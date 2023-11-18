Конная прогулка на закате, ужин под звёздами, ночное мерцающее небо и ничего лишнего
Начнём с живописных пейзажей и стремительных водопадов, добавим прогулку на статных скакунах в лучах закатного солнца. Организуем романтический ужин с игристым на фоне гор. А утром разбудим вас ароматом свежесваренного кофе.
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даты
Описание
Что вас ожидает
Настраиваемся на романтический лад
Наш путь начнётся со знаменитых Малого и Большого Чегемских водопадов. По дороге до них гид расскажет об обычаях кабардинцев и балкарцев, традициях гостеприимства, ухаживания и свадебных церемониях. На месте под журчание множества струй вы погрузитесь в расслабляющую атмосферу. После мы посетим локацию с уникальным ландшафтом, похожую на древний город, вырубленный в скале. Прогуляемся среди природных мостиков и гротов, насладимся тишиной и умиротворением.
Переходим к основной части нашей программы
Вы приедете в глэмпинг и сразу отправитесь на конную прогулку в лучах заходящего солнца. Тем временем мы подготовим всё для вашего романтического ужина — свечи, игристое… После ужина вы погуляете или полюбуетесь на звёзды в телескоп под рассказы гида о созвездиях, которые будете наблюдать на Млечном пути. Ну и вишенка на торте — само место, где вы проведёте ночь. Деревянный домик, сафари-тент, превращённый в уютную дизайнерскую комнату, дилижанс как будто с Дикого Запада — выберете то, что вам по душе.
И завершаем гламурным завтраком на фоне гор
Утро вы начнёте с ароматного кофе, сваренного в турке, и лёгкого завтрака. После чего отправитесь в обратный путь.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии входят трансфер, услуги гида, ужин и завтрак
- Дополнительно оплачиваются конные прогулки — от 500 руб. /30 мин. и ночь в глэмпинге
- Поездка пройдёт на внедорожнике Kia Sorento
- Меню ужина согласуем с вами заранее
- С собой необходимо взять паспорта, уютную тёплую одежду, удобную обувь
- Можем организовать экскурсию для компании более 4 человек. Подробности в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Варианты проживания:
- Комната в деревянном домике — от 3 500 руб. /двухместный номер
- Дилижанс — от 13 000 руб. /двухместный номер
- Сафари-тент — от 9 000 руб. /двухместный номер
- Сафари-тент — от 11 000 руб. /четырёхместный номер
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.