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Великолепная гора Бештау: восхождение

Подняться на вершину горы и насладиться потрясающим видом на Главный Кавказский хребет
Бештау — одна из самых красивых и доступных для покорения вершин Северного Кавказа.

Вы увидите с нее величественные горные хребты и уютные города-курорты, подышите кристально чистым воздухом и проникнетесь красотой местной природы.
4.9
63 отзыва
Великолепная гора Бештау: восхождение
Великолепная гора Бештау: восхождение
Великолепная гора Бештау: восхождение

Описание экскурсии

Леса, луга и скалы

Восхождение на Бештау запомнится вам сочетанием богатой флоры и сказочных скальных скульптур, созданных самой природой. Вы пройдете по лесам и альпийским лугам, раскроете тайны легендарного рудника № 1 и особенности местного растительного мира.

Фантастические панорамы

Максимальная высота, на которую мы поднимемся, составит 1400 метров. Если повезет с погодой, увидим все горы-лакколиты Кавказских Минеральных Вод и его величество Эльбрус. Я расскажу, как меняется панорама Бештау от сезона к сезону — от заснеженного зимнего экстрима до яркого летнего великолепия.

Организационные детали

  • На Бештау можно подняться в любое время года
  • Маршрут предполагает физическую нагрузку, прогулки по пересечённой местности и не подходит участникам без подготовки

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Второ-Афонского монастыря
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Константин
Константин — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провёл экскурсии для 346 туристов
Меня зовут Константин, я родился и вырос в Пятигорске. С детства занимаюсь горным туризмом и альпинизмом. С удовольствием покажу самые живописные места нашего края всем, кто любит ходить в горы и познавать мир природы.

Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на последних 30 из 63 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
58
4
3
3
2
1
1
1
Н
Восхождение на Бештау было для меня впервые, и да мне было нелегко))
Константин замечательный гид по восхождению,у меня были моменты просто сдаться😅 но поддержка Константина помогла мне подняться на вершину. Словами не передать всю гамму эмоций, которые я испытала при подъёме, но это стоило того.
Рекомендую Константина при восхождении, с ним безопасно и интересно, делает красивые фото и много рассказывает интересных фактов.
Восхождение на Бештау было для меня впервые, и да мне было нелегко))
Восхождение на Бештау было для меня впервые, и да мне было нелегко))
Восхождение на Бештау было для меня впервые, и да мне было нелегко))
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Ионина
Очень ждали восхождения, с погодой повезло: обещали дождь, но он так и не начался. при этом не было душно, не пекло. очень рекомендуем подниматься именно в такую погоду. рекомендуем ходить
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с палками. шли вчетвером: мне 36, маме 59, мужу 40, сыну 8. дошли до храма солнца, далее решили не подниматься, честно говоря, устали с непривычки. но фото красивейшие, шли с хорошим настроением. Константин нас поддерживал, фотографировал, спасибо огромное за восхождение! для первого раза шикарно просто!

Очень ждали восхождения, с погодой повезло: обещали дождь, но он так и не начался. при этом
Очень ждали восхождения, с погодой повезло: обещали дождь, но он так и не начался. при этом
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Алла
Константин, отличный гид по восхождению на Бештау. С погодой не повезло, макушка горы была вся в облаке, но мы полностью поднялись на пик. Очень рекомендую данный поход в компании Константина. Тропа порой будет крутой вверх, проходить ее желательно в трекинговой обуви.
Константин, отличный гид по восхождению на Бештау. С погодой не повезло, макушка горы была вся в
Константин, отличный гид по восхождению на Бештау. С погодой не повезло, макушка горы была вся в
Константин, отличный гид по восхождению на Бештау. С погодой не повезло, макушка горы была вся в
Константин, отличный гид по восхождению на Бештау. С погодой не повезло, макушка горы была вся в
Константин, отличный гид по восхождению на Бештау. С погодой не повезло, макушка горы была вся в
Константин, отличный гид по восхождению на Бештау. С погодой не повезло, макушка горы была вся в
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Anna
Спасибо Константину за отличное восхождение на Бештау на закате! Отдельное спасибо за отличные фотографии!
Спасибо Константину за отличное восхождение на Бештау на закате! Отдельное спасибо за отличные фотографии!
Спасибо Константину за отличное восхождение на Бештау на закате! Отдельное спасибо за отличные фотографии!
Спасибо Константину за отличное восхождение на Бештау на закате! Отдельное спасибо за отличные фотографии!
Спасибо Константину за отличное восхождение на Бештау на закате! Отдельное спасибо за отличные фотографии!
Спасибо Константину за отличное восхождение на Бештау на закате! Отдельное спасибо за отличные фотографии!
Спасибо Константину за отличное восхождение на Бештау на закате! Отдельное спасибо за отличные фотографии!
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Е
Бештау огонь! Виды эмоции просто супер! Константину отдельное огромное спасибо за эмоции и безопасность ребенка!)
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Татьяна
Благодарю Константина за восхождение! Нам немного не повезло с погодой, начался ливень, поэтому мы немного не дошли до вершины, но до этого все было просто замечательно.
Покорим Бештау в следующий раз.
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