Вы узнаете, как строился курорт, какие порядки действовали для отдыхающих, как работала местная администрация и как функционировал городской транспорт. А также как появились первые казенные дома, аптеки, бани и библиотеки. Поделимся мы и малоизвестными фактами! Вы услышите, какие поединки устраивали между собой домовладельцы, кто взимал по 2 копейки за каждую жалобу, какие нравы царили среди извозчиков и кто из пятигорских аптекарей повез кефир Ленину.
Мы посетим живописные места, связанные с курортной жизнью города. Погуляем по Машукскому заповеднику и осмотрим дачный поселок 19 века, расположенный на склоне горы. Пройдем по тропинкам хвойного леса до сероводородного бирюзового озера Провал и увидим, где принимали ванны участники Водяного общества. По желанию, вы сможете продегустировать минеральную воду. Кроме того, мы покажем вам беседку Эолова арфа и место дуэли Лермонтова и Мартынова.