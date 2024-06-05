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локации,увидели много красивых особняков и узнали интересные факты из жизни их владельцев,получили ответы на все вопросы. Очень повезло с погодой,но и конечно, с гидом,без которой это была бы просто прогулка рядом с красивыми домиками и клумбами парка Цветник. Большое спасибо Ирине,человеку,который не только легко и грамотно доносит информацию,но и безмерно любит свой город! Рекомендую!