Отправляемся к знаменитым Суворовским термальным источникам! Вы увидите уникальный природный феномен: вода с глубины более километра сама поднимается на поверхность.
В современных бассейнах с разной температурой вы сможете комфортно искупаться, оценив целебную силу этих вод на себе. Отличный шанс полноценно отдохнуть, укрепить здоровье и улучшить самочувствие!
В современных бассейнах с разной температурой вы сможете комфортно искупаться, оценив целебную силу этих вод на себе. Отличный шанс полноценно отдохнуть, укрепить здоровье и улучшить самочувствие!
Описание трансферКупание в термальных бассейнах)) Источник был открыт и пробурен в 1959 году,вода поднимается с глубины 1253 метров)) Раз уж вы посетили Северный Кавказ, обязательно нужно посмотреть на эту красоту, а еще соприкоснуться с ней не только духовно, но и телесно – в прямом смысле слова. Лишив себя этого удовольствия, вы совершите ошибку, о которой будете жалеть всю жизнь! Термальные источники минеральной воды ждут вас! Не только туристы в восторге от этих источников, но и местные жители с удовольствием принимают здесь ванны! Поездка на Суворовские источники – это гарантия новых незабываемых ощущений, полноценного отдыха, улучшения иммунитета и общего состояния организма!
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входной билет в комплекс
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Вход в парк «Цветник» или ваш адрес
Завершение: Ваше место проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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