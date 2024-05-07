Лучшее время для романтического путешествия в горы - с мая по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться всеми аспектами программы. В октябре и апреле также можно отправиться в путешествие, но следует учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной экскурсия может быть ограничена из-за погодных условий, но всё же остаётся возможной для настоящих любителей зимних пейзажей.

Горы — место повышенной концентрации романтики. Мы покажем, как можно использовать её по максимуму. Начнём с живописных пейзажей и стремительных водопадов, добавим прогулку на статных скакунах в лучах закатного солнца. Организуем романтический ужин с игристым на фоне гор. А утром разбудим вас ароматом свежесваренного кофе.

Описание экскурсии

Настраиваемся на романтический лад

Наш путь начнётся со знаменитых Малого и Большого Чегемских водопадов. По дороге до них гид расскажет об обычаях кабардинцев и балкарцев, традициях гостеприимства, ухаживания и свадебных церемониях. На месте под журчание множества струй вы погрузитесь в расслабляющую атмосферу. После мы посетим локацию с уникальным ландшафтом, похожую на древний город, вырубленный в скале. Прогуляемся среди природных мостиков и гротов, насладимся тишиной и умиротворением.

Переходим к основной части нашей программы

Вы приедете в глэмпинг и сразу отправитесь на конную прогулку в лучах заходящего солнца. Тем временем мы подготовим всё для вашего романтического ужина — свечи, игристое… После ужина вы погуляете или полюбуетесь на звёзды в телескоп под рассказы гида о созвездиях, которые будете наблюдать на Млечном пути. Ну и вишенка на торте — само место, где вы проведёте ночь. Деревянный домик, сафари-тент, превращённый в уютную дизайнерскую комнату, дилижанс как будто с Дикого Запада — выберете то, что вам по душе.

И завершаем гламурным завтраком на фоне гор

Утро вы начнёте с ароматного кофе, сваренного в турке, и лёгкого завтрака. После чего отправитесь в обратный путь.

Организационные детали

В стоимость экскурсии входят трансфер, услуги гида, ужин и завтрак

Дополнительно оплачиваются конные прогулки — от 500 руб. /30 мин. и ночь в глэмпинге

Поездка пройдёт на внедорожнике Kia Sorento

Меню ужина согласуем с вами заранее

С собой необходимо взять паспорта, уютную тёплую одежду, удобную обувь

Можем организовать экскурсию для компании более 4 человек. Подробности в переписке.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

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