Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Отправляемся к знаменитым Суворовским термальным источникам! Вы увидите уникальный природный феномен: вода с глубины более километра сама поднимается на поверхность.



В современных бассейнах с разной температурой вы сможете комфортно искупаться, оценив целебную силу этих вод на себе. Отличный шанс полноценно отдохнуть, укрепить здоровье и улучшить самочувствие!

Александр Ваш гид в Пятигорске Задать вопрос Индивидуальный трансфер 4000 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 3 часа 1-4 человека Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание трансфер Купание в термальных бассейнах)) Источник был открыт и пробурен в 1959 году,вода поднимается с глубины 1253 метров)) Раз уж вы посетили Северный Кавказ, обязательно нужно посмотреть на эту красоту, а еще соприкоснуться с ней не только духовно, но и телесно – в прямом смысле слова. Лишив себя этого удовольствия, вы совершите ошибку, о которой будете жалеть всю жизнь! Термальные источники минеральной воды ждут вас! Не только туристы в восторге от этих источников, но и местные жители с удовольствием принимают здесь ванны! Поездка на Суворовские источники – это гарантия новых незабываемых ощущений, полноценного отдыха, улучшения иммунитета и общего состояния организма!

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