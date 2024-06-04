1 чел.
По популярности
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит: незабываемое приключение
Присоединяйтесь к нам в путешествие к подножию Эльбруса и кристально чистому озеру Гижгит. Вас ждут незабываемые виды и впечатления
Начало: Начало экскурсии от места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Путешествие из Пятигорска к Эльбрусу - величие Кавказских гор
Встречайте величественный Эльбрус в путешествии, полном открытий: от ущелья Баксан до озера Гижгит
Начало: По договоренности в регионе КМВ
23 июня в 08:00
25 июня в 08:00
16 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
11 часов
Нетипичный Эльбрус: уникальные водопады и дикие ущелья Пятигорска
Погрузитесь в мир красоты Приэльбрусья: водопады, ущелья и снежные хребты ждут вас в этой уникальной экскурсии
10 июня в 06:00
11 июня в 06:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Путешествие к Эльбрусу: озеро Гижгит и ущелья
Откройте для себя сокровища Кавказа: бирюзовое озеро, величественный Эльбрус и уникальные горные ущелья в одной поездке
Начало: Забираем с адреса проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
46503 720₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Джип-тур к Эльбрусу: Гижгит, поляна Азау и поляна Нарзанов
Исследовать красоты Приэльбрусья в мини-группе и подняться по канатной дороге на сам Эльбрус
Начало: С адресов в пределах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Через ущелье Адыр-Су - к горе Уллу-Тау, исполняющей желания
Отправиться к границе с Грузией, впечатлиться видами Мать-горы и напиться из Серебряного источника
Сегодня в 12:00
10 июня в 17:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Эльбрус и озеро Гижгит - к чудесам Кавказа из Пятигорска
Побывать во владениях кавказского исполина и сделать сочные снимки малахитового водоема
Начало: От вашего места проживания в пределах города Пятиг...
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
46253 700₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Однодневная поездка к Мать-горе Уллу-Тау
Побывать на одной из самых величественных гор Кавказа
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
20 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Мини-группа
11 часов
Уллу-Тау - место силы Кавказа: поездка и треккинг в мини-группе из Пятигорска
Отправиться к Баксанской долине и ущелью Адыр-Су, пройтись до горы и загадать желание
Начало: От вашего места проживания в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:30, 07:00 и 07:30
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
65005 525₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда4 июня 2024Все отлично. Потрясающие локации, интересный гид. Хочется отметить пунктуальность гида Артемия, все четко. Спасибо за поездку.
- ЮЮрий3 июня 2024Всё прошло прекрасно, мы в полном восторге- нам повезло,Эльбрус нам открылся. Были на экскурсии 23 мая,да повезло с погодой, а
- ИИван2 июня 2024Нам понравилось все - маршрут, виды, еда, истории, потрясающий гид (у нас Роман). Особенно понравилась забота - гид советовал блюда
- ИИрина2 июня 2024Огромная благодарность Ольге. Прекрасный собеседник - долгая дорога прошла незаметно, очень эрудирована и благожелательна. Поездка прошла великолепно - локации, тайминг,
- ИИван2 июня 2024Незабываемая экскурсия! Пишу этот отзыв по прошествии практически одного года, но по-прежнему с удовольствием вспоминаем Эльбрус! Обязательно еще раз туда вернемся
- ССветлана29 мая 2024Нам с мужем повезло в туре на Эльбрус и с погодой и с гидом Альбертом! Организация тура: все четко - вечером
- ННиколай25 мая 2024Одна из лучших посещённых экскурсий. Великолепно. И очень повезло с погодой на Эльбрусе.
- ТТатьяна24 мая 202423 мая ездили на Эльбрус с экскурсоводом Александром,все очень интересно рассказывает,узнала много нового про приЭльбрусье,про природу,про нации которые проживают,очень доступно все рассказывает,очень вежливый и знающий молодой человек,прекрасная экскурсия, Александр молодец спасибо ему огромное 👍👍👍
- ААлександр17 мая 2024Супер путешествие, 12 часов пролетело как 10 мин. Как будто побывал в другом мире. Экскурсовод Александр знает своё дело и любит места, по которым лежит путь. Хочется вернуться.
- ААртем7 мая 2024Все было хорошо, хватило времени на все-и на подъемник, и на ратрак. Хорошо и вариативно организован маршрут, можно менять последовательность
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Ущелье Адыр-Су»
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