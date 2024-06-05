Погрузитесь в атмосферу Верхней Балкарии, исследуя её тайны на джип-туре в мини-группе до 7 человек. Откройте для себя магию Кавказа

К замку рода Жабоевых, голубым озёрам и горячим источникам у подножия Эльбруса

за всё до 7 чел.

18 000 ₽ за всё до 7 чел.

Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии: от Чегемского ущелья до замка Шато Эркен. Индивидуальная экскурсия, полная открытий

Расписание: в субботу и воскресенье в 06:00

Начало: По вашему адресу в Пятигорске

Отправиться из Пятигорска в край башен, водопадов и осетинских пирогов

Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа

Откройте для себя уникальные карстовые озёра, древние башни и средневековые замки во время путешествия по Верхней Балкарии

за всё до 5 чел.

25 000 ₽ за всё до 5 чел.

Погрузитесь в историю древнего города Галиат, где сохранились уникальные усадьбы и крепости, и насладитесь красотами Северного Кавказа

за всё до 4 чел.

19 500 ₽ за всё до 4 чел.

за всё до 3 чел.

25000 22 500 ₽ за всё до 3 чел.

Добраться до труднодоступных районов Осетии и услышать местные легенды

Расписание: в четверг и субботу в 07:00, в воскресенье в 08:00

Посетить одно из самых красивых мест Северной Осетии и всего Кавказа в компании опытного проводника

Индивидуальная

10 часов

Дигорское ущелье - Национальный парк Алания Начало: Забираем по адресу проживания, города КМВ «Поднимемся высоко в гору, к замку Фрегат, сторожевой башне XIV века»

Расписание: в Любой день недели, выезжать лучше по раньше с 7:00 дп 8:00