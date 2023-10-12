1 чел.
По популярности
Индивидуальная
10 часов
Через ущелье Адыр-Су - к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
Отправиться к границе с Грузией, впечатлиться видами Мать-горы и напиться из Серебряного источника
«После первого пограничного поста проедем вдоль реки Адыр-Су и увидим гору Уллу-Тау, которую также называют «Мать-гора»»
Сегодня в 12:00
10 июня в 17:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур из Пятигорска «Священная гора Уллу-Тау»
Полюбоваться могучими ущельями и прогуляться к подножию Мать-горы на авто-пешеходной экскурсии
Начало: По договоренности
«От него отправимся по натоптанной дороге к подножию горы Уллу-Тау»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 18 000₽ за всё до 6 чел.
скидка
18%
Групповая
10 часов
Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Пятигорска
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Пятигорска
«Одним из таких «поворотов» будет красивое ущелье Адыр-Су, которое через автомобильный фуникулёр и несколько километров бездорожья по безлюдным и нетронутым цивилизацией местам в конце концов приводит к священной горе Уллу-Тау»
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 45203 706₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Эльбрус и озеро Гижгит за один день в мини-группе
Начало: По адресу проживания или пр. Калинина 228 Пятигорс...
«Посетим ущелье Адыр-су — одно из уникальнейших ущелий Центрального Кавказа, в верховьях которого находится знаменитая гора Уллу-Тау»
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Однодневная поездка к Мать-горе Уллу-Тау
Побывать на одной из самых величественных гор Кавказа
«Альплагерь «Уллу-Тау» — самая высокогорная база в России, где вы насладитесь красивыми видами и посетите Поляну желаний»
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Мини-группа
11 часов
Уллу-Тау - место силы Кавказа: поездка и треккинг в мини-группе из Пятигорска
Отправиться к Баксанской долине и ущелью Адыр-Су, пройтись до горы и загадать желание
Начало: От вашего места проживания в Пятигорске
«После подъёма начнётся пешая прогулка к горе Уллу-Тау»
Расписание: ежедневно в 06:30, 07:00 и 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
65005 525₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина12 октября 2023Прекрасный маршрут, невероятно красивые виды, чудесная атмосфера! Нам очень повезло с погодой и с днем недели (в будни мало туристов,
- ККонстантин11 сентября 2023Мать-гора Уллу-Тау и ущелье реки Адыр-Су из ПятигорскаХотел бы поблагодарить водителя и гида в одном лице Вадима, очень душевный и открытый человек, впечатление от поездки только положительные А
- ААртем27 августа 2023Огромное спасибо гиду Алексею, очень интересно рассказывает обо всем, что мы проезжали. Как о территориях, так и о культуре народа, который проживает. Всегда завозил в места, где нет толп экскурсионных групп и можно спокойно все посмотреть или покушать.
- ВВладислав26 августа 2023Увидели все, что хотели. Все-таки концепция индивидуальных экскурсий полностью себя оправдывает. Посетили Эльбрус и находились там столько, сколько хотели. Далее успели
- ЮЮлия21 июня 2023Супер-гид, отличная программа, надёжный автомобиль, безопасность на высоте.
- ААнна4 июня 2023Спасибо!
- ААлександр26 мая 2023Всё прошло отлично. Ездили на минивэне Хендай, на последнем ряду двум взрослым достаточно удобно и слышно экскурсию. Экскурсовод Радмир рассказывал
- ППавел23 января 2023По независимым от меня и экскурсовода поездка именно на Уллу-Тау не состоялась. Но Андрей сразу предложил не менее интересный альтернативный вариант в другое место. Как Гид Андрей настоящий профессионал, сервис на высшем уровне, все очень увлекательно и круто!!! Рекомендую!!!
- ТТатьяна23 августа 2022Благодарим Андрея за прекрасную поездку! Андрей не только аккуратный и внимательный водитель, но и прекрасный экскурсовод. Всё рассказал, провёл по
- ААндрей27 июня 2022Ущелье Адыр-су и Великая Гора Уллу-ТауОтличная экскурсия и гид отличный!!! Хотелось бы побольше таких пеших экскурсий в горы и ущелье!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Уллу-Тау»
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