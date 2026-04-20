🌟 Погружение в историю Пятигорска через легенды и мифы
👨👩👧👦 Интересно для взрослых и детей
🏞️ Посещение уникальных природных и исторических объектов
🎭 Узнаете о знаменитых личностях и их связях с городом
💧 Откроете тайны целебных источников и их легенды
🗣️ Экскурсия в мини-группе с опытным гидом
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для экскурсии - с мая по сентябрь. В это время природа Пятигорска особенно красива, а погода благоприятствует длительным прогулкам на свежем воздухе. Летние месяцы позволят насладиться всеми достопримечательностями в полной мере.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Озеро «Провал»
Мизантропическая тропа
Секретный источник сероводородной воды
Первый пятигорский трамвайчик
Беседка ветров
Бесстыжие ванны
Скульптура орла на горе Горячей
Грот Дианы
Парк «Цветник»
Описание экскурсии
🔸 Начальная точка маршрута — загадочное озеро «Провал». Я расскажу вам несколько вариантов легенды о его происхождении.
🔸Ещё мы прогуляемся по мизантропической тропе, где любил уединяться от внимания публики Лермонтов
🔸Посмотрим секретный источник сероводородной воды, спрятанный за бывшей питьевой галереей, а ныне кофейней. Здесь с расскажу легенду, в которой горцы предупреждали чем вредит неуемное питие воды
🔸Пройдемся дорогами, где проезжал когда-то первый пятигорский трамвайчик, и поговорим о том почему он получил название «босоножка»
🔸 Я погружу вас в тайну происхождения волшебной музыки в Беседке ветров — от 19 века до наших дней.
🔸 Как появилась целебная вода-нарзан? Вы узнаете об этом из легенды и побываете у культового места — знаменитых бесстыжих ванн, где можно прочувствовать силу воды.
🔸 Также вы услышите сказ об орле, побеждающем змею, — без этой истории нельзя понять главный символ курортов минеральных вод. А скульптуру орла вы увидите на горе Горячей.
🔸 Масоны, покорение Эльбруса и последний бал Лермонтова — вы узнаете все истории, связанные с гротом Дианы.
🔸 А закончим наше путешествие мы в сердце Пятигорска — парке «Цветник». Я познакомлю вас с легендой о возникновении Пятигорского края: древние богатыри-нарты, грозный Эльбрус, отважный джигит Бештау, красавица Машука… Поговорим и о недавних героях — Кисе и Чебурашке, которые бывали в нашем парке.
Организационные детали
Экскурсию можно также начать с 16:00 до 18:00. Если вам удобнее это время, предупредите об этом, пожалуйста, в переписке
Экскурсия проводится без наушников, но при необходимости для группы из 5+ участников гид будет использовать портативный динамик-громкоговоритель
По маршруту будут некрутые подъёмы в гору
До места встречи можно доехать на 1 автобусе (он подвезет вас прямо к Провалу)
Обратите внимание: по понедельникам Провал недоступен для посещения внутри
Экскурсию для вас проведу я или один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У озера Провал, возле памятника Остапу Бендеру
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 39% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провели экскурсии для 3267 туристов
Экскурсии проводит команда опытных дипломированных экскурсоводов со стажем работы более семи лет. Мы позитивные, знающие и увлекающие гиды, сделаем всё для того, чтобы влюбить вас в города Кавказских Минеральных Вод.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 204 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Юлия
Анна помогла нам почуствовать атмосферу курортного Пятигорска, начиная с 19 века. Много интересного мы узнали об обитателях "Провальских дач", выдающихся жителях Пятигорска и, конечно, Михаил Юрьевич предстал перед нами со читать дальшеуменьшить
всеми своими героями и сам, просто обычным человеком. . Конечно, очень хотелось бы, чтобы эта былая красота потихоньку восстанавливалась. Будем надеяться. Спасибо Анне, два часа пролетели и хотелось ещё слушать и слушать. . Мы обязательно вернёмся. .
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Анна
Экскурсия получилась очень легкая, ненавязчивая. Прошли по всем ключевым местам от озера Провал до парка Цветник. Сами мы бы ни за что не одолели такой маршрут. С нами был 5-ти летний ребенок, ему не особо было интересно, но и не успел распсиховаться - так живо и с переменой обстановки шла прогулка
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В
Владимир
Редко встретишь настолько профессионального гида как Анна. Красивая улыбающаяся девушка легко и непринужденно полностью забрала внимание как взрослых так и детей на 2 часа, которые пролетели как один миг. Мы прошлись по читать дальшеуменьшить
основным достопримечательностям города, познакомились с архитектурой разных времен и историческими событиями происходившими в эти времена. И это не было скучно, не было нудно. Каждая фраза, каждый факт вызывал искренний интерес и желание слушать и узнавать что-то новое еще и еще. Благодаря Анне мы хотя бы краешком, но почувствовали этот город, этот край, его историю и его дух. Однозначно рекомендую эту экскурсию и именно с Анной в качестве гида.
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Светлана
Посетили экскурсию «Легенды и загадки Пятигорска» с экскурсоводом Дмитрием. Маршрут выстроен очень грамотно: за несколько часов увидели и Провал, и Лермонтовские места, и укромные уголки, куда сами вряд ли бы добрались. Отдельно хочется отметить голос Дмитрия — приятный, выразительный, с красивым тембром: слушать его было одно удовольствие. Экскурсия получилась захватывающей, атмосферной и очень познавательной. Однозначно рекомендую!
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А
Анна
Были на экскурсии в двоём. Очень понравилось. Анна проводила экскурсию в соответствии с нашим темпом передвижения и скоростью восприятия информации. Задавали ей дополнительные вопросы, иногда не по теме. На все она отвечала подробно, ни разу не сбилась в рассказе, даже если прерывали её. С удовольствием возьмёт её гидом ещё. Спасибо!!!
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Е
Елизавета
Анна очень приятная, доброжелательная девушка. Провела нам экскурсию по Пятигорску. Все было чётко, не затянуто. Чувствовалась лёгкость в общении. Анна прекрасно владеет информацией об истории города.
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