Мини-группа
до 7 чел.
Безенгийский Язык Тролля, Верхняя Балкария и замок Шато-Эркен
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Завтра в 07:00
12 окт в 07:00
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Язык тролля или Скала предков, Верхняя Балкария, Голубые озера, термы
Начало: Договоритесь с гидом о комфортном месте встречи
Расписание: Ежедневно с 7:30 до 19:00
24 окт в 07:30
25 окт в 07:30
4500 ₽ за всё до 4 чел.
-
25%
Мини-группа
до 8 чел.
Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе
Начало: Ваш адрес в Пятигорске
Завтра в 07:30
12 окт в 07:30
4500 ₽
6000 ₽ за человека
-
20%
Мини-группа
до 7 чел.
Язык Тролля, Балкария и термальные источники из Пятигорска
Начало: Ваше место проживания в пределах Пятигорска
Расписание: ежедневно
13 окт в 07:30
14 окт в 07:30
4500 ₽
5625 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Язык тролля/Верхняя Балкария и термальные источники «Гедуко»
Начало: По адресу проживания гостя
Завтра в 08:00
12 окт в 08:00
18 900 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 6 чел.
Джип тур на Язык Дракона из КМВ для групп от 6 чел
Начало: Пятигорск, автовокзал
Расписание: ежедневно по набору от 6 чел
13 окт в 06:00
14 окт в 06:00
6500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Язык Тролля»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В октябре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
- Безенгийский Язык Тролля, Верхняя Балкария и замок Шато-Эркен
- Язык тролля или Скала предков, Верхняя Балкария, Голубые озера, термы
- Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра в мини-группе
- Язык Тролля, Балкария и термальные источники из Пятигорска
- Язык тролля/Верхняя Балкария и термальные источники «Гедуко»
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в октябре:
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в октябре 2025
Сейчас в Пятигорске в категории "Язык Тролля" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 4500 до 18 900 со скидкой до 25%. Туристы уже оставили гидам 736 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Купите самую интересную из 6 экскурсий в Пятигорске на 2025 год по теме «Язык Тролля», 736 ⭐ отзывов, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь