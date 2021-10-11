Что вас ожидает

Леса, луга и скалы

Восхождение на Бештау запомнится вам сочетанием богатой флоры и сказочных скальных скульптур, созданных самой природой. Вы пройдете по лесам и альпийским лугам, услышите историю формирования гор Северного Кавказа и поймете, почему наш регион издревле привлекал к себе много внимания. Раскроете тайны легендарного рудника № 1 и особенности местного растительного мира.

Фантастические панорамы

Максимальная высота, на которую мы поднимемся, составит 1400 метров. Если повезет с погодой, увидим все горы-лакколиты Кавказских Минеральных Вод и его величество Эльбрус. Я поделюсь легендой, объясняющей название Бештау, и деталями развития наших городов-курортов. А еще расскажу, как меняется панорама Бештау от сезона к сезону — от заснеженного зимнего экстрима до яркого летнего великолепия.

Организационные детали

На Бештау можно подняться в любое время года.