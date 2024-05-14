Экскурсии на лошадях в Пятигорске

Найдено 10 экскурсий в категории «Конные прогулки» в Пятигорске, цены от 900 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Полёт на параплане и поэзия Чегемского ущелья
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🪂 На параплане
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Полёт на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полюбоваться горами со всех сторон, узнать тайны Эльтюбю, отдохнуть от суеты - поездка из Пятигорска
Начало: Пятигорск
«В кемпинге в Чегемском ущелье вы пообедаете и насладитесь прогулкой пешком или на лошадях — вокруг тишина, летают орлы и парапланы»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
от 17 000 за всё до 4 чел.
Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеский тур
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Групповая
10 часов
23 отзыва
Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеский тур
Отправиться из Пятигорска к местам притяжения Кавказа (3 варианта программы)
Начало: У места вашего проживания в Пятигорске
«Вам также предложат бесплатно продегустировать горные чаи и варенья, посетить дом Великана и покататься на лошадях»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 200 за человека
Большое путешествие по Домбаю из Пятигорска
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
12 часов
11 отзывов
Большое путешествие по Домбаю из Пятигорска
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
«по желанию здесь можно покататься на лошадях, спуститься на зиплайне и опробовать скалолазание»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Гастротур с дегустацией хычинов на плато Бермамыт (из Пятигорска)
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
25%
Мини-группа
7 часов
1 отзыв
Гастротур с дегустацией хычинов на плато Бермамыт (из Пятигорска)
Отведать свежеприготовленные хычины на свежем воздухе и полюбоваться Эльбрусом в мини-группе
Начало: У вашего отеля
«Если захотите, покатаетесь по плато Бермамыт на лошадях или сфотографируетесь на фоне Эльбруса в седле»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 13:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
52003 900 за человека
Романтическое путешествие в горы
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Романтическое путешествие в горы
Конная прогулка на закате, ужин под звёздами, ночное мерцающее небо и ничего лишнего
«Вы приедете в глэмпинг и сразу отправитесь на конную прогулку в лучах заходящего солнца»
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
25 000 за всё до 4 чел.
Однодневная поездка на Терский конный завод
🐴 Конные прогулки
Групповая
4 часа
7 отзывов
Однодневная поездка на Терский конный завод
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
«Благородные скакуны Арабская порода лошадей является одной из древнейших на земле»
12 июня в 13:45
19 июня в 13:45
900 за человека
Конные прогулки за Кисловодском
🐴 Конные прогулки
Групповая
6 часов
Конные прогулки за Кисловодском
«Ровно одна лошадиная сила мощности, и вы уже в пути к незабываемым приключениям по окрестностям Кисловодска»
Расписание: Ежедневно в 13:20
1 300 за человека
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
Рефлексия в Карачаево-Черкесии, встряска в Кабардино-Балкарии или эзотерическая поездка в Джилы-Су
Начало: У вашего отеля
«Тызыльское ущелье: смотрим в бездну каньона, а потом спускаемся туда по тайным тропам к диким местам и водопадам, при желании, на лошадках»
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
1605015 248 за всё до 4 чел.
Автотур по горам Карачаево-Черкесии + конная прогулка (по желанию)
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
10 часов
Автотур по горам Карачаево-Черкесии + конная прогулка (по желанию)
Увидеть невероятную природу региона, покататься на лошадях и потрогать Сырную пещеру
«Затем отправимся в уединённый туристический комплекс в горах Карачаево-Черкесии, где вы по желанию совершите прогулку на лошадях»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000 за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
10 часов
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
Оценить величественные виды Эльбруса и Кавказского хребта с одной из лучших панорамных площадок края
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«Кроме того, вы увидите стада коров, табуны лошадей и отары овец, а также узнаете, в чем ценность карачаевской породы домашних животных»
Завтра в 07:00
10 июня в 02:00
3 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    14 мая 2024
    Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеский тур
    Ездили на плато Бермамыт. К сожалению, не повезло с погодой, туман скрыл всю красоту плато, но выглядело очень атмосферно. Не пожалели. Тем более водитель Арафат показал нам класс экстремального вождения.
  • М
    Мария
    7 мая 2024
    Романтическое путешествие в горы
    Потрясающая экскурсия! Александр-лучший гид! 🫶🏻
  • А
    Аня
    26 апреля 2024
    Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеский тур
    Чудесная экскурсия с завораживающими видами. Интересный маршрут, уверенный и опытный водитель, на каждой локации времени было достаточно, никто не торопил. Большое спасибо за экскурсию и эмоции!
  • E
    Elena
    10 апреля 2024
    Гастротур с дегустацией хычинов на плато Бермамыт (из Пятигорска)
    У нас не было мастер класса, по погодным условиям, и хычины мы поели до ппц какой дороге, водитель он же гид-просто прекрасный водитель,информации 0, но виды и искусное вождение по такой дороге,эмоции - вы получите точно.
  • Н
    Наталья
    2 апреля 2024
    Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеский тур
    По погодным условиям моя поездка на Бермамыт в текущее время года была невозможна. Организаторы очень быстро предложили мне замену тура, я
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    выбрала Осетию. Путешествовали в мини-группе из 4х человек, все из разных городов. Наш экскурсовод-водитель, Владимир, по дороге показал нам очень много достопримечательностей, обо всем рассказывал, во всем помогал. Мы купили сувениры, попробовали местную кухню и напитки. Поездка была безопасной.

  • О
    Ольга
    29 марта 2024
    Однодневная поездка на Терский конный завод
    Очень интересно рассказывал экскурсовод конезавода, как же гордо вели себя лошади 🐎 когда их представляли нам ☺️ Видно, что животных
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    очень любят, и они, в свою очередь, ориентированы на людей 🥰 территория чистая, ухоженные животные, можно сфотографироваться с Сердаром и прокатиться на Аполлоне за символическую плату. Я спокойно отношусь к лошадям, но это место с удовольствием посетила бы еще раз 👍 Спасибо за организацию поездки 🧡

  • У
    Ульяна
    15 февраля 2024
    Большое путешествие по Домбаю из Пятигорска
    Карен- лучший гид!!!!! Всегда рекомендуем его всем! Супер-экскурсии!
  • В
    Вероника
    12 ноября 2023
    Конная прогулка по горному плато
    Потрясающее впечатление от конной прогулки!! Очень положительные эмоции! Всем рекомендую, подходит даже тем, кто ни разу не сидел на коне
  • P
    Partizanyzarekoi
    20 сентября 2023
    Конная прогулка по горному плато
    Экскурсия понравилась, гид Людмила Владимировна очень интересно рассказывала по дороге, я заслушалась. Конная прогулка классная, лошади спокойные и послушные. Показалось даже больше часа гуляли, сделали кучу классных фоток с лошадками.
  • Б
    Богдан
    7 августа 2023
    Терский конезавод
    Прекрасные лошади! Отличный экскурсовод! Грамотное и интересное повествование о заводе и лошадях. Большое спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Конные прогулки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Полёт на параплане и поэзия Чегемского ущелья
  2. Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеский тур
  3. Большое путешествие по Домбаю из Пятигорска
  4. Гастротур с дегустацией хычинов на плато Бермамыт (из Пятигорска)
  5. Романтическое путешествие в горы
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Конные прогулки" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 900 до 25 000 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 44 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Обзорные экскурсии с верховой ездой на лошадях в Пятигорске. Максимально сближение с природой Пятигорска, без шума машин и с красивыми пейзажами города. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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