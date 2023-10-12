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на поляну нарзанов. Немного перебрали время, но Виталий закрыл на это глаза и терпеливо выполнил все пункты плана и довёз до нашего месторасположения. Спасибо ему огромное! Кстати, мы были с детьми и очень маленькими, но наш гид Виталий был терпелив и старался сделать для нас все максимально комфортно