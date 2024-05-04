1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Детская экскурсия-конструктор из Пятигорска
Составить идеальный маршрут для семейного путешествия по Кавказским Минеральным Водам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Обзорная экскурсия Пятигорска с термальными источниками
Исследуйте исторический Пятигорск, насладитесь архитектурой и природой, а также расслабьтесь в термальных источниках
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
13 июня в 09:00
95008 075₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Пятигорск: Медовые водопады, гора Кольцо и Замок коварства
Откройте для себя уникальные природные и культурные жемчужины Пятигорска в комфортной индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности
Сегодня в 17:00
13 июня в 09:00
7 999₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Термальные источники и водопады: путь здоровья (из Пятигорска)
Пройти по древним тропам - к источникам сил и вдохновения
Начало: По договорённости с гидом
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
1500013 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья4 мая 2024Экскурсия с гидом Екатериной очень понравилась. Екатерина забрала нас на своем авто от места нашего проживания, провела яркую увлекательную экскурсию по городу. Благодарим Катю за прекрасно проведенное время и море интересной информации
- ТТатьяна27 апреля 2024Прекрасный гид Татьяна: во всем чувствуется любовь к родному Пятигорску. Познавательно и вкусно, легко и ненавязчиво. Окончание экскурсионного дня -
- ННиколай10 апреля 2024Однозначно замечательная экскурсия. Алексей утром забрал от места проживания, накануне уточнив, где мы живём. Отличное вождение, непринуждённо разговор, в машине
- ВВера26 марта 2024Экскурсия была интересной. Алексей - знакомил с легендами, приводил исторические факты, озвучивал свою точку зрения. А еще делал замечательные фото, предостерегал от лишних трат. Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле. Спасибо за замечательный день.
- ССветлана12 марта 2024Хочу выразить огромную благодарность организатору экскурсии Анне, которая мне с мужем порекомендовала Марию. У меня болела нога, но экскурсия была
- ООльга10 марта 2024Все очень понравилось. Вполне достаточно для первого знакомства. Спасибо Аркадию.
- ННаталья2 ноября 2023Огромная благодарность Аркадию за интересную и насыщенную экскурсию! Это была наша первая поездка в КМВ, экскурсия прекрасно подходит для знакомства с регионом. Аркадий интересный рассказчик, приятный собеседник, увлеченный и знающий свой край человек, внимателен к туристам. Спасибо большое за экскурсию!
- ВВолкова20 сентября 2023Замечательная экскурсия на Медовые водопады, лёгкая, интересная локациями, пейзажами, вкуснейшими хычинамы "У Заримы", за что спасибо нашему гиду Алексею. Который
- ЕЕлена11 августа 2023Суворовские бани - здоровье от водыБыла раньше, было всё по-другому. Сейчас почти всё понравилось, но очень много людей и очень тесно в раздевалке."Ванночку" с холодной водой можно было сделать раза в три больше🤣уж ооочень много было желаюших охладиться🤣
- ДДинара2 августа 20235 городов за 1 день и купание в термальных источникахЭкскурсией остались довольны. Конечно, за один день подробно эти все города не посмотришь, некоторые города только с машины смотришь. Но
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Суворовские термальные источники»
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