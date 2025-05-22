Погрузитесь в уникальную атмосферу курортного Пятигорска, исследуя его исторические районы и живописные уголки
Пятигорск - город с богатым курортным прошлым, привлекающий туристов своей историей и красотами.
В ходе экскурсии «Курортные истории Пятигорска» вы познакомитесь с историей создания курортных районов, узнаете о Водяном обществе и читать дальшеуменьшить
его роли в жизни города.
Мы расскажем о повседневной жизни его участников, покажем уникальные дачи 19 века, раскроем секреты Машукского заповедника, озера Провал и других значимых мест.
Вас ждут увлекательные рассказы о том, как строился курорт, какие порядки действовали для отдыхающих, как работала местная администрация и как функционировал городской транспорт.
Вы узнаете о первых казенных домах, аптеках, банях и библиотеках, а также о малоизвестных фактах из жизни города.
По желанию, вы сможете продегустировать минеральную воду и добавить в программу посещение канатной дороги на Машук, музей Лермонтова, Елизаветинский и Нагорный парки, парк Цветник. Экскурсию проведет опытный гид, который сделает ваше путешествие по Пятигорску незабываемым
📚 Узнайте уникальные факты о курортной жизни и истории города
🌲 Прогулка по живописным тропинкам Машукского заповедника
💧 Посещение бирюзового озера Провал с возможностью дегустации минеральной воды
🏛️ Экскурсия включает малоизвестные исторические события и интересные личности
🎭 Возможность увидеть место дуэли Лермонтова и Мартынова
🏞️ По желанию добавляем посещение канатной дороги и парков
👥 Индивидуальный подход и внимание к деталям от опытного гида
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучше всего посещать экскурсию с мая по сентябрь, когда погода наиболее комфортная для прогулок на свежем воздухе. В эти месяцы вы сможете насладиться всей красотой природы и историческими местами. В апреле и октябре также можно посетить Пятигорск, но стоит учитывать возможные дожди. Зимой экскурсия тоже доступна, но стоит быть готовым к прохладной погоде.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Машукский заповедник
Озеро Провал
Беседка Эолова арфа
Место дуэли Лермонтова и Мартынова
Описание экскурсии
Нескучные истории
Вы узнаете, как строился курорт, какие порядки действовали для отдыхающих, как работала местная администрация и как функционировал городской транспорт. А также как появились первые казенные дома, аптеки, бани и библиотеки. Поделимся мы и малоизвестными фактами! Вы услышите, какие поединки устраивали между собой домовладельцы, кто взимал по 2 копейки за каждую жалобу, какие нравы царили среди извозчиков и кто из пятигорских аптекарей повез кефир Ленину.
Машукский заповедник, озеро Провал и не только
Мы посетим живописные места, связанные с курортной жизнью города. Погуляем по Машукскому заповеднику и осмотрим дачный поселок 19 века, расположенный на склоне горы. Пройдем по тропинкам хвойного леса до сероводородного бирюзового озера Провал и увидим, где принимали ванны участники Водяного общества. По желанию, вы сможете продегустировать минеральную воду. Кроме того, мы покажем вам беседку Эолова арфа и место дуэли Лермонтова и Мартынова.
Организационные детали
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
По желанию мы можем добавить в программу: канатную дорогу на Машук, музей Лермонтова, Елизаветинский и Нагорный парки, парк Цветник
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У горы Машук в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1157 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Марина, я представляю команду профессиональных гидов. Более 14 лет мы изучаем историю и географию, легенды и традиции, культуру и обычаи Северного Кавказа. Все маршруты путешествий «авторские», каждый участник команды имеет специальную подготовку, большинство из нас — гиды не в первом поколении. С радостью познакомим вас с красотами и удивительными местами нашего живописного региона!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 16 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Великолепнейшая экскурсия с прекраснейшим гидом! Мы остались в восторге! Марина просто кладезь информации, эрудированный и очень интересный человек, очень вежливая и приятная в общении! Экскурсия продлилась дольше, чем была запланирована, читать дальшеуменьшить
было настолько интересно, что не заметили этого! Если бы муж не проголодался, я бы ещё с удовольствием погуляла по Пятигорску в такой приятной компании! Рекомендую и экскурсию, и гида! Марина, всего Вам наилучшего!!! Большое спасибо за чудесную прогулку! 🙏❤️
+2
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Алиса
Марина очень приятная, милая девушка, замечательный рассказчик, очень знающий специалист и внимательный человек. Экскурсия прошла очень хорошо, узнали много о городе, формировании, значимых людях. Попили прекрасный кофе в историческом месте. Экскурсия продлилась дольше, чем указано. Спасибо Марине за прекрасный день!
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Елена
Отлично провели время, узнали много нового, посетили все интересные места Пятигорска! Гид Марина составила отличную гибкую программу, учитывающую интересы гостей, подготовила масссу интересных фактов о городе, его жителях в свете развития курорта. Спасибо за экскурсию. Спасибо "Трипстеру", что познакомил нас. Рекомендую.
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ЕвгенийРоманов
Общая оценка - великолепно. Теперь в деталях. Наша семья довольно много путешествует, поэтому мы понимаем, что такое хорошая экскурсия, любим гидов, которые могут отойти от чёткого шаблона экскурсии, импровизируют с читать дальшеуменьшить
маршрутом, не боятся вопросов, комментариев и готовы вступать в диалог с путешественниками. Когда мы ходили с Мариной по Пятигорску нам по этим критериям был продемонстрирован высший пилотаж и это очень круто, потому что, при кажущейся простоте и естественности, для того чтобы так вести экскурсию нужна очень хорошая глубина и широта знаний о предмете. В итоге получается познавательно, интересно, легко, доброжелательно и уютно. Лучшую оценку дала наша 12 летняя дочь, немного простовато, но ребенка можно простить))). Она сказала:" А мне не показалось, что Марина из Пятигорска вытащила больше, чем можно было вытащить?" Мы ответили:" Нам примерно так же показалось)." Всем рекомендуем, А Марине ещё раз повторю огромное спасибо!
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OLGA
Пятигорск встретил нас жаркой солнечной погодой, но с Мариной было легко и комфортно в этот день. Мы прислушались к рекомендациям гида и надели удобную обувь и головной убор, что помогло читать дальшеуменьшить
нам пройти и самостоятельно, в том числе, в этот день по городу ок. 20 км. Экскурсия прошла в доброжелательной, спокойной, комфортной обстановке и в конце нашей встречи Марина порекомендовала нам ресторан для обеда и др. достопримечательности для изучения. Будем рекомендовать своим друзьям и знакомым.
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О
Ольга
Отличная экскурсия, мы были в Пятигорске впервые, Марина подобрала для нашей компании все знаковые места для первого знакомства. Очень познавательно и интересно!!! Так приятно общаться с таким грамотным, любящем свою работу человеком!! Поверьте, время пролетает незаметно!!! Вы узнаете много интересного из истории города! Марина ответит на все ваши вопросы!!! Наша семья говорит ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! Мы еще вернемся!!!!
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