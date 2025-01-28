О Ольга Отличная экскурсия! Мы с мужем получили истинное удовольствие от знакомства с Пятигорском: прекрасно построен маршрут, интересный рассказ, чувствуется, что Александр любит свой город и делится этим с нами! 4 часа пролетели незаметно!

А Андрей читать дальше мы посетили все знаковые места Пятигорска, включая "дом с приведениями", православный храм и некрополь где был похоронен Лермонтов. Хочется отметить, что гид -патриот своего города, очень любит его и даёт нестандартную информацию о нём. Бонусом было посещение ворот любви в день нашего 23-х летия совместной жизни, случайно, но приятно. Александр помог нам сделать совместные фото и подарил прекрасный видеоролик о Пятигорске с высоты птичьего полёта. Спасибо Александру, он сделал наш день. Были с супругой на обзорной индивидуальной экскурсии с Александром 26.01.25. Не смотря на капризы природы экскурсия получилась интересной и познавательный. В дружеской атмосфере, с горячим чаем и с чувством юмора

Наталья Прекрасно прогулялись по Пятигорску. С Александром было ощущение, как будто приехали в гости к другу) Посмотрели все памятные места и красивые виды. Спасибо, Александр за экскурсию, горный чай и доброжелательную атмосферу!

Светлана Продуманный маршрут. Информация структурирована и не перегружена. Александр - клиентоориентированный гид: учел состав группы (в т. ч. подростки, которых нужно заинтересовать). Уверенный и опытный водитель. Экскурсия была организована и проведена на отлично. Рекомендую.

Елена Спасибо Александру за позитив и прекрасную подачу информации! Маршрут продуман идеально! Отдельное спасибо за чай! Рекомендую данную экскурсию на 300%! Александр вам удачи во всех начинаниях!

Мария Александр очень классный гид, интересно было всем. 100% рекомендуем этого человека. Просто приятный и очень эрудированный.

А Андрей Экскурсия прошла замечательно, все интересно было рассказано! Александр восхитительный гид! Спасибо ему за прекрасный вечер по Пятигорску. Однозначно рекомендую.

Д Дмитрий читать дальше живую экскурсию, непринужденное общение и про этом хорошую информативность. Что удивительно, за почти 4-х часовую экскурсию не дал заскучать детям 8 и 14 лет, смог их увлечь и завладеть вниманием. Рекомендую! Хотелось получить в попутчики экскурсовода не со скучными академическими знаниями, а местного жителя, хорошо знающего и любящего свой город. По итогу так и оказалось. Спасибо огромное Александру за веселую и

Елена Очень благодарны гиду Александру за чудесную экскурсию по Пятигорску 4 января 2025 г. Были на экскурсии с внучкой 9 лет. Главные достопримечательности города, интересная подача материала, доброжелательное отношение, горячий чай и угощения. Мы в восторге! Очень рекомендуем!!!

С Спикова Приятный экскурсовод, любящий свой город познакомил нас с достопримечательностями Пятигорска. Благодаря ему мы тоже полюбили этот город. Хочется отметить пунктуальность, хорошую организацию и отзывчивость гида

А Алёна Сегодня, в день рождения моего мужа, Александр провёл для нашей компании замечательную, душевную и очень содержательную экскурсию! Человек, любящий и хранящий историю замечательного города Пятигорска! Было интересно, местами очень весело, местами грустно, но таково прошлое Пятигорска и его выдающихся жителей… Александр, спасибо за чай, за тёплое отношение, ну и что за малявкой присмотрели)))

Сергей Александр весьма приятный и увлеченный человек. Много интересного и необычного узнал о городе и его истории. А также легенды, тайны и загадки. Спасибо за экскурсию!

Л Любовь Хорошо подготовленная и проведенная экскурсия. Посетили все значимые объекты города. Узнали много Интересного из жизни Лермонтова. Александр хороший рассказчик и знаток Пятигорска. 😊

Светлана читать дальше любящий и знающий свою родину! Запланировали экскурсию на 9 ч утра, Александр позвонил накануне, обговорить детали встречи и когда узнал, что мы прилетаем в 6 ч утра тут же скорректировал экскурсию. Встретил нас в аэропорту сразу по прилёту. И уже в 6 ч утра началось наше знакомство с этим удивительным городом. Мы грелись горячим горным чаем, которым, любезно нас угощал Александр, с разными вкусняшками и встречали рассвет на Машуке в китайской беседке. Гуляли по Цветнику, слушали пение арфы в эоловой, глазели на купающихся в бесстыжих ваннах, продавали билеты с Кисой на Провал, вспомнили Лермонтова, загадали желание в воротах Солнца (любви). Услышали об истории Пятигорска и о его настоящем, рассматривали архитектуру города. Так же познакомил нас Александр с легендами и мифами Кавказа. Отмечу, что в Пятигорске не впервые, но с Александром открыла город для себя с новой стороны. Спасибо, за душевное, тёплое общение, за профессионализм, за любовь к своей родине! Удачи! Мы в восторге от путешествия по замечательному гостеприимному Пятигорску и в восхищении от гида, который познакомил нас с этим городом и его достопримечательностями@ Александр настоящий, душевный очень харизматичный молодой человек,