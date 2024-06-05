Е Елизавета Легенды и загадки Пятигорья в мини-группе Большое спасибо за экскурсию! Она получилась индивидуальная и очень комфортная) Всем рекомендую, классно построен маршрут, что вы все время идете с горы, есть остановки, мне очень понравилось) большое спасибо!

Е Елена Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Пятигорска Все было замечательно! Много красивых локаций, хорошо составлен маршрут. Большое спасибо гиду Фариду за его внимательность, чувство юмора, интересные коментарии. После этого путешествия осталось только чувство глубокой благодарности.

С Светлана Легенды и загадки Пятигорья в мини-группе Огромное спасибо Анне за экскурсию по Пятигорску! Маршрут продуман! Два часа пролетели незаметно! Легко, непринужденно, содержательно! Мы услышали рассказ и об истории Пятигорска, и забавные трогательные легенды! Анна -прекрасный рассказчик, поданная информация проникнута любовью к Пятигорску!

О Оксана Легенды и загадки Пятигорья в мини-группе Отличная экскурсия! Город просто прекрасен!

О Ольга Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Пятигорска Все прошло отлично. Нашим гидом был Игорь. Он нам много рассказал про историю Осетии, накормил вкуснейшими осетинскими пирогами. Экскурсия очень насыщенная, прошла на одном дыхании. Однозначно рекомендуем к посещению.

И Ирина Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Пятигорска Сегодня посетили Северную Осетию, это просто бомба! Расширил кругозор, показал все топовые и не только локации, накормил, петросянил всю дорогу 😁раскачал на качелях 🫶в общем все это гид Фарид ❤️Спасибо за день и впечатления на года

В Вилюк Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе Нам повезло и с экскурсоводом и с соседями, нас было всего 2 пары, автомобиль тоже комфортабельный. Экскурсовод Станислав просто мастер своего дела, знает абсолютно всё, может поговорить на любую тему.

О Ольга Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии Все замечательно. Заехали на озеро, потом в горы, но хотелось бы на обратном пути еще посетить какое-нибудь запоминающееся место

Е Елена Из Пятигорска - в горную Ингушетию Роман провел для нас прекрасную экскурсию: все было отлично организовано, гид очень грамотный рассказчик, все локации выбраны очень логично. Роман хорошо разбирается в своей работе, это всегда сильно влияет на качество услуг.