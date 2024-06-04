1 чел.
По популярности
Групповая
13 часов
Путешествие в таинственную Северную Осетию: групповая экскурсия из Пятигорска
Захватывающее путешествие в сердце Кавказа: откройте величие Северной Осетии, погрузитесь в историю и культуру этого края
Начало: У вашего отеля в пределах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Северная Осетия - поездка из Пятигорска в мини-группе
Погрузитесь в историю и культуру Северной Осетии, посетив Куртатинское и Кармадонское ущелья, Даргавскую котловину и другие уникальные места
Начало: По адресу вашего проживания
Расписание: ежедневно в 07:00 и 07:15
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Северная Осетия и Кармадонское ущелье: Путешествие на внедорожниках
Погрузитесь в историю и красоту Северной Осетии. Откройте для себя Кармадонское ущелье, Даргавский некрополь и уникальные высокогорные качели
Начало: От вашего места проживания
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
19 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
13 часов
Комфортный тур в Северную Осетию, где облака обнимают небо
Отправиться в край захватывающих горных пейзажей и богатой истории в мини-группе
Начало: Заберём прямо из дома
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
13 июня в 06:00
5 200₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Посетить самые интересные и живописные места республики за 1 день
Начало: У вашего отеля в Пятигорске
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
24 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Из Пятигорска - в горную Осетию
Познакомиться со средневековым наследием и вспомнить последние съемки Бодрова у Кармадонского ущелья
Начало: В Пятигорске, Кисловодске, Ессентуках
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
30 000₽ за всё до 7 чел.
Групповая
14 часов
Джип-тур Северная Осетия: красоты Кавказа
Получите незабываемые впечатления от мощи Кавказских гор, тайн древних крепостей и святилищ, а также вкуса настоящих осетинских пирогов
Начало: Мы уточним ваш адрес проживания в вотсапе/смс
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
5 000₽ за человека
Мини-группа
14 часов
Душевное путешествие по Северной Осетии: от Фиагдона до Кармадона
Начало: Место вашего проживания в Пятигорске
Расписание: Ежедневно в 6:15
Завтра в 06:15
10 июня в 06:15
6 000₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Путешествие по Северной Осетии: история и природа
Исследуйте древние ущелья и некрополи, окунитесь в мир осетинских традиций и аланской истории
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно: 06.45, 07.00, 07.15
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
5 000₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
13 часов
Это Осетия! Путешествие в мини-группе из Пятигорска
Увидеть все самые красивые места Республики
Начало: В Пятигорске
Завтра в 06:00
10 июня в 06:30
67505 400₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Северная Осетия: в гости к аланам
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
от 22 490₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Северная Осетия: город мёртвых Даргавс. Индивидуальный тур
Начало: От Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Расписание: Ежедневно. Время индивидуально: с 07.00 до 08.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 30 000₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
11 часов
Из Пятигорска - в Северную Осетию
Полюбоваться природными и рукотворными объектами - в мини-группе
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Северная Осетия: Прикоснуться к истории
Начало: Города Кавказских Минеральных Вод, забираем по адр
Расписание: Время выезда и приезда можно согласовывать индивидуально под вас.
17 июня в 07:00
24 июня в 07:00
от 20 000₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
14 часов
Северная Осетия - от Куртатинского до Кармадонского ущелья
Начало: По договоренности с гидом
Расписание: в 7:30 по выходным
Завтра в 07:30
15 июня в 07:30
6 000₽ за человека
Мини-группа
13 часов
Путешествие по Северной Осетии (из Пятигорска в мини-группе)
Полюбоваться потрясающей кавказской природой и прикоснуться к истории здешних мест
Начало: в Пятигорске
Расписание: ежедневно в 06:30, 06:45, 07:00, 07:15 и 07:30
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
5 200₽ за человека
Индивидуальная
14 часов
Сокровища Северной Осетии - индивидуальный тур из Пятигорска
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Пятигорска
Расписание: Ежедневно, время выезда: 6:30 — 7:00.
10 июня в 06:30
11 июня в 06:30
от 30 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена4 июня 2024Все было замечательно! Много красивых локаций, хорошо составлен маршрут. Большое спасибо гиду Фариду за его внимательность, чувство юмора, интересные коментарии. После этого путешествия осталось только чувство глубокой благодарности.
- ВВилюк1 июня 2024Виды шикарные, всё отлично. Один минус: на заднем ряду плохо слышно, что рассказывает экскурсовод, а рассказывает он интересно😀.
- ООльга30 мая 2024Все прошло отлично. Нашим гидом был Игорь. Он нам много рассказал про историю Осетии, накормил вкуснейшими осетинскими пирогами. Экскурсия очень насыщенная, прошла на одном дыхании. Однозначно рекомендуем к посещению.
- ИИрина30 мая 2024Сегодня посетили Северную Осетию, это просто бомба! Расширил кругозор, показал все топовые и не только локации, накормил, петросянил всю дорогу 😁раскачал на качелях 🫶в общем все это гид Фарид ❤️Спасибо за день и впечатления на года
- ЭЭлина27 мая 2024Поездка вышла отличной! И все благодаря гиду Станиславу. Коренной пятигорчанин, заряженный исторически и не только по теме экскурсии, по свойски
- ААнастасия27 мая 2024Очень интересная и впечатляющая экскурсия с очень замечательным гидом Георгием! Невероятная красота. Отдельное ему спасибо!) За незабываемые впечатления, аккуратное вождение
- ММария27 мая 2024У нас был гид Константин, очень советую эту экскурсию именно с этим эрудированным, весёлым и отличным человеком. Нам с мужем очень понравилось, спасибо большое за незабываемые впечатления!
- ЮЮлия20 мая 2024Организация, маршрут и экскурсия на высоте! 10 баллов. Гиду Станиславу огромная благодарность за наши позитивные и очень яркие эмоции +
- ААлита15 мая 2024Путешествие по горной местности Северной Осетии вызвали самые приятные, бурные и неизгладимые впечатления!!! Природа шикарная, виды нереальные, древняя архитектура впечатляющая! Отдельное спасибо гиду Роману за незабываемое путешествие и за вкусные угощения! Однозначно рекомендую, не пожалеете!
- ДДмитрий12 мая 20245 из 5, очень интересная экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Дзивгисская крепость»
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