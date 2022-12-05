Пятигорск привлекает отдыхающих со всей страны уже не первое столетие. Мы расскажем, как создавались курортные районы, что такое Водяное общество и как была устроена повседневная жизнь его участников. Покажем дачи 19 века, Машукский заповедник, озеро Провал, беседку Эолова арфа и многое другое.

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Описание

Что вас ожидает

Нескучные истории

Вы узнаете, как строился курорт, какие порядки действовали для отдыхающих, как работала местная администрация и как функционировал городской транспорт. А также как появились первые казенные дома, аптеки, бани и библиотеки. Поделимся мы и малоизвестными фактами! Вы услышите, какие поединки устраивали между собой домовладельцы, кто взимал по 2 копейки за каждую жалобу, какие нравы царили среди извозчиков и кто из пятигорских аптекарей повез кефир Ленину.

Машукский заповедник, озеро Провал и не только

Мы посетим живописные места, связанные с курортной жизнью города. Погуляем по Машукскому заповеднику и осмотрим дачный поселок 19 века, расположенный на склоне горы. Пройдем по тропинкам хвойного леса до сероводородного бирюзового озера Провал и увидим, где принимали ванны участники Водяного общества. По желанию, вы сможете продегустировать минеральную воду. Кроме того, мы покажем вам беседку Эолова арфа и место дуэли Лермонтова и Мартынова.

Организационные детали