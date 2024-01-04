Встречаем Рождество с грузинским колоритом! Посетите древние монастыри, современные городские достопримечательности и развлекательные парки.
Станьте свидетелями шествия Аллило, когда священные традиции сливаются воедино со знатным кавказским гостеприимством и грузинским темпераментом, из которых получается редчайшая смесь — Рождество по-грузински.
Станьте свидетелями шествия Аллило, когда священные традиции сливаются воедино со знатным кавказским гостеприимством и грузинским темпераментом, из которых получается редчайшая смесь — Рождество по-грузински.
Ближайшие даты:
4
янв
янв
Что вас ожидает:
- Тбилиси
- Мцхета
- Джвари
- Кахетия
- Сигнаги
Описание
Программа тура:
- Выезд примерно в 22 часа 04.01.24. По дороге в Тбилиси, Военно-Грузинская дорога: Дарьяльское ущелье, селение Казбеги, Крестовый перевал, высотой 2395 м. над уровнем моря (остановка, смотровая площадка «Арка дружбы»), крепость и церковь Ананури (остановка) и самое большое водохранилище восточной Грузии — Жинвали. 5 января • Размещение в городе Тбилиси: гостиница стандартные номера 2-х, 3-х местные (12 часов расчетный час).
- Экскурсия «Улочками старого города». Ночь в гостинице Тбилиси. 6 января • 8:00 — Завтрак (входит в стоимость). Выезд на экскурсию в Кахетию. Бодбе — женский монастырь, где покоится св. Нино, просветительница Грузии. Сигнахи — город любви и крепость 16-18 веков, с которой открывается великолепный вид на Алазанскую долину).
- Обед (доп. плата 40 лари).
- Корпорация «Киндзмараули» (экскурсия — 10 лари, в том числе дегустация).
- Возвращение в г. Тбилиси. Ужин (доп. плата). Ночь в гостинице Тбилиси. 7 января • 8:00 — Завтрак (входит в стоимость).
- Пешая экскурсия с гидом «Тбилиси ХIХ века». Проспект Руставели, пл. Свободы, Дворец наместника, Галереи, Театры. Подъем на гору Мтанцминда (доп. плата — 10 лари).
- Алило — древняя традиция встречи Рождества в Грузии. Когда священным традициям суждено слиться воедино со знатным кавказским гостеприимством и грузинским темпераментом, то получается редчайшая смесь — Рождество по-грузински.
- Ночь в гостинице Тбилиси. 8 января • 8:00 — Завтрак в гостинице (включен в стоимость). Освобождение номеров.
- Выезд на экскурсию «Мцхета, древняя столица Грузии» с вещами. Монастырский храм Джвари (VI век), Светицховели, построенный в 1010-1029 гг.
- Обед (доп. плата). После обеда выезд группы домой.
4-8 января 2024
Ответы на вопросы
- Что входит
- Проезд
- Проживание
- Завтраки
- Экскурсии по программе
- Что не входит
- Обеды
- Ужины
- Сувениры
- Развлечения
- Место начала и завершения?
- Пятигорск, Автовокзал
- Когда и сколько длится?
- Когда: 4-8 января 2024Экскурсия длится около 4 днейБронировать нужно заранее, минимум за 174 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это новогодний тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
- Важная информация
- Для бронирования обязательно пришлите скрины загран. паспортов
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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