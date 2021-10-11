Великолепная гора Бештау

Подняться на вершину горы и насладиться потрясающим видом на Главный Кавказский хребет

5
2 отзыва
Бештау — одна из самых красивых и доступных для покорения вершин Северного Кавказа.

Вы увидите с нее величественные горные хребты и уютные города-курорты, подышите кристально чистым воздухом и проникнетесь красотой местной природы.

А я расскажу, как была образована гора, какие знаменитые люди гуляли по ее склонам и какие интересные растения можно здесь встретить.
Великолепная гора Бештау
Великолепная гора Бештау
Великолепная гора Бештау
Великолепная гора Бештау
Великолепная гора Бештау
Великолепная гора Бештау
Великолепная гора Бештау

Что вас ожидает

Леса, луга и скалы

Восхождение на Бештау запомнится вам сочетанием богатой флоры и сказочных скальных скульптур, созданных самой природой. Вы пройдете по лесам и альпийским лугам, услышите историю формирования гор Северного Кавказа и поймете, почему наш регион издревле привлекал к себе много внимания. Раскроете тайны легендарного рудника № 1 и особенности местного растительного мира.

Фантастические панорамы

Максимальная высота, на которую мы поднимемся, составит 1400 метров. Если повезет с погодой, увидим все горы-лакколиты Кавказских Минеральных Вод и его величество Эльбрус. Я поделюсь легендой, объясняющей название Бештау, и деталями развития наших городов-курортов. А еще расскажу, как меняется панорама Бештау от сезона к сезону — от заснеженного зимнего экстрима до яркого летнего великолепия.

Организационные детали

На Бештау можно подняться в любое время года.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения
у Второ-Афонского монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
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По выбранному вами времени

Константин
Константин
Меня зовут Константин, я родился и вырос в Пятигорске. С детства занимаюсь горным туризмом и альпинизмом. С удовольствием покажу самые живописные места нашего края всем, кто любит ходить в горы и познавать мир природы.
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2 настоящих отзыва от туристов

Е
11 окт 2021
Мы очень довольны! Инструктор выручил палками, напоил чаем и провёл по интересным местам. Отличные впечатления!
Игорь
6 сен 2021
Потрясающие виды, хороший гид! Отличный поход для любителей активного отдыха!

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