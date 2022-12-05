Курортные истории Пятигорска

Погрузиться в курортные сюжеты города и увидеть связанные с ними места

5
1 отзыв
Пятигорск привлекает отдыхающих со всей страны уже не первое столетие.

Мы расскажем, как создавались курортные районы, что такое Водяное общество и как была устроена повседневная жизнь его участников. Покажем дачи 19 века, Машукский заповедник, озеро Провал, беседку Эолова арфа и многое другое.
Курортные истории Пятигорска
Курортные истории Пятигорска
Курортные истории Пятигорска
Курортные истории Пятигорска
Курортные истории Пятигорска
Курортные истории Пятигорска
Курортные истории Пятигорска
Курортные истории Пятигорска
Курортные истории Пятигорска
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Описание

Что вас ожидает

Нескучные истории

Вы узнаете, как строился курорт, какие порядки действовали для отдыхающих, как работала местная администрация и как функционировал городской транспорт. А также как появились первые казенные дома, аптеки, бани и библиотеки. Поделимся мы и малоизвестными фактами! Вы услышите, какие поединки устраивали между собой домовладельцы, кто взимал по 2 копейки за каждую жалобу, какие нравы царили среди извозчиков и кто из пятигорских аптекарей повез кефир Ленину.

Машукский заповедник, озеро Провал и не только

Мы посетим живописные места, связанные с курортной жизнью города. Погуляем по Машукскому заповеднику и осмотрим дачный поселок 19 века, расположенный на склоне горы. Пройдем по тропинкам хвойного леса до сероводородного бирюзового озера Провал и увидим, где принимали ванны участники Водяного общества. По желанию, вы сможете продегустировать минеральную воду. Кроме того, мы покажем вам беседку Эолова арфа и место дуэли Лермонтова и Мартынова.

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • По желанию мы можем добавить в программу: канатную дорогу на Машук, музей Лермонтова, Елизаветинский и Нагорный парки, парк Цветник

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у горы Машук в Пятигорске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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4
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А
5 дек 2022
Замечательная экскурсия! Всё прошло увлекательно и интересно, узнали много нового про Пятигорск. Спасибо гиду за экскурсию, всем рекомендуем, не ошибётесь!!!!

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