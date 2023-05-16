По Пятигорску можно просто гулять — зелёный курорт со старинной архитектурой идеален для этого. А можно и не просто! Я хочу погрузить вас в историю города через легенды и мифы, любопытные сюжеты без перегруза фактами-именами-датами. Богатыри-нарты, масоны, Киса, Чебурашка, «босоножки», местная Эльза — с такими героями интересно будет и взрослым, и детям!

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Описание

Что вас ожидает

🔸 Начнём наше путешествие с сердца Пятигорска — парка «Цветник». Я познакомлю вас с легендой о возникновении Пятигорского края: древние богатыри-нарты, грозный Эльбрус, отважный джигит Бештау, красавица Машука… Поговорим и о недавних героях — Кисе и Чебурашке, которые бывали в нашем парке.

🔸 Масоны, покорение Эльбруса и последний бал Лермонтова — вы узнаете все истории, связанные с гротом Дианы.

🔸 Также вы услышите сказ об орле, побеждающем змею, — без этой истории нельзя понять главный символ курортов минеральных вод. А скульптуру орла вы увидите на горе Горячей.

🔸 Как появилась целебная вода-нарзан? Вы узнаете об этом из легенды и побываете у культового места — знаменитых бесстыжих ванн, где можно прочувствовать силу воды.

🔸 Затем я погружу вас в тайну происхождения волшебной музыки в Беседке ветров — от 19 века до наших дней.

🔸 Пройдём мы и по следам первого Пятигорского трамвайчика. Почему сейчас не ходят трамвайные маршруты на «Провал»? Кто такие «босоножки»? Отыщем ответы!

🔸 Леденящая кровь история ждёт вас у замка Эльзы — да не той, что из «Холодного сердца». Жена известного кондитера и предприимчивая красавица, пятигорская Эльза разбогатела — но что стало с её богатствами и с ней самой?..

🔸 И конечная точка маршрута — загадочное озеро «Провал». Я расскажу вам несколько вариантов легенды о его происхождении. А ещё мы поднимемся к секретному спуску, откуда водяное общество осматривало озеро при помощи специальных приспособлений.

Организационные детали