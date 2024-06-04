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общительный. Было интересно слушать историю, отвечал на любые вопросы, рассказывал так же о бытовом, культуре. Кафе, в которое он нас привел - еда была невероятно вкусной и огромные порции! Супчик, осетинские пироги - отдельное спасибо! За нами заехали в отель и отвезли так же к отелю. Останавливались много раз, так что сложностей в плане попить кофе/воды - не было;) Спасибо Станиславу✨