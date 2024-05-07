Пятигорск предлагает незабываемое романтическое путешествие: водопады, закатные прогулки на лошадях и ужин при свечах. Откройте для себя горы с новой стороны
Горы — место повышенной концентрации романтики. Мы покажем, как можно использовать её по максимуму.
Начнём с живописных пейзажей и стремительных водопадов, добавим прогулку на статных скакунах в лучах закатного солнца. Организуем романтический ужин с игристым на фоне гор. А утром разбудим вас ароматом свежесваренного кофе.
Лучшее время для романтического путешествия в горы - с мая по сентябрь. В эти месяцы погода наиболее комфортная, что позволяет насладиться всеми аспектами программы. В октябре и апреле также можно отправиться в путешествие, но следует учитывать возможные дожди. Зимой и ранней весной экскурсия может быть ограничена из-за погодных условий, но всё же остаётся возможной для настоящих любителей зимних пейзажей.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Малый Чегемский водопад
Большой Чегемский водопад
Описание экскурсии
Настраиваемся на романтический лад
Наш путь начнётся со знаменитых Малого и Большого Чегемских водопадов. По дороге до них гид расскажет об обычаях кабардинцев и балкарцев, традициях гостеприимства, ухаживания и свадебных церемониях. На месте под журчание множества струй вы погрузитесь в расслабляющую атмосферу. После мы посетим локацию с уникальным ландшафтом, похожую на древний город, вырубленный в скале. Прогуляемся среди природных мостиков и гротов, насладимся тишиной и умиротворением.
Переходим к основной части нашей программы
Вы приедете в глэмпинг и сразу отправитесь на конную прогулку в лучах заходящего солнца. Тем временем мы подготовим всё для вашего романтического ужина — свечи, игристое… После ужина вы погуляете или полюбуетесь на звёзды в телескоп под рассказы гида о созвездиях, которые будете наблюдать на Млечном пути. Ну и вишенка на торте — само место, где вы проведёте ночь. Деревянный домик, сафари-тент, превращённый в уютную дизайнерскую комнату, дилижанс как будто с Дикого Запада — выберете то, что вам по душе.
И завершаем гламурным завтраком на фоне гор
Утро вы начнёте с ароматного кофе, сваренного в турке, и лёгкого завтрака. После чего отправитесь в обратный путь.
Организационные детали
В стоимость экскурсии входят трансфер, услуги гида, ужин и завтрак
Дополнительно оплачиваются конные прогулки — от 500 руб. /30 мин. и ночь в глэмпинге
Поездка пройдёт на внедорожнике Kia Sorento
Меню ужина согласуем с вами заранее
С собой необходимо взять паспорта, уютную тёплую одежду, удобную обувь
Можем организовать экскурсию для компании более 4 человек. Подробности в переписке.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды
Варианты проживания:
Комната в деревянном домике — от 3 500 руб. /двухместный номер
Дилижанс — от 13 000 руб. /двухместный номер
Сафари-тент — от 9 000 руб. /двухместный номер
Сафари-тент — от 11 000 руб. /четырёхместный номер
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1108 туристов
Меня зовут Александр. Я родился и вырос в Нальчике, столице Кабардино-Балкарии, больше 10 лет жил и работал в Москве. С возрастом понял, что хочу вернуться: мне и моим детям лучше читать дальшеуменьшить
жить на свежем воздухе у подножия великолепных гор, чем в душном мегаполисе. Я люблю свою родину и хочу поделиться с вами частичкой этой любви. Я и мои коллеги станут вашими проводниками, гидами и просто приятными собеседниками. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Мария
Потрясающая экскурсия! Александр-лучший гид! 🫶🏻
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