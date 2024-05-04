Н Наталья Обзорная по Пятигорску с купанием в термальных источниках Экскурсия с гидом Екатериной очень понравилась. Екатерина забрала нас на своем авто от места нашего проживания, провела яркую увлекательную экскурсию по городу. Благодарим Катю за прекрасно проведенное время и море интересной информации

Т Татьяна Обзорная по Пятигорску с купанием в термальных источниках читать дальше ЛУЧШЕЕ! - в термальных ваннах, которые сняли усталость дня. Берём вторую экскурсию - хотим с этим гидом в Железноводск, в Ессентуки и закончить опять в Суворовских ваннах) Всем рекомендуем)) Прекрасный гид Татьяна: во всем чувствуется любовь к родному Пятигорску. Познавательно и вкусно, легко и ненавязчиво. Окончание экскурсионного дня -

Н Николай Медовые водопады, гора Кольцо и многое другое за 7 часов читать дальше для пассажиров была питьевая вода. Показал лучшие виды. Алексей сделал замечательные снимки, у него есть предложения на выбор локаций для посещения и место для обеда. На чайной церемонии попробовали вкусняшек. Приобрели вкусный мед и чаи, которые потом в течении недели были доставлены в наш родной город транспортной компанией. Спасибо и успехов Однозначно замечательная экскурсия. Алексей утром забрал от места проживания, накануне уточнив, где мы живём. Отличное вождение, непринуждённо разговор, в машине

В Вера Медовые водопады, гора Кольцо и многое другое за 7 часов Экскурсия была интересной. Алексей - знакомил с легендами, приводил исторические факты, озвучивал свою точку зрения. А еще делал замечательные фото, предостерегал от лишних трат. Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле. Спасибо за замечательный день.

С Светлана Обзорная по Пятигорску с купанием в термальных источниках читать дальше настолько интересна, что я не заметила, как прошла большое расстояние, даже не почувствовав усталость. С ней мы влюбились в Пятигорск. Надеемся на скорое возвращение!!! Хочу выразить огромную благодарность организатору экскурсии Анне, которая мне с мужем порекомендовала Марию. У меня болела нога, но экскурсия была

О Ольга Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод Все очень понравилось. Вполне достаточно для первого знакомства. Спасибо Аркадию.

Н Наталья Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод Огромная благодарность Аркадию за интересную и насыщенную экскурсию! Это была наша первая поездка в КМВ, экскурсия прекрасно подходит для знакомства с регионом. Аркадий интересный рассказчик, приятный собеседник, увлеченный и знающий свой край человек, внимателен к туристам. Спасибо большое за экскурсию!

В Волкова Медовые водопады, гора Кольцо и многое другое за 7 часов читать дальше с первых минут расположил к себе приготовленной водой в машине для каждого участника, а затем, в процессе всей поездки, разнообразными историями и байками о крае, фото и видеомастерством, направленном на нас. Замечательная экскурсия на Медовые водопады, лёгкая, интересная локациями, пейзажами, вкуснейшими хычинамы "У Заримы", за что спасибо нашему гиду Алексею. Который

Е Елена Суворовские бани - здоровье от воды Была раньше, было всё по-другому. Сейчас почти всё понравилось, но очень много людей и очень тесно в раздевалке."Ванночку" с холодной водой можно было сделать раза в три больше🤣уж ооочень много было желаюших охладиться🤣