Е Евгения Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеский тур Ездили на плато Бермамыт. К сожалению, не повезло с погодой, туман скрыл всю красоту плато, но выглядело очень атмосферно. Не пожалели. Тем более водитель Арафат показал нам класс экстремального вождения.

М Мария Романтическое путешествие в горы Потрясающая экскурсия! Александр-лучший гид! 🫶🏻

А Аня Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеский тур Чудесная экскурсия с завораживающими видами. Интересный маршрут, уверенный и опытный водитель, на каждой локации времени было достаточно, никто не торопил. Большое спасибо за экскурсию и эмоции!

E Elena Гастротур с дегустацией хычинов на плато Бермамыт (из Пятигорска) У нас не было мастер класса, по погодным условиям, и хычины мы поели до ппц какой дороге, водитель он же гид-просто прекрасный водитель,информации 0, но виды и искусное вождение по такой дороге,эмоции - вы получите точно.

Н Наталья Бермамыт и 6 чудес КЧР - дружеский тур читать дальше выбрала Осетию. Путешествовали в мини-группе из 4х человек, все из разных городов. Наш экскурсовод-водитель, Владимир, по дороге показал нам очень много достопримечательностей, обо всем рассказывал, во всем помогал. Мы купили сувениры, попробовали местную кухню и напитки. Поездка была безопасной. По погодным условиям моя поездка на Бермамыт в текущее время года была невозможна. Организаторы очень быстро предложили мне замену тура, я

О Ольга Однодневная поездка на Терский конный завод читать дальше очень любят, и они, в свою очередь, ориентированы на людей 🥰 территория чистая, ухоженные животные, можно сфотографироваться с Сердаром и прокатиться на Аполлоне за символическую плату. Я спокойно отношусь к лошадям, но это место с удовольствием посетила бы еще раз 👍 Спасибо за организацию поездки 🧡 Очень интересно рассказывал экскурсовод конезавода, как же гордо вели себя лошади 🐎 когда их представляли нам ☺️ Видно, что животных

У Ульяна Большое путешествие по Домбаю из Пятигорска Карен- лучший гид!!!!! Всегда рекомендуем его всем! Супер-экскурсии!

В Вероника Конная прогулка по горному плато Потрясающее впечатление от конной прогулки!! Очень положительные эмоции! Всем рекомендую, подходит даже тем, кто ни разу не сидел на коне

P Partizanyzarekoi Конная прогулка по горному плато Экскурсия понравилась, гид Людмила Владимировна очень интересно рассказывала по дороге, я заслушалась. Конная прогулка классная, лошади спокойные и послушные. Показалось даже больше часа гуляли, сделали кучу классных фоток с лошадками.