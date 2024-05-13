Детский квест «Котодетектив в Пятигорске»

Разгадать закрученную детективную историю вместе с котом Гулёной и узнать главное о городе
Кот Гулёна получил письмо от своего друга — коня Клевера. Тот хочет составить родословную своей семьи, но почти весь семейный архив сгорел.

Клевер знает лишь, что его дед провёл молодость на
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Кавказе вместе со своим хозяином, которому в Пятигорске установили памятник. Клевер простит друга прислать фото памятника.

Но как его найти? По обрывочным записям из архива, сопоставляя факты и проверяя улики, мы поможем Клеверу узнать о прошлом его деда.

5
2 отзыва
Детский квест «Котодетектив в Пятигорске»
Детский квест «Котодетектив в Пятигорске»
Детский квест «Котодетектив в Пятигорске»
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00

Описание квеста

Что вас ожидает

  • Вы увидите памятники Пушкину, Толстому, Лермонтову, генералу Ермолову.
  • Выясните, когда и зачем знаменитые писатели приезжали на Кавказ.
  • Рассмотрите Спасский собор и узнаете о здании пятигорской ресторации.
  • Прогуляетесь по одной из самых старинных улочек Пятигорска и увидите, где жил Лермонтов.
  • Сделаете остановку у питьевого источника.
  • Услышите истории из жизни города разных периодов.
  • Придумаете фамильный герб своей семьи.
  • Сделаете яркие фотографии на память с нашим перчаточным котом.

Организационные детали

  • Квест подойдёт для семей с детьми 7–12 лет.
  • В летний период желательно иметь головные уборы и бутылку с водой.
  • С июня по август экскурсия не проводится с 12 до 16 часов.
  • Квест для вас проведу я или другой гид из моей команды.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В сквере им Л.Н. Толстого
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Анна
13 мая 2024
12 мая мы провели чудесное время с экскурсоводом Ларисой на удивительно интересном Детском Котовесте «Котодетектив в Пятигорске». Уж это мероприятие не оставило равнодушным никого из нашей семьи. Пришли на экскурсию
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впятером: две мамы и трое детей в возрасте 9, 11, 12 лет. С первых минут знакомства Ларисой полностью было захвачено внимание детей. И до завершения экскурсии внимание удерживалось. Идея квеста была продумана до мелочей: факты, вопросы, улики, камушки под деревом, спрятанный свиток у памятника Лермонтову, фотографии, рисунки, гербы и т. д. Приятно удивляли маленькие подарочки, которые получали все за активность) Включены в мероприятие были все, в том числе подслушивающие и задающие вопросы мамочки. Это правда было интересно. Маршрут очень удобный. Мы не кружили по территории, не возвращались на одно и то же место. По дороге Лариса делилась информацией о других зданиях и названиях, которые возможно и не входили в материал Котоквеста. Остались ли мы в восторге? Однозначно, да! Хотели бы мы попасть на такие экскурсии, которые так гармонично адаптированы под детей, еще и еще? Однозначно, да! Спасибо большое авторам, организаторам и исполнителям данной увлекательной программы. Отдельная благодарность Ларисе за чуткость, внимание, знание и интересную подачу. Рекомендуем к посещению. P.s. с уважением, семья Бондаренко и Тимощенко.

12 мая мы провели чудесное время с экскурсоводом Ларисой на удивительно интересном Детском Котовесте «Котодетектив в12 мая мы провели чудесное время с экскурсоводом Ларисой на удивительно интересном Детском Котовесте «Котодетектив в12 мая мы провели чудесное время с экскурсоводом Ларисой на удивительно интересном Детском Котовесте «Котодетектив в12 мая мы провели чудесное время с экскурсоводом Ларисой на удивительно интересном Детском Котовесте «Котодетектив в12 мая мы провели чудесное время с экскурсоводом Ларисой на удивительно интересном Детском Котовесте «Котодетектив в12 мая мы провели чудесное время с экскурсоводом Ларисой на удивительно интересном Детском Котовесте «Котодетектив в12 мая мы провели чудесное время с экскурсоводом Ларисой на удивительно интересном Детском Котовесте «Котодетектив в12 мая мы провели чудесное время с экскурсоводом Ларисой на удивительно интересном Детском Котовесте «Котодетектив в12 мая мы провели чудесное время с экскурсоводом Ларисой на удивительно интересном Детском Котовесте «Котодетектив в12 мая мы провели чудесное время с экскурсоводом Ларисой на удивительно интересном Детском Котовесте «Котодетектив в
С
12 мая 2024
Пришли на экскурсию вдвоем с дочкой. Очень понравилось обеим. Котик очаровал дочку. С ним не хотела расставаться, хотя ей уже 11 лет, вроде не маленький ребенок. Экскурсовод Лариса оказалась большим знатоком города и увлекла нас интересными заданиями. Не заметили, как пролетело время. Однозначно рекомендую семьям с детьми.

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