Бештау — одна из самых красивых и доступных для покорения вершин Северного Кавказа.
Вы увидите с нее величественные горные хребты и уютные города-курорты, подышите кристально чистым воздухом и проникнетесь красотой местной природы.
Вы увидите с нее величественные горные хребты и уютные города-курорты, подышите кристально чистым воздухом и проникнетесь красотой местной природы.
Описание экскурсии
Леса, луга и скалы
Восхождение на Бештау запомнится вам сочетанием богатой флоры и сказочных скальных скульптур, созданных самой природой. Вы пройдете по лесам и альпийским лугам, раскроете тайны легендарного рудника № 1 и особенности местного растительного мира.
Фантастические панорамы
Максимальная высота, на которую мы поднимемся, составит 1400 метров. Если повезет с погодой, увидим все горы-лакколиты Кавказских Минеральных Вод и его величество Эльбрус. Я расскажу, как меняется панорама Бештау от сезона к сезону — от заснеженного зимнего экстрима до яркого летнего великолепия.
Организационные детали
- На Бештау можно подняться в любое время года
- Маршрут предполагает физическую нагрузку, прогулки по пересечённой местности и не подходит участникам без подготовки
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Второ-Афонского монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 346 туристов
Меня зовут Константин, я родился и вырос в Пятигорске. С детства занимаюсь горным туризмом и альпинизмом. С удовольствием покажу самые живописные места нашего края всем, кто любит ходить в горы и познавать мир природы.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 63 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Н
Восхождение на Бештау было для меня впервые, и да мне было нелегко))
Константин замечательный гид по восхождению,у меня были моменты просто сдаться😅 но поддержка Константина помогла мне подняться на вершину. Словами не передать всю гамму эмоций, которые я испытала при подъёме, но это стоило того.
Рекомендую Константина при восхождении, с ним безопасно и интересно, делает красивые фото и много рассказывает интересных фактов.
Константин замечательный гид по восхождению,у меня были моменты просто сдаться😅 но поддержка Константина помогла мне подняться на вершину. Словами не передать всю гамму эмоций, которые я испытала при подъёме, но это стоило того.
Рекомендую Константина при восхождении, с ним безопасно и интересно, делает красивые фото и много рассказывает интересных фактов.
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Очень ждали восхождения, с погодой повезло: обещали дождь, но он так и не начался. при этом не было душно, не пекло. очень рекомендуем подниматься именно в такую погоду. рекомендуем ходить
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Константин, отличный гид по восхождению на Бештау. С погодой не повезло, макушка горы была вся в облаке, но мы полностью поднялись на пик. Очень рекомендую данный поход в компании Константина. Тропа порой будет крутой вверх, проходить ее желательно в трекинговой обуви.
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Спасибо Константину за отличное восхождение на Бештау на закате! Отдельное спасибо за отличные фотографии!
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Е
Бештау огонь! Виды эмоции просто супер! Константину отдельное огромное спасибо за эмоции и безопасность ребенка!)
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Благодарю Константина за восхождение! Нам немного не повезло с погодой, начался ливень, поэтому мы немного не дошли до вершины, но до этого все было просто замечательно.
Покорим Бештау в следующий раз.
Покорим Бештау в следующий раз.
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