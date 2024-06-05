Необычные дома в Пятигорске

Найдено 11 экскурсий в категории «Необычные дома» в Пятигорске, цены от 1 500 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Легенды и загадки Пятигорья в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
50%
Мини-группа
2 часа
127 отзывов
Популярное предложение
Легенды и загадки Пятигорья: увлекательное путешествие для всей семьи
Вас ждет не просто прогулка по Пятигорску, а настоящее приключение среди легенд и тайн, которые оживут перед вами
Начало: У озера Провал, возле памятника Остапу Бендеру
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
40002 000 за человека
Пятигорск: дома и судьбы
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
122 отзыва
Популярное предложение
Пятигорск: путешествие по домам и судьбам знаменитостей
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по Пятигорску, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: У парка Цветник
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 500 за человека
Пятигорск: история в домах
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Пятигорск: история в домах
Погрузиться в архитектурные детали и невыдуманные рассказы о прошлом
Начало: По вашему адресу проживания
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
8 100 за всё до 4 чел.
Казачье подворье «Жар-птица»: традиционная кухня по рецептам 17 века
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Казачье подворье «Жар-птица»: традиционная кухня по рецептам 17 века
Узнать, как жили казаки, поучаствовать в весёлых играх и отведать национальные блюда на чаепитии
Начало: В подворье «Жар-птица»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 5 000 за всё до 20 чел.
Пять городов Кавказских Минеральных Вод за один день
🚶 Пешая
скидка
5%
Индивидуальная
8 часов
12 отзывов
Пять городов Кавказских Минеральных Вод: путешествие за один день
Откройте уникальный Кавказ: от Пятигорска до Минеральных Вод, наслаждаясь культурой и природой
Начало: По договоренности
Расписание: Чт., пт., сб., вс. Летом — ежедневно.
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1180011 210 за всё до 4 чел.
Променад по историческому Пятигорску. Лермонтов и Пятигорск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Променад по историческому Пятигорску. Лермонтов и Пятигорск
Начало: Город Пятигорск, ул. Анисимова, 1
Расписание: понедельник - воскресенье с 10:00 до 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 500 за всё до 4 чел.
Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод
скидка
5%
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Однодневный экспресс-тур по разным городам Кавказских Минеральных Вод
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
1290012 255 за всё до 4 чел.
Путешествие к водопадам Джилы-Су
🚌 На автобусе
Мини-группа
10 часов
Трансфер в Приэльбрусье из Минеральных Вод: ваше удобное путешествие
Выбирая наш трансфер, вы получаете не только комфортное путешествие, но и возможность насладиться красотами по пути в Приэльбрусье
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Приэльбрусье и озеро Гижгит
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Фотопрогулка
12 часов
Приэльбрусье и озеро Гижгит
Начало: Аэропорт, ж/д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 7:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Тур в горы на Плато Бермамыт
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
Тур в горы на Плато Бермамыт
Начало: Аэропорт Ж/Д, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
20 000 за всё до 6 чел.
Трансфер из аэропорта Минеральные воды и прогулка по Пятигорску
Индивидуальная
5 часов
Трансфер из аэропорта Минеральные воды и прогулка по Пятигорску
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Пятигорск: дома и судьбы
    Всё было прекрасно! Благодарю 🌺
  • Е
    Елизавета
    5 июня 2024
    Легенды и загадки Пятигорья в мини-группе
    Большое спасибо за экскурсию! Она получилась индивидуальная и очень комфортная) Всем рекомендую, классно построен маршрут, что вы все время идете с горы, есть остановки, мне очень понравилось) большое спасибо!
  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Легенды и загадки Пятигорья в мини-группе
    Огромное спасибо Анне за экскурсию по Пятигорску! Маршрут продуман! Два часа пролетели незаметно! Легко, непринужденно, содержательно! Мы услышали рассказ и об истории Пятигорска, и забавные трогательные легенды! Анна -прекрасный рассказчик, поданная информация проникнута любовью к Пятигорску!
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Пятигорск: дома и судьбы
    Были в Пятигорске 30 мая. Замечательная экскурсия! Гид Ирина подробно и доступным языком, поведала нам историю Пятигорска. Посетили все основные
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    локации,увидели много красивых особняков и узнали интересные факты из жизни их владельцев,получили ответы на все вопросы. Очень повезло с погодой,но и конечно, с гидом,без которой это была бы просто прогулка рядом с красивыми домиками и клумбами парка Цветник. Большое спасибо Ирине,человеку,который не только легко и грамотно доносит информацию,но и безмерно любит свой город! Рекомендую!

  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    Пятигорск: дома и судьбы
    Выражаем огромную благодарность Ирине за чудесно проведенный день! Преинтереснейшая экскурсия позволила с новой стороны взглянуть на Пятигорск! Восхищены историческими познаниями,
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    безупречной речью и обширным словарным запасом Ирины, благодаря чему 4 часа пролетели незаметно! Узнали про каждый дом, улочку, про разных исторических личностей из плана экскурсии, который оказался насыщеннее указанного на сайте. Также хочется отметить доброжелательность, чуткость и открытость экскурсовода, которые расположили к ней - создалось ощущение дружелюбной и познавательной беседы. Было приятно по пути зайти в рекомендованную Ириной кофейню. Хотелось бы почаще встречать таких же многогранных экскурсоводов, как Ирина, и в других городах!

  • О
    Оксана
    31 мая 2024
    Легенды и загадки Пятигорья в мини-группе
    Отличная экскурсия! Город просто прекрасен!
    Отличная экскурсия! Город просто прекрасен!Отличная экскурсия! Город просто прекрасен!Отличная экскурсия! Город просто прекрасен!
  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Пятигорск: история в домах
    Большое спасибо за прекрасную экскурсию Кириллу. Искала небанальную экскурсию именно с архитектурным уклоном. Экскурсия очень интересная и познавательная. Все организовано на высшем уровне!
  • О
    Ольга
    14 мая 2024
    Пять городов Кавказских Минеральных Вод за один день
    За один день посмотрели все города КМВ. Аркадий прекрасный экскурсовод, знаток истории. Получили огромное количество новой информации. Организация поездки на
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    высшем уровне. Все чётко, в машине чистота. Аркадий помог выстроить поездку с учётом наших пожеланий по достопримечательностям и маршруту! В общем, очень рекомендуем Аркадия!

  • С
    Светлана
    4 мая 2024
    Казачье подворье «Жар-птица»: традиционная кухня по рецептам 17 века
    ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!!! Наталья, Юрий, Екатерина добродушные, отзывчивые люди, берегущие традиции казачества! Поведали историю, отлично поиграли, вкусно накормили! Однозначно рекомендую!
  • Е
    Еремина
    24 апреля 2024
    Пять городов Кавказских Минеральных Вод за один день
    В апреле 2024 года выбрали экскурсию по самым красивым городам Кавказских минеральных вод - Пятигорску,Ессентуки,Кисловодску,Железноводску. Это была одна из познавательных
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    экскурсий в течение нашего визита в этот регион. Профессионализм гида Аркадия был отмечен всей нашей мини группой. Очень коммуникабельный, доброжелательный и эрудированный Аркадий открыл много интересного для нас. Благодарим!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Необычные дома»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 11
  1. Легенды и загадки Пятигорья в мини-группе
  2. Пятигорск: дома и судьбы
  3. Пятигорск: история в домах
  4. Казачье подворье «Жар-птица»: традиционная кухня по рецептам 17 века
  5. Пять городов Кавказских Минеральных Вод за один день
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
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