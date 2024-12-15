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тайнами Пятигорска. За день до этого мы самостоятельно обходили достопримечательности, но были удивлены сколько же мы пропустили. Даниил учтиво показал нам и бесстыжие купальни, и некрополь, несколько радоновых источников, дом Верзилиных, памятник на месте дуэли Лермонтова, лаконично и прекрасно погружали нас в Лермонтовскую эпоху. С уважением к экскурсоводу, и его созданной экскурсии, огромное Спасибо!!!