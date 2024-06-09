Обзорная экскурсия по ночному Грозному это возможность познакомиться с столицей Чеченской республики по-новому. Грациозная красота города раскроется в свете вечерней иллюминации, а улицы и здания приобретут необычный облик, погрузив нас в атмосферу настоящей восточной сказки. Что вас ждет:• Смотровая «Лестница в небеса». Смотровая площадка «Лестница в небеса» расположена в посёлке Орци-Мохк на окраине Грозного. Отсюда открывается потрясающий вид на всю столицу Чечни и её окрестности, просторы равнинной части республики и горные хребты простирающееся на юге. Смотровая площадка представляет собой консольную лестницу. Общая высота подъема составляет 9 метров, длина консоли – более 30 метров, а общий вес конструкции составляет более 40 тонн. Открывающийся панорамный вид особенно эффектен на закате, когда с последними лучами солнца включается подсветка небоскребов «Грозный-Сити» и мечети «Сердце Чечни».

Мечеть «Сердце Чечни». Главная достопримечательность города и республики. Мечеть "Сердце Чечни" носит имя Ахмата-Хаджи Кадырова – первого президента Чеченской Республики. Расположена в центре Грозного и является одной из крупнейших в России. Внутри собрана уникальная коллекция люстр. На их создание ушло несколько тонн бронзы, три килограмма золота и один миллион кристаллов. По вечерам мечеть «Сердце Чечни» эффектно подсвечивается сотнями разноцветных прожекторов. Особенно впечатляюще она выглядит на фоне высотных зданий бизнес-центра «Грозный-Сити», выстроенных на противоположном берегу реки Сунжа.

Комплекс «Грозный-Сити». Этот современный бизнес-центр вырос в центре столицы Чечни в 2011 году. В комплекс высотных зданий входит несколько небоскребов от 18 до 40 этажей. Комплекс небоскребов расположен на берегу реки Сунжа, в самом центре города, на проспекте имени А. Кадырова и занимает площадь в 4,5 гектара. Самое высокое здание комплекса — «Феникс» — может похвастать высотой в 40 этажей. Со смотровой одной из этих высоток можно насладится красивым видом столицы и окружающей панорамой. Вид с высоты открывается прекрасный. Видно не только Грозный, но и близлежащие города.

Мечеть «Сердце матери». Мечеть «Сердце матери» в Аргуне одна из первых мусульманских святынь в России, построенных с применением стиля хай-тек. Она названа именем матери Рамзана Кадырова – Аймани. Мечеть была открыта 16 мая 2014 года. Здесь исповедуют два направления мусульманской веры: суннизм и суфизм. Общая площадь территории, которую занимает мечеть имени Аймани Кадыровой составляет 24 тысячи м², само же помещение имеет площадь 7 тыс. м² и может вместить до 15 тыс. посетителей одновременно. С приходом темноты на мечети включается подсветка, которая ежеминутно меняет свой цвет и каждый раз, проезжая мимо мечети, можно видеть разные цветовые оттенки. Для создания световой иллюминации задействовано 50 тысяч светодиодных ламп и сотня прожекторов.

«Английский замок». Трехэтажное здание в готическом стиле расположено на территории площадью более 42 тысяч квадратных метров. Это бывшее здание Грозненского нефтяного научно-исследовательского института, построенное в 20-х годах прошлого века, которое реконструировали и открыли для посещения в 2024 году. Объект культурного наследия выполняет функцию музея под открытым небом и центра культурной жизни города. В ходе реставрации была сохранена оригинальность объекта, в том числе и частичные разрушения в результате военных действий 1990-х годов. Этот архитектурный объект единственное место в Грозном, где сохранились следы военных кампаний.

Мечеть «Гордость мусульман». Мечеть носит имя пророка Мухаммеда и является самым большим мусульманским храмом в Европе! Здание может вмещать до 30 тысяч человек, а прилегающая территория – до 70 тысяч. Высота центрального купола мечети достигает высоты 43 метра, а минареты высотой 63 метра. «Гордость мусульман» построена из белого мрамора с греческого острова Тасос, который ценится за то, что отражает свет и сохраняет прохладу. При отделке были использованы чистое золото и ручная роспись. Вокруг мечети создан большой парк, который украшают 12 фонтанов в восточном стиле и мраморные беседки. Важная информация: В этой экскурсии настоятельно просим соблюдать несколько простых рекомендаций по дресс-коду:.

Мечеть «Гордость мусульман». Мечеть носит имя пророка Мухаммеда и является самым большим мусульманским храмом в Европе! Здание может вмещать до 30 тысяч человек, а прилегающая территория – до 70 тысяч. Высота центрального купола мечети достигает высоты 43 метра, а минареты высотой 63 метра. «Гордость мусульман» построена из белого мрамора с греческого острова Тасос, который ценится за то, что отражает свет и сохраняет прохладу. При отделке были использованы чистое золото и ручная роспись. Вокруг мечети создан большой парк, который украшают 12 фонтанов в восточном стиле и мраморные беседки. Важная информация: В этой экскурсии настоятельно просим соблюдать несколько простых рекомендаций по дресс-коду:.

• Мечеть «Гордость мусульман». Мечеть носит имя пророка Мухаммеда и является самым большим мусульманским храмом в Европе! Здание может вмещать до 30 тысяч человек, а прилегающая территория – до 70 тысяч. Высота центрального купола мечети достигает высоты 43 метра, а минареты высотой 63 метра. «Гордость мусульман» построена из белого мрамора с греческого острова Тасос, который ценится за то, что отражает свет и сохраняет прохладу. При отделке были использованы чистое золото и ручная роспись. Вокруг мечети создан большой парк, который украшают 12 фонтанов в восточном стиле и мраморные беседки. Важная информация: В этой экскурсии настоятельно просим соблюдать несколько простых рекомендаций по дресс-коду: