1 чел.
По популярности
скидка
50%
Мини-группа
2 часа
Популярное предложение
Легенды и загадки Пятигорья: увлекательное путешествие для всей семьи
Вас ждет не просто прогулка по Пятигорску, а настоящее приключение среди легенд и тайн, которые оживут перед вами
Начало: У озера Провал, возле памятника Остапу Бендеру
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
40002 000₽ за человека
Мини-группа
4 часа
Популярное предложение
Пятигорск: путешествие по домам и судьбам знаменитостей
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по Пятигорску, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: У парка Цветник
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Пятигорск: история в домах
Погрузиться в архитектурные детали и невыдуманные рассказы о прошлом
Начало: По вашему адресу проживания
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
8 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Казачье подворье «Жар-птица»: традиционная кухня по рецептам 17 века
Узнать, как жили казаки, поучаствовать в весёлых играх и отведать национальные блюда на чаепитии
Начало: В подворье «Жар-птица»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 5 000₽ за всё до 20 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
Пять городов Кавказских Минеральных Вод: путешествие за один день
Откройте уникальный Кавказ: от Пятигорска до Минеральных Вод, наслаждаясь культурой и природой
Начало: По договоренности
Расписание: Чт., пт., сб., вс. Летом — ежедневно.
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1180011 210₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Променад по историческому Пятигорску. Лермонтов и Пятигорск
Начало: Город Пятигорск, ул. Анисимова, 1
Расписание: понедельник - воскресенье с 10:00 до 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Трансфер в Приэльбрусье из Минеральных Вод: ваше удобное путешествие
Выбирая наш трансфер, вы получаете не только комфортное путешествие, но и возможность насладиться красотами по пути в Приэльбрусье
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Фотопрогулка
12 часов
Приэльбрусье и озеро Гижгит
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Тур в горы на Плато Бермамыт
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
5 часов
Трансфер из аэропорта Минеральные воды и прогулка по Пятигорску
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга5 июня 2024Всё было прекрасно! Благодарю 🌺
- ЕЕлизавета5 июня 2024Большое спасибо за экскурсию! Она получилась индивидуальная и очень комфортная) Всем рекомендую, классно построен маршрут, что вы все время идете с горы, есть остановки, мне очень понравилось) большое спасибо!
- ССветлана2 июня 2024Огромное спасибо Анне за экскурсию по Пятигорску! Маршрут продуман! Два часа пролетели незаметно! Легко, непринужденно, содержательно! Мы услышали рассказ и об истории Пятигорска, и забавные трогательные легенды! Анна -прекрасный рассказчик, поданная информация проникнута любовью к Пятигорску!
- ЕЕлена1 июня 2024Были в Пятигорске 30 мая. Замечательная экскурсия! Гид Ирина подробно и доступным языком, поведала нам историю Пятигорска. Посетили все основные
- ИИрина31 мая 2024Выражаем огромную благодарность Ирине за чудесно проведенный день! Преинтереснейшая экскурсия позволила с новой стороны взглянуть на Пятигорск! Восхищены историческими познаниями,
- ООксана31 мая 2024Отличная экскурсия! Город просто прекрасен!
- ТТатьяна30 мая 2024Большое спасибо за прекрасную экскурсию Кириллу. Искала небанальную экскурсию именно с архитектурным уклоном. Экскурсия очень интересная и познавательная. Все организовано на высшем уровне!
- ООльга14 мая 2024За один день посмотрели все города КМВ. Аркадий прекрасный экскурсовод, знаток истории. Получили огромное количество новой информации. Организация поездки на
- ССветлана4 мая 2024ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! Наталья, Юрий, Екатерина добродушные, отзывчивые люди, берегущие традиции казачества! Поведали историю, отлично поиграли, вкусно накормили! Однозначно рекомендую!
- ЕЕремина24 апреля 2024В апреле 2024 года выбрали экскурсию по самым красивым городам Кавказских минеральных вод - Пятигорску,Ессентуки,Кисловодску,Железноводску. Это была одна из познавательных
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Необычные дома»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Необычные дома" можно забронировать 11 экскурсий и билетов от 1 500 до 20 000 со скидкой до 50%. Туристы уже оставили гидам 275 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 11 экскурсий в Пятигорске на 2024 год по теме «Необычные дома», 275 ⭐ отзывов, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август