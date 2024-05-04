Суворовские термальные источники – экскурсии в Пятигорске

Найдено 5 экскурсий в категории «Суворовские термальные источники» в Пятигорске, цены от 7 999 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Детская экскурсия-конструктор из Пятигорска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Детская экскурсия-конструктор из Пятигорска
Составить идеальный маршрут для семейного путешествия по Кавказским Минеральным Водам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Обзорная по Пятигорску с купанием в термальных источниках
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
20 отзывов
Обзорная экскурсия Пятигорска с термальными источниками
Исследуйте исторический Пятигорск, насладитесь архитектурой и природой, а также расслабьтесь в термальных источниках
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
13 июня в 09:00
95008 075 за всё до 4 чел.
Медовые водопады, гора Кольцо и многое другое за 7 часов
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Пятигорск: Медовые водопады, гора Кольцо и Замок коварства
Откройте для себя уникальные природные и культурные жемчужины Пятигорска в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности
Сегодня в 17:00
13 июня в 09:00
7 999 за всё до 4 чел.
Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255 за всё до 4 чел.
Термальные источники и водопады: путь здоровья (из Пятигорска)
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Термальные источники и водопады: путь здоровья (из Пятигорска)
Пройти по древним тропам - к источникам сил и вдохновения
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1500013 500 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    4 мая 2024
    Обзорная по Пятигорску с купанием в термальных источниках
    Экскурсия с гидом Екатериной очень понравилась. Екатерина забрала нас на своем авто от места нашего проживания, провела яркую увлекательную экскурсию по городу. Благодарим Катю за прекрасно проведенное время и море интересной информации
  • Т
    Татьяна
    27 апреля 2024
    Обзорная по Пятигорску с купанием в термальных источниках
    Прекрасный гид Татьяна: во всем чувствуется любовь к родному Пятигорску. Познавательно и вкусно, легко и ненавязчиво. Окончание экскурсионного дня -
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    ЛУЧШЕЕ! - в термальных ваннах, которые сняли усталость дня. Берём вторую экскурсию - хотим с этим гидом в Железноводск, в Ессентуки и закончить опять в Суворовских ваннах) Всем рекомендуем))

  • Н
    Николай
    10 апреля 2024
    Медовые водопады, гора Кольцо и многое другое за 7 часов
    Однозначно замечательная экскурсия. Алексей утром забрал от места проживания, накануне уточнив, где мы живём. Отличное вождение, непринуждённо разговор, в машине
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    для пассажиров была питьевая вода. Показал лучшие виды. Алексей сделал замечательные снимки, у него есть предложения на выбор локаций для посещения и место для обеда. На чайной церемонии попробовали вкусняшек. Приобрели вкусный мед и чаи, которые потом в течении недели были доставлены в наш родной город транспортной компанией. Спасибо и успехов

  • В
    Вера
    26 марта 2024
    Медовые водопады, гора Кольцо и многое другое за 7 часов
    Экскурсия была интересной. Алексей - знакомил с легендами, приводил исторические факты, озвучивал свою точку зрения. А еще делал замечательные фото, предостерегал от лишних трат. Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле. Спасибо за замечательный день.
  • С
    Светлана
    12 марта 2024
    Обзорная по Пятигорску с купанием в термальных источниках
    Хочу выразить огромную благодарность организатору экскурсии Анне, которая мне с мужем порекомендовала Марию. У меня болела нога, но экскурсия была
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    настолько интересна, что я не заметила, как прошла большое расстояние, даже не почувствовав усталость. С ней мы влюбились в Пятигорск. Надеемся на скорое возвращение!!!

  • О
    Ольга
    10 марта 2024
    Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод
    Все очень понравилось. Вполне достаточно для первого знакомства. Спасибо Аркадию.
  • Н
    Наталья
    2 ноября 2023
    Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод
    Огромная благодарность Аркадию за интересную и насыщенную экскурсию! Это была наша первая поездка в КМВ, экскурсия прекрасно подходит для знакомства с регионом. Аркадий интересный рассказчик, приятный собеседник, увлеченный и знающий свой край человек, внимателен к туристам. Спасибо большое за экскурсию!
  • В
    Волкова
    20 сентября 2023
    Медовые водопады, гора Кольцо и многое другое за 7 часов
    Замечательная экскурсия на Медовые водопады, лёгкая, интересная локациями, пейзажами, вкуснейшими хычинамы "У Заримы", за что спасибо нашему гиду Алексею. Который
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    с первых минут расположил к себе приготовленной водой в машине для каждого участника, а затем, в процессе всей поездки, разнообразными историями и байками о крае, фото и видеомастерством, направленном на нас.

  • Е
    Елена
    11 августа 2023
    Суворовские бани - здоровье от воды
    Была раньше, было всё по-другому. Сейчас почти всё понравилось, но очень много людей и очень тесно в раздевалке."Ванночку" с холодной водой можно было сделать раза в три больше🤣уж ооочень много было желаюших охладиться🤣
  • Д
    Динара
    2 августа 2023
    5 городов за 1 день и купание в термальных источниках
    Экскурсией остались довольны. Конечно, за один день подробно эти все города не посмотришь, некоторые города только с машины смотришь. Но
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    для представления что из себя представляют Кавминводы эту экскурсию стоит выбрать. Спасибо большое Карену. Гид от Бога)) Очень интересно рассказал разные легенды, историю края.

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Суворовские термальные источники»

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  5. Термальные источники и водопады: путь здоровья (из Пятигорска)
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  2. Самое главное
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  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
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