Побывать в ключевых местах города и послушать связанные с ними истории и предания
А можно и не просто! Я хочу погрузить вас в историю города через легенды и мифы, любопытные сюжеты без перегруза фактами-именами-датами.
Богатыри-нарты, масоны, Киса, Чебурашка, «босоножки», местная Эльза — с такими героями интересно будет и взрослым, и детям!
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даты
Описание
Что вас ожидает
🔸 Начнём наше путешествие с сердца Пятигорска — парка «Цветник». Я познакомлю вас с легендой о возникновении Пятигорского края: древние богатыри-нарты, грозный Эльбрус, отважный джигит Бештау, красавица Машука… Поговорим и о недавних героях — Кисе и Чебурашке, которые бывали в нашем парке.
🔸 Масоны, покорение Эльбруса и последний бал Лермонтова — вы узнаете все истории, связанные с гротом Дианы.
🔸 Также вы услышите сказ об орле, побеждающем змею, — без этой истории нельзя понять главный символ курортов минеральных вод. А скульптуру орла вы увидите на горе Горячей.
🔸 Как появилась целебная вода-нарзан? Вы узнаете об этом из легенды и побываете у культового места — знаменитых бесстыжих ванн, где можно прочувствовать силу воды.
🔸 Затем я погружу вас в тайну происхождения волшебной музыки в Беседке ветров — от 19 века до наших дней.
🔸 Пройдём мы и по следам первого Пятигорского трамвайчика. Почему сейчас не ходят трамвайные маршруты на «Провал»? Кто такие «босоножки»? Отыщем ответы!
🔸 Леденящая кровь история ждёт вас у замка Эльзы — да не той, что из «Холодного сердца». Жена известного кондитера и предприимчивая красавица, пятигорская Эльза разбогатела — но что стало с её богатствами и с ней самой?..
🔸 И конечная точка маршрута — загадочное озеро «Провал». Я расскажу вам несколько вариантов легенды о его происхождении. А ещё мы поднимемся к секретному спуску, откуда водяное общество осматривало озеро при помощи специальных приспособлений.
Организационные детали
- Экскурсия пешеходная, поэтому надевайте удобную обувь, берите с собой воду, солнцезащитные очки/крем либо дождевик/зонтик по погоде
- По маршруту будут некрутые подъёмы в гору
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в парке «Цветник» у памятника Кисе Воробьянинову
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.