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Этногастрономическое путешествие из Пятигорска: винодельня и форелевое хозяйство

Познакомиться с историей возрожденного винного дела и традиционным промыслом «царской рыбы»
В живописных окрестностях Кисловодска вы посетите старинное винное хозяйство, где итальянцы и немцы создавали вина для внука Николая I. Проследите все этапы производства напитка, осмотрите исторический погреб и продегустируете восемь образцов продукта.

А на рыбном заводе узнаете о тонкостях выращивания разных видов форели и отдохнете в кафе на закрытой территории.
5
2 отзыва
Этногастрономическое путешествие из Пятигорска: винодельня и форелевое хозяйство
Этногастрономическое путешествие из Пятигорска: винодельня и форелевое хозяйство
Этногастрономическое путешествие из Пятигорска: винодельня и форелевое хозяйство

Описание экскурсии

Частная винодельня с историей

Мы отправимся в долину реки Кума у подножия горы Верблюд, где раскинулись виноградные плантации. Итальянцы, которые жили и работали в регионе в начале 19 века, назвали место Monte di Cammello. Позже это красивое название подарили одной линейке местного вина. На экскурсии с местным гидом вы узнаете, как зародилось хозяйство, на котором немецкие и итальянские виноделы производили напитки для внука Николая I. Что здесь происходило в эпоху СССР. И как возродил дело ставропольский фермер, которому ныне и принадлежат ровные ряды шпалер.

Вино с душой

Экскурсия начинается с погреба 1895 года, построенного немецкими колонистами. Сейчас здесь созревают и хранятся 14 сортов вина. Каждый напиток — авторский. Ручная работа начинается еще на плантации — каждая гроздь собирается вручную. Вы увидите, как в дубовых бочках и металлических емкостях созревают Мерло, Каберне Совиньон, Пино Нуар или Нуволо Бьянка, а вдоль стен расположились стеллажи с белым, розовым, красным, игристым вином. И у всех — особая история, о которой будет отдельный разговор.

Также вы познакомитесь с производством и осмотрите подвал с редким хранилищем, где лежали царские деревянные бочки и размещалась небольшая коллекция марочных вин середины 20 века. И, конечно, вас пригласят в дегустационный зал, где вы попробуете несколько сортов напитка.

Форелевое хозяйство

Далее мы отвезем вас на рыбный племенной завод «Форелевый», где с первой половины 20 века разводят элитную «царскую рыбу». О том, почему форель так называли, вы узнаете на экскурсии от местного гида. Также вам расскажут о древних корнях рыбного промысла на Северном Кавказе. Вы познакомитесь с разными видами форели и особенностями их разведения. А в завершение на закрытой территории сможете посетить кафе «Дом рыбака», где отведаете блюда из «золотой рыбки» и приятно отдохнете.

Организационные детали

  • Экскурсию на винодельне и форелевом хозяйстве проводят местные гиды
  • Дополнительные расходы: посещение винодельни с дегустацией 6 образцов вина + закуска — 12 000 ₽/группа до 5 человек или 2500 ₽ за чел., если вас будет больше; форелевое хозяйство —500 ₽ за группу, обед (по меню)
  • Вас отвезёт один из водителей нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Людмила
Людмила — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 1155 туристов
Я организатор авторских проездок по Кавказу и КМВ. Мы с моей командой покажем вам во всей красе горный край вершин и долин с невероятными пейзажами. Все наши путешествия проходят на комфортабельных автомобилях представительского класса. Вот уже несколько лет мы проводим и организовываем интересные и качественные экскурсии по региону, бесповоротно влюбляя в него гостей. Ждём встречи и с вами!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
М
Посещение винодельни - это про любовь к вину тех людей, которые его производят. Конечно, вы увидите лишь часть этого сложного производства, но вы почувствуете в каждом глотке ту любовь, которую
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они вкладывают в свое дело. Наталья - настоящий профессионал своего дела, расскажет вам все, что интересно про вино и его производство.
Это тур для души, при этом он хорошо организован. Рекомендую тем, кто хочет приятно провести время и узнать и попробовать что-то новое и интересное.

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Н
Замечательная экскурсия.
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