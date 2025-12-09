Начинаем с знаменитого озера «Провалъ» Наша экскурсия начнётся у визитной карточки города — таинственного бирюзового озера «Провалъ» в недрах горы. Далее мы увидим «Бестыжие ванны» и прогуляемся по очаровательному бульвару Гагарина среди уютных дач дореволюционной эпохи. Места силы и горные панорамы Вы пройдёте по тенистым дорожкам Еммануэлевского парка, услышите мелодию ветра у ротонды Эолова Арфа и почувствуете уединение в гроте Лермонтова. С Академической галереи на горе Горячей откроются величественные виды Кавказа, а с Китайской беседки — панорама всего города. Архитектура и душа города Мы осторожно заглянем в курортную жизнь XIX века у здания Городской Ресторации, ощутим спокойствие у Спасского собора и погуляем по живому сердцу Пятигорска — парку «Цветник». Городские тайны и традиции За 2,5 часа вы не только увидите главные символы города, но и услышите редкие истории: почему Остап Бендер продавал билеты в «Провалъ», что скрывают Бесстыжие ванны и где Лермонтов организовал бал накануне дуэли. Мы поговорим о традициях питья минеральной воды, узнаем, что такое «питейники», и загадаем желания в правильных точках. Важная информация:

Наличие удобной обуви и одежды обязательно • Экскурсия проводится в любое время года и при любой погоде • По понедельникам озеро «Провалъ» недоступно для посещения.