Откройте для себя мифы и легенды Пятигорска с нашими экскурсиями

Найдено 10 экскурсий в категории «Мифы и легенды» в Пятигорске, цены от 2 000 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Легенды и загадки Пятигорья в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
50%
Мини-группа
2 часа
127 отзывов
Популярное предложение
Легенды и загадки Пятигорья: увлекательное путешествие для всей семьи
Вас ждет не просто прогулка по Пятигорску, а настоящее приключение среди легенд и тайн, которые оживут перед вами
Начало: У озера Провал, возле памятника Остапу Бендеру
«Я хочу погрузить вас в историю города через легенды и мифы, любопытные сюжеты без перегруза фактами-именами-датами»
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
40002 000 за человека
Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Пятигорска
🚗 На машине
Групповая
13 часов
259 отзывов
Путешествие в таинственную Северную Осетию: групповая экскурсия из Пятигорска
Захватывающее путешествие в сердце Кавказа: откройте величие Северной Осетии, погрузитесь в историю и культуру этого края
Начало: У вашего отеля в пределах КМВ
«Это место уже семь столетий окутано множеством тайн и легенд, которые вы услышите»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000 за человека
Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
69 отзывов
Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Пятигорска. В мини-группе до 8 человек вы посетите живописные места, насладитесь природой и историей региона
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00 и 08:15
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700 за человека
Плато Бермамыт. Джип-приключение из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
43 отзыва
Плато Бермамыт: джип-приключение с видами на Эльбрус из Пятигорска
Восхитительное путешествие на джипе к плато Бермамыт, где вас ждут легенды и захватывающие пейзажи
Начало: Где удобно
«Вы также увидите скалы Два монаха и каменный амфитеатр, слушая легенды Бермамыта»
23 июня в 08:00
24 июня в 08:00
19 000 за всё до 2 чел.
Из Пятигорска - в горную Ингушетию
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
22 отзыва
Из Пятигорска в Ингушетию: средневековые башни, Цей-Лоам и храм Тхаба-Ерды
Погрузитесь в мир кавказской культуры и природы, посетив уникальные исторические места Ингушетии. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: От места жительства
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
25 000 за всё до 3 чел.
Домбай - душа Кавказских гор
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
4 отзыва
Домбай - душа Кавказских гор
Реки, озёра, ущелья, термальные источники и легенды местных народов на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 18 000 за всё до 6 чел.
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Сказочная Кабарда и чарующая Балкария (из Пятигорска)
Красоты горного края и целебные источники, сказки и легенды, хичины с сыром и ежевичный глинтвейн
Начало: Я заберу Вас из любой, удобной для Вас, точки в го...
Завтра в 08:00
12 июня в 08:00
18 500 за всё до 5 чел.
Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
371 отзыв
Домбай из Пятигорска: Природа, История, Культура
Погрузитесь в мир кавказской природы, истории и культуры, поднимитесь на гору Мусса-Ачитара и откройте легенды Домбая
Завтра в 06:25
11 июня в 06:30
2 500 за человека
Джип-тур в горной Дигории: по следам легендарного странника
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур в горной Дигории: по следам легендарного странника
Добраться до труднодоступных районов Осетии и услышать местные легенды
Начало: По вашему месту проживания
«Царство дикой природы, историй и легенд»
17 июня в 05:00
19 июня в 05:00
2500022 500 за всё до 3 чел.
Из Пятигорска - к Медовым водопадам и Шоанинскому храму
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
6 часов
Из Пятигорска - к Медовым водопадам и Шоанинскому храму
Отправиться за яркими впечатлениями к сказочным водопадам и услышать легенды древней святыни
Начало: По адресу вашего проживания
«В горах вы насладитесь красотой водной стихии, а возле Шоанинского храма услышите легенды и мифы Кавказа»
17 июня в 09:00
19 июня в 09:00
1500013 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елизавета
    5 июня 2024
    Легенды и загадки Пятигорья в мини-группе
    Большое спасибо за экскурсию! Она получилась индивидуальная и очень комфортная) Всем рекомендую, классно построен маршрут, что вы все время идете с горы, есть остановки, мне очень понравилось) большое спасибо!
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Пятигорска
    Все было замечательно! Много красивых локаций, хорошо составлен маршрут. Большое спасибо гиду Фариду за его внимательность, чувство юмора, интересные коментарии. После этого путешествия осталось только чувство глубокой благодарности.
  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Легенды и загадки Пятигорья в мини-группе
    Огромное спасибо Анне за экскурсию по Пятигорску! Маршрут продуман! Два часа пролетели незаметно! Легко, непринужденно, содержательно! Мы услышали рассказ и об истории Пятигорска, и забавные трогательные легенды! Анна -прекрасный рассказчик, поданная информация проникнута любовью к Пятигорску!
  • О
    Оксана
    31 мая 2024
    Легенды и загадки Пятигорья в мини-группе
    Отличная экскурсия! Город просто прекрасен!
    Отличная экскурсия! Город просто прекрасен!Отличная экскурсия! Город просто прекрасен!Отличная экскурсия! Город просто прекрасен!
  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Пятигорска
    Все прошло отлично. Нашим гидом был Игорь. Он нам много рассказал про историю Осетии, накормил вкуснейшими осетинскими пирогами. Экскурсия очень насыщенная, прошла на одном дыхании. Однозначно рекомендуем к посещению.
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Пятигорска
    Сегодня посетили Северную Осетию, это просто бомба! Расширил кругозор, показал все топовые и не только локации, накормил, петросянил всю дорогу 😁раскачал на качелях 🫶в общем все это гид Фарид ❤️Спасибо за день и впечатления на года
    Сегодня посетили Северную Осетию, это просто бомба! Расширил кругозор, показал все топовые и не только локацииСегодня посетили Северную Осетию, это просто бомба! Расширил кругозор, показал все топовые и не только локацииСегодня посетили Северную Осетию, это просто бомба! Расширил кругозор, показал все топовые и не только локацииСегодня посетили Северную Осетию, это просто бомба! Расширил кругозор, показал все топовые и не только локацииСегодня посетили Северную Осетию, это просто бомба! Расширил кругозор, показал все топовые и не только локацииСегодня посетили Северную Осетию, это просто бомба! Расширил кругозор, показал все топовые и не только локации
  • В
    Вилюк
    30 мая 2024
    Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
    Нам повезло и с экскурсоводом и с соседями, нас было всего 2 пары, автомобиль тоже комфортабельный. Экскурсовод Станислав просто мастер своего дела, знает абсолютно всё, может поговорить на любую тему.
  • О
    Ольга
    25 мая 2024
    Домбай - природа и легенды Карачаево-Черкессии
    Все замечательно. Заехали на озеро, потом в горы, но хотелось бы на обратном пути еще посетить какое-нибудь запоминающееся место
  • Е
    Елена
    22 мая 2024
    Из Пятигорска - в горную Ингушетию
    Роман провел для нас прекрасную экскурсию: все было отлично организовано, гид очень грамотный рассказчик, все локации выбраны очень логично. Роман хорошо разбирается в своей работе, это всегда сильно влияет на качество услуг.
    Роман провел для нас прекрасную экскурсию: все было отлично организовано, гид очень грамотный рассказчик, все локацииРоман провел для нас прекрасную экскурсию: все было отлично организовано, гид очень грамотный рассказчик, все локацииРоман провел для нас прекрасную экскурсию: все было отлично организовано, гид очень грамотный рассказчик, все локацииРоман провел для нас прекрасную экскурсию: все было отлично организовано, гид очень грамотный рассказчик, все локацииРоман провел для нас прекрасную экскурсию: все было отлично организовано, гид очень грамотный рассказчик, все локацииРоман провел для нас прекрасную экскурсию: все было отлично организовано, гид очень грамотный рассказчик, все локации
  • В
    Валерия
    13 мая 2024
    Домбай - душа Кавказских гор
    Очень понравилась экскурсия! Игорь позвонил накануне, проконсультировал по погоде, напомнил захватить купальники и тапочки, чтобы заехать в источники на обратном
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    пути. В машине нас ждала водичка и влажные салфетки, это было очень предусмотрительно, спасибо большое! Маршрут продуман, рассказы интересные. Игорь отвечал на все вопросы, был очень внимателен, давал советы. Единственное пожелание, наверное, – это говорить чуть медленнее, потому что информации было очень много, я просто не успевала воспринимать:) От поездки только положительные впечатления!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Мифы и легенды»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Легенды и загадки Пятигорья в мини-группе
  2. Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Пятигорска
  3. Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
  4. Плато Бермамыт. Джип-приключение из Пятигорска
  5. Из Пятигорска - в горную Ингушетию
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
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