В Северной Осетии величие гор сочетается с древней культурой.
Вас ждут легендарные места: парящий над обрывом Уастырджи, суровые башни Куртатинского ущелья, неприступный Аланский монастырь и мистический некрополь Даргавс. Вы проедете по живописным ущельям, увидите памятник Бодрову и символ осетинского алфавита.
Описание экскурсии
Северная Осетия яркая и самобытнаяПриглашаем вас в путешествие по сказочно красивой и волнительно захватывающей Осетии! Вас ждут живописные горные перевалы, снежные вершины, бурные реки и водопады, древние крепости и старинные легенды. За один день вы увидите все топовые места Северной Осетии:
- памятник Уастырджи — вы оцените 28-тонную скульптуру, посвящённую главному герою нартского эпоса. Верхом на коне он «вырывается» из скалы, нависая над землёй;
- Куртатинское ущелье — один из главных очагов формирования осетинского народа и его национальной культуры, где сохранились средневековые святилища, сторожевые и оборонительные башни;
- Аланский Свято-Успенский мужской монастырь — самый высокогорный монастырь в России с каменными высокими стенами и боевыми башнями, напоминающий средневековую крепость;
- башню Курта и Тага — вы посмотрите на родовое поместье братьев-основателей Восточной Осетии;
- арт-объект «Æ» — экспозиция выполнена в виде первой буквы осетинского алфавита и установлена на холме между Даргавсом и Куртатинским ущельем;
- «город мертвых» Даргавс — отправимся в знаменитый некрополь, состоящий почти из сотни склепов, раскинувшихся на живописном холме в окружении скал и горных вершин. На территории историко-архитектурного комплекса вы узнаете о древних традициях захоронений в горных селениях Осетии;
- Кармадонское ущелье — то самое ущелье, где 20 сентября 2002 года погиб Сергей Бодров со своей съемочной командой, вы увидите посвящённый им памятник. Важная информация: Выбирайте удобную одежду по сезону (короткие шорты и юбки не рекомендуем), а также спортивную закрытую обувь. Возьмите с собой документы (паспорт и свидетельство о рождении для детей), ветровки, солнцезащитные очки и крем, головной убор, наличные для кафе, питьевую воду и перекус.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Памятник Уастырджи
- Куртатинское ущелье
- Дзивгисская крепость
- Аланский Свято-Успенский мужской монастырь
- Башня Курта и Тага
- Арт-объект «Æ»
- «Город мертвых» Даргавс
- Кармадонское ущелье
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входной билет в Даргавс - 150 руб.
- Питание
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- Выбирайте удобную одежду по сезону (короткие шорты и юбки не рекомендуем), а также спортивную закрытую обувь
- Возьмите с собой документы (паспорт и свидетельство о рождении для детей), ветровки, солнцезащитные очки и крем, головной убор, наличные для кафе, питьевую воду и перекус
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 57 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мария
30 окт 2025
Хочется сказать огромное спасибо гиду Николаю за отлично проведённый день! Экскурсия прошла в небольшой группе, все организовано на высшем уровне, очень спокойно, с заботой и вниманием к каждому из нас.
О
Ольга
27 окт 2025
Экскурсия интересная
Большое спасибо гиду-водителю Григорию за интересный рассказ по локациям маршрута, аккуратно вождение и заботу.
Хочется отметить работу организатора - все очень чётко. Благодарю!
Увидели неописуемую красоту!
Только положительные впечатления от поездки на
Ж
Жанна
21 окт 2025
Е
Елена
17 окт 2025
Потрясающие пейзажи, дух захватывает. Очень интересно было.
М
Марина
30 сен 2025
На экскурсии были вместе с подругой и здесь наши общие впечатления. Отличная программа, интересная и насыщенная. Прекрасные локации, природа великолепная, вкусная еда (осетинские пироги - это оооочень вкусно). Отдельное спасибо
Д
Диана
23 сен 2025
Очень хорошая экскурсия, остались очень довольны. Гид про все рассказывал, показывал все прикольные места по пути к главным достопримечательностям. Сами места очень красивые, мы были довольны.
С
Светлана
18 сен 2025
Все понравилось, и локации отличные, и гид/водитель Григорий просто молодец!
А
Альфия
28 авг 2025
Соответствует описанию. Организация экскурсии отличная. Хорошо что очень рано выехали, это позволило делать фото без толпы людей. Гид вёл интересные и увлекательные рассказы. Водитель он также внимательный и аккуратный. А обед в ресторане был очень вкусный, сытный и по приемлемой цене. Все прошло интересно, комфортно и безопасно.
О
Ольга
28 авг 2025
Отличная организация и прекрасный гид Кирилл! Было очень интересно, познавательно и комфортно. Получили массу положительных впечатлений.
И
Иван
28 авг 2025
Кирилл — замечательный эрудированный гид и настоящий профессионал. Его рассказ был увлекательным и дружелюбным. Время пролетело незаметно, а впечатлений и красоты было на целое море!
А
Анна
16 авг 2025
Кирилл — прекрасный и спокойный водитель. Экскурсия для нашей мини-группы прошла очень душевно и интересно, он никуда не торопился и всех развез по домам. Было очень комфортно и познавательно узнать о жизни в Осетии.
А
Артем
12 авг 2025
Экскурсия превзошла все ожидания! Природа Осетии восхищает, а гид Кирилл идеально выстроил маршрут и провел программу в дружеской атмосфере. Отдельное спасибо за приятный сюрприз во время поездки.
В
Владимир
10 авг 2025
Всё было прекрасно: удивительная природа, древние крепости и вкусный обед в хорошем ресторане. Спасибо нашему гиду за отличную поездку!
Н
Наталья
9 авг 2025
Очарованы красотой Северной Осетии! Гид Александр — внимательный и интересный собеседник, который чувствует настроение группы. Поездка очень понравилась, маршрут однозначно рекомендую.
А
Андрей
8 авг 2025
Григорий — прекрасный гид. Его увлекательные рассказы идеально дополняли невероятные пейзажи. Этот тур никого не оставит равнодушным, очень рекомендую.
