Кавказа, попробовать вкуснейшие блюда карачаевской, кабардинской, дагестанской, чеченской, осетинской, грузинской и армянской кухонь, осмотреть исторические места силы и разбудить родовую память — всё это наши автомобильные экскурсии. Наша фишка — индивидуальные и групповые туры на джипах. Мечтаете о необычном отпуске или хотите ярко и комфортно провести выходные дни? Это к нам!
Задать вопрос
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Пятигорска
Индивидуальные
На машине
Можно с детьми
Для школьников
Летние
Горы
Природа и пейзажи
Выездные
На весь день
Романтические
Кавказ
Уллу-Тау
Популярные места
Природа
Похожие туры из Пятигорска
Индивидуальная
11 часов
К Эльбрусу за исполнением желаний
Покорить великана, полюбоваться красотой озер и ущелий, узнать о жизни региона
в Пятигорске
18 авг
19 авг
21 авг
23 авг
13 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
6 часов
Полёт на параплане над горами
Полетать с орлами, увидеть с высоты Эльбрус и Кавказский хребет: едем на парадром Юца в мини-группе
у вашего дома / отеля в Пятигорске
Завтра
18 авг
19 авг
20 авг
5 200₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Великолепная гора Бештау
Подняться на вершину горы и насладиться потрясающим видом на Главный Кавказский хребет
у Второ-Афонского монастыря
Завтра
18 авг
26 авг
27 авг
от 1 500₽ за всё до 20 чел.
Забронировать
Хотите что-то спросить перед бронированием?
Задайте свой вопрос гиду