1 чел.
По популярности
Групповая
14 часов
Джип-тур Северная Осетия: красоты Кавказа
Получите незабываемые впечатления от мощи Кавказских гор, тайн древних крепостей и святилищ, а также вкуса настоящих осетинских пирогов
Начало: Мы уточним ваш адрес проживания в вотсапе/смс
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
5 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Грозный и Шали: история и современность
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255₽ за всё до 4 чел.
Групповая
5 часов
Два монастыря: Свято-Георгиевский и Второ-Афонский Свято-Успенский
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Расписание: Вторник и воскресенье
Завтра в 13:15
11 июня в 13:15
1 200₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Тур в горы на Плато Бермамыт
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Обзор главных православных святынь и монастырей Северного Кавказа
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
10 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Пятигорска
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
23 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнастасия27 мая 2024Очень интересная и впечатляющая экскурсия с очень замечательным гидом Георгием! Невероятная красота. Отдельное ему спасибо!) За незабываемые впечатления, аккуратное вождение
- ММария27 мая 2024У нас был гид Константин, очень советую эту экскурсию именно с этим эрудированным, весёлым и отличным человеком. Нам с мужем очень понравилось, спасибо большое за незабываемые впечатления!
- ООльга10 марта 2024Все очень понравилось. Вполне достаточно для первого знакомства. Спасибо Аркадию.
- ННаталья2 ноября 2023Огромная благодарность Аркадию за интересную и насыщенную экскурсию! Это была наша первая поездка в КМВ, экскурсия прекрасно подходит для знакомства с регионом. Аркадий интересный рассказчик, приятный собеседник, увлеченный и знающий свой край человек, внимателен к туристам. Спасибо большое за экскурсию!
- ЕЕвгения21 сентября 2023Экскурсия супер Гид спасибо ему Все прекрасно
- ККлючникова11 сентября 2023Замечательно, поездка не долгая, очень организованная. Заслуга экскурсовода, Галины Анатольевны. В группе были небольшие настроения, Галина Анатольевна ненавязчиво, тихо, своим спокойным голосом стала вести экскурсию, все замолчали, слушали с интересом, все разборки прекратились. Все вовремя добрались обратно
- ААнастасия16 августа 2023Это без шуток был лучший день в моей жизни 🔥🙌🏻⭐️ Столько красоты, столько нового и классного - что сложно выразить
- ЮЮдина3 июля 2023Большой респект гиду сестре Галине. Всё интересно рассказала. Молитвы прочитала. Нас утешила и плхвалила. Монастыри недавней постройки. Но красивые. Пейзажи впечатляют. Рекомендую.
- VVasilisa19 января 2023Паломничество к мощам Святого Феодосия КавказскогоПоездка была информативной динамичной. Экскурсия получилась познавательный. Оставляет желать лучшего сервис Спутника, тк очень неудобный сайт. Для оплаты и для связи. Следует подумать о туристам и улучшить для пользователей сайт
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «святыни»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "святыни" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 1 200 до 23 000 со скидкой до 5%. Туристы уже оставили гидам 352 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Пятигорске на 2024 год по теме «святыни», 352 ⭐ отзыва, цены от 1200₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август