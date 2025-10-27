Откройте мистический Пятигорск — город, в котором история переплелась с легендами.
Мы посетим загадочную дачу Эльзы, прогуляемся по забытому Чёртову мосту и узнаем тайны грота Дианы, где собирались масоны.
Вас ждут истории о знаменитых гостях города, необъяснимые явления Чёртова оврага и романтические панорамы у Эоловой арфы.
Описание экскурсииДача Эльзы, Чёртов мост, грот Дианы… В Пятигорске много мест, окутанных легендами, поверьями и мистическими историями. Вы узнаете историю строительства города, а также о знаменитых личностях, посещавших город. Мы будем погружаться в мистические истории города на экскурсии. Вы посетите известные объекты и необычные локации, узнаете, где проводили свои ритуалы масоны, как выглядит дом с привидением и какие явления наука до сих пор не в силах объяснить. На экскурсии нас ждут: Дача Эльзы — дом с привидением, который привлекает людей, стремящихся приоткрыть завесу таинственности. А также тех, кто просто хочет встретиться с привидением Чёртов мост — мистическая достопримечательность в Емануелевском парке, про которую многие забыли Чёртов овраг и скала Чёртово копытце — места, где происходят явления, которые наука не в силах пока объяснить Эолова арфа — белоснежная беседка, построенная на самой живописной панорамной площадке города Грот Лермонтова — одна из природно-исторических достопримечательностей Пятигорска, излюбленное место поэта Дом княжны Мери — дом, названный в честь лермонтовской литературной героини Театр оперетты — красивое здание, лучшее произведение архитектора А. Кузнецова Грот Дианы — одна из известных и наиболее старинных достопримечательностей Пятигорска. Говорят, именно здесь собирались масоны в 19 веке Важная информация: Программа подойдёт взрослым и детям с 10 лет. Дополнительные расходы не предусмотрены, все места доступны для бесплатного посещения. Возьмите с собой 0,5 л воды на каждого, наденьте головной убор и удобную обувь.
Будние дни в 15:00, выходные в 16:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дача Эльзы
- Чёртов мост
- Чёртов овраг
- Скала Чёртово копытце
- Эолова арфа
- Грот Лермонтова
- Дом княжны Мери
- Театр оперетты
- Грот Дианы
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Дача Эльзы, ул. Лермонтова, 15
Завершение: Парк Цветник
Когда и сколько длится?
Когда: Будние дни в 15:00, выходные в 16:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
- Программа подойдёт взрослым и детям с 10 лет
- Дополнительные расходы не предусмотрены, все места доступны для бесплатного посещения
- Возьмите с собой 0,5 л воды на каждого, наденьте головной убор и удобную обувь
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Л
Людмила
27 окт 2025
Мне одиннадцать лет. Я была с мамой и бабушкой на экскурсии. Нам всем очень понравилась эта экскурсия. Мы опасались что прогулка по парку вечером будет тяжёлой, но оказалось что прогулка была приятной, дорога шла на спуск, а с мест по которым провела нас Валерия открывались чудесные виды на Пятигорск.
