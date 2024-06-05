Замки, дворцы и особняки Пятигорска

Найдено 13 экскурсий в категории «Дворцы, замки и особняки» в Пятигорске, цены от 2 200 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
34 отзыва
Язык Тролля и Верхняя Балкария: эксклюзивный джип-тур из Пятигорска
Погрузитесь в атмосферу Верхней Балкарии, исследуя её тайны на джип-туре в мини-группе до 7 человек. Откройте для себя магию Кавказа
Начало: У вашего отеля
«Мы посетим необычный замок Шато Эркен на озере, стилизованный под Средневековье»
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
50004 500 за человека
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Пятигорска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
25%
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Пятигорска
К замку рода Жабоевых, голубым озёрам и горячим источникам у подножия Эльбруса
Начало: От вашего места пребывания
«Внешне он выглядит как французский замок 11–12 веков в романском стиле»
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
60004 500 за человека
Из Пятигорска - в Нальчик и окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
3 отзыва
Путешествие из Пятигорска в живописный Нальчик и его окрестности
Погрузитесь в красоту Кабардино-Балкарии: от Чегемского ущелья до замка Шато Эркен. Индивидуальная экскурсия, полная открытий
«Замок Шато Эркен, Атажукинский парк, канатная дорога и Нарзанная галерея»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
18 000 за всё до 7 чел.
Заповедная Дигория: экскурсия в мини-группе
🚗 На машине
Мини-группа
13 часов
4 отзыва
Заповедная Дигория: экскурсия в мини-группе
Отправиться из Пятигорска в край башен, водопадов и осетинских пирогов
Начало: По вашему адресу в Пятигорске
«Рассмотрите замок Фрегат 14 — 16 веков, у стен которого открывается изумительный вид на Дигорское ущелье»
Расписание: в субботу и воскресенье в 06:00
Завтра в 06:00
15 июня в 06:00
5 000 за человека
Безенгийский Язык Тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
341 отзыв
Тайны Языка Тролля и замка Шато-Эркен
Откройте для себя уникальные карстовые озёра, древние башни и средневековые замки во время путешествия по Верхней Балкарии
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500 за человека
Нальчик, термальные источники и замок Шато Эркен
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
2 отзыва
Нальчик, термальные источники и замок Шато Эркен
Начало: Парк Цветник, Кирова просп., 23, Пятигорск
«Замок Шато Эркен Замок Шато Эркен является одной из самых красивых достопримечательностей региона и одной из самых живописных фотозон Республики»
Расписание: Пятница в 9:00
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
2 200 за человека
Древний город Галиат - кавказский Мачу-Пикчу из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
1 отзыв
Древний город Галиат из Пятигорска: путешествие в кавказский Мачу-Пикчу
Погрузитесь в историю древнего города Галиат, где сохранились уникальные усадьбы и крепости, и насладитесь красотами Северного Кавказа
«Замок «Фрегат» в древнем селении Ханаз»
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
25 000 за всё до 5 чел.
Горная Дигория
Индивидуальная
12 часов
Горная Дигория
Начало: По адресу проживания гостя
«• замок Фрегат, • Юлианская церковь, • склепы, • водопад Галиат, • старинное село Галиат, • водопад «Три сестры», • музей Нана Задалесская»
Расписание: по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
19 500 за всё до 4 чел.
Джип-тур в горной Дигории: по следам легендарного странника
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
12 часов
Джип-тур в горной Дигории: по следам легендарного странника
Добраться до труднодоступных районов Осетии и услышать местные легенды
Начало: По вашему месту проживания
«Замок Фрегат — древнее сооружение, напоминающее корабль»
17 июня в 05:00
19 июня в 05:00
2500022 500 за всё до 3 чел.
Джип-тур в Дигорское ущелье из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
13 часов
Джип-тур в Дигорское ущелье из Пятигорска
Посетить одно из самых красивых мест Северной Осетии и всего Кавказа в компании опытного проводника
Начало: У вашего отеля
«Чего только нет на его территории: средневековый замок на отвесных скалах, древние селения, сотни водопадов, каньоны и вечные ледники»
Расписание: в четверг и субботу в 07:00, в воскресенье в 08:00
Завтра в 08:00
13 июня в 07:00
60005 400 за человека
Нальчик, замок Шато-Эркен и термальные источники из Пятигорска
Индивидуальная
8 часов
Нальчик, замок Шато-Эркен и термальные источники из Пятигорска
Начало: По договоренности
«Далее мы отправимся к замку Шато-Эркен — величественному сооружению в романском стиле, окруженному большими виноградниками»
Расписание: Ежедневно по запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
13 800 за человека
Замок Шато-Эркен и обзорная экскурсия по Нальчику
Групповая
7 часов
Замок Шато-Эркен и обзорная экскурсия по Нальчику
«Во время этого путешествия вы сможете посетить известный замок Шато-Эркен, а также отведать и приобрести лучшие образцы виноделия Северного Кавказа»
Расписание: Пятница в 09:00
2 200 за человека
Дигорское ущелье - Национальный парк Алания
Индивидуальная
10 часов
Дигорское ущелье - Национальный парк Алания
Начало: Забираем по адресу проживания, города КМВ
«Поднимемся высоко в гору, к замку Фрегат, сторожевой башне XIV века»
Расписание: в Любой день недели, выезжать лучше по раньше с 7:00 дп 8:00
17 июня в 07:30
24 июня в 07:30
от 21 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Иван
    5 июня 2024
    Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Пятигорска
    Прекрасные локации, а вишенкой на торте - Язык Тролля. Виды там потрясающие. Это не передать ни словам, ни фотографиям. Это
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    надо видеть вживую. Алексей, наш гид, был профессионален и отлично справлялся и с заторами из баранов, и с развлечением нас, туристов. Рассказывал много интересных особенностей мест. Однозначно рекомендую и этот маршрут, и Алексея, тем, кто хочет провести незабываемый день, полный ярких впечатлений!

  • А
    Алина
    5 июня 2024
    Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Пятигорска
    Спасибо за замечательную поездку, интересные рассказы нашего гида Тахира,
    Спасибо за замечательную поездку, интересные рассказы нашего гида ТахираСпасибо за замечательную поездку, интересные рассказы нашего гида Тахира
  • И
    Ирина
    29 мая 2024
    Безенгийский Язык Тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен
    29 мая посетили семьёй экскурсию "Безенгийский Язык Тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен" Сказать что понравилось - ничего не сказать,
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    это было великолепно! Гид Роман превосходно провел экскурсию, рассказал исторические факты, традиции местных народов, мы узнали много нового, и самое главное - головокружительные виды!!! Большое спасибо за проведенную экскурсию на комфортабельном автомобили и с грамотным гидом!!!

  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Пятигорска
    Добрый день. Вчера состоялась наша поездка на язык троля с Фарухом. Хочется поблагодарить и организатора и непосредственно исполнителя😍 за отличную
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    организацию и фееричное настроение. Продуманный маршрут, шикарные локации, достаточно времени для прогулок и осмотров. Удобный, чистый автомобиль. Ну и выше всех похвал наш Фарух! 💚💛🧡❤💙💜💚😜интересное общение, уделял внимание всей группе, помогал с фотосъёмкой, рассказывал интересные факты о своём крае. Это тот случай, когда отличное настроение остаётся навсегда при воспоминании о хорошо проведённом времени в компании хороших людей. Завтрак на языке троля выше всех похвал! Такие хычины!!!!! спасибо хозяюшке👍Единственное что надо изменить - место обеда (кухня в термальных ваннах не айс… От слова совсем. Но надеюсь у них всё наладится, бизнес пойдёт в гору, а главное кормить будут вкусно как родных). еще раз спасибо огромное. Всем советую поездки с ребятами. Фаруху успеха во всём!!!! Ты лучший!!!! 💙💜💚🤭💙❤🧡

    Добрый день. Вчера состоялась наша поездка на язык троля с Фарухом. Хочется поблагодарить и организатора иДобрый день. Вчера состоялась наша поездка на язык троля с Фарухом. Хочется поблагодарить и организатора иДобрый день. Вчера состоялась наша поездка на язык троля с Фарухом. Хочется поблагодарить и организатора иДобрый день. Вчера состоялась наша поездка на язык троля с Фарухом. Хочется поблагодарить и организатора иДобрый день. Вчера состоялась наша поездка на язык троля с Фарухом. Хочется поблагодарить и организатора иДобрый день. Вчера состоялась наша поездка на язык троля с Фарухом. Хочется поблагодарить и организатора иДобрый день. Вчера состоялась наша поездка на язык троля с Фарухом. Хочется поблагодарить и организатора иДобрый день. Вчера состоялась наша поездка на язык троля с Фарухом. Хочется поблагодарить и организатора и
  • Ю
    Юлия
    26 мая 2024
    Язык Тролля и Верхняя Балкария в мини-группе из Пятигорска
    Только вернулись в номер, это была потрясающая поездка. Роман грамотно построил маршрут, рассказывал интересные вещи о земле, по которой мы
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    проезжали. Видно, что человек очень любит края, в которых вырос. Как водитель понравился, водит аккуратно и уверенно. С кафе тоже повезло, Роман посоветовал блюда местной кухни. Однозначно рекомендую!

    Только вернулись в номер, это была потрясающая поездка. Роман грамотно построил маршрут, рассказывал интересные вещи оТолько вернулись в номер, это была потрясающая поездка. Роман грамотно построил маршрут, рассказывал интересные вещи оТолько вернулись в номер, это была потрясающая поездка. Роман грамотно построил маршрут, рассказывал интересные вещи оТолько вернулись в номер, это была потрясающая поездка. Роман грамотно построил маршрут, рассказывал интересные вещи о
  • Г
    Галина
    24 мая 2024
    Безенгийский Язык Тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен
    23 мая 2024г. мы посетили Безенгийский язык Тролля с гидом Георгием в мини группе. Сказать, что нам понравилось-это мало, мы
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    были в полном восторге! Начиная с того, что нас утром забрали от подъезда, мне посчастливилось получить место рядом с гидом и вся дорога была у меня как на ладони, величавые горы, великолепные виды и природа, просто взрыв мозга! Георгий очень аккуратно вел свой джип, хотя дорога в горах была сложной и местами даже опасной. Нам повезло и погода нас встретила солнышком и теплом, а горы как будто только нас и ждали, открылись во всей своей красе. Понравилось всё: экскурсия, кухня, компания. Советую эту экскурсию, не пожалеете.

  • С
    Светлана
    11 мая 2024
    Нальчик, термальные источники и замок Шато Эркен
    Полина смогла даже не слишком на военную экскурсию сделать очень увлекательной. Лучший гид! Спасибо большое!
  • Н
    Николай
    9 апреля 2024
    Древний город Галиат - кавказский Мачу-Пикчу из Пятигорска
    Замечательный гид, очень интересная экскурсия, рекомендую
  • В
    Виктория
    5 апреля 2024
    Из Пятигорска - в Нальчик и окрестности
    Все было просто замечательно! Интересно! Вкусно! Красиво! Положительно! С улыбкой и ярким солнышком! Спасибо большое Карену!
  • Л
    Людмила
    3 марта 2024
    Гостеприимная Верхняя Балкария: путешествие в мини-группе из Пятигорска
    Нашим гидом был Алим, рассказывал много интересных историй, останавливались в самых красивых местах. Спасибо за чудесный день!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Дворцы, замки и особняки»

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