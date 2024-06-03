Вечерние экскурсии Пятигорска

Найдено 14 экскурсий в категории «Вечерние» в Пятигорске, цены от 3 000 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бештау: восхождение на любую из пяти вершин в удобное для вас время
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
37 отзывов
Индивидуальное восхождение на вершины горы Бештау с сюрпризом на вершине
Комфортный треккинг по высочайшей горе Кавказских Минеральных Вод. Выберите любую из пяти вершин и наслаждайтесь великолепными видами и интересными рассказами
Начало: В Пятигорске, Лермонтове, Железноводске или посёлк...
«Подъём возможен в любое время суток — даже на закате или рассвете»
Сегодня в 03:00
Завтра в 03:00
от 48004 320 за всё до 3 чел.
Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Мини-группа
8 часов
38 отзывов
Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
Вас ждут захватывающие виды на Эльбрус и Кавказские горы, уникальные скалы и долины. Поездка в мини-группе на комфортном внедорожнике
Начало: У места вашего проживания
«При бронировании вам нужно выбрать вариант поездки:— На дневной Бермамыт со всеми перечисленными остановками (выезжаем рано утром)— На закат со всеми перечисленными остановками (выезжаем днём)»
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
4 000 за человека
Пятигорские пейзажи: фототур на гору Бештау
🚶 Пешая
Фотопрогулка
5 часов
26 отзывов
Пятигорские пейзажи: эксклюзивный фототур Бештау
Поднимитесь на легендарную гору Бештау, где каждый шаг открывает новые виды для незабываемых фотографий
Начало: В Пятигорске, район Белая Ромашка
«По запросу могу организовать ночной поход для встречи рассвета или заката — этим зрелищем я сам не устаю любоваться уже много лет»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 000 за всё до 3 чел.
Пятигорск - прогулка длиной в 200 лет
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
172 отзыва
Пятигорск: путеводитель по историческим эпохам с личным гидом
Погрузитесь в историю Пятигорска с экскурсией, где каждый шаг - это встреча с прошлым. Старинные ванны, гроты и истории ждут вас
Начало: У памятника О. Бендеру
«В летний период готова познакомить вас с городом у утренние прохладные часы с завершением маршрута до 12 дня либо в вечернее время после 16 часов»
12 июня в 17:00
13 июня в 16:00
5 200 за всё до 4 чел.
Ночная экскурсия по городам Кавминвод
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Ночная экскурсия по городам Кавминвод
Увидеть самые красивые места Пятигорска, Кисловодска, Железноводска и Ессентуков в свете огней
«Мы прокатимся по ночным улицам таких курортных городов, как Пятигорск, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск»
Завтра в 00:59
10 июня в 00:59
25 000 за всё до 7 чел.
Полёт на параплане и поэзия Чегемского ущелья
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🪂 На параплане
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Полёт на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полюбоваться горами со всех сторон, узнать тайны Эльтюбю, отдохнуть от суеты - поездка из Пятигорска
Начало: Пятигорск
«Вечером у костра мы обсудим, куда поехать»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
от 17 000 за всё до 4 чел.
Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
Совершить лёгкий треккинг на доступную вершину, с которой открываются изумительные виды
Начало: От места дуэли Лермонтова
«На вершине вас ждут потрясающие виды, рассвет или закат (при выборе этих опций), а также горный чай и угощения»
14 июня в 18:00
16 июня в 08:00
от 3 000 за всё до 8 чел.
Закат на горе Бештау
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
3 отзыва
Закат на горе Бештау
Шлейф уходящего дня, пикник с душистым чаем, приятные разговоры и атмосферные фото
Начало: Обговаривается индивидуально
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
от 4 800 за всё до 6 чел.
Плато Бермамыт на рассвете, днем или на закате
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
163 отзыва
Восхождение на Плато Бермамыт: магия Кавказа
Исследуйте величие Кавказских гор, наслаждаясь панорамными видами и вдохновляющими пейзажами на Эльбрус
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«Выезд: рассвет с 02:30, день с 7:00 до 7:30, закат с 12:30 до 13»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 01:30
Завтра в 01:30
от 3 700 за человека
Восхождение на гору Машук и фотосессия
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
9 отзывов
Восхождение на гору Машук и фотосессия
Подняться к чарующим видам на Пятигорск, Бештау, Кавказский хребет и Эльбрус
Начало: В районе канатной дороги на Машук
«А если наш треккинг состоится вечером, вы насладитесь закатом — на Машуке он особенно впечатляет»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 000 за всё до 3 чел.
Романтическое путешествие в горы
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Романтическое путешествие в горы
Конная прогулка на закате, ужин под звёздами, ночное мерцающее небо и ничего лишнего
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
25 000 за всё до 4 чел.
Подъем на гору Бештау с хаски. Пойдем в горы
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Подъем на гору Бештау с хаски. Пойдем в горы
Начало: Пятигорск
«Что вас ожидает: Время старта определяем по вашим предпочтениям — рассвет, день или закат на выбор»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000 за человека
Последний день Лермонтова (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Последний день Лермонтова: историческое путешествие в Пятигорске
Почувствуйте дух эпохи, пройдя по местам, связанным с последними часами жизни М.Ю. Лермонтова
««15 июня, около 5 часов вечера, разразилась ужасная буря с громом и молнией»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
13 000 за всё до 5 чел.
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Пятигорска
Индивидуальная
12 часов
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Пятигорска
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«Грациозная красота города раскроется в свете вечерней иллюминации, а улицы и здания приобретут необычный облик, погрузив нас в атмосферу настоящей восточной сказки»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
23 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Пятигорские пейзажи: фототур на гору Бештау
    Благодарю Александра за такой живописный и интересный маршрут похода и за невероятные фотографии! Рекомендую!Вы получите невероятные впечатления!
  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
    Поднимались на Машук, чтобы увидеть рассвет, и погода нам благоволила. Была небольшая дымка, но так даже удобнее смотреть на появляющееся
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    солнышко. Кирилл любезно забрал нас от места проживания, учёл особенности экскурсантов, а на вершине горы угостил ароматным чаем с вкусняшками. Запоминающийся опыт и первые покоренные почти 1000 м сына. Мы остались довольны! Столь ранний подъем себя оправдал)))

    Поднимались на Машук, чтобы увидеть рассвет, и погода нам благоволила. Была небольшая дымка, но так даже удобнее смотреть на появляющееся солнышко
  • Ю
    Юлия
    25 мая 2024
    Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
    Отличная поездка на плато Бермамыт на закате. Сопрвождал нас гид Акоп - замечательный душевный человек, заботливый к гостям, чувствовали себя
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    как за каменной стеной. Несмотря на выкрутасы погоды, наш гид сделал поездку максимально комфортной. А уж виды, открывающиеся с вершины, просто не передать словами. Лучший закат в жизни!

  • Н
    Наталия
    24 мая 2024
    Плато Бермамыт на рассвете, днем или на закате
    Экскурсия 24.05.24г. с Владимиром. Я осталась в полном восторге. Это лучшая экскурсия из Пятигорска из 4, на которые я съездила.
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    Все классные, но эта особенная. Красота природы, нетронутой человеком, завораживает. Плато Бермамыт я буду еще долго вспоминать и советовать своим друзьям там побывать! Благодарю! Одевайтесь теплее.

  • А
    Аделя
    23 мая 2024
    Закат на горе Бештау
    На закат мы не попали ввиду погодных условий. Было принято решение идти на трек как можно раньше. Организация отличная, Николай
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    выбирает самый живописный и комфортный маршрут. Идем в своем темпе и наслаждаемся видами) Ребята на связи, очень гибкие в плане организационных моментов. Николаю огромное спасибо за увлекательный подъём!

  • И
    Илона
    21 мая 2024
    Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
    Это было просто отлично! Я не знаю, где вы еще сможете найти такого классного, интересного и чуткого гида (спойлер: не
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    найдете). Поднимались с ребенком 11 лет. Легко, весело, много болтали. Посмотрели закат, попили чай с местными травами. Спасибо огромное Кириллу 🫶🏻

    Это было просто отлично! Я не знаю, где вы еще сможете найти такого классного, интересного иЭто было просто отлично! Я не знаю, где вы еще сможете найти такого классного, интересного иЭто было просто отлично! Я не знаю, где вы еще сможете найти такого классного, интересного и
  • Н
    Николай
    19 мая 2024
    Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
    Изначально хотели поехать на плато Бермамыт, но в связи с погодными условиями нам предложили другое направление - урочище Джилы-Суу. Нашем
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    гидом был Григорий, рассказывал много интересных фактов, было приятно его слушать. Он профессионально нас довозил до всех локаций, несмотря на грязь со снегом в некоторых местах. С погодой нам очень повезло, виды открывались просто космические. Экскурсия нам понравилась)

    Изначально хотели поехать на плато Бермамыт, но в связи с погодными условиями нам предложили другое направлениеИзначально хотели поехать на плато Бермамыт, но в связи с погодными условиями нам предложили другое направлениеИзначально хотели поехать на плато Бермамыт, но в связи с погодными условиями нам предложили другое направлениеИзначально хотели поехать на плато Бермамыт, но в связи с погодными условиями нам предложили другое направлениеИзначально хотели поехать на плато Бермамыт, но в связи с погодными условиями нам предложили другое направлениеИзначально хотели поехать на плато Бермамыт, но в связи с погодными условиями нам предложили другое направлениеИзначально хотели поехать на плато Бермамыт, но в связи с погодными условиями нам предложили другое направлениеИзначально хотели поехать на плато Бермамыт, но в связи с погодными условиями нам предложили другое направлениеИзначально хотели поехать на плато Бермамыт, но в связи с погодными условиями нам предложили другое направлениеИзначально хотели поехать на плато Бермамыт, но в связи с погодными условиями нам предложили другое направление
  • Н
    Наталья
    19 мая 2024
    Плато Бермамыт на рассвете, днем или на закате
    Отличный водитель! Экстрим в ночи в пургу со снегопадом! Горы завораживают! Жаль, валенки не взяли!). Локаций много! Было 3 машины.
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    Все водители супер! Наш Сергей самый лучший! Увидели все: и восход солнца, и туман, и облака, и капризный Эльбрус, побывали в зиме, спустились с гор в лето! Первый раз в горах, которые и близко и далеко….

  • Н
    Наталия
    18 мая 2024
    Бештау: восхождение на любую из пяти вершин в удобное для вас время
    Восхождение на Бештау - мое первое восхождение в гору, стало незабываемым мини-походом! Гид, проводник и руководитель похода Александр - замечательный
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    человек, с которым было легко и комфортно общаться на разные темы. Маршрут выбрал интересный с учетом моей физической подготовки. Иногда у меня были сомнения, смогу ли преодолеть очередное препятствие, но с моральной поддержкой Александра всë получилось! Погода в день похода выдалась уникальной… сначала мы шли по солнечным склонам, наблюдали с Бештау за дождевыми облакми над городом, поймали в ладошку😊красивейшую радугу🔥, а на вершине уже начинал моросить дождь… мы начали спуск… дождь усилился, гремел гром и били молнии. Александр предупредил, чтоб я не поднимала трекинговую палку вверх, иначе молния может ударить в нее😳. Под дождём добрались до Храма Солнца, где Александр сварил ароматный кофе👍 и угостил сладкими вкусняшками😊… и тут начался град😳😳😳… и это 17 мая🤨. На нашу стоянку набегали облака и опускался туман, который как пелена скрывал от нас горы и города. Дождь то усиливался, то чуть утихал, а мы после стоянки продолжали свой свой путь вниз. Шли под проливным дождем, в ручье, который образовался по ходу и стекал по нашей тропе. Александр очень заботлиый и предусмотрительный человек, в начале похода выдал мне трекинговые палки, взял с собой для меня дождевик (хотя у меня был свой), на опасных и скользких местах страховал и подсказывал как спускаться и на что обращать внимание. На финишной прямой уже опустился мрак и мы двигались при свете фонаря… Поход получился очень необычным и захватывающим, оставил много позитивных эмоций! Огромная благодарность Александру за поход и проведенное время! Высший класс🔥! Супер🔥! Большое спасибо! 👍👍👍

    Восхождение на Бештау - мое первое восхождение в гору, стало незабываемым мини-походом! Гид, проводник и руководительВосхождение на Бештау - мое первое восхождение в гору, стало незабываемым мини-походом! Гид, проводник и руководительВосхождение на Бештау - мое первое восхождение в гору, стало незабываемым мини-походом! Гид, проводник и руководительВосхождение на Бештау - мое первое восхождение в гору, стало незабываемым мини-походом! Гид, проводник и руководительВосхождение на Бештау - мое первое восхождение в гору, стало незабываемым мини-походом! Гид, проводник и руководительВосхождение на Бештау - мое первое восхождение в гору, стало незабываемым мини-походом! Гид, проводник и руководительВосхождение на Бештау - мое первое восхождение в гору, стало незабываемым мини-походом! Гид, проводник и руководительВосхождение на Бештау - мое первое восхождение в гору, стало незабываемым мини-походом! Гид, проводник и руководительВосхождение на Бештау - мое первое восхождение в гору, стало незабываемым мини-походом! Гид, проводник и руководительВосхождение на Бештау - мое первое восхождение в гору, стало незабываемым мини-походом! Гид, проводник и руководитель
  • Е
    Елена
    16 мая 2024
    Бештау: восхождение на любую из пяти вершин в удобное для вас время
    С Александром и его напарником Егором встречали рассвет на Бештау! Хотела похвалить работу ребят, все здорово организовали. Нас было 8 человек,
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    все девушки с разным уровнем подготовки. Восхождение было организовано точно по времени, с расчетом нашей скорости и остановками для фото. Мы заранее получили верные рекомендации по необходимому снаряжению, соответствующему погодным условиям. Во время всего маршрута Александр рассказывал множество историй и легенд, связанных с местными достопримечательностями. Было очень интересно и познавательно! Ну и супер приз - чашечка горячего кофе со сладостями на вершине Бештау! Рекомендуем! Отдельно хотелось отметить тактичность и интеллигентность Александра!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Вечерние»

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  3. Пятигорские пейзажи: фототур на гору Бештау
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  2. Самое главное
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  6. Парк Цветник
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  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
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