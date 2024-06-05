Ночные прогулки и экскурсии Пятигорска

Найдено 27 экскурсий в категории «Ночные» в Пятигорске, цены от 3 000 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бештау: восхождение на любую из пяти вершин в удобное для вас время
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
37 отзывов
Индивидуальное восхождение на вершины горы Бештау с сюрпризом на вершине
Комфортный треккинг по высочайшей горе Кавказских Минеральных Вод. Выберите любую из пяти вершин и наслаждайтесь великолепными видами и интересными рассказами
Начало: В Пятигорске, Лермонтове, Железноводске или посёлк...
Сегодня в 03:00
Завтра в 03:00
от 48004 320 за всё до 3 чел.
Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
56 отзывов
Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски в Пятигорске
Встречайте первые лучи солнца на вершине Бештау в компании хаски. Незабываемый треккинг и чай среди облаков ждут вас
Начало: В Пятигорске
Сегодня в 03:00
13 июня в 07:00
от 5 000 за всё до 10 чел.
Рассвет на горе Бештау
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
128 отзывов
Рассвет на горе Бештау: незабываемое утро в горах
Путешествие на гору Бештау подарит вам незабываемые впечатления от восхода солнца. Прогулка по лесной тропе, горячий чай и легенды ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Пятигорске
13 июня в 02:30
20 июня в 02:30
от 4 800 за всё до 6 чел.
Ночная экскурсия по городам Кавминвод
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Ночная экскурсия по городам Кавминвод
Увидеть самые красивые места Пятигорска, Кисловодска, Железноводска и Ессентуков в свете огней
Завтра в 00:59
10 июня в 00:59
25 000 за всё до 7 чел.
Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
Совершить лёгкий треккинг на доступную вершину, с которой открываются изумительные виды
Начало: От места дуэли Лермонтова
14 июня в 18:00
16 июня в 08:00
от 3 000 за всё до 8 чел.
Древняя, средневековая и современная Осетия (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
13 отзывов
Древняя, средневековая и современная Осетия (из Пятигорска)
Увидеть воплощения истории в камне - скалистые каньоны, родовые башни и древний монастырь
Начало: С вашего отеля
Сегодня в 03:00
Завтра в 00:00
22 000 за всё до 4 чел.
Заповедный край Цейского ущелья
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
10 отзывов
Заповедный край Цейского ущелья
Оценить пейзажи альпийских лугов, горных вершин, Сказского ледника и окунуться в источник Бирагзанг
Начало: В городе Пятигорске
10 июня в 07:00
11 июня в 07:00
20 000 за всё до 4 чел.
В Ингушетию - гордую, красивую, легендарную
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
В Ингушетию - гордую, красивую, легендарную
Исследовать три башенных комплекса, перенестись в Средневековье и ощутить колорит края
Начало: С адреса
Сегодня в 10:00
Завтра в 08:00
22 000 за всё до 4 чел.
Чегемское ущелье на внедорожнике
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
9 отзывов
Чегемское ущелье на внедорожнике
Горные водопады, заброшенные турбазы, загадочное село Эльтюбю и поход к леднику Шаурту за один день
Начало: Из Пятигорска
Завтра в 09:00
10 июня в 08:00
22 000 за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт на рассвете, днем или на закате
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
163 отзыва
Восхождение на Плато Бермамыт: магия Кавказа
Исследуйте величие Кавказских гор, наслаждаясь панорамными видами и вдохновляющими пейзажами на Эльбрус
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 01:30
Завтра в 01:30
от 3 700 за человека
Кофе на вершине: рассветы и закаты на горе Машук
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Кофе на вершине: рассветы и закаты на горе Машук
Прогуляться в хорошей компании и наградить себя свежесваренным напитком
Начало: В Пятигорске
Сегодня в 03:30
Завтра в 03:30
от 3 340 за всё до 8 чел.
Высокогорный хайкинг - в Архыз с хаски
🚶 Пешая
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Высокогорный хайкинг - в Архыз с хаски
Пройтись живописными тропами, увидеть Дуккинские озёра и устроить пикник на высоте 2450 метров
Начало: на проспекте Калинина
Сегодня в 01:30
13 июня в 00:00
24 000 за всё до 4 чел.
В поход - на Шелудивую гору
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
В поход на Шелудивую гору: пикник с видом на кавказские вершины
Приглашаем вас на увлекательное путешествие на Шелудивую гору. Вас ждет не только восхождение, но и пикник с экзотическим чаем на вершине
Сегодня в 01:30
Завтра в 00:00
от 4 000 за всё до 10 чел.
Тур к водопадам Джилы-Су
🚶 Пешая
Мини-группа
12 часов
1 отзыв
Тур к водопадам Джилы-Су
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 300 за человека
Авто-путешествие из КМВ в Грозный из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Авто-путешествие из КМВ в Грозный из Пятигорска
Весь день на знакомство с историей 4-х республик и экскурсию по «городу Сунжи» - так говорят местные
Начало: В Пятигорске, Железноводске, Ессентуки. Из Кислово...
28 000 за всё до 3 чел.
Чегемские водопады и термы Гедуко
🚗 На машине
Индивидуальная
7.5 часов
Чегемские водопады и термы Гедуко
Отправиться в Кабардино-Балкарию за видами и расслаблением в источниках
Начало: У главного входа в парк «Цветник»
14 июня в 13:30
21 июня в 13:30
13 700 за всё до 3 чел.
Путешествие к водопадам Джилы-Су
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
Трансфер в Приэльбрусье из Минеральных Вод: ваше удобное путешествие
Выбирая наш трансфер, вы получаете не только комфортное путешествие, но и возможность насладиться красотами по пути в Приэльбрусье
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Приэльбрусье и озеро Гижгит
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Фотопрогулка
12 часов
Приэльбрусье и озеро Гижгит
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Тур в горы на Плато Бермамыт
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
Тур в горы на Плато Бермамыт
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 000 за всё до 6 чел.
Тур в горы на Язык Тролля с кальяном
Индивидуальная
8 часов
Тур в горы на Язык Тролля с кальяном
Начало: Аэропорт, ж/д, ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 8:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
27 000 за всё до 5 чел.
Путешествие на Эльбрус с посещением термальных источников
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
Путешествие на Эльбрус с посещением термальных источников
Подняться на великую гору и посетить самые живописные места Кавказа на автомобильной экскурсии
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 000 за всё до 4 чел.
Грозный, Аргун, Шали: путешествие из Пятигорска в сердце Чечни
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Грозный, Аргун, Шали: путешествие из Пятигорска в сердце Чечни
Увидеть три величественные мечети, знаменитый музей и услышать историю края
Начало: Адрес туриста
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
33 500 за всё до 4 чел.
Трансфер из аэропорта в Пятигорск + экскурсия по Железноводску
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
Трансфер из аэропорта в Пятигорск + экскурсия по Железноводску
С комфортом доехать до отеля, по пути заглянув в уютный курортный городок
Начало: В аэропорту Минеральные воды
Завтра в 06:00
10 июня в 06:00
8 200 за всё до 4 чел.
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Мини-группа
10 часов
Плато Бермамыт - открыть российский Гранд-Каньон
Оценить величественные виды Эльбруса и Кавказского хребта с одной из лучших панорамных площадок края
Начало: По адресу вашего проживания; пожалуйста, сообщите ...
Завтра в 07:00
10 июня в 02:00
3 500 за человека
Один день в Калмыкии: путешествие из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
Один день в Калмыкии: путешествие из Пятигорска
Золотой храм Будды Шакьямуни и его реликвии, этнопарк кочевников и знакомство с калмыцкой кухней
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
29 000 за всё до 4 чел.
Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Пятигорска)
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
Туда и обратно: восхождение на гору Железная (из Пятигорска)
Забраться на гору по экотропе, узнать об её истории и природе
Сегодня в 08:00
11 июня в 08:00
42703 630 за всё до 4 чел.
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Пятигорска
Индивидуальная
12 часов
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Пятигорска
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
23 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    5 июня 2024
    Рассвет на горе Бештау
    Очень красивый мини-поход! Для меня оказался совсем не простой, но ради таких видов и эмоций стоит подняться. Спасибо Николаю, за сопровождение, красивые фотографии и поддержку!
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Кофе на вершине: рассветы и закаты на горе Машук
    Сегодня я и мои 2 сына 9 и 13 лет наблюдали удивительный закат с горы Машук🥰 пили свежесваренный кофе в
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    турке на горелке, мальчишек Александр угостил лимонадом, и всё это дело заедали восточными, местными сладостями😋 На обратном пути посетили место дуэли Лермонтова. Огромное спасибо, нашему гиду👏Он смог заинтересовать не только меня интересными легендами и познавательными фактами, но и моих мальчишек!!!))) Все мы были в восторге от проведенного вечера🎉Сыновья задавали много вопросов по теме и без, и на все получили ответы🙌 Дома всë в красках пересказывали бабушке, сказали что дядя был очень классный и у них было впечатление, что они его давно знают🤩 Кто решит интересно провести время- советую!!! Будем следующий раз в Пятегорске - обязательно воспользуюсь услугами Александра в других экскурсиях🙌

    Сегодня я и мои 2 сына 9 и 13 лет наблюдали удивительный закат с горы Машук🥰Сегодня я и мои 2 сына 9 и 13 лет наблюдали удивительный закат с горы Машук🥰Сегодня я и мои 2 сына 9 и 13 лет наблюдали удивительный закат с горы Машук🥰
  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски
    Отличное начало дня!!! Подъем начинается когда ещё темно, и здесь очень помогает мохнатый проводник! Тони и Элвин прекрасно знают как
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    лучше пройти! Рассвет на высоте 1400 метров это волшебство! Прекрасный пейзаж, чувство свободы и красоты мира! Но конечно надо понимать что это не подъем на канатке, а подъем своими ножками с крутыми подъёмами и спусками, которые легко даются если на тебе треккинговые кроссовки:)

  • В
    Валентина
    29 мая 2024
    Рассвет на горе Бештау
    Спасибо большое Николаю, нашему гиду-проводнику на вершину горы Бештау! Это было интересное приключение. Теперь у нас есть очень крутые фотографии и море эмоций надолго!
    Спасибо большое Николаю, нашему гиду-проводнику на вершину горы Бештау! Это было интересное приключение. Теперь у нас
  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
    Поднимались на Машук, чтобы увидеть рассвет, и погода нам благоволила. Была небольшая дымка, но так даже удобнее смотреть на появляющееся
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    солнышко. Кирилл любезно забрал нас от места проживания, учёл особенности экскурсантов, а на вершине горы угостил ароматным чаем с вкусняшками. Запоминающийся опыт и первые покоренные почти 1000 м сына. Мы остались довольны! Столь ранний подъем себя оправдал)))

    Поднимались на Машук, чтобы увидеть рассвет, и погода нам благоволила. Была небольшая дымка, но так даже удобнее смотреть на появляющееся солнышко
  • М
    Марина
    27 мая 2024
    Высокогорный хайкинг - в Архыз с хаски
    27 мая поднимались к водопаду Терскол в Приэльбрусье с двумя очаровательными хасками и с семьей, 2 взрослых, 2 подростков. Артем
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    все прекрасно организовал, заранее мы договорились и выбрали маршрут и не прогадали. Была прекрасная погода, водопад очень очень красивый. Маршрут не сложный, немножечко в конце попыхтели, но оно того стоило. ездили на комфортабельном авто уаз патриот - быстрая, безопасная, шустрая:) Артем веселый, гостеприимный, все рассказал, вкусные места показал, красивые кадры сделал! Спасибо большое за организацию нашего маршрута и незабываемого путешествия: мы увозим домой яркие фото и воспоминания на всю жизнь. А маршрут - красота! Рекомендую!

  • Н
    Наталия
    24 мая 2024
    Плато Бермамыт на рассвете, днем или на закате
    Экскурсия 24.05.24г. с Владимиром. Я осталась в полном восторге. Это лучшая экскурсия из Пятигорска из 4, на которые я съездила.
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    Все классные, но эта особенная. Красота природы, нетронутой человеком, завораживает. Плато Бермамыт я буду еще долго вспоминать и советовать своим друзьям там побывать! Благодарю! Одевайтесь теплее.

  • Е
    Елена
    22 мая 2024
    Рассвет на горе Бештау
    Всем любителям рассветов, романтики, душевности, в обязательном порядке необходимо сделать свое утро одним из лучших!🩷🫶🏻 Обязательно берите услугу фото-видео съемку-не
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    жмотьтесь))) поверьте! Когда будете подниматься, вы сконцентрированы на самом процессе, не будете отвлекаться на свой телефон, просто уберите его и забудьте на время! Первая эмоция-это ваше восхождение и наслаждение увиденным Вторая эмоция, вторая волна кайфа-получение видео-кино о твоем восхождении💙 Благодарность Николаю-сосредоточенному, доброму нашему путеводителю Данко💙🫶🏻 Благодарность Ксении-чудесной, доброй, светлой, лучезарной красотке! Организатор 100% и волшебный оператор🩷🫶🏻

    Всем любителям рассветов, романтики, душевности, в обязательном порядке необходимо сделать свое утро одним из лучших!🩷🫶🏻 Обязательно
  • И
    Илона
    21 мая 2024
    Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
    Это было просто отлично! Я не знаю, где вы еще сможете найти такого классного, интересного и чуткого гида (спойлер: не
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    найдете). Поднимались с ребенком 11 лет. Легко, весело, много болтали. Посмотрели закат, попили чай с местными травами. Спасибо огромное Кириллу 🫶🏻

    Это было просто отлично! Я не знаю, где вы еще сможете найти такого классного, интересного иЭто было просто отлично! Я не знаю, где вы еще сможете найти такого классного, интересного иЭто было просто отлично! Я не знаю, где вы еще сможете найти такого классного, интересного и
  • М
    Мария
    20 мая 2024
    Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски
    Это конечно было невероятно. Поначалу даже страшно, Бештау такая высокая гора показалось для первого раза) я шла в паре с
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    хаски Тони, который мне очень помогал при подъеме в гору. Нужно конечно рассчитывать свои силы, дорога не легкая. Спасибо проводнику Артему, хаски Тони и девочкам которые были в группе. Такое точно не забудешь:)

    Это конечно было невероятно. Поначалу даже страшно, Бештау такая высокая гора показалось для первого раза) яЭто конечно было невероятно. Поначалу даже страшно, Бештау такая высокая гора показалось для первого раза) яЭто конечно было невероятно. Поначалу даже страшно, Бештау такая высокая гора показалось для первого раза) яЭто конечно было невероятно. Поначалу даже страшно, Бештау такая высокая гора показалось для первого раза) яЭто конечно было невероятно. Поначалу даже страшно, Бештау такая высокая гора показалось для первого раза) яЭто конечно было невероятно. Поначалу даже страшно, Бештау такая высокая гора показалось для первого раза) я

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Ночные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 27
  1. Бештау: восхождение на любую из пяти вершин в удобное для вас время
  2. Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски
  3. Рассвет на горе Бештау
  4. Ночная экскурсия по городам Кавминвод
  5. Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
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