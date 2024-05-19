Елена проводит ещё 4 экскурсии

Северная Осетия - это загадочный регион, полный удивительных мест.
В ходе экскурсии вы посетите старинное село Дзивгис с его оборонительными крепостями и храмами, заглянете в величественный Кадаргаванский каньон и насладитесь термальными источниками в Бирагзанге. Узнайте о местных традициях и истории, ощутите силу природы и прикоснитесь к древности. Этот тур станет незабываемым приключением для каждого, кто стремится к новым открытиям
В ходе экскурсии вы посетите старинное село Дзивгис с его оборонительными крепостями и храмами, заглянете в величественный Кадаргаванский каньон и насладитесь термальными источниками в Бирагзанге. Узнайте о местных традициях и истории, ощутите силу природы и прикоснитесь к древности. Этот тур станет незабываемым приключением для каждого, кто стремится к новым открытиям
6 причин купить эту экскурсию
- 🌄 Уникальные горные пейзажи
- 🏰 Древние крепости и храмы
- ♨️ Термальные источники
- 🚗 Путешествие на вашем авто
- 📜 Интересные исторические факты
- 🌿 Природные чудеса
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Северной Осетии - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. Весной и летом природа расцветает, что делает путешествие особенно живописным. Осенью, в октябре и ноябре, можно насладиться спокойствием и яркими красками. Зимой также возможно путешествие, но стоит учесть погодные условия и возможные ограничения.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Куртатинское ущелье
- Святилище Святого Георгия
- Кадаргаванский каньон
- Аланский Свято-Успенский монастырь
Описание экскурсии
Село Дзивгис и не только
Вы посетите Куртатинское ущелье, рассмотрите святилище Святого Георгия в селе Эльхотово, прогуляетесь по Тропе чудес и постоите над обрывом у Кадаргаванского каньона. А также заедете в древнее селение Дзивгис, где увидите наскальные оборонительные крепости 14 века, старинный храм и некрополь, состоящий из склепов разных периодов. Я раскрою богатую историю этого места и помогу прочувствовать его самобытный колорит.
Аланский монастырь, курорт Фиагдон и термальные источники
Еще одно интересное осетинское поселение — климатический курорт Фиагдон. Здесь вы увидите мемориал, посвященный не вернувшимся с войны куртатинцам, и необычный памятник Ленину. Кроме того, оцените современный Аланский Свято-Успенский мужской монастырь и по желанию заедете на природные термальные источники в селе Бирагзанг.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида
- Маршрут не предполагает больших пеших прогулок (максимум 100-200 метров от машины)
- Еда, напитки и вход на термальные источники (300 рублей за час) не включены в стоимость
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из Пятигорска, Железноводска, из Ессентуков (с доплатой 700 руб.); из Кисловодска не забираю
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 800 туристов
Меня зовут Елена. Родилась и живу в Железноводске. Работаю гидом 10 лет. Мне хочется, чтобы наши гости узнали как можно больше о городах-курортах (Железноводске, Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске). Это удивительный регион,
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 7 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Удобно, что можно поехать на своем автомобиле. Гиду это позволяет не отвлекаться от рассказа. Елена скорректировала маршрут под наши запросы. Включила экскурсию по Владикавказу.
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Потрясающая экскурсия от потрясающего гида! Если честно, не ожидали, что все 11 часов экскурсии пролетят на одном дыхании, да ещё и под непрекращающиеся рассказы об истории, традиции, культуре. Елена -
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Е
Сказать, что прекрасная экскурсия и отличный гид - это ничего не сказать. Сам маршрут и рассказ Елены по маршруту превзошли все ожидания. Это было легко и увлекательно, ошеломляюще и познавательно.
Большое спасибо, Елена.
Большое спасибо, Елена.
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Очень интересная экскурсия. Елена прекрасный рассказчик, узнали много нового об этих краях, их истории. Природа Северной Осетии великолепна
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В
Отличная экскурсия. Головокружительные виды, Клена- отличный гид, комфортабельный автомобиль, обед в красивом ресторане. От души рекомендуем
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Н
Просто супер!
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