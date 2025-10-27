Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Откройте мистический Пятигорск — город, в котором история переплелась с легендами.



Мы посетим загадочную дачу Эльзы, прогуляемся по забытому Чёртову мосту и узнаем тайны грота Дианы, где собирались масоны.



Вас ждут истории о знаменитых гостях города, необъяснимые явления Чёртова оврага и романтические панорамы у Эоловой арфы.

не действует на трансферы и входные билеты

работает при предоплате или полной оплате на сайте

не суммируется с другими акциями и не применяется при оплате «на месте» 5 1 отзыв

Описание экскурсии Дача Эльзы, Чёртов мост, грот Дианы… В Пятигорске много мест, окутанных легендами, поверьями и мистическими историями. Вы узнаете историю строительства города, а также о знаменитых личностях, посещавших город. Мы будем погружаться в мистические истории города на экскурсии. Вы посетите известные объекты и необычные локации, узнаете, где проводили свои ритуалы масоны, как выглядит дом с привидением и какие явления наука до сих пор не в силах объяснить. На экскурсии нас ждут: Дача Эльзы — дом с привидением, который привлекает людей, стремящихся приоткрыть завесу таинственности. А также тех, кто просто хочет встретиться с привидением Чёртов мост — мистическая достопримечательность в Емануелевском парке, про которую многие забыли Чёртов овраг и скала Чёртово копытце — места, где происходят явления, которые наука не в силах пока объяснить Эолова арфа — белоснежная беседка, построенная на самой живописной панорамной площадке города Грот Лермонтова — одна из природно-исторических достопримечательностей Пятигорска, излюбленное место поэта Дом княжны Мери — дом, названный в честь лермонтовской литературной героини Театр оперетты — красивое здание, лучшее произведение архитектора А. Кузнецова Грот Дианы — одна из известных и наиболее старинных достопримечательностей Пятигорска. Говорят, именно здесь собирались масоны в 19 веке Важная информация: Программа подойдёт взрослым и детям с 10 лет. Дополнительные расходы не предусмотрены, все места доступны для бесплатного посещения. Возьмите с собой 0,5 л воды на каждого, наденьте головной убор и удобную обувь.

Дополнительные расходы не предусмотрены, все места доступны для бесплатного посещения

Возьмите с собой 0,5 л воды на каждого, наденьте головной убор и удобную обувь Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.