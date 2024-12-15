Мистическая экскурсия по ночному Пятигорску предлагает погрузиться в атмосферу загадочности и лёгкого адреналина.
Участники посетят старинный некрополь, где надгробия расскажут о жизни людей, и увидят типографию 19 века. Также в программе дом с привидением и музей Лермонтова ночью. Экскурсия проходит на автомобиле, подходит для взрослых и детей от 10 лет. Все достопримечательности осматриваются снаружи, кроме некрополя
Участники посетят старинный некрополь, где надгробия расскажут о жизни людей, и увидят типографию 19 века. Также в программе дом с привидением и музей Лермонтова ночью. Экскурсия проходит на автомобиле, подходит для взрослых и детей от 10 лет. Все достопримечательности осматриваются снаружи, кроме некрополя
5 причин купить эту экскурсию
- 🌌 Загадочная атмосфера ночного города
- 🏛️ Посещение старинного некрополя
- 👻 Дом с привидением
- 📜 Истории о Лермонтове
- 🚗 Комфортное передвижение на автомобиле
Что можно увидеть
- Старинный некрополь
- Типография 19 века
- Дом с привидением
- Музей Лермонтова
Описание экскурсии
- Старая пустая типография 19 века и славянские демоны деревьев недалеко от неё
- Музей Лермонтова ночью
- Покинутый бар с атмосферой фильма «От заката до рассвета»
- Пустующий дом с привидением
- Старый некрополь Пятигорска в темноте
Вы узнаете:
- Видел ли Лермонтов свою смерть задолго до дуэли
- Чем демонические сущности народов Кавказа отличаются от славянских
- Что надгробия могут сказать о жизни человека
- Какие демоны обитают в горах и чем отличаются кавказские домовые и русалки от привычной нам нежити
Также мы расскажем о таинственных незнакомцах и случайностях, преследовавших Лермонтова всю жизнь. Поведаем городские легенды о тайнах Пятигорска и познакомим с различными людьми с драматическими и комическими судьбами, которые нашли покой на территории некрополя.
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле Lada Vesta 2021 года, есть детское кресло
- Программа будет интересна взрослым и детям с 10 лет
- Все достопримечательности осматриваем снаружи, на территорию некрополя входим
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 17:30 и 20:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У памятника Ленину
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 17:30 и 20:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 3726 туристов
Мы — команда гидов, где каждый специализируется на своей теме. Василий — бывший журналист, специалист по демонологии, славянскому и германскому язычеству. Показывает мистику и паранормальные явления. Константин — студент-архитектор, специалистЗадать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 6 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
E
Elena
15 дек 2024
Наша поездка была в пятницу 13,когда был снежный буран в городе. Нас это не испугало, такое обстоятельство придавало дополнительной мистики в наше знакомство с ночным Пятигорском.
Во -первых, хотелось бы отметить
Во -первых, хотелось бы отметить
Е
Елена
4 дек 2024
Спасибо за приятный и красивый вечер в Пятигорске. Легко, весело, познавательно. Самое главное - есть желание вернуться в этот красивый, тёплый город
Алёна
3 дек 2024
Экскурсия понравилась - от момента встречи с гидом Данилом, до возвращения в отель. Все очень интересно, доступно! Локации интересно подобраны, из одного - «вытекает» другое. Некрополь отдельная тема… Жутковато, но оооочень завораживает. Рекомендуем 👍🏼
Евгения
9 ноя 2024
Чудесный гид Данила, подарил нам незабываемые часы путешествия по тайнам Пятигорска!
Лариса
1 ноя 2024
В тайны ночного Пятигорска нас погружал Данил - прекрасный гид, любящий свой родной город и влюбивший в него нас, туристов. Я очень люблю такие авторские экскурсии, неофициальные, с «изюминкой» и юмором, интересной, зачастую уникальной информацией. Когда ты никуда не торопишься, а спокойно наслаждаешься видами Пятигорска и рассказами гида. Рекомендую, искренне и от души!
В
Вадим
31 окт 2024
Хочу выразить большую благодарность за подаренные мощные эмоции от данной экскурсии. Даниил очень интересный рассказчик, подробно, по полочкам и в тоже время без навязчивого скучного контента познакомил нас с ночными
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