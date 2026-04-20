Сейчас август — это идеальное время.

Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время природа Пятигорска особенно красива, а погода благоприятствует длительным прогулкам на свежем воздухе. Летние месяцы позволят насладиться всеми достопримечательностями в полной мере.

Пятигорск - город с богатой историей и уникальной архитектурой, идеальный для пешеходных экскурсий.Наша групповая экскурсия "Легенды и загадки Пятигорья" предлагает уникальный взгляд на историю города через захватывающие рассказы о богатырях-нартах,

масонах, и многих других. От секретных источников до знаменитых бесстыжих ванн, от грота Дианы до парка "Цветник" - каждый уголок Пятигорска хранит свою историю. Присоединяйтесь к нам, чтобы вместе раскрыть тайны Пятигорья и узнать город с совершенно новой стороны

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

🔸 Начальная точка маршрута — загадочное озеро «Провал». Я расскажу вам несколько вариантов легенды о его происхождении.

🔸Ещё мы прогуляемся по мизантропической тропе, где любил уединяться от внимания публики Лермонтов

🔸Посмотрим секретный источник сероводородной воды, спрятанный за бывшей питьевой галереей, а ныне кофейней. Здесь с расскажу легенду, в которой горцы предупреждали чем вредит неуемное питие воды

🔸Пройдемся дорогами, где проезжал когда-то первый пятигорский трамвайчик, и поговорим о том почему он получил название «босоножка»

🔸 Я погружу вас в тайну происхождения волшебной музыки в Беседке ветров — от 19 века до наших дней.

🔸 Как появилась целебная вода-нарзан? Вы узнаете об этом из легенды и побываете у культового места — знаменитых бесстыжих ванн, где можно прочувствовать силу воды.

🔸 Также вы услышите сказ об орле, побеждающем змею, — без этой истории нельзя понять главный символ курортов минеральных вод. А скульптуру орла вы увидите на горе Горячей.

🔸 Масоны, покорение Эльбруса и последний бал Лермонтова — вы узнаете все истории, связанные с гротом Дианы.

🔸 А закончим наше путешествие мы в сердце Пятигорска — парке «Цветник». Я познакомлю вас с легендой о возникновении Пятигорского края: древние богатыри-нарты, грозный Эльбрус, отважный джигит Бештау, красавица Машука… Поговорим и о недавних героях — Кисе и Чебурашке, которые бывали в нашем парке.

Организационные детали