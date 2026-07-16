Бештау — одна из самых красивых и доступных для покорения вершин Северного Кавказа. Вы увидите с нее величественные горные хребты и уютные города-курорты, подышите кристально чистым воздухом и проникнетесь красотой местной природы.

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Описание экскурсии

Леса, луга и скалы

Восхождение на Бештау запомнится вам сочетанием богатой флоры и сказочных скальных скульптур, созданных самой природой. Вы пройдете по лесам и альпийским лугам, раскроете тайны легендарного рудника № 1 и особенности местного растительного мира.

Фантастические панорамы

Максимальная высота, на которую мы поднимемся, составит 1400 метров. Если повезет с погодой, увидим все горы-лакколиты Кавказских Минеральных Вод и его величество Эльбрус. Я расскажу, как меняется панорама Бештау от сезона к сезону — от заснеженного зимнего экстрима до яркого летнего великолепия.

Организационные детали