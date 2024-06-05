1 чел.
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скидка
50%
Мини-группа
2 часа
Популярное предложение
Легенды и загадки Пятигорья: увлекательное путешествие для всей семьи
Вас ждет не просто прогулка по Пятигорску, а настоящее приключение среди легенд и тайн, которые оживут перед вами
Начало: У озера Провал, возле памятника Остапу Бендеру
«Я хочу погрузить вас в историю города через легенды и мифы, любопытные сюжеты без перегруза фактами-именами-датами»
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
40002 000₽ за человека
Групповая
13 часов
Путешествие в таинственную Северную Осетию: групповая экскурсия из Пятигорска
Захватывающее путешествие в сердце Кавказа: откройте величие Северной Осетии, погрузитесь в историю и культуру этого края
Начало: У вашего отеля в пределах КМВ
«Это место уже семь столетий окутано множеством тайн и легенд, которые вы услышите»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Пятигорска. В мини-группе до 8 человек вы посетите живописные места, насладитесь природой и историей региона
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Плато Бермамыт: джип-приключение с видами на Эльбрус из Пятигорска
Восхитительное путешествие на джипе к плато Бермамыт, где вас ждут легенды и захватывающие пейзажи
Начало: Где удобно
«Вы также увидите скалы Два монаха и каменный амфитеатр, слушая легенды Бермамыта»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
19 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Пятигорска в Ингушетию: средневековые башни, Цей-Лоам и храм Тхаба-Ерды
Погрузитесь в мир кавказской культуры и природы, посетив уникальные исторические места Ингушетии. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: От места жительства
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
25 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
12 часов
Домбай - душа Кавказских гор
Реки, озёра, ущелья, термальные источники и легенды местных народов на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 18 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
12 часов
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Пятигорска)
Красоты горного края и целебные источники, сказки и легенды, хичины с сыром и ежевичный глинтвейн
Начало: Я заберу Вас из любой, удобной для Вас, точки в го...
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
18 500₽ за всё до 5 чел.
Групповая
12 часов
Домбай из Пятигорска: Природа, История, Культура
Погрузитесь в мир кавказской природы, истории и культуры, поднимитесь на гору Мусса-Ачитара и откройте легенды Домбая
Завтра в 06:25
11 июня в 06:30
2 500₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур в горной Дигории: по следам легендарного странника
Добраться до труднодоступных районов Осетии и услышать местные легенды
Начало: По вашему месту проживания
«Царство дикой природы, историй и легенд»
17 июня в 05:00
19 июня в 05:00
2500022 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Из Пятигорска - к Медовым водопадам и Шоанинскому храму
Отправиться за яркими впечатлениями к сказочным водопадам и услышать легенды древней святыни
Начало: По адресу вашего проживания
«В горах вы насладитесь красотой водной стихии, а возле Шоанинского храма услышите легенды и мифы Кавказа»
17 июня в 09:00
19 июня в 09:00
1500013 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлизавета5 июня 2024Большое спасибо за экскурсию! Она получилась индивидуальная и очень комфортная) Всем рекомендую, классно построен маршрут, что вы все время идете с горы, есть остановки, мне очень понравилось) большое спасибо!
- ЕЕлена4 июня 2024Все было замечательно! Много красивых локаций, хорошо составлен маршрут. Большое спасибо гиду Фариду за его внимательность, чувство юмора, интересные коментарии. После этого путешествия осталось только чувство глубокой благодарности.
- ССветлана2 июня 2024Огромное спасибо Анне за экскурсию по Пятигорску! Маршрут продуман! Два часа пролетели незаметно! Легко, непринужденно, содержательно! Мы услышали рассказ и об истории Пятигорска, и забавные трогательные легенды! Анна -прекрасный рассказчик, поданная информация проникнута любовью к Пятигорску!
- ООксана31 мая 2024Отличная экскурсия! Город просто прекрасен!
- ООльга30 мая 2024Все прошло отлично. Нашим гидом был Игорь. Он нам много рассказал про историю Осетии, накормил вкуснейшими осетинскими пирогами. Экскурсия очень насыщенная, прошла на одном дыхании. Однозначно рекомендуем к посещению.
- ИИрина30 мая 2024Сегодня посетили Северную Осетию, это просто бомба! Расширил кругозор, показал все топовые и не только локации, накормил, петросянил всю дорогу 😁раскачал на качелях 🫶в общем все это гид Фарид ❤️Спасибо за день и впечатления на года
- ВВилюк30 мая 2024Нам повезло и с экскурсоводом и с соседями, нас было всего 2 пары, автомобиль тоже комфортабельный. Экскурсовод Станислав просто мастер своего дела, знает абсолютно всё, может поговорить на любую тему.
- ООльга25 мая 2024Все замечательно. Заехали на озеро, потом в горы, но хотелось бы на обратном пути еще посетить какое-нибудь запоминающееся место
- ЕЕлена22 мая 2024Роман провел для нас прекрасную экскурсию: все было отлично организовано, гид очень грамотный рассказчик, все локации выбраны очень логично. Роман хорошо разбирается в своей работе, это всегда сильно влияет на качество услуг.
- ВВалерия13 мая 2024Очень понравилась экскурсия! Игорь позвонил накануне, проконсультировал по погоде, напомнил захватить купальники и тапочки, чтобы заехать в источники на обратном
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Мифы и легенды»
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