Елена проводит ещё 4 экскурсии

Село Дзивгис и не только Вы посетите Куртатинское ущелье, рассмотрите святилище Святого Георгия в селе Эльхотово, прогуляетесь 👣 по Тропе чудес и постоите над обрывом у Кадаргаванского каньона. А также заедете в древнее селение Дзивгис, где увидите наскальные оборонительные крепости 14 века, старинный храм и некрополь, состоящий из склепов разных периодов. Я раскрою богатую историю 📖 этого места и помогу прочувствовать его самобытный колорит.
Аланский монастырь, курорт Фиагдон и термальные источники Еще одно интересное осетинское поселение — климатический курорт Фиагдон. Вы увидите в нем мемориал, посвященный не вернувшимся с войны куртатинцам, и необычный памятник Ленину. Кроме того, оцените современный Аланский Свято-Успенский мужской монастырь и по желанию заедете на природные термальные источники в селе Бирагзанг.
Организационные детали
Экскурсия проводится на вашем или моем автомобиле 🚘. Во втором случае цена составит 7000 рублей.
Маршрут не предполагает больших пеших прогулок (максимум 100-200 метров от машины)
Еда, напитки и термальные источники (200 рублей за час) не включены в стоимость
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Меня зовут Елена. Родилась и живу в Железноводске. Работаю гидом 10 лет. Мне хочется, чтобы наши гости узнали как можно больше о городах-курортах (Железноводске, Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске). Это удивительный регион, в котором у каждого города есть свои секреты. Я могу организовать экскурсии в Грозный, горную Ингушетию, к Чегемским водопадам, Голубому озеру и с. Верхняя Балкария, к Медовым водопадам, в Цейское ущелье, на Домбай. Есть свой транспорт.