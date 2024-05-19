Елена проводит ещё 4 экскурсии

Северная Осетия - это загадочный регион, полный удивительных мест.



В ходе экскурсии вы посетите старинное село Дзивгис с его оборонительными крепостями и храмами, заглянете в величественный Кадаргаванский каньон и насладитесь термальными источниками в Бирагзанге. Узнайте о местных традициях и истории, ощутите силу природы и прикоснитесь к древности. Этот тур станет незабываемым приключением для каждого, кто стремится к новым открытиям

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Северной Осетии - с мая по сентябрь, когда погода теплая и комфортная для прогулок. Весной и летом природа расцветает, что делает путешествие особенно живописным. Осенью, в октябре и ноябре, можно насладиться спокойствием и яркими красками. Зимой также возможно путешествие, но стоит учесть погодные условия и возможные ограничения.

Сейчас август — это идеальное время.