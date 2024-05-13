Кот Гулёна получил письмо от своего друга — коня Клевера. Тот хочет составить родословную своей семьи, но почти весь семейный архив сгорел.
Клевер знает лишь, что его дед провёл молодость на
Клевер знает лишь, что его дед провёл молодость на
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание квеста
Что вас ожидает
- Вы увидите памятники Пушкину, Толстому, Лермонтову, генералу Ермолову.
- Выясните, когда и зачем знаменитые писатели приезжали на Кавказ.
- Рассмотрите Спасский собор и узнаете о здании пятигорской ресторации.
- Прогуляетесь по одной из самых старинных улочек Пятигорска и увидите, где жил Лермонтов.
- Сделаете остановку у питьевого источника.
- Услышите истории из жизни города разных периодов.
- Придумаете фамильный герб своей семьи.
- Сделаете яркие фотографии на память с нашим перчаточным котом.
Организационные детали
- Квест подойдёт для семей с детьми 7–12 лет.
- В летний период желательно иметь головные уборы и бутылку с водой.
- С июня по август экскурсия не проводится с 12 до 16 часов.
- Квест для вас проведу я или другой гид из моей команды.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В сквере им Л.Н. Толстого
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алёна — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 4431 туриста
Я Алёна — экскурсовод, организатор семейных путешествий и экскурсий. Руководитель проекта семейных экскурсий и прогулок в Санкт-Петербурге и не только. Наша команда имеет большой опыт работы с детьми и семьямиЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Анна
13 мая 2024
12 мая мы провели чудесное время с экскурсоводом Ларисой на удивительно интересном Детском Котовесте «Котодетектив в Пятигорске». Уж это мероприятие не оставило равнодушным никого из нашей семьи. Пришли на экскурсию
С
Светлана
12 мая 2024
Пришли на экскурсию вдвоем с дочкой. Очень понравилось обеим. Котик очаровал дочку. С ним не хотела расставаться, хотя ей уже 11 лет, вроде не маленький ребенок. Экскурсовод Лариса оказалась большим знатоком города и увлекла нас интересными заданиями. Не заметили, как пролетело время. Однозначно рекомендую семьям с детьми.
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