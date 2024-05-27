святыни – экскурсии в Пятигорске

Найдено 7 экскурсий в категории «святыни» в Пятигорске, цены от 1 200 ₽, скидки до 5%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Северная Осетия в мини-группе: Фиагдон, Даргавс, Кармадон +
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
14 часов
331 отзыв
Джип-тур Северная Осетия: красоты Кавказа
Получите незабываемые впечатления от мощи Кавказских гор, тайн древних крепостей и святилищ, а также вкуса настоящих осетинских пирогов
Начало: Мы уточним ваш адрес проживания в вотсапе/смс
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
5 000 за человека
Грозный и Шали: история и современность
Индивидуальная
12 часов
5 отзывов
Грозный и Шали: история и современность
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
20 000 за всё до 5 чел.
Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255 за всё до 4 чел.
Два монастыря: Свято-Георгиевский и Второ-Афонский Свято-Успенский
🚌 На автобусе
Групповая
5 часов
14 отзывов
Два монастыря: Свято-Георгиевский и Второ-Афонский Свято-Успенский
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Расписание: Вторник и воскресенье
Завтра в 13:15
11 июня в 13:15
1 200 за человека
Тур в горы на Плато Бермамыт
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
Тур в горы на Плато Бермамыт
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 000 за всё до 6 чел.
Обзор главных православных святынь и монастырей Северного Кавказа
Индивидуальная
7 часов
Обзор главных православных святынь и монастырей Северного Кавказа
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
10 500 за всё до 4 чел.
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Пятигорска
Индивидуальная
12 часов
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Пятигорска
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
23 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анастасия
    27 мая 2024
    Северная Осетия в мини-группе: Фиагдон, Даргавс, Кармадон +
    Очень интересная и впечатляющая экскурсия с очень замечательным гидом Георгием! Невероятная красота. Отдельное ему спасибо!) За незабываемые впечатления, аккуратное вождение
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    и фотографии. Я очень долго буду еще под впечатлением от этой поездки. Даже погода не смогла испортить впечатление от экскурсии. Георгий вы замечательный гид!!!!!

  • М
    Мария
    27 мая 2024
    Северная Осетия в мини-группе: Фиагдон, Даргавс, Кармадон +
    У нас был гид Константин, очень советую эту экскурсию именно с этим эрудированным, весёлым и отличным человеком. Нам с мужем очень понравилось, спасибо большое за незабываемые впечатления!
  • О
    Ольга
    10 марта 2024
    Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод
    Все очень понравилось. Вполне достаточно для первого знакомства. Спасибо Аркадию.
  • Н
    Наталья
    2 ноября 2023
    Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод
    Огромная благодарность Аркадию за интересную и насыщенную экскурсию! Это была наша первая поездка в КМВ, экскурсия прекрасно подходит для знакомства с регионом. Аркадий интересный рассказчик, приятный собеседник, увлеченный и знающий свой край человек, внимателен к туристам. Спасибо большое за экскурсию!
  • Е
    Евгения
    21 сентября 2023
    Грозный и Шали: история и современность
    Экскурсия супер Гид спасибо ему Все прекрасно
  • К
    Ключникова
    11 сентября 2023
    Два монастыря: Свято-Георгиевский и Второ-Афонский Свято-Успенский
    Замечательно, поездка не долгая, очень организованная. Заслуга экскурсовода, Галины Анатольевны. В группе были небольшие настроения, Галина Анатольевна ненавязчиво, тихо, своим спокойным голосом стала вести экскурсию, все замолчали, слушали с интересом, все разборки прекратились. Все вовремя добрались обратно
  • А
    Анастасия
    16 августа 2023
    Грозный и Шали: история и современность
    Это без шуток был лучший день в моей жизни 🔥🙌🏻⭐️ Столько красоты, столько нового и классного - что сложно выразить
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    все мои пережитые эмоции, я устала восхищаться)) но хотелось ещё и ещё. Андрей по настоящему влюбляет в Кавказ, однозначно рекомендую - это будет незабываемо 👌

  • Ю
    Юдина
    3 июля 2023
    Два монастыря: Свято-Георгиевский и Второ-Афонский Свято-Успенский
    Большой респект гиду сестре Галине. Всё интересно рассказала. Молитвы прочитала. Нас утешила и плхвалила. Монастыри недавней постройки. Но красивые. Пейзажи впечатляют. Рекомендую.
  • V
    Vasilisa
    19 января 2023
    Паломничество к мощам Святого Феодосия Кавказского
    Поездка была информативной динамичной. Экскурсия получилась познавательный. Оставляет желать лучшего сервис Спутника, тк очень неудобный сайт. Для оплаты и для связи. Следует подумать о туристам и улучшить для пользователей сайт

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «святыни»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Северная Осетия в мини-группе: Фиагдон, Даргавс, Кармадон +
  2. Грозный и Шали: история и современность
  3. Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод
  4. Два монастыря: Свято-Георгиевский и Второ-Афонский Свято-Успенский
  5. Тур в горы на Плато Бермамыт
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
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