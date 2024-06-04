Ущелье Адыр-Су – экскурсии в Пятигорске

Найдено 9 экскурсий в категории «Ущелье Адыр-Су» в Пятигорске, цены от 3 700 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
33 отзыва
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит: незабываемое приключение
Присоединяйтесь к нам в путешествие к подножию Эльбруса и кристально чистому озеру Гижгит. Вас ждут незабываемые виды и впечатления
Начало: Начало экскурсии от места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 700 за человека
Путешествие из Пятигорска к Эльбрусу - седому великану Кавказа
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
32 отзыва
Путешествие из Пятигорска к Эльбрусу - величие Кавказских гор
Встречайте величественный Эльбрус в путешествии, полном открытий: от ущелья Баксан до озера Гижгит
Начало: По договоренности в регионе КМВ
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000 за всё до 2 чел.
Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
41 отзыв
Нетипичный Эльбрус: уникальные водопады и дикие ущелья Пятигорска
Погрузитесь в мир красоты Приэльбрусья: водопады, ущелья и снежные хребты ждут вас в этой уникальной экскурсии
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
18 000 за всё до 4 чел.
Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Пятигорска в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
225 отзывов
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и ущелья
Откройте для себя сокровища Кавказа: бирюзовое озеро, величественный Эльбрус и уникальные горные ущелья в одной поездке
Начало: Забираем с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
46503 720 за человека
Джип-тур к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Мини-группа
10 часов
38 отзывов
Джип-тур к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов
Исследовать красоты Приэльбрусья в мини-группе и подняться по канатной дороге на сам Эльбрус
Начало: С адресов в пределах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Через ущелье Адыр-Су - к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Через ущелье Адыр-Су - к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
Отправиться к границе с Грузией, впечатлиться видами Мать-горы и напиться из Серебряного источника
Сегодня в 12:00
10 июня в 17:00
20 000 за всё до 5 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Пятигорска
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
4 отзыва
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Пятигорска
Побывать во владениях кавказского исполина и сделать сочные снимки малахитового водоема
Начало: От вашего места проживания в пределах города Пятиг...
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
46253 700 за человека
Однодневная поездка к Мать-горе Уллу-Тау
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Однодневная поездка к Мать-горе Уллу-Тау
Побывать на одной из самых величественных гор Кавказа
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
20 000 за всё до 4 чел.
Уллу-Тау - место силы Кавказа: поездка и треккинг в мини-группе из Пятигорска
🚗 На машине
скидка
15%
Мини-группа
11 часов
Уллу-Тау - место силы Кавказа: поездка и треккинг в мини-группе из Пятигорска
Отправиться к Баксанской долине и ущелью Адыр-Су, пройтись до горы и загадать желание
Начало: От вашего места проживания в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:30, 07:00 и 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
65005 525 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    4 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Пятигорска в мини-группе
    Все отлично. Потрясающие локации, интересный гид. Хочется отметить пунктуальность гида Артемия, все четко. Спасибо за поездку.
  • Ю
    Юрий
    3 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Пятигорска в мини-группе
    Всё прошло прекрасно, мы в полном восторге- нам повезло,Эльбрус нам открылся. Были на экскурсии 23 мая,да повезло с погодой, а
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    ещё больше повезло с гидом -Артемием. человек который не только рулит, он прекрасно знает и любит Кавказ, отзывчив, обаятелен, приятен в общении. Ребята,Александр, который организатор и команда,берегите и цените Артемия. Само путешествие началось с Пятигорска, забрали вовремя с адреса, автомобиль комфортный- спина и попа не утомились за время путешествия. Шикарные виды предгорий по дороге,ну а сам Эльбрус -это какой- то релакс, когда доедешь до верхней станции и присядешь на скамеечку - отдыхает душа …. Ещё раз,нам повезло с погодой -было ясное небо и лёгкие облачка, угадывайте погоду, смотрите прогнозы, вся прелесть Эльбруса -в ясную погоду и организаторы не могут на неё повлиять. Чебуреки на станции Мир 300 руб.,а размером со штыковую лопату, объедение,хычыны тоже прекрасны, лучшие. Всем рекомендую …. Эльбрус, мы по тебе скучаем

    Всё прошло прекрасно, мы в полном восторге- нам повезло,Эльбрус нам открылся. Были на экскурсии 23 мая,даВсё прошло прекрасно, мы в полном восторге- нам повезло,Эльбрус нам открылся. Были на экскурсии 23 мая,даВсё прошло прекрасно, мы в полном восторге- нам повезло,Эльбрус нам открылся. Были на экскурсии 23 мая,да
  • И
    Иван
    2 июня 2024
    Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Пятигорска в мини-группе
    Нам понравилось все - маршрут, виды, еда, истории, потрясающий гид (у нас Роман). Особенно понравилась забота - гид советовал блюда
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    в кафе, места с сувенирами, рассказывал о всяких нюансах. И зашли всякие истории - как будто подкаст слушаешь, только ещё можно вопросы задавать

  • И
    Ирина
    2 июня 2024
    Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
    Огромная благодарность Ольге. Прекрасный собеседник - долгая дорога прошла незаметно, очень эрудирована и благожелательна. Поездка прошла великолепно - локации, тайминг,
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    информация. Эльбрус и Чегет впечатляют. Ольга во время всей экскурсии давала не только материал, но и подсказки, очень важные, когда ты первый раз в этих местах. Если будем еще здесь, за экскурсиями обязательно к ней! ❤️

    Огромная благодарность Ольге. Прекрасный собеседник - долгая дорога прошла незаметно, очень эрудирована и благожелательна. Поездка прошлаОгромная благодарность Ольге. Прекрасный собеседник - долгая дорога прошла незаметно, очень эрудирована и благожелательна. Поездка прошлаОгромная благодарность Ольге. Прекрасный собеседник - долгая дорога прошла незаметно, очень эрудирована и благожелательна. Поездка прошлаОгромная благодарность Ольге. Прекрасный собеседник - долгая дорога прошла незаметно, очень эрудирована и благожелательна. Поездка прошлаОгромная благодарность Ольге. Прекрасный собеседник - долгая дорога прошла незаметно, очень эрудирована и благожелательна. Поездка прошлаОгромная благодарность Ольге. Прекрасный собеседник - долгая дорога прошла незаметно, очень эрудирована и благожелательна. Поездка прошла
  • И
    Иван
    2 июня 2024
    Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой
    Незабываемая экскурсия! Пишу этот отзыв по прошествии практически одного года, но по-прежнему с удовольствием вспоминаем Эльбрус! Обязательно еще раз туда вернемся
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Джип-тур к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов
    Нам с мужем повезло в туре на Эльбрус и с погодой и с гидом Альбертом! Организация тура: все четко - вечером
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    с нами созвонилась Екатерина и уточнила всю информацию по предстоящей поездке. Утром в указанное время из нашего отеля нас забрал Альберт и мы отправились в путешествие к Эльбрусу! Альберт - очень веселый, добрый, порядочный человек!! В пути развлекал нас историями о местных народах, традициях, достопримечательностях… помогал с фото для лучших кадров, угощал вином!!! Альберт очень аккуратный водитель! Нам очень понравилось путешествовать с Альбертом!!! СПАСИБО за незабываемые впечатления!!! Тур рекомендуем!

  • Н
    Николай
    25 мая 2024
    Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой
    Одна из лучших посещённых экскурсий. Великолепно. И очень повезло с погодой на Эльбрусе.
  • Т
    Татьяна
    24 мая 2024
    Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой
    23 мая ездили на Эльбрус с экскурсоводом Александром,все очень интересно рассказывает,узнала много нового про приЭльбрусье,про природу,про нации которые проживают,очень доступно все рассказывает,очень вежливый и знающий молодой человек,прекрасная экскурсия, Александр молодец спасибо ему огромное 👍👍👍
    23 мая ездили на Эльбрус с экскурсоводом Александром,все очень интересно рассказывает,узнала много нового про приЭльбрусье,про природу,про23 мая ездили на Эльбрус с экскурсоводом Александром,все очень интересно рассказывает,узнала много нового про приЭльбрусье,про природу,про23 мая ездили на Эльбрус с экскурсоводом Александром,все очень интересно рассказывает,узнала много нового про приЭльбрусье,про природу,про
  • А
    Александр
    17 мая 2024
    Джип-тур к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов
    Супер путешествие, 12 часов пролетело как 10 мин. Как будто побывал в другом мире. Экскурсовод Александр знает своё дело и любит места, по которым лежит путь. Хочется вернуться.
  • А
    Артем
    7 мая 2024
    Джип-тур к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов
    Все было хорошо, хватило времени на все-и на подъемник, и на ратрак. Хорошо и вариативно организован маршрут, можно менять последовательность
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    локаций исходя из метеоусловий. Никакого навязывания кафе, как указывают в некоторых других отзывах. Если не хочешь -не ешь, можно даже не останавливаться, если никто не хочет. Гид Борис отвечал абсолютно на все интересующие вопросы. Вобщем -рекомендую

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Ущелье Адыр-Су»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 9
  1. Великий Эльбрус и озеро Гижгит с мини-группой
  2. Путешествие из Пятигорска к Эльбрусу - седому великану Кавказа
  3. Нетипичный Эльбрус: водопады, дикие ущелья и снежные хребты
  4. Озеро Гижгит и «гора богов» Эльбрус: из Пятигорска в мини-группе
  5. Джип-тур к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
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