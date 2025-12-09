Приглашаю вас в путешествие по Пятигорску, где вы сможете ощутить гармонию природы, открыть для себя богатую историю города и познакомиться с его курортным наследием.
В программе - самые колоритные уголки: озеро «Провал», бульвар Гагарина, «Бестыжие ванны», Эолова арфа, грот Лермонтова, Академическая галерея и уютный парк «Цветник».
Описание экскурсии
Начинаем с знаменитого озера «Провалъ» Наша экскурсия начнётся у визитной карточки города — таинственного бирюзового озера «Провалъ» в недрах горы. Далее мы увидим «Бестыжие ванны» и прогуляемся по очаровательному бульвару Гагарина среди уютных дач дореволюционной эпохи. Места силы и горные панорамы Вы пройдёте по тенистым дорожкам Еммануэлевского парка, услышите мелодию ветра у ротонды Эолова Арфа и почувствуете уединение в гроте Лермонтова. С Академической галереи на горе Горячей откроются величественные виды Кавказа, а с Китайской беседки — панорама всего города. Архитектура и душа города Мы осторожно заглянем в курортную жизнь XIX века у здания Городской Ресторации, ощутим спокойствие у Спасского собора и погуляем по живому сердцу Пятигорска — парку «Цветник». Городские тайны и традиции За 2,5 часа вы не только увидите главные символы города, но и услышите редкие истории: почему Остап Бендер продавал билеты в «Провалъ», что скрывают Бесстыжие ванны и где Лермонтов организовал бал накануне дуэли. Мы поговорим о традициях питья минеральной воды, узнаем, что такое «питейники», и загадаем желания в правильных точках. Важная информация:
Наличие удобной обуви и одежды обязательно • Экскурсия проводится в любое время года и при любой погоде • По понедельникам озеро «Провалъ» недоступно для посещения.
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги экскурсовода
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Провал
Завершение: Памятник Лермонтова
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
