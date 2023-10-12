Уллу-Тау – экскурсии в Пятигорске

Найдено 6 экскурсий в категории «Уллу-Тау» в Пятигорске, цены от 3 700 ₽, скидки до 18%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Через ущелье Адыр-Су - к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Через ущелье Адыр-Су - к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
Отправиться к границе с Грузией, впечатлиться видами Мать-горы и напиться из Серебряного источника
«После первого пограничного поста проедем вдоль реки Адыр-Су и увидим гору Уллу-Тау, которую также называют «Мать-гора»»
Сегодня в 12:00
10 июня в 17:00
20 000 за всё до 5 чел.
Джип-тур из Пятигорска «Священная гора Уллу-Тау»
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
2 отзыва
Джип-тур из Пятигорска «Священная гора Уллу-Тау»
Полюбоваться могучими ущельями и прогуляться к подножию Мать-горы на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
«От него отправимся по натоптанной дороге к подножию горы Уллу-Тау»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 18 000 за всё до 6 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
скидка
18%
Групповая
10 часов
13 отзывов
Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Пятигорска
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Пятигорска
«Одним из таких «поворотов» будет красивое ущелье Адыр-Су, которое через автомобильный фуникулёр и несколько километров бездорожья по безлюдным и нетронутым цивилизацией местам в конце концов приводит к священной горе Уллу-Тау»
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 45203 706 за человека
Эльбрус и озеро Гижгит за один день в мини-группе
Мини-группа
12 часов
24 отзыва
Эльбрус и озеро Гижгит за один день в мини-группе
Начало: По адресу проживания или пр. Калинина 228 Пятигорс...
«Посетим ущелье Адыр-су — одно из уникальнейших ущелий Центрального Кавказа, в верховьях которого находится знаменитая гора Уллу-Тау»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Однодневная поездка к Мать-горе Уллу-Тау
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Однодневная поездка к Мать-горе Уллу-Тау
Побывать на одной из самых величественных гор Кавказа
«Альплагерь «Уллу-Тау» — самая высокогорная база в России, где вы насладитесь красивыми видами и посетите Поляну желаний»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
20 000 за всё до 4 чел.
Уллу-Тау - место силы Кавказа: поездка и треккинг в мини-группе из Пятигорска
🚗 На машине
скидка
15%
Мини-группа
11 часов
Уллу-Тау - место силы Кавказа: поездка и треккинг в мини-группе из Пятигорска
Отправиться к Баксанской долине и ущелью Адыр-Су, пройтись до горы и загадать желание
Начало: От вашего места проживания в Пятигорске
«После подъёма начнётся пешая прогулка к горе Уллу-Тау»
Расписание: ежедневно в 06:30, 07:00 и 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
65005 525 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    12 октября 2023
    Джип-тур из Пятигорска «Священная гора Уллу-Тау»
    Прекрасный маршрут, невероятно красивые виды, чудесная атмосфера! Нам очень повезло с погодой и с днем недели (в будни мало туристов,
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    мы были одни на этом маршруте, что создало крутое впечатление единения с природой). Гид очень спокойный, умиротворенный, на все ситуации смотрит философски, интересно рассказывает обо всем. На подъемнике пришлось немного подождать работников, но это мелочи. Экскурсию рекомендую!

  • К
    Константин
    11 сентября 2023
    Мать-гора Уллу-Тау и ущелье реки Адыр-Су из Пятигорска
    Хотел бы поблагодарить водителя и гида в одном лице Вадима, очень душевный и открытый человек, впечатление от поездки только положительные А
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    сама гора и природа - просто прекрасны, для меня это чудо природы и уходя, я часто оборачивался чтоб запечатлеть сию красоту в своих глазах и душе Рекомендую посетить это чудо и ощутить мощь и силу природы

  • А
    Артем
    27 августа 2023
    Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Пятигорска
    Огромное спасибо гиду Алексею, очень интересно рассказывает обо всем, что мы проезжали. Как о территориях, так и о культуре народа, который проживает. Всегда завозил в места, где нет толп экскурсионных групп и можно спокойно все посмотреть или покушать.
  • В
    Владислав
    26 августа 2023
    Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Пятигорска
    Увидели все, что хотели. Все-таки концепция индивидуальных экскурсий полностью себя оправдывает. Посетили Эльбрус и находились там столько, сколько хотели. Далее успели
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    на поляну нарзанов. Немного перебрали время, но Виталий закрыл на это глаза и терпеливо выполнил все пункты плана и довёз до нашего месторасположения. Спасибо ему огромное! Кстати, мы были с детьми и очень маленькими, но наш гид Виталий был терпелив и старался сделать для нас все максимально комфортно

  • Ю
    Юлия
    21 июня 2023
    Джип-тур из Пятигорска «Священная гора Уллу-Тау»
    Супер-гид, отличная программа, надёжный автомобиль, безопасность на высоте.
    Супер-гид, отличная программа, надёжный автомобиль, безопасность на высоте
  • А
    Анна
    4 июня 2023
    Через ущелье Адыр-Су - к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
    Спасибо!
  • А
    Александр
    26 мая 2023
    Эльбрус и озеро Гижгит за один день в мини-группе
    Всё прошло отлично. Ездили на минивэне Хендай, на последнем ряду двум взрослым достаточно удобно и слышно экскурсию. Экскурсовод Радмир рассказывал
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    интересные факты, минивэн вел аккуратно и также рассказывал множество полезных лайхаков по посещению курорта. Поездка очень понравилась красивые виды оправдали все ожидания!!!

  • П
    Павел
    23 января 2023
    Через ущелье Адыр-Су - к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
    По независимым от меня и экскурсовода поездка именно на Уллу-Тау не состоялась. Но Андрей сразу предложил не менее интересный альтернативный вариант в другое место. Как Гид Андрей настоящий профессионал, сервис на высшем уровне, все очень увлекательно и круто!!! Рекомендую!!!
  • Т
    Татьяна
    23 августа 2022
    Через ущелье Адыр-Су - к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
    Благодарим Андрея за прекрасную поездку! Андрей не только аккуратный и внимательный водитель, но и прекрасный экскурсовод. Всё рассказал, провёл по
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    тропе до поляны. Также Андрей хранит всякие мелочи, которые вам в дороге понадобятся)) Рекомендуем всем! А впечатлений от поездки вам хватит до следующего отпуска.

  • А
    Андрей
    27 июня 2022
    Ущелье Адыр-су и Великая Гора Уллу-Тау
    Отличная экскурсия и гид отличный!!! Хотелось бы побольше таких пеших экскурсий в горы и ущелье!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Уллу-Тау»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Через ущелье Адыр-Су - к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
  2. Джип-тур из Пятигорска «Священная гора Уллу-Тау»
  3. Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Пятигорска
  4. Эльбрус и озеро Гижгит за один день в мини-группе
  5. Однодневная поездка к Мать-горе Уллу-Тау
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Уллу-Тау" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 3 700 до 20 000 со скидкой до 18%. Туристы уже оставили гидам 42 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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