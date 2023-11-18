Романтическое путешествие в горы

Конная прогулка на закате, ужин под звёздами, ночное мерцающее небо и ничего лишнего

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Ответы на вопросы
Горы — место повышенной концентрации романтики. Мы покажем, как можно использовать её по максимуму.

Начнём с живописных пейзажей и стремительных водопадов, добавим прогулку на статных скакунах в лучах закатного солнца. Организуем романтический ужин с игристым на фоне гор. А утром разбудим вас ароматом свежесваренного кофе.
Романтическое путешествие в горы
Романтическое путешествие в горы
Романтическое путешествие в горы
Романтическое путешествие в горы
Романтическое путешествие в горы
Романтическое путешествие в горы
Романтическое путешествие в горы
Романтическое путешествие в горы
Романтическое путешествие в горы
Романтическое путешествие в горы
Романтическое путешествие в горы
Романтическое путешествие в горы
Романтическое путешествие в горы
Романтическое путешествие в горы
Романтическое путешествие в горы
Романтическое путешествие в горы
Романтическое путешествие в горы
Романтическое путешествие в горы
Романтическое путешествие в горы
Романтическое путешествие в горы
Романтическое путешествие в горы
Романтическое путешествие в горы
Романтическое путешествие в горы
Романтическое путешествие в горы
Романтическое путешествие в горы
Романтическое путешествие в горы
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Настраиваемся на романтический лад

Наш путь начнётся со знаменитых Малого и Большого Чегемских водопадов. По дороге до них гид расскажет об обычаях кабардинцев и балкарцев, традициях гостеприимства, ухаживания и свадебных церемониях. На месте под журчание множества струй вы погрузитесь в расслабляющую атмосферу. После мы посетим локацию с уникальным ландшафтом, похожую на древний город, вырубленный в скале. Прогуляемся среди природных мостиков и гротов, насладимся тишиной и умиротворением.

Переходим к основной части нашей программы

Вы приедете в глэмпинг и сразу отправитесь на конную прогулку в лучах заходящего солнца. Тем временем мы подготовим всё для вашего романтического ужина — свечи, игристое… После ужина вы погуляете или полюбуетесь на звёзды в телескоп под рассказы гида о созвездиях, которые будете наблюдать на Млечном пути. Ну и вишенка на торте — само место, где вы проведёте ночь. Деревянный домик, сафари-тент, превращённый в уютную дизайнерскую комнату, дилижанс как будто с Дикого Запада — выберете то, что вам по душе.

И завершаем гламурным завтраком на фоне гор

Утро вы начнёте с ароматного кофе, сваренного в турке, и лёгкого завтрака. После чего отправитесь в обратный путь.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии входят трансфер, услуги гида, ужин и завтрак
  • Дополнительно оплачиваются конные прогулки — от 500 руб. /30 мин. и ночь в глэмпинге
  • Поездка пройдёт на внедорожнике Kia Sorento
  • Меню ужина согласуем с вами заранее
  • С собой необходимо взять паспорта, уютную тёплую одежду, удобную обувь
  • Можем организовать экскурсию для компании более 4 человек. Подробности в переписке.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из моей команды

Варианты проживания:

  • Комната в деревянном домике — от 3 500 руб. /двухместный номер
  • Дилижанс — от 13 000 руб. /двухместный номер
  • Сафари-тент — от 9 000 руб. /двухместный номер
  • Сафари-тент — от 11 000 руб. /четырёхместный номер

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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На машине
Можно с детьми
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Выездные
На весь день
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Водопады
Кавказ
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Популярные места
Конные прогулки
Животные
Вечерние
Горы
Гастрономические
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