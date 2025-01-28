Здравствуй, Пятигорск

Откройте для себя Пятигорск с его историей и культурой. Посетите парк «Цветник», Эолову арфу и другие достопримечательности за 3 часа
Экскурсия по Пятигорску предлагает уникальную возможность увидеть знаменитые места, такие как парк «Цветник», кофейня Гукасова и Эолова арфа. Узнайте интересные факты о жизни в Кавминводах и прикоснитесь к архитектурным шедеврам. Путешествие проходит в комфортной атмосфере, с перемещением на автомобиле Hyundai i40. Это отличный способ провести время и узнать больше о культуре и истории региона
5
22 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальные исторические места
  • 🚗 Комфортное перемещение на авто
  • 📚 Интересные факты и истории
  • 🏛️ Архитектурные шедевры
  • 🌿 Природные красоты
Здравствуй, Пятигорск
Здравствуй, Пятигорск
Здравствуй, Пятигорск
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00

Что можно увидеть

  • Парк «Цветник»
  • Эолова арфа
  • Кофейня Гукасова
  • Китайская беседка
  • Скульптура «Орел»
  • Дача Эльзы

Описание экскурсии

За 3 часа вы:

  • Побываете в старинном парке «Цветник», где гулял Пушкин
  • Полюбуетесь зданием кофейни начала 20 века в стиле модерн
  • Услышите таинственные сюжеты, связанные с дачей Эльзы
  • Прикоснётесь к архитектурным шедеврам братьев Бернардацци
  • Раскроете, как на кавказской земле появилась Китайская беседка
  • Увидите Эолову арфу и скульптуру «Орел»
  • Узнаете, где просил милостыню Киса Воробьянинов из романа «12 стульев»
  • Посетите место гибели Лермонтова

И это ещё не всё!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Между удалёнными объектами мы будем перемещаться на авто Hyundai i40

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У парка «Цветник»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Фотографии от путешественников

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О
28 янв 2025
Отличная экскурсия! Мы с мужем получили истинное удовольствие от знакомства с Пятигорском: прекрасно построен маршрут, интересный рассказ, чувствуется, что Александр любит свой город и делится этим с нами! 4 часа пролетели незаметно!
А
26 янв 2025
Были с супругой на обзорной индивидуальной экскурсии с Александром 26.01.25. Не смотря на капризы природы экскурсия получилась интересной и познавательный. В дружеской атмосфере, с горячим чаем и с чувством юмора
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мы посетили все знаковые места Пятигорска, включая "дом с приведениями", православный храм и некрополь где был похоронен Лермонтов. Хочется отметить, что гид -патриот своего города, очень любит его и даёт нестандартную информацию о нём. Бонусом было посещение ворот любви в день нашего 23-х летия совместной жизни, случайно, но приятно. Александр помог нам сделать совместные фото и подарил прекрасный видеоролик о Пятигорске с высоты птичьего полёта. Спасибо Александру, он сделал наш день.

Наталья
18 янв 2025
Прекрасно прогулялись по Пятигорску. С Александром было ощущение, как будто приехали в гости к другу) Посмотрели все памятные места и красивые виды. Спасибо, Александр за экскурсию, горный чай и доброжелательную атмосферу!
Прекрасно прогулялись по Пятигорску. С Александром было ощущение, как будто приехали в гости к другу) ПосмотрелиПрекрасно прогулялись по Пятигорску. С Александром было ощущение, как будто приехали в гости к другу) ПосмотрелиПрекрасно прогулялись по Пятигорску. С Александром было ощущение, как будто приехали в гости к другу) ПосмотрелиПрекрасно прогулялись по Пятигорску. С Александром было ощущение, как будто приехали в гости к другу) ПосмотрелиПрекрасно прогулялись по Пятигорску. С Александром было ощущение, как будто приехали в гости к другу) ПосмотрелиПрекрасно прогулялись по Пятигорску. С Александром было ощущение, как будто приехали в гости к другу) ПосмотрелиПрекрасно прогулялись по Пятигорску. С Александром было ощущение, как будто приехали в гости к другу) Посмотрели
Светлана
13 янв 2025
Продуманный маршрут. Информация структурирована и не перегружена. Александр - клиентоориентированный гид: учел состав группы (в т. ч. подростки, которых нужно заинтересовать). Уверенный и опытный водитель. Экскурсия была организована и проведена на отлично. Рекомендую.
Продуманный маршрут. Информация структурирована и не перегружена. Александр - клиентоориентированный гид: учел состав группы (в т.Продуманный маршрут. Информация структурирована и не перегружена. Александр - клиентоориентированный гид: учел состав группы (в т.Продуманный маршрут. Информация структурирована и не перегружена. Александр - клиентоориентированный гид: учел состав группы (в т.Продуманный маршрут. Информация структурирована и не перегружена. Александр - клиентоориентированный гид: учел состав группы (в т.Продуманный маршрут. Информация структурирована и не перегружена. Александр - клиентоориентированный гид: учел состав группы (в т.Продуманный маршрут. Информация структурирована и не перегружена. Александр - клиентоориентированный гид: учел состав группы (в т.Продуманный маршрут. Информация структурирована и не перегружена. Александр - клиентоориентированный гид: учел состав группы (в т.Продуманный маршрут. Информация структурирована и не перегружена. Александр - клиентоориентированный гид: учел состав группы (в т.Продуманный маршрут. Информация структурирована и не перегружена. Александр - клиентоориентированный гид: учел состав группы (в т.Продуманный маршрут. Информация структурирована и не перегружена. Александр - клиентоориентированный гид: учел состав группы (в т.
Елена
11 янв 2025
Спасибо Александру за позитив и прекрасную подачу информации! Маршрут продуман идеально! Отдельное спасибо за чай! Рекомендую данную экскурсию на 300%! Александр вам удачи во всех начинаниях!
Спасибо Александру за позитив и прекрасную подачу информации! Маршрут продуман идеально! Отдельное спасибо за чай! РекомендуюСпасибо Александру за позитив и прекрасную подачу информации! Маршрут продуман идеально! Отдельное спасибо за чай! РекомендуюСпасибо Александру за позитив и прекрасную подачу информации! Маршрут продуман идеально! Отдельное спасибо за чай! РекомендуюСпасибо Александру за позитив и прекрасную подачу информации! Маршрут продуман идеально! Отдельное спасибо за чай! РекомендуюСпасибо Александру за позитив и прекрасную подачу информации! Маршрут продуман идеально! Отдельное спасибо за чай! РекомендуюСпасибо Александру за позитив и прекрасную подачу информации! Маршрут продуман идеально! Отдельное спасибо за чай! РекомендуюСпасибо Александру за позитив и прекрасную подачу информации! Маршрут продуман идеально! Отдельное спасибо за чай! РекомендуюСпасибо Александру за позитив и прекрасную подачу информации! Маршрут продуман идеально! Отдельное спасибо за чай! Рекомендую
Мария
9 янв 2025
Александр очень классный гид, интересно было всем. 100% рекомендуем этого человека. Просто приятный и очень эрудированный.
Александр очень классный гид, интересно было всем. 100% рекомендуем этого человека. Просто приятный и очень эрудированный.Александр очень классный гид, интересно было всем. 100% рекомендуем этого человека. Просто приятный и очень эрудированный.Александр очень классный гид, интересно было всем. 100% рекомендуем этого человека. Просто приятный и очень эрудированный.Александр очень классный гид, интересно было всем. 100% рекомендуем этого человека. Просто приятный и очень эрудированный.Александр очень классный гид, интересно было всем. 100% рекомендуем этого человека. Просто приятный и очень эрудированный.Александр очень классный гид, интересно было всем. 100% рекомендуем этого человека. Просто приятный и очень эрудированный.Александр очень классный гид, интересно было всем. 100% рекомендуем этого человека. Просто приятный и очень эрудированный.Александр очень классный гид, интересно было всем. 100% рекомендуем этого человека. Просто приятный и очень эрудированный.Александр очень классный гид, интересно было всем. 100% рекомендуем этого человека. Просто приятный и очень эрудированный.
А
8 янв 2025
Экскурсия прошла замечательно, все интересно было рассказано! Александр восхитительный гид! Спасибо ему за прекрасный вечер по Пятигорску. Однозначно рекомендую.
Экскурсия прошла замечательно, все интересно было рассказано! Александр восхитительный гид! Спасибо ему за прекрасный вечер поЭкскурсия прошла замечательно, все интересно было рассказано! Александр восхитительный гид! Спасибо ему за прекрасный вечер поЭкскурсия прошла замечательно, все интересно было рассказано! Александр восхитительный гид! Спасибо ему за прекрасный вечер по
Д
8 янв 2025
Хотелось получить в попутчики экскурсовода не со скучными академическими знаниями, а местного жителя, хорошо знающего и любящего свой город. По итогу так и оказалось. Спасибо огромное Александру за веселую и
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живую экскурсию, непринужденное общение и про этом хорошую информативность. Что удивительно, за почти 4-х часовую экскурсию не дал заскучать детям 8 и 14 лет, смог их увлечь и завладеть вниманием. Рекомендую!

Елена
7 янв 2025
Очень благодарны гиду Александру за чудесную экскурсию по Пятигорску 4 января 2025 г. Были на экскурсии с внучкой 9 лет. Главные достопримечательности города, интересная подача материала, доброжелательное отношение, горячий чай и угощения. Мы в восторге! Очень рекомендуем!!!
С
6 янв 2025
Приятный экскурсовод, любящий свой город познакомил нас с достопримечательностями Пятигорска. Благодаря ему мы тоже полюбили этот город. Хочется отметить пунктуальность, хорошую организацию и отзывчивость гида
А
29 дек 2024
Сегодня, в день рождения моего мужа, Александр провёл для нашей компании замечательную, душевную и очень содержательную экскурсию! Человек, любящий и хранящий историю замечательного города Пятигорска! Было интересно, местами очень весело, местами грустно, но таково прошлое Пятигорска и его выдающихся жителей… Александр, спасибо за чай, за тёплое отношение, ну и что за малявкой присмотрели)))
Сергей
5 дек 2024
Александр весьма приятный и увлеченный человек. Много интересного и необычного узнал о городе и его истории. А также легенды, тайны и загадки. Спасибо за экскурсию!
Л
18 ноя 2024
Хорошо подготовленная и проведенная экскурсия. Посетили все значимые объекты города. Узнали много Интересного из жизни Лермонтова. Александр хороший рассказчик и знаток Пятигорска. 😊
Светлана
18 ноя 2024
Мы в восторге от путешествия по замечательному гостеприимному Пятигорску и в восхищении от гида, который познакомил нас с этим городом и его достопримечательностями@ Александр настоящий, душевный очень харизматичный молодой человек,
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любящий и знающий свою родину! Запланировали экскурсию на 9 ч утра, Александр позвонил накануне, обговорить детали встречи и когда узнал, что мы прилетаем в 6 ч утра тут же скорректировал экскурсию. Встретил нас в аэропорту сразу по прилёту. И уже в 6 ч утра началось наше знакомство с этим удивительным городом. Мы грелись горячим горным чаем, которым, любезно нас угощал Александр, с разными вкусняшками и встречали рассвет на Машуке в китайской беседке. Гуляли по Цветнику, слушали пение арфы в эоловой, глазели на купающихся в бесстыжих ваннах, продавали билеты с Кисой на Провал, вспомнили Лермонтова, загадали желание в воротах Солнца (любви). Услышали об истории Пятигорска и о его настоящем, рассматривали архитектуру города. Так же познакомил нас Александр с легендами и мифами Кавказа. Отмечу, что в Пятигорске не впервые, но с Александром открыла город для себя с новой стороны. Спасибо, за душевное, тёплое общение, за профессионализм, за любовь к своей родине! Удачи!

Мы в восторге от путешествия по замечательному гостеприимному Пятигорску и в восхищении от гида, который познакомилМы в восторге от путешествия по замечательному гостеприимному Пятигорску и в восхищении от гида, который познакомилМы в восторге от путешествия по замечательному гостеприимному Пятигорску и в восхищении от гида, который познакомилМы в восторге от путешествия по замечательному гостеприимному Пятигорску и в восхищении от гида, который познакомилМы в восторге от путешествия по замечательному гостеприимному Пятигорску и в восхищении от гида, который познакомил
О
13 ноя 2024
Благодарим Александра за увлекательную экскурсию по городу, интересный, лёгкий и непринужденный рассказ о Пятигорске, а также за приятный бонус в виде чая и сладостей.

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