Елена проводит ещё 4 экскурсии

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Неизведанная Северная Осетия

Наскальные крепости, древний некрополь, каньоны, ущелья и термальные источники за один день

Елена
Елена – Гид из Пятигорска
Северная Осетия — загадочный и невероятно красивый регион.

Вы исследуете старинное горное село Дзивгис, заглянете в Кадаргаванский каньон и испытаете на себе природную силу термальной воды.

А я расскажу любопытные факты о местных традициях, истории 📖, менталитете и повседневной жизни.
Задать вопросОбычно отвечает за 4 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 10 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 45004 050 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Неизведанная Северная Осетия
Неизведанная Северная Осетия

Что вас ожидает

Село Дзивгис и не только
Вы посетите Куртатинское ущелье, рассмотрите святилище Святого Георгия в селе Эльхотово, прогуляетесь 👣 по Тропе чудес и постоите над обрывом у Кадаргаванского каньона. А также заедете в древнее селение Дзивгис, где увидите наскальные оборонительные крепости 14 века, старинный храм и некрополь, состоящий из склепов разных периодов. Я раскрою богатую историю 📖 этого места и помогу прочувствовать его самобытный колорит.

Аланский монастырь, курорт Фиагдон и термальные источники
Еще одно интересное осетинское поселение — климатический курорт Фиагдон. Вы увидите в нем мемориал, посвященный не вернувшимся с войны куртатинцам, и необычный памятник Ленину. Кроме того, оцените современный Аланский Свято-Успенский мужской монастырь и по желанию заедете на природные термальные источники в селе Бирагзанг.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на вашем или моем автомобиле 🚘. Во втором случае цена составит 7000 рублей.
  • Маршрут не предполагает больших пеших прогулок (максимум 100-200 метров от машины)
  • Еда, напитки и термальные источники (200 рублей за час) не включены в стоимость
Неизведанная Северная Осетия
Неизведанная Северная Осетия
Неизведанная Северная Осетия
Неизведанная Северная Осетия
Неизведанная Северная Осетия

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Меня зовут Елена. Родилась и живу в Железноводске. Работаю гидом 10 лет. Мне хочется, чтобы наши гости узнали как можно больше о городах-курортах (Железноводске, Пятигорске, Ессентуках, Кисловодске). Это удивительный регион, в котором у каждого города есть свои секреты. Я могу организовать экскурсии в Грозный, горную Ингушетию, к Чегемским водопадам, Голубому озеру и с. Верхняя Балкария, к Медовым водопадам, в Цейское ущелье, на Домбай. Есть свой транспорт.
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Елена проводит ещё 4 экскурсии

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