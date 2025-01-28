Экскурсия по Пятигорску предлагает уникальную возможность увидеть знаменитые места, такие как парк «Цветник», кофейня Гукасова и Эолова арфа. Узнайте интересные факты о жизни в Кавминводах и прикоснитесь к архитектурным шедеврам. Путешествие проходит в комфортной атмосфере, с перемещением на автомобиле Hyundai i40. Это отличный способ провести время и узнать больше о культуре и истории региона
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- 🌿 Природные красоты
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00
Что можно увидеть
- Парк «Цветник»
- Эолова арфа
- Кофейня Гукасова
- Китайская беседка
- Скульптура «Орел»
- Дача Эльзы
Описание экскурсии
За 3 часа вы:
- Побываете в старинном парке «Цветник», где гулял Пушкин
- Полюбуетесь зданием кофейни начала 20 века в стиле модерн
- Услышите таинственные сюжеты, связанные с дачей Эльзы
- Прикоснётесь к архитектурным шедеврам братьев Бернардацци
- Раскроете, как на кавказской земле появилась Китайская беседка
- Увидите Эолову арфу и скульптуру «Орел»
- Узнаете, где просил милостыню Киса Воробьянинов из романа «12 стульев»
- Посетите место гибели Лермонтова
И это ещё не всё!
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Между удалёнными объектами мы будем перемещаться на авто Hyundai i40
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У парка «Цветник»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Пятигорске
Провели экскурсии для 91 туриста
Здравствуйте! Мы команда гидов, состоящая из коренных жителей Пятигорска. Любим и ценим свой город. С радостью расскажем вам о его достопримечательностях, культуре, традициях и повседневной жизни.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 22 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
О
Ольга
28 янв 2025
Отличная экскурсия! Мы с мужем получили истинное удовольствие от знакомства с Пятигорском: прекрасно построен маршрут, интересный рассказ, чувствуется, что Александр любит свой город и делится этим с нами! 4 часа пролетели незаметно!
А
Андрей
26 янв 2025
Были с супругой на обзорной индивидуальной экскурсии с Александром 26.01.25. Не смотря на капризы природы экскурсия получилась интересной и познавательный. В дружеской атмосфере, с горячим чаем и с чувством юмора
Наталья
18 янв 2025
Прекрасно прогулялись по Пятигорску. С Александром было ощущение, как будто приехали в гости к другу) Посмотрели все памятные места и красивые виды. Спасибо, Александр за экскурсию, горный чай и доброжелательную атмосферу!
Светлана
13 янв 2025
Продуманный маршрут. Информация структурирована и не перегружена. Александр - клиентоориентированный гид: учел состав группы (в т. ч. подростки, которых нужно заинтересовать). Уверенный и опытный водитель. Экскурсия была организована и проведена на отлично. Рекомендую.
Елена
11 янв 2025
Спасибо Александру за позитив и прекрасную подачу информации! Маршрут продуман идеально! Отдельное спасибо за чай! Рекомендую данную экскурсию на 300%! Александр вам удачи во всех начинаниях!
Мария
9 янв 2025
Александр очень классный гид, интересно было всем. 100% рекомендуем этого человека. Просто приятный и очень эрудированный.
А
Андрей
8 янв 2025
Экскурсия прошла замечательно, все интересно было рассказано! Александр восхитительный гид! Спасибо ему за прекрасный вечер по Пятигорску. Однозначно рекомендую.
Д
Дмитрий
8 янв 2025
Хотелось получить в попутчики экскурсовода не со скучными академическими знаниями, а местного жителя, хорошо знающего и любящего свой город. По итогу так и оказалось. Спасибо огромное Александру за веселую и
Елена
7 янв 2025
Очень благодарны гиду Александру за чудесную экскурсию по Пятигорску 4 января 2025 г. Были на экскурсии с внучкой 9 лет. Главные достопримечательности города, интересная подача материала, доброжелательное отношение, горячий чай и угощения. Мы в восторге! Очень рекомендуем!!!
С
Спикова
6 янв 2025
Приятный экскурсовод, любящий свой город познакомил нас с достопримечательностями Пятигорска. Благодаря ему мы тоже полюбили этот город. Хочется отметить пунктуальность, хорошую организацию и отзывчивость гида
А
Алёна
29 дек 2024
Сегодня, в день рождения моего мужа, Александр провёл для нашей компании замечательную, душевную и очень содержательную экскурсию! Человек, любящий и хранящий историю замечательного города Пятигорска! Было интересно, местами очень весело, местами грустно, но таково прошлое Пятигорска и его выдающихся жителей… Александр, спасибо за чай, за тёплое отношение, ну и что за малявкой присмотрели)))
Сергей
5 дек 2024
Александр весьма приятный и увлеченный человек. Много интересного и необычного узнал о городе и его истории. А также легенды, тайны и загадки. Спасибо за экскурсию!
Л
Любовь
18 ноя 2024
Хорошо подготовленная и проведенная экскурсия. Посетили все значимые объекты города. Узнали много Интересного из жизни Лермонтова. Александр хороший рассказчик и знаток Пятигорска. 😊
Светлана
18 ноя 2024
Мы в восторге от путешествия по замечательному гостеприимному Пятигорску и в восхищении от гида, который познакомил нас с этим городом и его достопримечательностями@ Александр настоящий, душевный очень харизматичный молодой человек,
О
Ольга
13 ноя 2024
Благодарим Александра за увлекательную экскурсию по городу, интересный, лёгкий и непринужденный рассказ о Пятигорске, а также за приятный бонус в виде чая и сладостей.
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