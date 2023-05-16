Легенды и загадки Пятигорья: групповая экскурсия

Побывать в ключевых местах города и послушать связанные с ними истории и предания

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По Пятигорску можно просто гулять — зелёный курорт со старинной архитектурой идеален для этого.

А можно и не просто! Я хочу погрузить вас в историю города через легенды и мифы, любопытные сюжеты без перегруза фактами-именами-датами.

Богатыри-нарты, масоны, Киса, Чебурашка, «босоножки», местная Эльза — с такими героями интересно будет и взрослым, и детям!
Легенды и загадки Пятигорья: групповая экскурсия
Легенды и загадки Пятигорья: групповая экскурсия
Легенды и загадки Пятигорья: групповая экскурсия
Легенды и загадки Пятигорья: групповая экскурсия
Легенды и загадки Пятигорья: групповая экскурсия
Легенды и загадки Пятигорья: групповая экскурсия
Легенды и загадки Пятигорья: групповая экскурсия
Легенды и загадки Пятигорья: групповая экскурсия
Легенды и загадки Пятигорья: групповая экскурсия
Легенды и загадки Пятигорья: групповая экскурсия
Легенды и загадки Пятигорья: групповая экскурсия
Легенды и загадки Пятигорья: групповая экскурсия
Легенды и загадки Пятигорья: групповая экскурсия
Легенды и загадки Пятигорья: групповая экскурсия
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🔸 Начнём наше путешествие с сердца Пятигорска — парка «Цветник». Я познакомлю вас с легендой о возникновении Пятигорского края: древние богатыри-нарты, грозный Эльбрус, отважный джигит Бештау, красавица Машука… Поговорим и о недавних героях — Кисе и Чебурашке, которые бывали в нашем парке.

🔸 Масоны, покорение Эльбруса и последний бал Лермонтова — вы узнаете все истории, связанные с гротом Дианы.

🔸 Также вы услышите сказ об орле, побеждающем змею, — без этой истории нельзя понять главный символ курортов минеральных вод. А скульптуру орла вы увидите на горе Горячей.

🔸 Как появилась целебная вода-нарзан? Вы узнаете об этом из легенды и побываете у культового места — знаменитых бесстыжих ванн, где можно прочувствовать силу воды.

🔸 Затем я погружу вас в тайну происхождения волшебной музыки в Беседке ветров — от 19 века до наших дней.

🔸 Пройдём мы и по следам первого Пятигорского трамвайчика. Почему сейчас не ходят трамвайные маршруты на «Провал»? Кто такие «босоножки»? Отыщем ответы!

🔸 Леденящая кровь история ждёт вас у замка Эльзы — да не той, что из «Холодного сердца». Жена известного кондитера и предприимчивая красавица, пятигорская Эльза разбогатела — но что стало с её богатствами и с ней самой?..

🔸 И конечная точка маршрута — загадочное озеро «Провал». Я расскажу вам несколько вариантов легенды о его происхождении. А ещё мы поднимемся к секретному спуску, откуда водяное общество осматривало озеро при помощи специальных приспособлений.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная, поэтому надевайте удобную обувь, берите с собой воду, солнцезащитные очки/крем либо дождевик/зонтик по погоде
  • По маршруту будут некрутые подъёмы в гору

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в парке «Цветник» у памятника Кисе Воробьянинову
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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