В мире существует 250 пород лошадей, но чистокровными из них считают только три. Одну из таких, арабскую, мы встретим на нашей экскурсии по Терскому конному заводу.
Находится он под горой Змейка и является единственным в России хозяйством по разведению чистокровных лошадей.
Мы поговорим об истории завода, особенности арабской породы и даже сделаем фотографии с благородными скакунами.
Находится он под горой Змейка и является единственным в России хозяйством по разведению чистокровных лошадей.
Мы поговорим об истории завода, особенности арабской породы и даже сделаем фотографии с благородными скакунами.
Ближайшие даты:
Время начала: 13:45
Описание экскурсии
Благородные скакуны Арабская порода лошадей является одной из древнейших на земле. Их отличает восточная породность, красота экстерьера, легкость, темперамент, изящество, необычайная музыкальность. Знаменитая балерина Галина Уланова, побывав на Терском конном заводе, сказала: «… легкости и изяществу арабской лошади может позавидовать любая балерина мира!». Что вас ждет: Во время экскурсии вы узнаете:
- историю конного завода • много интересного о разведении этой породы • о многочисленных наградах питомцев Терского конного завода на международных выставках и соревнованиях. Кроме того, вы сможете сфотографироваться с арабским чистокровным скакуном! Важная информация:.
- Экскурсия будет проведена при наборе группы не менее 10 человек.
• Уточнение информации о номере автобуса, времени посадки и экскурсоводе сообщается менеджером после 12:00, за 30-40 минут до начала экскурсии. Нужно взять с собой:
- паспорт, детям свидетельство о рождении.
- наличные деньги (кафе, рынки).
Выберите удобную дату из расписания
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый
|900 ₽
|Детский (0-10)
|850 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Сопровождение квалифицированным экскурсоводом
- Услуги профессионального водителя
- Автобус, оснащенный микрофонами и кондиционерами.
Что не входит в цену
- Входной билет за представление (взрослый) - 200 руб.
- Входной билет за представление (Детский от 6 до 16 лет) - 100 руб.
- Питание
Место начала и завершения?
Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Экскурсия будет проведена при наборе группы не менее 10 человек
- При бронировании экскурсии должна быть произведена предоплата! Остальная часть должна быть оплачена не позднее, чем за 24 часа до отправления
- Наш менеджер свяжется с вами и предложит возможные варианты оплаты. В случае неоплаты экскурсии за 24 часа, бронь может быть аннулирована и посадка будет возможна только при наличии свободных мест
- В случае неявки, опоздания или отказа от участия в экскурсии менее чем за 48 часов предоплата не возвращается
- Уточнение информации о номере автобуса, времени посадки и экскурсоводе сообщается менеджером после 12:00, за 30-40 минут до начала экскурсии
- Нужно взять с собой:
- 1. Паспорт, детям свидетельство о рождении
- 4. Наличные деньги (кафе, рынки)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
29 мар 2024
Очень интересно рассказывал экскурсовод конезавода, как же гордо вели себя лошади 🐎 когда их представляли нам ☺️ Видно, что животных очень любят, и они, в свою очередь, ориентированы на людей
Е
Елена
16 ноя 2023
Д
Деженина
12 окт 2023
М
Маргарита
12 авг 2023
М
Маргарита
11 авг 2023
Б
Богдан
7 авг 2023
Прекрасные лошади! Отличный экскурсовод! Грамотное и интересное повествование о заводе и лошадях. Большое спасибо!
С
Сергей
21 мая 2023
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