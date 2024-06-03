1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальное восхождение на вершины горы Бештау с сюрпризом на вершине
Комфортный треккинг по высочайшей горе Кавказских Минеральных Вод. Выберите любую из пяти вершин и наслаждайтесь великолепными видами и интересными рассказами
Начало: В Пятигорске, Лермонтове, Железноводске или посёлк...
«Подъём возможен в любое время суток — даже на закате или рассвете»
Сегодня в 03:00
Завтра в 03:00
от 48004 320₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
8 часов
Плато Бермамыт днём или на закате: поездка в мини-группе
Вас ждут захватывающие виды на Эльбрус и Кавказские горы, уникальные скалы и долины. Поездка в мини-группе на комфортном внедорожнике
Начало: У места вашего проживания
«При бронировании вам нужно выбрать вариант поездки:— На дневной Бермамыт со всеми перечисленными остановками (выезжаем рано утром)— На закат со всеми перечисленными остановками (выезжаем днём)»
10 июня в 06:00
12 июня в 06:00
4 000₽ за человека
Фотопрогулка
5 часов
Пятигорские пейзажи: эксклюзивный фототур Бештау
Поднимитесь на легендарную гору Бештау, где каждый шаг открывает новые виды для незабываемых фотографий
Начало: В Пятигорске, район Белая Ромашка
«По запросу могу организовать ночной поход для встречи рассвета или заката — этим зрелищем я сам не устаю любоваться уже много лет»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Пятигорск: путеводитель по историческим эпохам с личным гидом
Погрузитесь в историю Пятигорска с экскурсией, где каждый шаг - это встреча с прошлым. Старинные ванны, гроты и истории ждут вас
Начало: У памятника О. Бендеру
«В летний период готова познакомить вас с городом у утренние прохладные часы с завершением маршрута до 12 дня либо в вечернее время после 16 часов»
12 июня в 17:00
13 июня в 16:00
5 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Ночная экскурсия по городам Кавминвод
Увидеть самые красивые места Пятигорска, Кисловодска, Железноводска и Ессентуков в свете огней
«Мы прокатимся по ночным улицам таких курортных городов, как Пятигорск, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск»
Завтра в 00:59
10 июня в 00:59
25 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Полёт на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полюбоваться горами со всех сторон, узнать тайны Эльтюбю, отдохнуть от суеты - поездка из Пятигорска
Начало: Пятигорск
«Вечером у костра мы обсудим, куда поехать»
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
от 17 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
Совершить лёгкий треккинг на доступную вершину, с которой открываются изумительные виды
Начало: От места дуэли Лермонтова
«На вершине вас ждут потрясающие виды, рассвет или закат (при выборе этих опций), а также горный чай и угощения»
14 июня в 18:00
16 июня в 08:00
от 3 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Закат на горе Бештау
Шлейф уходящего дня, пикник с душистым чаем, приятные разговоры и атмосферные фото
Начало: Обговаривается индивидуально
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
от 4 800₽ за всё до 6 чел.
Групповая
7 часов
Восхождение на Плато Бермамыт: магия Кавказа
Исследуйте величие Кавказских гор, наслаждаясь панорамными видами и вдохновляющими пейзажами на Эльбрус
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
«Выезд: рассвет с 02:30, день с 7:00 до 7:30, закат с 12:30 до 13»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 01:30
Завтра в 01:30
от 3 700₽ за человека
Фотопрогулка
4 часа
Восхождение на гору Машук и фотосессия
Подняться к чарующим видам на Пятигорск, Бештау, Кавказский хребет и Эльбрус
Начало: В районе канатной дороги на Машук
«А если наш треккинг состоится вечером, вы насладитесь закатом — на Машуке он особенно впечатляет»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Романтическое путешествие в горы
Конная прогулка на закате, ужин под звёздами, ночное мерцающее небо и ничего лишнего
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Подъем на гору Бештау с хаски. Пойдем в горы
Начало: Пятигорск
«Что вас ожидает: Время старта определяем по вашим предпочтениям — рассвет, день или закат на выбор»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
9 часов
Последний день Лермонтова: историческое путешествие в Пятигорске
Почувствуйте дух эпохи, пройдя по местам, связанным с последними часами жизни М.Ю. Лермонтова
««15 июня, около 5 часов вечера, разразилась ужасная буря с громом и молнией»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Пятигорска
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
«Грациозная красота города раскроется в свете вечерней иллюминации, а улицы и здания приобретут необычный облик, погрузив нас в атмосферу настоящей восточной сказки»
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
23 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана3 июня 2024Благодарю Александра за такой живописный и интересный маршрут похода и за невероятные фотографии! Рекомендую!Вы получите невероятные впечатления!
- ООльга28 мая 2024Поднимались на Машук, чтобы увидеть рассвет, и погода нам благоволила. Была небольшая дымка, но так даже удобнее смотреть на появляющееся
- ЮЮлия25 мая 2024Отличная поездка на плато Бермамыт на закате. Сопрвождал нас гид Акоп - замечательный душевный человек, заботливый к гостям, чувствовали себя
- ННаталия24 мая 2024Экскурсия 24.05.24г. с Владимиром. Я осталась в полном восторге. Это лучшая экскурсия из Пятигорска из 4, на которые я съездила.
- ААделя23 мая 2024На закат мы не попали ввиду погодных условий. Было принято решение идти на трек как можно раньше. Организация отличная, Николай
- ИИлона21 мая 2024Это было просто отлично! Я не знаю, где вы еще сможете найти такого классного, интересного и чуткого гида (спойлер: не
- ННиколай19 мая 2024Изначально хотели поехать на плато Бермамыт, но в связи с погодными условиями нам предложили другое направление - урочище Джилы-Суу. Нашем
- ННаталья19 мая 2024Отличный водитель! Экстрим в ночи в пургу со снегопадом! Горы завораживают! Жаль, валенки не взяли!). Локаций много! Было 3 машины.
- ННаталия18 мая 2024Восхождение на Бештау - мое первое восхождение в гору, стало незабываемым мини-походом! Гид, проводник и руководитель похода Александр - замечательный
- ЕЕлена16 мая 2024С Александром и его напарником Егором встречали рассвет на Бештау! Хотела похвалить работу ребят, все здорово организовали. Нас было 8 человек,
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Вечерние»
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