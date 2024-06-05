1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Пятигорска
Погрузитесь в атмосферу Верхней Балкарии, исследуя её тайны на джип-туре в мини-группе до 7 человек. Откройте для себя магию Кавказа
Начало: У вашего отеля
«Мы посетим необычный замок Шато Эркен на озере, стилизованный под Средневековье»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 500₽ за человека
скидка
25%
Мини-группа
10 часов
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Пятигорска
К замку рода Жабоевых, голубым озёрам и горячим источникам у подножия Эльбруса
Начало: От вашего места пребывания
«Внешне он выглядит как французский замок 11–12 веков в романском стиле»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
60004 500₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Путешествие из Пятигорска в живописный Нальчик и его окрестности
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии: от Чегемского ущелья до замка Шато Эркен. Индивидуальная экскурсия, полная открытий
«Замок Шато Эркен, Атажукинский парк, канатная дорога и Нарзанная галерея»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
13 часов
Заповедная Дигория: экскурсия в мини-группе
Отправиться из Пятигорска в край башен, водопадов и осетинских пирогов
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
«Рассмотрите замок Фрегат 14 — 16 веков, у стен которого открывается изумительный вид на Дигорское ущелье»
Расписание: в субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
15 июня в 06:00
5 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Тайны Языка Тролля и замка Шато-Эркен
Откройте для себя уникальные карстовые озёра, древние башни и средневековые замки во время путешествия по Верхней Балкарии
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500₽ за человека
Групповая
10 часов
Нальчик, термальные источники и замок Шато Эркен
Начало: Парк Цветник, Кирова просп., 23, Пятигорск
«Замок Шато Эркен Замок Шато Эркен является одной из самых красивых достопримечательностей региона и одной из самых живописных фотозон Республики»
Расписание: Пятница в 9:00
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
2 200₽ за человека
Индивидуальная
11 часов
Древний город Галиат из Пятигорска: путешествие в кавказский Мачу-Пикчу
Погрузитесь в историю древнего города Галиат, где сохранились уникальные усадьбы и крепости, и насладитесь красотами Северного Кавказа
«Замок «Фрегат» в древнем селении Ханаз»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
25 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Горная Дигория
Начало: По адресу проживания гостя
«• замок Фрегат, • Юлианская церковь, • склепы, • водопад Галиат, • старинное село Галиат, • водопад «Три сестры», • музей Нана Задалесская»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
19 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур в горной Дигории: по следам легендарного странника
Добраться до труднодоступных районов Осетии и услышать местные легенды
Начало: По вашему месту проживания
«Замок Фрегат — древнее сооружение, напоминающее корабль»
17 июня в 05:00
19 июня в 05:00
2500022 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Джип-тур в Дигорское ущелье из Пятигорска
Посетить одно из самых красивых мест Северной Осетии и всего Кавказа в компании опытного проводника
Начало: У вашего отеля
«Чего только нет на его территории: средневековый замок на отвесных скалах, древние селения, сотни водопадов, каньоны и вечные ледники»
Расписание: в четверг и субботу в 07:00, в воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
13 июня в 07:00
60005 400₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Нальчик, замок Шато-Эркен и термальные источники из Пятигорска
Начало: По договоренности
«Далее мы отправимся к замку Шато-Эркен — величественному сооружению в романском стиле, окруженному большими виноградниками»
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 800₽ за человека
Групповая
7 часов
Замок Шато-Эркен и обзорная экскурсия по Нальчику
«Во время этого путешествия вы сможете посетить известный замок Шато-Эркен, а также отведать и приобрести лучшие образцы виноделия Северного Кавказа»
Расписание: Пятница в 09:00
2 200₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Дигорское ущелье - Национальный парк Алания
Начало: Забираем по адресу проживания, города КМВ
«Поднимемся высоко в гору, к замку Фрегат, сторожевой башне XIV века»
Расписание: в Любой день недели, выезжать лучше по раньше с 7:00 дп 8:00
17 июня в 07:30
24 июня в 07:30
от 21 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИван5 июня 2024Прекрасные локации, а вишенкой на торте - Язык Тролля. Виды там потрясающие. Это не передать ни словам, ни фотографиям. Это
- ААлина5 июня 2024Спасибо за замечательную поездку, интересные рассказы нашего гида Тахира,
- ИИрина29 мая 202429 мая посетили семьёй экскурсию "Безенгийский Язык Тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен" Сказать что понравилось - ничего не сказать,
- ННаталья28 мая 2024Добрый день. Вчера состоялась наша поездка на язык троля с Фарухом. Хочется поблагодарить и организатора и непосредственно исполнителя😍 за отличную
- ЮЮлия26 мая 2024Только вернулись в номер, это была потрясающая поездка. Роман грамотно построил маршрут, рассказывал интересные вещи о земле, по которой мы
- ГГалина24 мая 202423 мая 2024г. мы посетили Безенгийский язык Тролля с гидом Георгием в мини группе. Сказать, что нам понравилось-это мало, мы
- ССветлана11 мая 2024Полина смогла даже не слишком на военную экскурсию сделать очень увлекательной. Лучший гид! Спасибо большое!
- ННиколай9 апреля 2024Замечательный гид, очень интересная экскурсия, рекомендую
- ВВиктория5 апреля 2024Все было просто замечательно! Интересно! Вкусно! Красиво! Положительно! С улыбкой и ярким солнышком! Спасибо большое Карену!
- ЛЛюдмила3 марта 2024Нашим гидом был Алим, рассказывал много интересных историй, останавливались в самых красивых местах. Спасибо за чудесный день!
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Дворцы, замки и особняки»
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