А Анастасия Северная Осетия в мини-группе: Фиагдон, Даргавс, Кармадон + читать дальше и фотографии. Я очень долго буду еще под впечатлением от этой поездки. Даже погода не смогла испортить впечатление от экскурсии. Георгий вы замечательный гид!!!!! Очень интересная и впечатляющая экскурсия с очень замечательным гидом Георгием! Невероятная красота. Отдельное ему спасибо!) За незабываемые впечатления, аккуратное вождение

М Мария Северная Осетия в мини-группе: Фиагдон, Даргавс, Кармадон + У нас был гид Константин, очень советую эту экскурсию именно с этим эрудированным, весёлым и отличным человеком. Нам с мужем очень понравилось, спасибо большое за незабываемые впечатления!

О Ольга Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод Все очень понравилось. Вполне достаточно для первого знакомства. Спасибо Аркадию.

Н Наталья Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод Огромная благодарность Аркадию за интересную и насыщенную экскурсию! Это была наша первая поездка в КМВ, экскурсия прекрасно подходит для знакомства с регионом. Аркадий интересный рассказчик, приятный собеседник, увлеченный и знающий свой край человек, внимателен к туристам. Спасибо большое за экскурсию!

Е Евгения Грозный и Шали: история и современность Экскурсия супер Гид спасибо ему Все прекрасно

К Ключникова Два монастыря: Свято-Георгиевский и Второ-Афонский Свято-Успенский Замечательно, поездка не долгая, очень организованная. Заслуга экскурсовода, Галины Анатольевны. В группе были небольшие настроения, Галина Анатольевна ненавязчиво, тихо, своим спокойным голосом стала вести экскурсию, все замолчали, слушали с интересом, все разборки прекратились. Все вовремя добрались обратно

А Анастасия Грозный и Шали: история и современность читать дальше все мои пережитые эмоции, я устала восхищаться)) но хотелось ещё и ещё. Андрей по настоящему влюбляет в Кавказ, однозначно рекомендую - это будет незабываемо 👌 Это без шуток был лучший день в моей жизни 🔥🙌🏻⭐️ Столько красоты, столько нового и классного - что сложно выразить

Ю Юдина Два монастыря: Свято-Георгиевский и Второ-Афонский Свято-Успенский Большой респект гиду сестре Галине. Всё интересно рассказала. Молитвы прочитала. Нас утешила и плхвалила. Монастыри недавней постройки. Но красивые. Пейзажи впечатляют. Рекомендую.