На экскурсии у вас будет возможность посетить известную достопримечательность — Язык Тролля рядом с посёлком Безенги — и увидеть знаменитую Безенгийскую стену. Мы проедем к Голубым озёрам: Секретному, Верхнему и
Описание экскурсииЧто нас ждёт?
- На этой экскурсии у вас будет возможность посетить известную достопримечательность — Язык Тролля, располагающуюся рядом с посёлком Безенги, — и увидеть знаменитую Безенгийскую стену.
- Наша дорога будет пролегать по Черек-Безенгийской теснине вдоль реки Черек Хуламский, которая берёт своё начало с Безенгийского ледника.
- Затем мы посетим Голубые озёра: Секретное, Верхнее и Нижнее. Вы сможете пройтись по пандусу Черекской теснины на высоте более 200 метров — это уже река Черек.
- И, наконец, мы посетим древние руины высокогорного селения Верхняя Балкария: увидим древние башни Абай-кала и Амирхан-кала.
• На обратном пути можем заехать в замок Шато-Эркен. Важная информация:
- Это горная экскурсия, поэтому необходимо отнестись к ней серьёзно.
- Пожалуйста, возьмите с собой тёплые вещи, наденьте удобную обувь.
- Обязательны головные уборы.
- За дополнительную плату можем посетить руины высокогорного аула Шаурдат.
Ежедневно в 06:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ущелье реки Черек Хуламский с водопадом
- Язык Тролля
- Безенгийская стена
- Голубые озёра (Секретное, Верхнее, Нижнее)
- Черекская теснина
- Верхняя Балкария
- Замок Шато-Эркен
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Индивидуально
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 06:30.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Это горная экскурсия, поэтому необходимо отнестись к ней серьёзно
- Пожалуйста, возьмите с собой тёплые вещи, наденьте удобную обувь
- Обязательны головные уборы
- За дополнительную плату можем посетить руины высокогорного аула Шаурдат
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
