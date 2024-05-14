1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Полёт на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полюбоваться горами со всех сторон, узнать тайны Эльтюбю, отдохнуть от суеты - поездка из Пятигорска
Начало: Пятигорск
«В кемпинге в Чегемском ущелье вы пообедаете и насладитесь прогулкой пешком или на лошадях — вокруг тишина, летают орлы и парапланы»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
от 17 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
10 часов
Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеский тур
Отправиться из Пятигорска к местам притяжения Кавказа (3 варианта программы)
Начало: У места вашего проживания в Пятигорске
«Вам также предложат бесплатно продегустировать горные чаи и варенья, посетить дом Великана и покататься на лошадях»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 200₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Большое путешествие по Домбаю из Пятигорска
От Медовых водопадов через перевал Гум-Баши к ущельям и вершинам - под невыдуманные истории края
«по желанию здесь можно покататься на лошадях, спуститься на зиплайне и опробовать скалолазание»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
25%
Мини-группа
7 часов
Гастротур с дегустацией хычинов на плато Бермамыт (из Пятигорска)
Отведать свежеприготовленные хычины на свежем воздухе и полюбоваться Эльбрусом в мини-группе
Начало: У вашего отеля
«Если захотите, покатаетесь по плато Бермамыт на лошадях или сфотографируетесь на фоне Эльбруса в седле»
Расписание: ежедневно в 07:00 и 13:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
52003 900₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Романтическое путешествие в горы
Конная прогулка на закате, ужин под звёздами, ночное мерцающее небо и ничего лишнего
«Вы приедете в глэмпинг и сразу отправитесь на конную прогулку в лучах заходящего солнца»
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4 часа
Однодневная поездка на Терский конный завод
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
«Благородные скакуны Арабская порода лошадей является одной из древнейших на земле»
12 июня в 13:45
19 июня в 13:45
900₽ за человека
Групповая
6 часов
Конные прогулки за Кисловодском
«Ровно одна лошадиная сила мощности, и вы уже в пути к незабываемым приключениям по окрестностям Кисловодска»
Расписание: Ежедневно в 13:20
1 300₽ за человека
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Горное путешествие-конструктор с эффектом психотерапии
Рефлексия в Карачаево-Черкесии, встряска в Кабардино-Балкарии или эзотерическая поездка в Джилы-Су
Начало: У вашего отеля
«Тызыльское ущелье: смотрим в бездну каньона, а потом спускаемся туда по тайным тропам к диким местам и водопадам, при желании, на лошадках»
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
1605015 248₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
10 часов
Автотур по горам Карачаево-Черкесии + конная прогулка (по желанию)
Увидеть невероятную природу региона, покататься на лошадях и потрогать Сырную пещеру
«Затем отправимся в уединённый туристический комплекс в горах Карачаево-Черкесии, где вы по желанию совершите прогулку на лошадях»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
15 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
Оценить величественные виды Эльбруса и Кавказского хребта с одной из лучших панорамных площадок края
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
«Кроме того, вы увидите стада коров, табуны лошадей и отары овец, а также узнаете, в чем ценность карачаевской породы домашних животных»
Завтра в 07:00
10 июня в 02:00
3 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения14 мая 2024Ездили на плато Бермамыт. К сожалению, не повезло с погодой, туман скрыл всю красоту плато, но выглядело очень атмосферно. Не пожалели. Тем более водитель Арафат показал нам класс экстремального вождения.
- ММария7 мая 2024Потрясающая экскурсия! Александр-лучший гид! 🫶🏻
- ААня26 апреля 2024Чудесная экскурсия с завораживающими видами. Интересный маршрут, уверенный и опытный водитель, на каждой локации времени было достаточно, никто не торопил. Большое спасибо за экскурсию и эмоции!
- EElena10 апреля 2024У нас не было мастер класса, по погодным условиям, и хычины мы поели до ппц какой дороге, водитель он же гид-просто прекрасный водитель,информации 0, но виды и искусное вождение по такой дороге,эмоции - вы получите точно.
- ННаталья2 апреля 2024По погодным условиям моя поездка на Бермамыт в текущее время года была невозможна. Организаторы очень быстро предложили мне замену тура, я
- ООльга29 марта 2024Очень интересно рассказывал экскурсовод конезавода, как же гордо вели себя лошади 🐎 когда их представляли нам ☺️ Видно, что животных
- УУльяна15 февраля 2024Карен- лучший гид!!!!! Всегда рекомендуем его всем! Супер-экскурсии!
- ВВероника12 ноября 2023Конная прогулка по горному платоПотрясающее впечатление от конной прогулки!! Очень положительные эмоции! Всем рекомендую, подходит даже тем, кто ни разу не сидел на коне
- PPartizanyzarekoi20 сентября 2023Конная прогулка по горному платоЭкскурсия понравилась, гид Людмила Владимировна очень интересно рассказывала по дороге, я заслушалась. Конная прогулка классная, лошади спокойные и послушные. Показалось даже больше часа гуляли, сделали кучу классных фоток с лошадками.
- ББогдан7 августа 2023Терский конезаводПрекрасные лошади! Отличный экскурсовод! Грамотное и интересное повествование о заводе и лошадях. Большое спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Конные прогулки»
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